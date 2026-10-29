Aaj Ka Tarot Horoscope 29 October 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए नई संभावनाओं, जिम्मेदारियों और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश लेकर आया है। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज जहां कुछ राशियों को कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है, वहीं कुछ लोगों के लिए आर्थिक मामलों में समझदारी से फैसले लेना और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। परिवार का साथ, नई जानकारियां और बदलती परिस्थितियां भी आज के दिन को खास बना सकती हैं। करवा चौथ का दिन कई राशि के जातकों की लव लाइफ और वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा हो सकता है। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा गुरुवार का दिन और टैरो कार्ड्स से आपको क्या संकेत मिल रहे हैं..

आज टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि मेष और सिंह राशि के लिए अनुशासन और जिम्मेदारी महत्वपूर्ण रहेंगे, जबकि वृषभ और कन्या राशि वालों को व्यावहारिक फैसलों और लगातार मेहनत से लाभ मिल सकता है। कर्क और कुंभ राशि के लिए रिश्तों में प्यार और भावनात्मक जुड़ाव खास रह सकता है। वृश्चिक और मकर राशि वालों को आत्मचिंतन और आराम के महत्व को समझना चाहिए, वहीं धनु राशि वालों के लिए बदलती परिस्थितियां नई संभावनाएं लेकर आ सकती हैं। तुला राशि को निष्पक्ष फैसले लेने और मीन राशि को अपनी उपलब्धियों को पहचानने का संदेश मिलता है।

मेष राशि (Aries) — द चैरियट (The Chariot)

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और आगे बढ़ने की ऊर्जा लेकर आया है। टैरो कार्ड द चैरियट संकेत देता है कि यदि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, तो कामकाज में अच्छी प्रगति कर सकते हैं। लंबे समय से अटके किसी काम को पूरा करने या किसी महत्वपूर्ण योजना को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने और पहल करने का लाभ मिल सकता है। कारोबार करने वालों के लिए स्पष्ट योजना बनाकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। प्रेम संबंधों में अपनी बात रखने के साथ-साथ साथी की भावनाओं को समझना भी जरूरी होगा। परिवार में किसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको आगे आना पड़ सकता है। दिनभर सक्रिय रहने के साथ अपनी सेहत और आराम का भी ध्यान रखें।

आज का संदेश: अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। लगातार किए गए प्रयास आपको सफलता के करीब ले जा सकते हैं।

वृषभ राशि (Taurus) — किंग ऑफ पेंटाकल्स (King of Pentacles)

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक स्थिरता, व्यावहारिक सोच और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने का है। टैरो कार्ड किंग ऑफ पेंटाकल्स बताता है कि समझदारी से लिए गए फैसले आपको आर्थिक रूप से अधिक आत्मविश्वास दे सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता और भरोसेमंद व्यवहार की सराहना हो सकती है। नौकरी में किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि कारोबार करने वालों को अपनी योजनाओं और खर्चों की समीक्षा करने से लाभ मिल सकता है। आर्थिक मामलों में बचत, बजट और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर फैसला लें। प्रेम संबंधों में स्थिरता और भरोसा महत्वपूर्ण रहेंगे। जीवनसाथी या साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हो सकती है। अविवाहित लोगों की रुचि किसी गंभीर और भरोसेमंद स्वभाव वाले व्यक्ति में बढ़ सकती है। परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए खुद के लिए भी समय निकालें।

आज का संदेश: आर्थिक मामलों में व्यावहारिक सोच अपनाएं। आज लिए गए समझदारी भरे फैसले भविष्य में स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

मिथुन राशि (Gemini) — पेज ऑफ स्वॉर्ड्स (Page of Swords)

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन नई जानकारी, बातचीत और विचारों में बदलाव का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि कोई खबर, बातचीत या नई जानकारी आपको किसी परिस्थिति को अलग नजरिए से देखने में मदद कर सकती है। कार्यक्षेत्र में मीटिंग, चर्चा या किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़े उपयोगी संकेत मिल सकते हैं। यदि आप नौकरी बदलने या किसी नए अवसर की तलाश में हैं, तो संबंधित जानकारियों पर ध्यान दें और जरूरी सवाल पूछने से न हिचकें। विद्यार्थियों के लिए नई चीजें सीखने और अपनी शंकाएं दूर करने का अच्छा समय है। आर्थिक मामलों में किसी भी फैसले से पहले दस्तावेज और शर्तें ध्यान से पढ़ें। प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, लेकिन अधूरी जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकालने से बचें। परिवार या दोस्तों के साथ होने वाली कोई चर्चा आपको नई समझ दे सकती है। मानसिक व्यस्तता के बीच थोड़ा समय आराम और आत्मचिंतन के लिए भी निकालें।

