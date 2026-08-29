Aaj Ka Tarot Rashifal 29 August 2026(आज का टैरो राशिफल 29 अगस्त 2026): आज की टैरो ऊर्जा साहस, रोमांच, उपलब्धि, इच्छाओं की पूर्ति, भावनात्मक सुरक्षा, सफलता, डर पर काबू पाने, धैर्य, दृढ़ता, उत्सव, स्पष्ट निर्णय, बदलाव और रिश्तों में गहराई की ओर इशारा कर रही है। आज कुछ राशियों के लिए लंबे समय से चल रहे काम पूरे होने का संतोष मिल सकता है, जबकि कुछ लोगों के सामने नई दिशा चुनने का अवसर आएगा। रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और करियर के मोर्चे पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष से लेकर मीन राशि का आज का टैरो राशिफल…

Weekly Tarot Reading 31 August To 6 September 2026: इस सप्ताह सिंह और कुंभ राशि को निवेश और धन लाभ के योग, जानें साप्ताहिक टैरो राशिफल

मेष के लिए रोमांच और नई गतिविधियों के संकेत हैं, जबकि वृषभ किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य की पूर्णता का अनुभव कर सकता है। मिथुन की कोई व्यक्तिगत इच्छा पूरी होने के करीब आ सकती है और कर्क का ध्यान परिवार, घर और आर्थिक सुरक्षा पर रहेगा। सिंह के लिए सफलता और पहचान की ऊर्जा बेहद मजबूत है। कन्या को अपने डर और अधिक सोचने की आदत पर नियंत्रण रखना होगा। तुला के लिए धैर्य और संतुलन रिश्तों में शांति लाएगा, जबकि वृश्चिक को अपने जीवन की दिशा पर नियंत्रण लेने का अवसर मिलेगा।

धनु के लिए दोस्तों और प्रियजनों के साथ खुशी का माहौल रहेगा। मकर को किसी महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट निर्णय लेने का मौका मिलेगा। कुंभ के जीवन में शक्तिशाली परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है, जबकि मीन के लिए प्रेम और भावनात्मक साझेदारी की ऊर्जा मजबूत रहेगी।

आज का ब्रह्मांडीय संदेश कि अपने फैसलों में साहस रखें और डर को अपनी दिशा तय न करने दें। जो अध्याय पूरा हो चुका है, उसे छोड़ने से न डरें। बदलाव के साथ आगे बढ़ेंगे तो नई संभावनाओं के लिए रास्ते खुलेंगे।”

मेष — नाइट ऑफ वैंड्स (Knight of Wands)

रोमांच और नई गतिविधियों से भरा दिन

मेष राशि के लिए आज ऊर्जा, उत्साह और नए अनुभवों का दिन है। नाइट ऑफ वैंड्स यात्रा, रोमांच, गति और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का संकेत देता है।

करियर में कोई चुनौतीपूर्ण परियोजना या नया अवसर सामने आ सकता है। काम की दिशा में अचानक बदलाव भी आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। आपकी सक्रियता और निर्णय लेने की क्षमता लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी।

आर्थिक मामलों में उत्साह के कारण अनावश्यक खर्च करने से बचें। कोई नया अवसर आकर्षक लग सकता है, लेकिन उससे जुड़े व्यावहारिक पहलुओं को समझना जरूरी होगा।

प्रेम जीवन में रोमांस और उत्साह बढ़ेगा। दंपती साथ में कहीं घूमने या कोई नया अनुभव करने की योजना बना सकते हैं। अविवाहित लोगों की अचानक किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

आज की सलाह: उत्साह का साथ दें, लेकिन बड़े फैसले सोच-समझकर लें।

वृषभ — द वर्ल्ड (The World)

एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा होने से मिलेगा संतोष

वृषभ राशि के लिए आज किसी लंबे समय से चल रहे काम या लक्ष्य के पूरा होने के संकेत हैं। द वर्ल्ड सफलता, पूर्णता, उपलब्धि और एक महत्वपूर्ण चक्र के समापन का प्रतीक है।

