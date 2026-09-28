Daily Tarot Horoscope 28 September 2026 (आज का टैरो राशिफल 28 सितंबर 2026): आज टैरो कार्ड्स की ऊर्जा बदलाव, नई शुरुआत, प्रगति, सफलता, भावनात्मक संतुष्टि और महत्वपूर्ण उपलब्धियों की ओर इशारा कर रही है। कुछ राशियों के लिए आज परिस्थितियां अचानक सकारात्मक दिशा में बदल सकती हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए रचनात्मकता और समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे। करियर और आर्थिक मामलों में भी आगे बढ़ने के संकेत हैं। वहीं, रिश्तों में रोमांस और दिल से किए गए प्रयास माहौल को बेहतर बना सकते हैं। हालांकि कुछ राशियों को अनावश्यक बहस और टकराव से बचने की सलाह दी जाती है। कुल मिलाकर आज का दिन पुराने दौर को पीछे छोड़कर नई संभावनाओं की ओर कदम बढ़ाने और अपनी मेहनत के परिणामों को महसूस करने का है। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

आज का दिन नई शुरुआत, तेजी से होने वाले बदलाव, उपलब्धियों और भावनात्मक संतुष्टि का संकेत दे रहा है। कुछ राशियों के लिए अचानक सकारात्मक मोड़ आ सकता है, जबकि कुछ को अपनी मेहनत और रचनात्मकता का लाभ मिलेगा। करियर में सफलता पाने के लिए व्यावहारिक सोच जरूरी होगी। वहीं, रिश्तों में प्यार और स्पष्ट बातचीत माहौल को बेहतर बनाएगी। अगर किसी स्थिति में विवाद की संभावना हो, तो प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आज का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि बदलाव और नए अवसरों को पहचानें, लेकिन हर कदम समझदारी से उठाएं।

मेष — Wheel of Fortune (व्हील ऑफ फॉर्च्यून)

आज आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव या महत्वपूर्ण मोड़ आ सकता है। जिस मामले में लंबे समय से परिस्थितियां आपके

पक्ष में नहीं थीं, वहां अचानक सुधार देखने को मिल सकता है। करियर में कोई नया अवसर, प्रोजेक्ट या ऐसी खबर मिल सकती है जो आपकी दिशा बदल दे। आर्थिक मामलों में भी परिस्थितियों के बेहतर होने के संकेत हैं। निजी जीवन में भी किसी पुराने तनाव से राहत मिल सकती है। आज आपको मिलने वाले अवसर को पहचानना जरूरी होगा, क्योंकि सही समय पर उठाया गया कदम भविष्य में बड़ा फायदा दे सकता है। परिस्थितियां बदल रही हैं, इसलिए पुराने डर या असफलताओं को पकड़े रहने के बजाय आगे बढ़ने पर ध्यान दें।

आज का संदेश: बदलाव को स्वीकार करें और सही समय पर मिले अवसर का फायदा उठाने से न हिचकें।

वृषभ — The Empress (द एम्प्रेस)

आज का दिन रचनात्मकता, समृद्धि और सुख-सुविधाओं के लिहाज से अच्छा रहेगा। आपकी सोच में नए विचार आ सकते हैं, जिन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करने पर करियर या कारोबार में फायदा मिल सकता है। अगर आप किसी क्रिएटिव काम, बिजनेस या व्यक्तिगत प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसमें प्रगति के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है और किसी पुराने प्रयास से लाभ मिल सकता है। रिश्तों में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। घर को बेहतर बनाने, परिवार के साथ समय बिताने या खुद की देखभाल करने के लिए भी दिन अच्छा है। अपनी प्रतिभा को दबाने के बजाय उसे सामने लाएं।

आज का संदेश: अपनी रचनात्मकता पर भरोसा करें और जीवन में मिलने वाली समृद्धि व खुशियों को खुले मन से स्वीकार करें।

मिथुन — The Fool (द फूल)

