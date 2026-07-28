Daily Tarot Horoscope 28 July 2026 (आज का टैरो राशिफल 28 जुलाई 2026): 28 जुलाई 2026 की ऊर्जा आत्मबल, पारिवारिक सुख, सकारात्मक परिवर्तन, न्याय, सफलता और नई शुरुआत का संदेश लेकर आई है। आज का दिन धैर्य, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। कई राशियों को करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए रिश्तों में नई खुशियां और जीवन में बड़े बदलाव के योग बन रहे हैं। यदि आप परिस्थितियों को धैर्य और समझदारी से संभालेंगे, तो आज लिया गया हर निर्णय भविष्य में आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। रो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

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मेष राशि — स्ट्रेंथ (Strength)

आज का दिन आपको यह एहसास कराएगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य और आत्मविश्वास है। कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप शांत रहकर निर्णय लेंगे, तो परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में होती जाएंगी। वरिष्ठ अधिकारी आपकी समझदारी और नेतृत्व क्षमता की सराहना कर सकते हैं।

आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और भविष्य को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाएं। पारिवारिक जीवन में किसी प्रियजन को आपके सहयोग और समझ की आवश्यकता पड़ सकती है। प्रेम संबंधों में अहंकार छोड़कर संवाद बढ़ाना रिश्तों को मजबूत करेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पर्याप्त आराम करना भी जरूरी है।

आज का संदेश: सच्ची ताकत गुस्से में नहीं, बल्कि धैर्य और संयम में छिपी होती है।

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वृषभ राशि — टेन ऑफ कप्स (Ten of Cups)

आज का दिन खुशियां, पारिवारिक सुख और भावनात्मक संतुष्टि लेकर आया है। परिवार के साथ बिताया गया समय आपके मन को शांति देगा। यदि घर में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था, तो अब उसे बातचीत के जरिए सुलझाने का अवसर मिलेगा। किसी शुभ समाचार से पूरे परिवार का माहौल खुशनुमा हो सकता है।

कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा और टीमवर्क से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी और भविष्य की योजनाओं को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन पहले से अधिक मजबूत होगा।

आज का संदेश: जीवन की सबसे बड़ी दौलत अपनों का प्यार और साथ होता है।

मिथुन राशि — द मैजिशियन (The Magician)

आज आपके भीतर छिपी प्रतिभा और आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। जिस काम को आप लंबे समय से शुरू करना चाहते थे, उसके लिए आज का दिन बेहद शुभ है। आपकी वाणी और बुद्धिमत्ता लोगों को प्रभावित करेगी। नौकरी, इंटरव्यू, मीटिंग या किसी प्रस्तुति में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है।

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर उठाया गया कदम लाभ देगा। नए कौशल सीखने या किसी नई योजना की शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल है। रिश्तों में खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी। अविवाहित लोगों के लिए भी नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं।

आज का संदेश: आपकी सफलता की चाबी आपके अपने आत्मविश्वास में छिपी है।

कर्क राशि — फोर ऑफ स्वॉर्ड्स (Four of Swords)

आज भागदौड़ से थोड़ा विराम लेने की जरूरत है। यदि पिछले कुछ दिनों से मानसिक या शारीरिक थकान महसूस कर रहे हैं, तो खुद को आराम दें। हर समस्या का समाधान तुरंत निकालना जरूरी नहीं होता। कभी-कभी थोड़ी दूरी और शांत मन ही सही रास्ता दिखाते हैं।

कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार और रिश्तों में अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय खुलकर बात करें। ध्यान, योग या आध्यात्मिक गतिविधियां मानसिक शांति देंगी।

आज का संदेश: विश्राम कमजोरी नहीं, बल्कि नई ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा माध्यम है।

सिंह राशि — किंग ऑफ वांड्स (King of Wands)

आज आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके विचारों और योजनाओं की सराहना होगी। यदि किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलती है, तो उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करें। आपकी दूरदर्शिता दूसरों को भी प्रेरित करेगी।

आर्थिक मामलों में समझदारी से किए गए फैसले भविष्य में बड़ा लाभ दे सकते हैं। परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा। प्रेम संबंधों में साथी का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा।

आज का संदेश: सच्चा नेता वही होता है जो अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे।

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कन्या राशि — जस्टिस (Justice)

आज का दिन सत्य, संतुलन और निष्पक्ष निर्णय लेने का है। यदि किसी महत्वपूर्ण मामले में निर्णय लेना है, तो भावनाओं की बजाय तथ्यों पर भरोसा करें। कार्यक्षेत्र में आपकी ईमानदारी और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। कानूनी या आधिकारिक मामलों में भी राहत मिलने की संभावना है।

आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा। रिश्तों में खुलकर बातचीत करें और किसी भी गलतफहमी को बढ़ने न दें। निष्पक्ष सोच आपको हर स्थिति में सही रास्ता दिखाएगी।

आज का संदेश: सत्य और ईमानदारी से लिया गया हर निर्णय भविष्य को मजबूत बनाता है।

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तुला राशि — नाइन ऑफ कप्स (Nine of Cups)

आज आपकी कोई मनोकामना पूरी होने के संकेत मिल रहे हैं। लंबे समय से जिस लक्ष्य या इच्छा को लेकर प्रयास कर रहे थे, उसमें सकारात्मक प्रगति दिखाई दे सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। परिवार और प्रेम संबंधों में खुशियों का माहौल रहेगा। यदि किसी रिश्ते में दूरी आ गई थी, तो आज उसे सुधारने का अच्छा अवसर मिलेगा। अपनी उपलब्धियों के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करना न भूलें।

आज का संदेश: विश्वास बनाए रखें, आपकी मेहनत आपको मंजिल के बेहद करीब ले आई है।

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वृश्चिक राशि — डेथ (Death)

आज का दिन जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रहा है। कोई पुरानी आदत, रिश्ता या परिस्थिति जो अब आपके विकास में बाधा बन रही थी, उससे आगे बढ़ने का समय आ गया है। बदलाव से डरने की बजाय उसका स्वागत करें, क्योंकि यही परिवर्तन आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा।

कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या दिशा मिल सकती है। आर्थिक मामलों में पुराने तरीकों को छोड़कर नई योजनाओं पर विचार करें। रिश्तों में भी पुराने गिले-शिकवे भुलाकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।

आज का संदेश: हर अंत अपने साथ एक नई और बेहतर शुरुआत लेकर आता है।

धनु राशि — थ्री ऑफ वांड्स (Three of Wands)

आज का दिन विस्तार, नई संभावनाओं और भविष्य की योजनाओं के लिए अनुकूल रहेगा। नौकरी, व्यवसाय, यात्रा या शिक्षा से जुड़े नए अवसर सामने आ सकते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं, तो अब उसके सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो सकते हैं।

आर्थिक मामलों में भविष्य की योजना बनाना लाभदायक रहेगा। प्रेम संबंधों में साथी के साथ भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। नए लोगों से मुलाकात भी भविष्य में लाभदायक साबित होगी।

आज का संदेश: अपने सपनों को सीमित मत कीजिए, क्योंकि आपकी मंजिल अभी बहुत बड़ी है।

मकर राशि — एट ऑफ पेंटाकल्स (Eight of Pentacles)

आज आपकी मेहनत और समर्पण रंग लाने वाले हैं। कार्यक्षेत्र में लगातार किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। यदि आप किसी नई स्किल को सीखना चाहते हैं, तो यह समय बेहद अनुकूल है।

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बचत से जुड़े फैसले लाभ देंगे। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक संतुलन बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी छोटे-छोटे प्रयास रिश्तों को मजबूत बनाएंगे।

आज का संदेश: लगातार किया गया छोटा प्रयास भी एक दिन बड़ी सफलता बन जाता है।

कुंभ राशि — द वर्ल्ड (The World)

आज आपके जीवन का कोई महत्वपूर्ण अध्याय सफलता के साथ पूरा हो सकता है। जिस लक्ष्य के लिए आपने लंबे समय तक मेहनत की थी, उसका सुखद परिणाम मिलने की संभावना है। साथ ही जीवन में एक नए और बेहतर दौर की शुरुआत भी होगी।

कार्यक्षेत्र में पदोन्नति, सम्मान या बड़ी उपलब्धि मिलने के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी। रिश्तों में भी खुशियां और संतुलन बढ़ेगा। अपनी सफलता का आनंद लें, लेकिन आगे आने वाले अवसरों के लिए भी तैयार रहें।

आज का संदेश: हर उपलब्धि आपको नई मंजिल की ओर बढ़ने का आत्मविश्वास देती है।

♓ मीन राशि — ऐस ऑफ कप्स (Ace of Cups)

आज का दिन प्रेम, भावनात्मक संतुलन और नई खुशियों का संकेत दे रहा है। यदि पिछले कुछ समय से मन किसी बात को लेकर परेशान था, तो अब राहत मिलने के योग बन रहे हैं। परिवार और रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। किसी नए रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है।

कार्यक्षेत्र में सकारात्मक माहौल रहेगा और सहयोगियों का साथ मिलेगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। आध्यात्मिक गतिविधियों से मन को शांति मिलेगी और आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति भी मजबूत होगी।

आज का संदेश: अपने दिल के दरवाजे खुले रखिए, क्योंकि खुशियां दस्तक देने वाली हैं।