करियर में कोई परियोजना अंतिम चरण में पहुंच सकती है। आपकी लगातार मेहनत और धैर्य का परिणाम अब दिखाई देने लगेगा।

आर्थिक मामलों में किसी भुगतान, जिम्मेदारी या वित्तीय लक्ष्य के पूरा होने से राहत मिल सकती है। अब आप अगले बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार महसूस करेंगे।

प्रेम जीवन में पुराने भावनात्मक अध्याय को बंद करके आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। दंपती किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मना सकते हैं।

आज की सलाह: अगली मंजिल की ओर बढ़ने से पहले उस सफर का सम्मान करें जिसे आपने सफलतापूर्वक पूरा किया है।

मिथुन — नाइन ऑफ कप्स (Nine of Cups)

मन की कोई इच्छा पूरी होने के संकेत

मिथुन राशि के लिए आज संतुष्टि और खुशी की ऊर्जा बनी रहेगी। नाइन ऑफ कप्स आपकी किसी व्यक्तिगत इच्छा के पूरा होने या उसके करीब पहुंचने का संकेत देता है।

करियर में प्रशंसा, सकारात्मक प्रतिक्रिया या ऐसा परिणाम मिल सकता है जिससे आपको अपने प्रयासों पर गर्व महसूस होगा।

आर्थिक मामलों में कोई मनपसंद खरीदारी, भुगतान या वित्तीय सुधार संभव है। हालांकि खुशी में जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें।

प्रेम जीवन में संतुष्टि और अपनापन बढ़ेगा। दंपती साथ में सुखद समय बिताएंगे, जबकि अविवाहित लोगों के लिए रोमांटिक जीवन में कोई मनचाहा विकास हो सकता है।

आज की सलाह: अपनी उपलब्धियों और खुशियों को महसूस करें। कृतज्ञता सफलता को और अर्थपूर्ण बना देती है।

कर्क — क्वीन ऑफ पेंटाकल्स (Queen of Pentacles)

घर, परिवार और आर्थिक सुरक्षा पर रहेगा ध्यान

कर्क राशि के लिए आज स्थिरता, परिवार और आराम महत्वपूर्ण रहेंगे। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स देखभाल, आर्थिक समझ और सुरक्षित जीवन की नींव बनाने का संकेत देती है।

करियर में आपकी जिम्मेदारी और सहयोगी स्वभाव आपको महत्वपूर्ण बना सकता है। काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

आर्थिक मामलों में बचत, घर से जुड़े खर्च और भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान दें। केवल भावनात्मक संतुष्टि के लिए अनावश्यक खर्च करने से बचें।

प्रेम जीवन में भावनात्मक और पारिवारिक सुरक्षा महत्वपूर्ण रहेगी। दंपती घर-परिवार से जुड़े विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। अविवाहित लोग भरोसेमंद और स्थिर स्वभाव वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

आज की सलाह: ऐसा जीवन बनाएं जिसमें सफलता के साथ सुकून और सुरक्षा भी हो।

सिंह — द सन (The Sun)

सफलता और पहचान के लिए बेहद सकारात्मक दिन

सिंह राशि के लिए आज टैरो का सबसे सकारात्मक कार्ड द सन आया है। यह सफलता, आत्मविश्वास, खुशी, पहचान और सकारात्मक परिणामों का प्रतीक है।

करियर में आपकी मेहनत को सार्वजनिक रूप से सराहना मिल सकती है। प्रस्तुति, नेतृत्व, इंटरव्यू या महत्वपूर्ण बैठक के लिए दिन अनुकूल है।

आर्थिक मामलों में आत्मविश्वास आपको बेहतर अवसर पहचानने में मदद करेगा। कोई सकारात्मक पेशेवर बदलाव आगे चलकर आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकता है।

प्रेम जीवन में गर्मजोशी और खुशी बनी रहेगी। दंपती साथ में सुखद समय बिताएंगे। अविवाहित लोग अपने आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण किसी का ध्यान खींच सकते हैं।

आज की सलाह: अपनी प्रतिभा को छिपाने की जरूरत नहीं है। आज खुद को खुलकर सामने लाने का दिन है।

