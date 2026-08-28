Aaj Ka Tarot Rashifal 28 August 2026 (आज का टैरो राशिफल 28 अगस्त 2026): आज की टैरो ऊर्जा तेजी से आगे बढ़ने, पारिवारिक सुख, अनुशासन, नए अवसर, पुराने संबंधों की वापसी, इच्छाओं को साकार करने, उत्सव, आर्थिक मजबूती, उम्मीद, धैर्य, महत्वपूर्ण फैसलों और रचनात्मकता से जुड़ी है। आज कुछ राशियों के लिए लंबे समय से रुके काम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, जबकि कुछ को स्थिरता और भविष्य की नींव मजबूत करने का अवसर मिलेगा। रिश्तों और परिवार के लिए दिन भावनात्मक रूप से सुखद रह सकता है। वहीं, करियर और आर्थिक मामलों में अनुशासन, निरंतर प्रयास और सही समय पर निर्णय महत्वपूर्ण रहेंगे। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष से लेकर मीन राशि का आज का टैरो राशिफल..

मेष के लिए तेजी से आगे बढ़ने और महत्वपूर्ण समाचार मिलने के संकेत हैं। वृषभ के लिए परिवार और रिश्तों में खुशी रहेगी, जबकि मिथुन को अपनी योजनाओं में अनुशासन और स्पष्ट ढांचा बनाने की जरूरत होगी।

कर्क के सामने स्थिरता देने वाला नया अवसर आ सकता है। सिंह के जीवन में अतीत से जुड़ा कोई सुखद संबंध या याद लौट सकती है। कन्या के लिए अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की ऊर्जा मजबूत रहेगी।

तुला के लिए उत्सव और पारिवारिक खुशी के संकेत हैं। वृश्चिक को करियर और आर्थिक मामलों में मजबूती मिल सकती है। धनु के सपनों को नई उम्मीद और प्रेरणा मिलेगी।

मकर के लिए धीमी लेकिन लगातार प्रगति महत्वपूर्ण रहेगी। कुंभ के सामने कोई बड़ा निर्णय या आत्मबोध का क्षण आ सकता है, जबकि मीन की रचनात्मकता और समृद्धि की ऊर्जा आज विशेष रूप से मजबूत रहेगी।

आज का ब्रह्मांडीय संदेश कि अपने लक्ष्य पर विश्वास रखें और सही दिशा में लगातार कदम बढ़ाते रहें। कुछ परिणाम तुरंत मिलेंगे, जबकि कुछ के लिए धैर्य की जरूरत होगी। जो अवसर आपके सामने आ रहे हैं, उन्हें पहचानें और अपनी क्षमता पर भरोसा रखें।

मेष — एट ऑफ वैंड्स (Eight of Wands)

तेजी से प्रगति और महत्वपूर्ण संदेशों का दिन

मेष राशि के लिए आज घटनाएं तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। एट ऑफ वैंड्स गति, प्रगति, संवाद और अचानक आने वाली खबरों का प्रतीक है।

करियर में कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट अचानक आगे बढ़ सकता है। ईमेल, फोन कॉल, मीटिंग या किसी व्यक्ति से हुई बातचीत आपके लिए नया अवसर लेकर आ सकती है। यदि आप किसी जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आज सकारात्मक हलचल दिखाई दे सकती है।

आर्थिक मामलों में किसी भुगतान या वित्तीय निर्णय से जुड़ी खबर मिल सकती है। हालांकि तेजी के बीच जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें।

प्रेम जीवन में बातचीत बढ़ेगी। दूर रहने वाले साथी से संपर्क हो सकता है। अविवाहित लोगों को अचानक किसी व्यक्ति का संदेश या प्रस्ताव मिल सकता है।

आज की सलाह: अवसर तेजी से आएं तो तैयार रहें। सही समय पर लिया गया कदम आपको दूसरों से आगे ले जा सकता है।

वृषभ — टेन ऑफ कप्स (Ten of Cups)

परिवार और रिश्तों में खुशी का माहौल

वृषभ राशि के लिए आज भावनात्मक संतुष्टि और पारिवारिक सुख की ऊर्जा मजबूत है। टेन ऑफ कप्स प्रेम, परिवार, सामंजस्य और भावनात्मक पूर्णता का प्रतीक है।

करियर में भावनात्मक स्थिरता आपके काम पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। परिवार का समर्थन किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकता है।

