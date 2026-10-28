Aaj Ka Tarot Horoscope 28 October 2026: बुधवार का दिन नई शुरुआत, रचनात्मकता, व्यक्तिगत उपलब्धियों और रिश्तों में मधुरता का संदेश लेकर आया है। टैरो कार्ड्स के अनुसार, कुछ राशियों को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ के लिए परिवार और प्रेम संबंधों में खुशियां मिलने के संकेत हैं। वहीं, कुछ जातक अपनी पुरानी मेहनत का सकारात्मक परिणाम देखकर उत्साहित महसूस कर सकते हैं। आज का दिन अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने, नए अनुभवों के लिए तैयार रहने और जीवन में मौजूद अच्छी चीजों की सराहना करने का है। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज कुछ राशियों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं, तो कुछ को अपनी पुरानी मेहनत का सकारात्मक परिणाम देखकर संतुष्टि मिल सकती है। वहीं, परिवार और प्रेम संबंधों में खुला संवाद तथा आपसी सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहें। आर्थिक मामलों में सकारात्मक सोच के साथ व्यावहारिक योजना बनाना जरूरी होगा। रिश्तों में छोटी-छोटी कोशिशों और सच्चे संवाद को महत्व दें। याद रखें, आगे बढ़ने का मतलब केवल बड़े लक्ष्य हासिल करना नहीं है, बल्कि अपनी प्रगति को पहचानना और जीवन के अच्छे पलों का आनंद लेना भी है।

मेष राशि — Ace of Wands (ऐस ऑफ वांड्स)

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन नई शुरुआत, उत्साह और आगे बढ़ने के अवसर लेकर आ सकता है। टैरो कार्ड ऐस ऑफ वांड्स नई ऊर्जा और किसी काम को शुरू करने की प्रेरणा का प्रतीक है। यदि आप लंबे समय से किसी योजना पर काम करने या कोई नया कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज उसे आगे बढ़ाने की दिशा में पहल कर सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को कोई नई जिम्मेदारी, प्रोजेक्ट या ऐसा अवसर मिल सकता है, जो उनकी प्रतिभा को सामने लाने में मदद करे। व्यापारियों के लिए नई रणनीति बनाने, संभावित ग्राहकों से संपर्क करने या कारोबार से जुड़े किसी नए विचार पर काम करने का समय हो सकता है। हालांकि, उत्साह में आकर किसी योजना को बिना तैयारी के शुरू न करें। आर्थिक मामलों में निवेश या बड़े खर्च से पहले सभी पहलुओं को समझना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा महसूस हो सकती है। साथी के साथ कुछ नया करने या साथ में समय बिताने से रिश्ते में ताजगी आएगी। अविवाहित लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ सकता है।

आज का संदेश: नए अवसरों का स्वागत करें और अपने विचारों को ठोस कदमों में बदलने की कोशिश करें।

वृषभ राशि — Nine of Cups (नाइन ऑफ कप्स)

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन संतुष्टि, खुशी और व्यक्तिगत उपलब्धियों का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड नाइन ऑफ कप्स अपनी मेहनत के परिणामों का आनंद लेने और जीवन की अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करने से जुड़ा है। कार्यक्षेत्र में आपको अपने काम को लेकर संतोष मिल सकता है या किसी उपलब्धि के लिए सराहना प्राप्त हो सकती है। यदि आप लंबे समय से किसी लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज अपनी प्रगति को पहचानने का अवसर मिल सकता है। व्यापारियों को किसी योजना या ग्राहक से जुड़े मामले में उत्साहजनक अनुभव हो सकता है। आर्थिक स्थिति को लेकर संतुलित सोच बनाए रखें और खुशी के नाम पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। पारिवारिक जीवन में अपनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रह सकता है। प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की सराहना करना और छोटी-छोटी खुशियां साझा करना रिश्ते को मजबूत बनाएगा। आज अपने लिए भी समय निकालें और उन चीजों का आनंद लें, जो आपको सुकून देती हैं।

आज का संदेश: अपनी उपलब्धियों की सराहना करें और जीवन में मौजूद खुशियों को पूरे मन से महसूस करें।

मिथुन राशि — The Magician (द मैजिशियन)