कन्या — एट ऑफ स्वॉर्ड्स (Eight of Swords)

डर और अधिक सोचने की आदत को निर्णयों पर हावी न होने दें

कन्या राशि के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि स्वयं के मन में पैदा होने वाला डर हो सकता है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स मानसिक दबाव, संदेह और खुद को सीमित करने का संकेत देता है।

करियर में किसी अवसर को केवल असफलता के डर से न छोड़ें। यह समझने की कोशिश करें कि वास्तव में कौन-सी चीज आपको रोक रही है और कौन-सी केवल आशंका है।

आर्थिक मामलों में डर के आधार पर फैसला लेने के बजाय तथ्यों की जांच करें।

प्रेम जीवन में अधिक सोच-विचार रिश्ते में दूरी पैदा कर सकता है। दंपती को अनुमान लगाने के बजाय बातचीत करनी चाहिए। अविवाहित लोगों को पुराने अनुभवों से पैदा हुए डर को पीछे छोड़ना होगा।

आज की सलाह: हर सीमा वास्तविक नहीं होती। कभी-कभी आजादी की शुरुआत यह समझने से होती है कि डर आपके फैसले ले रहा था।

तुला — टेम्परेंस (Temperance)

धैर्य और संतुलन से रिश्तों में लौटेगा सामंजस्य

तुला राशि के लिए आज धैर्य, संतुलन और भावनात्मक शांति का दिन है। टेम्परेंस संयम, उपचार और परिस्थितियों को संतुलित करने का प्रतीक है।

करियर में जल्दबाजी से बचें। अलग-अलग विचारों को मिलाकर काम करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

आर्थिक मामलों में खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखें। न जरूरत से ज्यादा खर्च करें, न भविष्य की चिंता में वर्तमान को पूरी तरह रोक दें।

प्रेम जीवन में धैर्य पुराने तनाव को कम कर सकता है। दंपती एक-दूसरे के दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अविवाहित लोगों को रिश्ते में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए।

आज की सलाह: हर समस्या का समाधान किसी एक छोर पर नहीं होता। कई बार सही रास्ता बीच का संतुलन होता है।

वृश्चिक — द चैरियट (The Chariot)

अपने जीवन की दिशा खुद तय करने का समय

वृश्चिक राशि के लिए आज दृढ़ इच्छाशक्ति और आगे बढ़ने की ऊर्जा मजबूत रहेगी। द चैरियट नियंत्रण, अनुशासन, महत्वाकांक्षा और जीत का प्रतीक है।

करियर में किसी महत्वपूर्ण परिस्थिति की जिम्मेदारी आपको अपने हाथ में लेनी पड़ सकती है। लक्ष्य स्पष्ट रखें और दूसरों की राय से अपनी दिशा को बार-बार बदलने से बचें।

आर्थिक मामलों में अपनी योजनाओं पर अधिक नियंत्रण रखें। अनुशासित दृष्टिकोण आपको स्थिरता की ओर ले जाएगा।

प्रेम जीवन में आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन साथी को नियंत्रित करने की कोशिश न करें। अविवाहित लोग अपनी पसंद के व्यक्ति की ओर स्पष्ट कदम बढ़ा सकते हैं।

आज की सलाह: आप हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी दिशा और अपने फैसलों को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं।

धनु — थ्री ऑफ कप्स (Three of Cups)

दोस्तों और प्रियजनों के साथ खुशी का अवसर

धनु राशि के लिए आज सामाजिक मेलजोल, दोस्ती और उत्सव की ऊर्जा बनी रहेगी। थ्री ऑफ कप्स खुशी, मित्रता और सामूहिक सफलता का प्रतीक है।

करियर में नेटवर्किंग आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। किसी मित्र या सहकर्मी के माध्यम से नया संपर्क या अवसर मिल सकता है।

आर्थिक मामलों में सामाजिक आयोजनों पर खर्च हो सकता है। खुशी मनाएं, लेकिन बजट का ध्यान रखना भी जरूरी है।

प्रेम जीवन में दंपती किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी खास व्यक्ति से मित्रों या किसी समारोह के माध्यम से हो सकती है।