आज का संदेश: नई जानकारी के प्रति खुले रहें, लेकिन किसी भी बात पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांचें।

कर्क राशि (Cancer) — टेन ऑफ कप्स (Ten of Cups)

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन पारिवारिक सुख, भावनात्मक संतुलन और रिश्तों में मधुरता लेकर आ सकता है। टैरो कार्ड टेन ऑफ कप्स संकेत देता है कि अपनों के साथ बिताया गया समय आपको खुशी और मानसिक सुकून दे सकता है। व्यस्तता के बावजूद परिवार और करीबी दोस्तों के लिए समय निकालने की कोशिश करें। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर चलने से काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। यदि किसी सहकर्मी के साथ मतभेद चल रहे हैं, तो बातचीत और समझदारी से स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। आर्थिक मामलों में परिवार की जरूरतों या भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ाने और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का अवसर मिल सकता है। अविवाहित लोगों को ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है, जिसके साथ भावनात्मक सुरक्षा और भरोसे का एहसास हो। परिवार के साथ छोटे-छोटे सुखद पल भी दिन को खास बना सकते हैं।

आज का संदेश: अपनों के साथ बिताए गए समय और रिश्तों में मिलने वाले प्यार की कद्र करें। भावनात्मक जुड़ाव आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।

सिंह राशि (Leo) — द एम्परर (The Emperor)

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने का है। टैरो कार्ड द एम्परर संकेत देता है कि कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय लेने की क्षमता और व्यवस्थित तरीके से काम करने का गुण आपकी स्थिति मजबूत कर सकता है। किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है या आपको किसी महत्वपूर्ण मामले में अपनी राय रखनी पड़ सकती है। कारोबार करने वालों के लिए कामकाज की रणनीति की समीक्षा करना और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से बांटना उपयोगी रहेगा। आर्थिक मामलों में अनुशासन बनाए रखें और दिखावे या जल्दबाजी में खर्च करने से बचें। प्रेम संबंधों में आपका भरोसेमंद व्यवहार साथी को सुरक्षा का एहसास दे सकता है, लेकिन हर बात अपनी इच्छा के अनुसार करवाने की कोशिश न करें। परिवार में दूसरों की राय को भी महत्व दें। काम और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। हर जिम्मेदारी अकेले उठाने के बजाय जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद भी लें।

आज का संदेश: जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें। सच्चा नेतृत्व वही है, जिसमें आत्मविश्वास के साथ दूसरों के विचारों का सम्मान भी शामिल हो।

कन्या राशि (Virgo) — एट ऑफ पेंटाकल्स (Eight of Pentacles)

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत, कौशल में सुधार और लगातार आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड एट ऑफ पेंटाकल्स बताता है कि आपके छोटे-छोटे प्रयास भविष्य में महत्वपूर्ण परिणाम दे सकते हैं। कार्यक्षेत्र में किसी काम को बेहतर तरीके से पूरा करने या अपनी कार्यशैली में सुधार करने का अवसर मिल सकता है। आपकी बारीकियों पर ध्यान देने की आदत आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है। नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों और विद्यार्थियों के लिए नियमित अभ्यास और अपनी कमजोरियों पर काम करना फायदेमंद रहेगा। कारोबार करने वालों को अपनी सेवाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक मामलों में बचत और योजनाबद्ध खर्च बेहतर विकल्प रहेंगे। प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना और अपने वादे निभाना रिश्तों को मजबूत कर सकता है। हालांकि, हर चीज में पूर्णता तलाशने के कारण खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें। परिवार और निजी जीवन के लिए भी समय निकालें।

आज का संदेश: अपनी मेहनत और कौशल पर भरोसा रखें। लगातार सीखने और काम की गुणवत्ता सुधारने से धीरे-धीरे बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

तुला राशि (Libra) — जस्टिस (Justice)