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा, संवाद कौशल और रचनात्मक सोच का सही इस्तेमाल करने का है। टैरो कार्ड द मैजिशियन संकेत देता है कि आपके विचार और उन्हें प्रस्तुत करने का तरीका किसी परिस्थिति को बेहतर दिशा देने में मदद कर सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने, किसी प्रेजेंटेशन पर काम करने या नई योजना पेश करने का अवसर मिल सकता है। मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से सक्रिय रह सकता है। व्यापारियों को ग्राहकों तक अपनी बात पहुंचाने या कारोबार को आगे बढ़ाने के नए तरीके तलाशने चाहिए। हालांकि, केवल आकर्षक विचार काफी नहीं होंगे; उन्हें पूरा करने के लिए सही योजना और लगातार मेहनत भी जरूरी है। आर्थिक मामलों में किसी बड़े वादे या आकर्षक प्रस्ताव पर भरोसा करने से पहले पूरी जानकारी लें। निजी जीवन में खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। अपनी बात रखने के साथ-साथ सामने वाले को सुनना भी जरूरी होगा।

आज का संदेश: अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और सही संवाद, रचनात्मकता तथा मेहनत के जरिए अपने विचारों को हकीकत में बदलें।

कर्क राशि — Six of Cups (सिक्स ऑफ कप्स)

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन पुरानी यादों, परिचित लोगों और भावनात्मक सुकून से जुड़ा हो सकता है। टैरो कार्ड सिक्स ऑफ कप्स बीते समय की अच्छी यादों, अपनापन और रिश्तों में सहजता का प्रतीक है। आज किसी पुराने मित्र से बातचीत हो सकती है या किसी परिचित व्यक्ति की याद आपका मन खुश कर सकती है। कार्यक्षेत्र में पुराने सहयोगी से संपर्क या किसी पहले किए गए काम से जुड़ा अनुभव उपयोगी साबित हो सकता है। व्यापारियों के लिए पुराने ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत करने पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। आर्थिक मामलों में भावनाओं में बहकर खरीदारी करने या किसी पुराने अनुभव के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। पारिवारिक जीवन में किसी सदस्य के साथ समय बिताने या पुरानी यादें साझा करने से माहौल खुशनुमा हो सकता है। प्रेम संबंधों में साथी के साथ उन पलों को याद करना अच्छा रहेगा, जिन्होंने रिश्ते को खास बनाया था। अविवाहित लोग अपने पिछले अनुभवों से यह समझ सकते हैं कि वे भविष्य में कैसा रिश्ता चाहते हैं। अतीत की अच्छी बातों को संजोएं, लेकिन आगे बढ़ने के अवसरों के लिए भी खुले रहें।

आज का संदेश: पुरानी यादों और रिश्तों से मिलने वाली खुशी को महसूस करें, लेकिन अपने भविष्य के लिए नए अनुभवों का स्वागत भी करें।

सिंह राशि — The Sun (द सन)

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मकता, आत्मविश्वास और उत्साह से भरा रह सकता है। टैरो कार्ड द सन स्पष्टता, प्रसन्नता और बेहतर संभावनाओं का प्रतीक है। कार्यक्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट में प्रगति, वरिष्ठों से सराहना या किसी जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक पूरा करने का अवसर मिल सकता है। यदि पिछले कुछ समय से आप किसी बात को लेकर उलझन में थे, तो आज परिस्थिति को समझने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। व्यापारियों के लिए अपने काम को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने और नए संपर्क बनाने का दिन हो सकता है। आर्थिक मामलों में सकारात्मक सोच बनाए रखें, लेकिन बजट और बचत को नजरअंदाज न करें। पारिवारिक जीवन में खुशियों भरा माहौल रह सकता है। अपनों के साथ समय बिताना और अपनी खुशी साझा करना आपको भावनात्मक संतुष्टि देगा। प्रेम संबंधों में खुलापन और गर्मजोशी बढ़ सकती है। यदि कोई पुरानी गलतफहमी है, तो बातचीत के जरिए उसे दूर करने की कोशिश करें।

आज का संदेश: सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। अपनी खुशियों को अपनों के साथ साझा करना न भूलें।

कन्या राशि — Page of Pentacles (पेज ऑफ पेंटाकल्स)

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ नया सीखने, अपने कौशल को बेहतर बनाने और व्यावहारिक अवसरों को पहचानने का है। टैरो कार्ड पेज ऑफ पेंटाकल्स ज्ञान, मेहनत और भविष्य की तैयारी का संकेत देता है। नौकरीपेशा लोगों को किसी वरिष्ठ से उपयोगी सलाह मिल सकती है या कोई नई जिम्मेदारी सीखने का अवसर मिल सकता है। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो अपने रिज्यूमे को बेहतर बनाने, नई स्किल सीखने या पेशेवर संपर्क बढ़ाने पर ध्यान दें। विद्यार्थियों के लिए किसी कठिन विषय को समझने और पढ़ाई की योजना को व्यवस्थित करने का समय उपयोगी हो सकता है। व्यापारियों को अपने काम की प्रक्रिया सुधारने, बाजार को समझने और ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान देने से लाभ मिल सकता है। आर्थिक मामलों में लंबी अवधि की योजना बनाएं और जल्द परिणाम पाने की अपेक्षा न रखें। रिश्तों में छोटे लेकिन सच्चे प्रयास भरोसा बढ़ा सकते हैं। किसी की सलाह को सुनने के साथ यह भी समझें कि उसे अपने जीवन में कैसे लागू करना है।