आज आपको किसी नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाने का मौका मिल सकता है। कोई नया काम, नौकरी, प्रोजेक्ट, यात्रा या व्यक्तिगत निर्णय आपके लिए नई दिशा लेकर आ सकता है। शुरुआत में यह कदम थोड़ा अनिश्चित लग सकता है, लेकिन अगर आपका मन इसे लेकर उत्साहित है तो डर के कारण पीछे न हटें। हालांकि, नए रास्ते पर आगे बढ़ते समय जरूरी जानकारी और बुनियादी योजना जरूर तैयार रखें। रिश्तों में भी पुराने अनुभवों के आधार पर नई संभावनाओं को नकारने से बचें। आज आपको खुद को एक नई संभावना के लिए तैयार रखने की जरूरत है।

आज का संदेश: नई शुरुआत से डरें नहीं। भरोसे और समझदारी के साथ एक नया कदम आगे बढ़ाएं।

कर्क — The Chariot (द चैरियट)

आज आपके लिए आगे बढ़ने और रुकी हुई चीजों को गति देने का दिन है। जिस लक्ष्य को लेकर आप काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, उसमें प्रगति दिखाई दे सकती है। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण काम पूरा करने के लिए आपको अपनी ऊर्जा और ध्यान एक दिशा में केंद्रित करना होगा। यात्रा या स्थान परिवर्तन की संभावना भी बन सकती है। निजी जीवन में भी आप किसी पुराने निर्णय को लेकर स्पष्टता महसूस कर सकते हैं। आज सफलता पाने के लिए भावनाओं में बहने के बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना जरूरी होगा।

आज का संदेश: अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाएं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें।

सिंह — King of Pentacles (किंग ऑफ पेंटाकल्स)

आज का दिन करियर और आर्थिक मामलों में सफलता के संकेत दे रहा है। आपकी मेहनत, अनुभव और व्यावहारिक सोच की वजह से कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, प्रमोशन, नया प्रोजेक्ट या आर्थिक लाभ आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। कारोबार करने वालों के लिए भी स्थिर प्रगति के संकेत हैं। आर्थिक फैसले लेते समय जल्दबाजी के बजाय लंबी अवधि के फायदे पर ध्यान दें। निजी जीवन में परिवार की जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें संभालने में सक्षम रहेंगे।

आज का संदेश: अपनी मेहनत और अनुभव पर भरोसा रखें। स्थिरता के साथ आगे बढ़ना ही आपकी सफलता की कुंजी है।

कन्या — The Star (द स्टार)

आज आपके भीतर नई उम्मीद और आत्मविश्वास जाग सकता है। अगर पिछले कुछ समय से किसी मामले को लेकर निराशा या असमंजस था, तो अब परिस्थितियों को एक नए नजरिए से देखने का मौका मिलेगा। करियर में धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। किसी पुराने सपने या लक्ष्य पर दोबारा काम शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी। रिश्तों में भी भावनात्मक राहत और सकारात्मकता महसूस हो सकती है। आज खुद पर शक करने के बजाय अपनी क्षमताओं को पहचानें। हर चीज का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन सही दिशा में किए गए प्रयास भविष्य में आपको आगे ले जा सकते हैं।

आज का संदेश: उम्मीद बनाए रखें और खुद पर विश्वास करें। आपके लिए सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो रही है।

तुला — Nine of Cups (नाइन ऑफ कप्स)

आज आपकी कोई इच्छा पूरी होने या लंबे समय से चाही गई चीज मिलने की संभावना बन सकती है। करियर में उपलब्धि, आर्थिक लाभ या निजी जीवन में कोई सुखद खबर आपको संतुष्ट कर सकती है। अगर आपने किसी लक्ष्य के लिए काफी मेहनत की है, तो आज उसके परिणाम को महसूस करने का मौका मिल सकता है। रिश्तों में भी भावनात्मक संतुष्टि बनी रहेगी। हालांकि, अपनी उपलब्धियों पर खुश होने के साथ-साथ उन लोगों और परिस्थितियों के प्रति आभार भी रखें जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचने में मदद की है। आज खुद को थोड़ी खुशी देने का दिन भी है।

आज का संदेश: अपनी उपलब्धियों और खुशियों का आनंद लें और जो मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करना न भूलें।

वृश्चिक — Queen of Swords (क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स)