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन निष्पक्षता, संतुलन और सोच-समझकर फैसले लेने का है। टैरो कार्ड जस्टिस संकेत देता है कि किसी महत्वपूर्ण मामले में तथ्यों को समझना और सभी पक्षों पर विचार करना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र में किसी चर्चा, समझौते या जिम्मेदारी से जुड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें, लेकिन दूसरों के विचारों को भी सुनें। किसी दस्तावेज, अनुबंध या आधिकारिक मामले से जुड़े निर्णय में सभी जानकारियों की जांच करना बेहतर रहेगा। आर्थिक मामलों में बिना शर्तें समझे कोई प्रतिबद्धता न करें। प्रेम संबंधों में ईमानदारी और आपसी सम्मान महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि किसी बात पर मतभेद होता है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर बातचीत करें। अविवाहित लोगों को किसी नए रिश्ते में केवल पहली छाप के आधार पर फैसला लेने से बचना चाहिए। परिवार में भी किसी मामले पर अलग-अलग राय सामने आ सकती हैं, ऐसे में संतुलित रवैया अपनाना जरूरी होगा।

आज का संदेश: तथ्यों के आधार पर फैसला लें और निष्पक्षता बनाए रखें। ईमानदारी और संतुलन आपको सही दिशा चुनने में मदद करेंगे।

वृश्चिक राशि (Scorpio) — द हाई प्रीस्टेस (The High Priestess)

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन अंतर्ज्ञान, धैर्य और परिस्थितियों को गहराई से समझने का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड द हाई प्रीस्टेस बताता है कि यदि किसी मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय कुछ समय रुककर विचार करना बेहतर होगा। कार्यक्षेत्र में अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने से पहले जरूरी जानकारी जुटाएं और परिस्थितियों को ध्यान से समझें। किसी नए अवसर के बारे में सोच रहे हैं, तो केवल अनुमान के आधार पर निर्णय न लें। आर्थिक मामलों में आकर्षक लेकिन अस्पष्ट प्रस्तावों से सावधान रहें। प्रेम संबंधों में आप सामने वाले की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, लेकिन बिना बातचीत किए किसी के मन की बात मान लेना सही नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर खुलकर बात करें। परिवार और निजी जीवन में भी आपको कुछ समय अकेले रहकर अपने विचारों को व्यवस्थित करने की इच्छा हो सकती है। अपनी भावनाओं को समझने के लिए समय निकालें, लेकिन खुद को अपनों से पूरी तरह अलग न करें।

आज का संदेश: अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें, परिस्थितियों को समझें और सही समय का इंतजार करें। हर सवाल का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं है।

धनु राशि (Sagittarius) — व्हील ऑफ फॉर्च्यून (Wheel of Fortune)

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बदलाव और नई संभावनाओं का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि परिस्थितियों में कोई अप्रत्याशित बदलाव आपको नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई नया अवसर, बातचीत या बदलती प्राथमिकताएं आपके सामने विकल्प खोल सकती हैं। यदि कोई योजना उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ रही है, तो निराश होने के बजाय दूसरे रास्तों पर विचार करें। कारोबार करने वालों को बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में भाग्य के भरोसे जोखिम लेने के बजाय सोच-समझकर फैसला करें। प्रेम संबंधों में कोई बातचीत या साथ बिताया गया समय रिश्ते में नई ऊर्जा ला सकता है। अविवाहित लोगों की किसी दिलचस्प व्यक्ति से अप्रत्याशित मुलाकात हो सकती है, लेकिन रिश्ते को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें। परिवार की किसी योजना में बदलाव होने पर धैर्य बनाए रखें।

आज का संदेश: बदलाव को खुले मन से स्वीकार करें। कभी-कभी दिशा में आया अप्रत्याशित परिवर्तन नए अवसरों का रास्ता खोल सकता है।

मकर राशि (Capricorn) — फोर ऑफ स्वॉर्ड्स (Four of Swords)