आज का संदेश: सीखने के हर अवसर को महत्व दें। आज का छोटा प्रयास भविष्य में आपके लिए बड़ी संभावना बन सकता है।

तुला राशि — The Empress (द एम्प्रेस)

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम, रचनात्मकता, सौंदर्य और भावनात्मक संतुलन पर ध्यान देने का है। टैरो कार्ड द एम्प्रेस जीवन में सुख-सुविधाओं, देखभाल और रचनात्मक अभिव्यक्ति का प्रतीक है। कार्यक्षेत्र में नए विचार सामने आ सकते हैं, खासकर यदि आपका काम कला, डिजाइन, मीडिया, फैशन या कम्युनिकेशन से जुड़ा है। सहकर्मियों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार आपके काम को बेहतर बना सकता है। व्यापारियों के लिए ग्राहकों के अनुभव, उत्पाद की प्रस्तुति और काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। आर्थिक मामलों में अपनी पसंद की चीजों पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन बजट का ध्यान रखना जरूरी है। पारिवारिक जीवन में घर को व्यवस्थित करने, अपनों के साथ समय बिताने या किसी रचनात्मक गतिविधि में शामिल होने से खुशी मिल सकती है। प्रेम संबंधों में स्नेह और छोटी-छोटी कोशिशें रिश्ते को मजबूत बनाएंगी। अविवाहित लोग अपनी पसंद और व्यक्तित्व को खुलकर व्यक्त करने में सहज महसूस कर सकते हैं। दूसरों की देखभाल के साथ अपनी जरूरतों का ख्याल रखना भी जरूरी है।

आज का संदेश: अपने रिश्तों को स्नेह दें, रचनात्मकता को जगह दें और खुद के लिए भी खुशी व सुकून के पल निकालें।

वृश्चिक राशि — King of Wands (किंग ऑफ वांड्स)

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन नेतृत्व, महत्वाकांक्षा और किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य की जिम्मेदारी लेने का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड किंग ऑफ वांड्स आत्मविश्वास, दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। नौकरीपेशा लोगों को किसी प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने, नई योजना पेश करने या अपनी क्षमताओं को प्रभावी ढंग से सामने रखने का अवसर मिल सकता है। यदि आपके मन में कोई विचार है, तो उसकी तैयारी करके सही समय पर उसे प्रस्तुत करें। व्यापारियों के लिए कारोबार के विस्तार, नए संपर्क बनाने और भविष्य की रणनीति पर काम करने का दिन हो सकता है। हालांकि, आत्मविश्वास के साथ दूसरों की राय सुनना भी जरूरी है। अपनी बात मनवाने की जिद में किसी उपयोगी सुझाव को नजरअंदाज न करें। आर्थिक मामलों में किसी बड़े निवेश या निर्णय से पहले जोखिमों का आकलन करें। पारिवारिक जीवन में लोग आपसे सलाह की उम्मीद कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में अपनी इच्छाओं के साथ साथी की भावनाओं को भी महत्व दें।

आज का संदेश: आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व करें और अपनी महत्वाकांक्षा को सही दिशा देने के लिए समझदारी से फैसले लें।

धनु राशि — The Fool (द फूल)

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन नई शुरुआत, रोमांच और कुछ अलग अनुभव करने की इच्छा बढ़ाने वाला हो सकता है। टैरो कार्ड द फूल नए रास्तों पर चलने, खुले मन से सीखने और पुराने डर से बाहर निकलने का संकेत देता है। कार्यक्षेत्र में आप किसी नए प्रोजेक्ट, कौशल या काम करने के अलग तरीके को आजमाने के बारे में सोच सकते हैं। यदि लंबे समय से एक ही दिनचर्या से ऊब महसूस कर रहे हैं, तो अपने काम में रचनात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। व्यापारियों के लिए नए विचारों की पड़ताल करना उपयोगी हो सकता है, लेकिन बिना तैयारी के कोई बड़ा कदम न उठाएं। आर्थिक मामलों में केवल उत्साह के आधार पर निवेश या खर्च करने से बचें। निजी जीवन में किसी नई गतिविधि, छोटी यात्रा या दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। प्रेम संबंधों में साथ मिलकर कुछ नया करने से रिश्ते में ताजगी आ सकती है। अविवाहित लोगों को नए लोगों से मिलने और बातचीत करने का मौका मिल सकता है। नए अनुभवों के लिए तैयार रहें, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखें।