आर्थिक मामलों में दीर्घकालिक सुरक्षा को प्राथमिकता देना बेहतर रहेगा। परिवार से जुड़ा कोई आर्थिक लक्ष्य भी आगे बढ़ सकता है।

प्रेम जीवन में दंपती के बीच समझ और अपनापन बढ़ेगा। परिवार के साथ कोई खुशी का अवसर मनाया जा सकता है। अविवाहित लोगों के लिए गंभीर और भावनात्मक रूप से स्थिर रिश्ते की संभावना बन सकती है।

आज की सलाह: सफलता केवल उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उन लोगों में भी है जिनके साथ आप अपनी खुशी साझा कर सकते हैं।

मिथुन — द एम्परर (The Emperor)

योजनाओं में अनुशासन और स्पष्ट ढांचा जरूरी

मिथुन राशि के लिए आज द एम्परर संरचना, नेतृत्व, अनुशासन और नियंत्रण की ऊर्जा लेकर आया है।

करियर में बिखरी हुई योजनाओं को व्यवस्थित करने का समय है। प्राथमिकताएं तय करें और यह स्पष्ट करें कि किस काम को पहले पूरा करना है। नेतृत्व की जिम्मेदारी भी मिल सकती है।

आर्थिक मामलों में बजट और दीर्घकालिक योजना पर ध्यान दें। भावनाओं या अचानक इच्छाओं के आधार पर खर्च करने से बचें।

प्रेम जीवन में स्थिरता और स्पष्टता जरूरी होगी। दंपती को रिश्ते में जिम्मेदारियों को लेकर खुलकर बात करनी चाहिए। अविवाहित लोग ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो परिपक्व और जिम्मेदार हो।

आज की सलाह: प्रतिभा तभी प्रभावी होती है जब उसके साथ अनुशासन और सही दिशा भी हो।

कर्क — ऐस ऑफ पेंटाकल्स (Ace of Pentacles)

स्थिरता देने वाला नया अवसर मिल सकता है

कर्क राशि के लिए आज एक नई और व्यावहारिक शुरुआत का संकेत है। ऐस ऑफ पेंटाकल्स करियर, धन, स्थिरता और वास्तविक अवसर का प्रतीक है।

करियर में नई नौकरी, परियोजना, व्यवसायिक अवसर या अतिरिक्त आय का रास्ता खुल सकता है। यह अवसर छोटा लग सकता है, लेकिन भविष्य में मजबूत परिणाम दे सकता है।

आर्थिक मामलों में सुधार की शुरुआत हो सकती है। बचत, निवेश या आय से जुड़ी कोई सकारात्मक संभावना सामने आ सकती है।

प्रेम जीवन में रिश्ते को स्थिर दिशा देने की इच्छा बढ़ेगी। दंपती भविष्य की योजनाओं पर बात कर सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए कोई नया और भरोसेमंद रिश्ता शुरू हो सकता है।

आज की सलाह: हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे लेकिन सही अवसर से होती है। उसे नजरअंदाज न करें।

सिंह — सिक्स ऑफ कप्स (Six of Cups)

अतीत से जुड़ी कोई खुशी फिर लौट सकती है

सिंह राशि के लिए आज पुरानी यादों और परिचित संबंधों की ऊर्जा है। सिक्स ऑफ कप्स अतीत, भावनात्मक गर्माहट और पुनर्मिलन का प्रतीक है।

करियर में कोई पुराना सहयोगी, ग्राहक या संपर्क फिर से सामने आ सकता है। अतीत में सीखी गई कोई बात वर्तमान समस्या को हल करने में मदद करेगी।

आर्थिक मामलों में पुराने अनुभवों से सीखना फायदेमंद रहेगा। पहले की गलतियों को दोहराने से बचें।

प्रेम जीवन में किसी पुराने मित्र या परिचित से मुलाकात हो सकती है। दंपती किसी पुराने खूबसूरत पल को फिर से याद कर सकते हैं। अविवाहित लोगों का किसी पुराने व्यक्ति से संपर्क हो सकता है।

आज की सलाह: अतीत की अच्छी यादें आपको खुशी दें, लेकिन अपने वर्तमान और भविष्य को भी उतना ही महत्व दें।

कन्या — द मैजिशियन (The Magician)

इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की मजबूत ऊर्जा

कन्या राशि के लिए आज अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने का दिन है। द मैजिशियन कौशल, आत्मविश्वास, रचनात्मकता और उपलब्ध संसाधनों का सही इस्तेमाल करने का प्रतीक है।

करियर में अपने विचार को सामने रखने, नई परियोजना शुरू करने या किसी योजना को अमल में लाने का अच्छा समय है। आपके पास पहले से मौजूद कौशल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं।

आर्थिक मामलों में आय बढ़ाने के नए तरीके खोजे जा सकते हैं। अपने ज्ञान या प्रतिभा से अतिरिक्त अवसर बनाने की संभावना है।

प्रेम जीवन में आत्मविश्वास और स्पष्ट संवाद आकर्षण बढ़ाएगा। अविवाहित लोग किसी नए व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि दंपती मिलकर भविष्य की योजना बना सकते हैं।

आज की सलाह: सही समय का इंतजार करने के बजाय अपने पास मौजूद साधनों से शुरुआत करें।

तुला — फोर ऑफ वैंड्स (Four of Wands)

उत्सव और खुशहाल मिलन का संकेत

तुला राशि के लिए आज खुशी, उत्सव और रिश्तों में स्थिरता की ऊर्जा है। फोर ऑफ वैंड्स उपलब्धि, घर, परिवार और सामूहिक खुशी का प्रतीक है।

करियर में किसी उपलब्धि का जश्न मनाने का अवसर मिल सकता है। टीम के साथ काम करने से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

आर्थिक स्थिति में स्थिरता का अनुभव होगा। घर या परिवार से जुड़ा कोई खर्च खुशी का कारण बन सकता है।

प्रेम जीवन में दिन बेहद सकारात्मक है। दंपती किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि या पारिवारिक अवसर का जश्न मना सकते हैं। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी सामाजिक कार्यक्रम या मित्रों के माध्यम से किसी खास व्यक्ति से हो सकती है।

आज की सलाह: अपनी उपलब्धियों को अकेले न मनाएं। खुशी उन लोगों के साथ साझा करें जिन्होंने आपके सफर में साथ दिया है।

वृश्चिक — किंग ऑफ पेंटाकल्स (King of Pentacles)

आर्थिक मजबूती और करियर में विकास

वृश्चिक राशि के लिए आज आर्थिक और पेशेवर रूप से मजबूत ऊर्जा बनी रहेगी। किंग ऑफ पेंटाकल्स धन, सफलता, स्थिरता और व्यावसायिक समझ का प्रतीक है।

करियर में आपकी मेहनत का ठोस परिणाम मिल सकता है। नेतृत्व की जिम्मेदारी, बेहतर पद या किसी महत्वपूर्ण परियोजना से जुड़ा अवसर सामने आ सकता है।

आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत करने के लिए अच्छा समय है। दीर्घकालिक निवेश, बचत और व्यवस्थित वित्तीय योजना लाभकारी हो सकती है।

प्रेम जीवन में स्थिरता और भरोसा महत्वपूर्ण रहेगा। दंपती भविष्य की आर्थिक या पारिवारिक योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। अविवाहित लोगों को किसी गंभीर और स्थिर स्वभाव वाले व्यक्ति की ओर आकर्षण हो सकता है।

आज की सलाह: सफलता केवल पैसा कमाने में नहीं, बल्कि ऐसी स्थिरता बनाने में है जो लंबे समय तक बनी रहे।

धनु — द स्टार (The Star)

सपनों को आगे बढ़ाने के लिए उम्मीद और प्रेरणा

धनु राशि के लिए आज उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा का दिन है। द स्टार उपचार, प्रेरणा, विश्वास और भविष्य की संभावनाओं का प्रतीक है।

करियर में जिस लक्ष्य को लेकर आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, उससे जुड़ी सकारात्मक उम्मीद बन सकती है। किसी व्यक्ति की सलाह या प्रोत्साहन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा।

आर्थिक मामलों में धैर्य रखें। परिस्थितियां धीरे-धीरे बेहतर हो सकती हैं। अभी लिए गए समझदारी भरे निर्णय भविष्य में लाभ देंगे।

प्रेम जीवन में भावनात्मक उपचार और भरोसा बढ़ेगा। अविवाहित लोग किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो उन्हें भविष्य को लेकर सकारात्मक महसूस कराए।