आज आपको किसी महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट और निर्णायक रवैया अपनाना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा निर्णय सामने आ सकता है जहां भावनाओं से ज्यादा तथ्यों और तर्क पर भरोसा करना जरूरी होगा। किसी व्यक्ति या स्थिति को लेकर जो भ्रम था, वह भी दूर हो सकता है। रिश्तों में मन की बात स्पष्ट रूप से रखना आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन अपनी बात कहते समय शब्दों का ध्यान रखें। आज आपको सीमाएं तय करने और यह समझने की जरूरत है कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। दूसरों को खुश करने के लिए अपने फैसलों से समझौता न करें।

आज का संदेश: अपनी बात स्पष्ट रखें और महत्वपूर्ण फैसले भावनाओं के बजाय समझदारी और तथ्यों के आधार पर लें।

धनु — Eight of Wands (एट ऑफ वैंड्स)

आज घटनाएं तेजी से आगे बढ़ सकती हैं और अचानक कोई महत्वपूर्ण खबर आपके पास आ सकती है। फोन कॉल, मैसेज, ईमेल या बातचीत के जरिए कोई ऐसा अपडेट मिल सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। कार्यक्षेत्र में काम की गति बढ़ेगी और एक साथ कई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं। यात्रा से जुड़ी योजना भी अचानक बन सकती है। रिश्तों में भी लंबे समय से रुकी हुई बातचीत आगे बढ़ सकती है। हालांकि, हर खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुककर स्थिति को समझना बेहतर होगा।

आज का संदेश: तेजी से आने वाली खबरों और अवसरों के लिए तैयार रहें, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले सोच-विचार जरूर करें।

मकर — The World (द वर्ल्ड)

आज किसी महत्वपूर्ण काम, प्रोजेक्ट या जीवन के एक बड़े चरण के पूरा होने का संकेत है। लंबे समय से जिस लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे थे, उसमें सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में उपलब्धि या पहचान मिलने की संभावना है। किसी पुराने काम के पूरा होने के बाद नई दिशा में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। निजी जीवन में भी आपको संतुष्टि महसूस हो सकती है कि आपने एक मुश्किल दौर को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अब पीछे मुड़कर देखने के बजाय अगले लक्ष्य की तैयारी शुरू करने का समय है।

आज का संदेश: अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें और एक अध्याय पूरा होने के बाद नई मंजिल की ओर बढ़ने के लिए तैयार रहें।

कुंभ — Five of Wands (फाइव ऑफ वैंड्स)

आज आपको छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद या अनावश्यक बहस का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में विचारों का टकराव या प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। हर बात में अपनी बात साबित करने की कोशिश करने के बजाय यह तय करें कि किन मुद्दों पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है। रिश्तों में भी किसी मामूली बात को बड़ा विवाद बनाने से बचें। प्रतिस्पर्धा को सकारात्मक तरीके से लिया जाए तो यह आपको बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर सकती है। आज अपनी ऊर्जा बेवजह के विवादों में खर्च करने के बजाय अपने लक्ष्य पर लगाएं।

आज का संदेश: हर बहस में शामिल होना जरूरी नहीं। अनावश्यक टकराव से बचें और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं।

मीन — Knight of Cups (नाइट ऑफ कप्स)

आज प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव के लिए दिन खास हो सकता है। किसी खास व्यक्ति की ओर से प्यार भरा संदेश, सरप्राइज या भावनात्मक पहल मिल सकती है। रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ दिल की बात साझा करने और साथ में अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। सिंगल लोगों की किसी संवेदनशील और आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। कार्यक्षेत्र में भी कोई ऐसा प्रस्ताव या अवसर मिल सकता है जो आपको भावनात्मक रूप से उत्साहित करे। हालांकि, केवल भावनाओं के आधार पर बड़े फैसले लेने से बचें और सामने वाले के व्यवहार को भी समझें।

आज का संदेश: दिल की बात कहने और प्यार जताने से न डरें। सच्चे भावनात्मक जुड़ाव को महत्व दें।

आज का सकारात्मक संकल्प

मैं बदलाव को खुले मन से स्वीकार करता/करती हूं। मुझे अपनी क्षमताओं, फैसलों और भविष्य पर विश्वास है। मैं नए अवसरों का स्वागत करता/करती हूं, अपनी मेहनत का सम्मान करता/करती हूं और प्रेम, सफलता, संतुलन व समृद्धि के साथ आगे बढ़ता/बढ़ती हूं।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।