आज का संदेश: नए अनुभवों के लिए मन खुला रखें और उत्साह के साथ व्यावहारिक समझदारी भी बनाए रखें।

मकर राशि — Seven of Pentacles (सेवन ऑफ पेंटाकल्स)

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन धैर्य, लगातार मेहनत और अब तक की प्रगति का आकलन करने का है। टैरो कार्ड सेवन ऑफ पेंटाकल्स संकेत देता है कि लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं, हालांकि अंतिम परिणाम के लिए अभी और मेहनत की जरूरत हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम की समीक्षा करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि कौन-सी गतिविधियां उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जा रही हैं। यदि किसी प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, तो निराश होकर उसे छोड़ने के बजाय अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करें। व्यापारियों के लिए कारोबार की स्थिति, ग्राहकों की प्रतिक्रिया और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा करना उपयोगी रहेगा। आर्थिक मामलों में बचत और लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान दें। जल्द लाभ पाने की उम्मीद में जोखिम भरे फैसले न लें। पारिवारिक जीवन में काम और निजी समय के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में लगातार दिया गया समय और सहयोग रिश्ते को मजबूत कर सकता है।

आज का संदेश: मेहनत पर भरोसा रखें, अपनी प्रगति का आकलन करें और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा होने के लिए पर्याप्त समय दें।

कुंभ राशि — The Star (द स्टार)

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन उम्मीद, प्रेरणा और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देने का है। टैरो कार्ड द स्टार सकारात्मक दृष्टिकोण और भविष्य के प्रति विश्वास का संदेश देता है। यदि आप हाल ही में अपने करियर या निजी जीवन को लेकर असमंजस में थे, तो आज अपने लक्ष्यों पर नए सिरे से विचार करने का अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी नई योजना या रचनात्मक विचार से प्रेरणा मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को अपने कौशल और रुचियों के अनुरूप अवसर तलाशने चाहिए। व्यापारियों के लिए भविष्य की योजनाओं की समीक्षा करना और काम को बेहतर बनाने के नए तरीके खोजना उपयोगी रहेगा। आर्थिक मामलों में केवल उम्मीद पर निर्भर रहने के बजाय वास्तविक स्थिति के अनुसार योजना बनाएं। निजी जीवन में सकारात्मक सोच और सहयोग देने वाले लोगों के साथ समय बिताना मन को सुकून दे सकता है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक रूप से खुलकर बात करने से नजदीकियां बढ़ सकती हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए छोटे लेकिन नियमित कदम उठाना जरूरी होगा।

आज का संदेश: अपने सपनों पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोच को व्यावहारिक प्रयासों के साथ जोड़ें।

मीन राशि — Two of Cups (टू ऑफ कप्स)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में समझ, आपसी सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करने का है। टैरो कार्ड टू ऑफ कप्स दो लोगों के बीच सहयोग, भरोसे और एक-दूसरे को समझने की भावना का प्रतीक है। कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी या साझेदार के साथ बेहतर तालमेल बन सकता है। यदि किसी काम को लेकर मतभेद चल रहा है, तो शांतिपूर्वक बातचीत करने से समाधान की दिशा मिल सकती है। व्यापारियों के लिए ग्राहकों और सहयोगियों के साथ भरोसेमंद संबंध बनाना महत्वपूर्ण रहेगा। आर्थिक मामलों में किसी के साथ साझा खर्च या आर्थिक जिम्मेदारी तय करते समय सभी बातों को स्पष्ट रखना बेहतर होगा। प्रेम संबंधों में दिल की बात साझा करने और साथी की भावनाओं को ध्यान से सुनने का अवसर मिल सकता है। यदि रिश्ते में कुछ दूरी महसूस हो रही है, तो एक छोटी-सी बातचीत भी सकारात्मक शुरुआत बन सकती है। अविवाहित लोगों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ने की संभावना हो सकती है, जिसके साथ विचार और रुचियां मेल खाती हों। परिवार में भी आपसी सहयोग और सम्मान का महत्व बढ़ेगा।

आज का संदेश: रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए ईमानदारी, आपसी सम्मान और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।

आज का सकारात्मक संकल्प

“मैं नए अवसरों का स्वागत करता/करती हूं, अपने जीवन की खुशियों के लिए आभारी हूं और आत्मविश्वास व खुले मन के साथ आगे बढ़ता/बढ़ती हूं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।