आज की सलाह: अपने सपनों को छोटा मत समझिए। सही दिशा में निरंतर प्रयास उन्हें वास्तविकता के करीब ला सकता है।

मकर — नाइट ऑफ पेंटाकल्स (Knight of Pentacles)

धीमी लेकिन लगातार प्रगति सफलता की ओर ले जाएगी

मकर राशि के लिए आज धैर्य, निरंतरता और जिम्मेदारी की ऊर्जा है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स बताता है कि सफलता धीरे आएगी, लेकिन मजबूत आधार के साथ आएगी।

करियर में लगातार मेहनत करते रहें। आपकी नियमितता और जिम्मेदारी आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है। कोई बड़ा परिणाम तुरंत न मिले, फिर भी दिशा सही हो सकती है।

आर्थिक मामलों में स्थिर योजना और बचत बेहतर रहेगी। जोखिम भरे और जल्दी लाभ देने वाले विकल्पों से बचें।

प्रेम जीवन में भी धीरे-धीरे बढ़ने वाला रिश्ता अधिक मजबूत साबित हो सकता है। दंपती भरोसा और स्थिरता बनाने पर ध्यान देंगे। अविवाहित लोग जल्दबाजी के बजाय धीरे-धीरे रिश्ते को समझना पसंद करेंगे।

आज की सलाह: हर सफलता तेज गति से नहीं आती। लगातार उठाए गए छोटे कदम भी आपको बहुत दूर तक ले जा सकते हैं।

कुंभ — जजमेंट (Judgement)

महत्वपूर्ण निर्णय या जीवन बदलने वाली समझ

कुंभ राशि के लिए आज आत्मचिंतन और जागरूकता का दिन है। जजमेंट किसी महत्वपूर्ण निर्णय, पुराने अनुभव से सीख और नई समझ का प्रतीक है।

करियर में आपको यह स्पष्ट हो सकता है कि आगे किस दिशा में जाना है। किसी पुराने निर्णय की समीक्षा करके आप बेहतर विकल्प चुन सकते हैं।

आर्थिक मामलों में अतीत की गलतियों से सीखने का समय है। कोई पुराना वित्तीय मामला दोबारा सामने आ सकता है, जिसे इस बार अधिक समझदारी से संभालना होगा।

प्रेम जीवन में रिश्ते को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। दंपती भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत कर सकते हैं। अविवाहित लोग यह समझ सकते हैं कि उन्हें वास्तव में किस प्रकार का रिश्ता चाहिए।

आज की सलाह: अतीत को पछतावे की तरह नहीं, सीख की तरह देखें। वही अनुभव आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा।

मीन — द एम्प्रेस (The Empress)

रचनात्मकता, समृद्धि और नए विचारों का विस्तार

मीन राशि के लिए आज रचनात्मक और समृद्ध ऊर्जा बनी रहेगी। द एम्प्रेस सृजन, सुंदरता, विकास, आराम और abundance का प्रतीक है।

करियर में नए विचारों को आकार देने का अच्छा समय है। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष प्रेरणा मिल सकती है। आपकी कल्पनाशक्ति किसी सामान्य विचार को विशेष बना सकती है।

आर्थिक मामलों में विकास की संभावना है। अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता को आय के नए स्रोत में बदलने का विचार भी सामने आ सकता है।

प्रेम जीवन में स्नेह और भावनात्मक गर्माहट बढ़ेगी। दंपती एक-दूसरे के प्रति अधिक देखभाल दिखाएंगे। अविवाहित लोगों के लिए आकर्षण और रोमांटिक ऊर्जा मजबूत रहेगी।

आज की सलाह: अपनी रचनात्मकता को दबाएं नहीं। जिस विचार को आप लंबे समय से मन में रखे हुए हैं, उसे आकार देने का समय आ गया है।

आज की सबसे बड़ी सीख

“हर अवसर तुरंत परिणाम नहीं देता और हर सफलता अचानक नहीं आती। कुछ रास्ते तेजी से खुलेंगे, जबकि कुछ पर धीरे-धीरे आगे बढ़ना होगा। अपने लक्ष्य पर विश्वास रखें, रिश्तों को महत्व दें, अपनी प्रतिभा का उपयोग करें और उन अवसरों को पहचानें जो आपके भविष्य की मजबूत नींव बन सकते हैं।”