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन आराम, आत्मचिंतन और मानसिक ऊर्जा को दोबारा संवारने का संदेश लेकर आया है। टैरो कार्ड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स संकेत देता है कि लगातार काम करने के बीच थोड़ा ठहरना भी जरूरी है। कार्यक्षेत्र में किसी काम को जल्दबाजी में पूरा करने के बजाय अपनी प्राथमिकताएं तय करें और आगे की योजना बनाएं। यदि संभव हो, तो काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लें, ताकि एकाग्रता बनी रहे। आर्थिक मामलों में दबाव में आकर कोई बड़ा फैसला लेने के बजाय मौजूदा योजनाओं की समीक्षा करना बेहतर होगा। प्रेम संबंधों में यदि आपको अपने विचार समझने के लिए कुछ समय चाहिए, तो साथी को अपनी जरूरत स्पष्ट रूप से बताएं, ताकि गलतफहमी न हो। परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करें, भले ही आप पूरे दिन व्यस्त रहें। अपनी नींद और आराम को नजरअंदाज न करें। हर समय व्यस्त रहना ही प्रगति का संकेत नहीं होता; कभी-कभी रुककर सोचना भी आगे बढ़ने की तैयारी होती है।

आज का संदेश: खुद को थोड़ा आराम दें और अपनी ऊर्जा को दोबारा संवारें। आज का ठहराव आपको आने वाली जिम्मेदारियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सकता है।

कुंभ राशि (Aquarius) — ऐस ऑफ कप्स (Ace of Cups)

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन भावनात्मक नई शुरुआत, दोस्ती और रिश्तों में गर्मजोशी का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड ऐस ऑफ कप्स बताता है कि किसी नए व्यक्ति से मुलाकात या पुराने रिश्ते में बढ़ती नजदीकी आपके दिन को खास बना सकती है। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ सकारात्मक बातचीत से माहौल बेहतर हो सकता है। आप ऐसे कामों की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं, जिनमें रचनात्मकता और व्यक्तिगत संतुष्टि मिलती हो। आर्थिक मामलों में उत्साह के साथ व्यावहारिक सोच बनाए रखें और भावनाओं में आकर अनावश्यक खर्च न करें। प्रेम संबंधों में साथी के साथ दिल की बात साझा करने और रिश्ते में नई ऊर्जा लाने का अवसर मिल सकता है। अविवाहित लोगों की जिंदगी में कोई नई दोस्ती या भावनात्मक जुड़ाव शुरू हो सकता है। परिवार और दोस्तों के प्रति आभार जताना भी रिश्तों को मजबूत कर सकता है। अपनी भावनाओं को खुलकर स्वीकार करें, लेकिन स्वस्थ सीमाओं का ध्यान रखना भी जरूरी है।

आज का संदेश: नए रिश्तों और भावनात्मक शुरुआत का स्वागत करें। प्यार, दोस्ती और सच्चे जुड़ाव को अपने जीवन में जगह दें।

मीन राशि (Pisces) — द वर्ल्ड (The World)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन किसी महत्वपूर्ण काम के पूरा होने, उपलब्धियों को पहचानने और संतुष्टि महसूस करने का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड द वर्ल्ड बताता है कि आप किसी ऐसे लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं, जिसके लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। कार्यक्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट के पूरा होने या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने से राहत और आत्मविश्वास मिल सकता है। अपनी उपलब्धियों को नजरअंदाज करने के बजाय यह समझने की कोशिश करें कि आपने अब तक कितना कुछ सीखा है। आर्थिक मामलों में अपनी मौजूदा स्थिति की समीक्षा करके भविष्य के लिए नई प्राथमिकताएं तय कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में भावनात्मक परिपक्वता और आपसी समझ रिश्ते को मजबूत कर सकती है। परिवार के साथ किसी पुराने मतभेद को पीछे छोड़ने या संबंधों में बेहतर तालमेल बनाने का अवसर मिल सकता है। अविवाहित लोग अपने रिश्तों को लेकर अधिक स्पष्ट महसूस कर सकते हैं। किसी अध्याय का पूरा होना नई शुरुआत की जगह बनाता है, इसलिए बदलाव को सकारात्मक नजरिए से देखें।

आज का संदेश: अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें और अब तक मिले अनुभवों से सीख लें। एक पड़ाव पूरा होना जीवन में नई संभावनाओं की शुरुआत बन सकता है।

आज का सकारात्मक संकल्प: “मैं अपनी क्षमताओं पर भरोसा करता/करती हूं, सोच-समझकर फैसले लेता/लेती हूं और जीवन में आने वाले बदलावों का संतुलन और आत्मविश्वास के साथ स्वागत करता/करती हूं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।