आज की सलाह: कुछ अवसर लोगों के माध्यम से आते हैं। अपने रिश्तों को समय दें और खुशियां साझा करें।

मकर — ऐस ऑफ स्वॉर्ड्स (Ace of Swords)

स्पष्ट निर्णय बदल सकता है परिस्थितियों का रुख

मकर राशि के लिए आज स्पष्टता और निर्णायक कदम का दिन है। ऐस ऑफ स्वॉर्ड्स सच्चाई, नई सोच, स्पष्ट निर्णय और मानसिक स्पष्टता का प्रतीक है।

करियर में कोई महत्वपूर्ण बातचीत या नया विचार किसी परियोजना की दिशा बदल सकता है। अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने से न डरें।

आर्थिक मामलों में अनुबंध, भुगतान, निवेश या किसी समझौते से पहले सभी तथ्यों की जांच करें। स्थिति स्पष्ट होने के बाद आत्मविश्वास से निर्णय लें।

प्रेम जीवन में ईमानदार बातचीत पुरानी उलझन दूर कर सकती है। किसी मुद्दे पर स्पष्ट बात करना रिश्ते को बेहतर दिशा देगा।

आज की सलाह: जब सच्चाई स्पष्ट हो जाए, तो उसके अनुसार निर्णय लेने का साहस भी रखें।

कुंभ — डेथ (Death)

बड़ा बदलाव नई शुरुआत का रास्ता खोलेगा

कुंभ राशि के लिए आज परिवर्तन की शक्तिशाली ऊर्जा है। टैरो में डेथ कार्ड सामान्यतः किसी वास्तविक मृत्यु का संकेत नहीं देता, बल्कि पुराने अध्याय के अंत, बदलाव और नई शुरुआत का प्रतीक है।

करियर में कोई पुरानी भूमिका, काम करने का तरीका या दिनचर्या अब आपके विकास में बाधा बन सकती है। बदलाव शुरुआत में असहज लगेगा, लेकिन आगे चलकर स्वतंत्रता दे सकता है।

आर्थिक मामलों में पुरानी खर्च करने की आदतों या वित्तीय रणनीतियों को बदलने की जरूरत हो सकती है।

प्रेम जीवन में कोई पुराना भावनात्मक पैटर्न समाप्त हो सकता है। दंपती रिश्ते के एक नए चरण में प्रवेश कर सकते हैं, जबकि अविवाहित लोग अतीत के किसी भावनात्मक जुड़ाव को छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं।

आज की सलाह: जरूरी बदलाव से डरें नहीं। कई बार नई शुरुआत के लिए पुराने अध्याय को बंद करना पड़ता है।

मीन — टू ऑफ कप्स (Two of Cups)

प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव होगा गहरा

मीन राशि के लिए आज प्रेम और साझेदारी की बेहद सकारात्मक ऊर्जा है। टू ऑफ कप्स आपसी प्रेम, समझ, भावनात्मक जुड़ाव और संतुलित रिश्ते का प्रतीक है।

करियर में सही व्यक्ति के साथ साझेदारी या सहयोग से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कोई सहकर्मी या व्यावसायिक सहयोगी आपकी सोच को समझकर आगे बढ़ने में मदद कर सकता है।

आर्थिक मामलों में साझा वित्तीय योजना लाभकारी हो सकती है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच स्पष्ट संवाद जरूरी रहेगा।

प्रेम जीवन में दंपती के बीच भावनात्मक नजदीकी बढ़ेगी। दिल से की गई बातचीत रिश्ते को मजबूत कर सकती है। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसके साथ तुरंत भावनात्मक सहजता महसूस हो।

आज की सलाह: सच्चा रिश्ता वही है जिसमें समझ और प्रयास दोनों तरफ से हों।

आज की सबसे बड़ी सीख

जो हासिल किया है, उसका सम्मान करें, जो समाप्त हो चुका है उसे छोड़ने का साहस रखें और भविष्य की ओर विश्वास के साथ बढ़ें। डर को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। सही बदलाव, स्पष्ट निर्णय और सच्चे रिश्ते आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।