Aaj Ka Tarot Rashifal 27 August 2026 (आज का टैरो राशिफल 27 अगस्त 2026): आज की टैरो ऊर्जा सफलता, किसी महत्वपूर्ण चरण की पूर्णता, प्रेम, स्पष्टता, आत्मविश्वास, भावनात्मक समझ, नई शुरुआत, पुरानी चीजों को छोड़ने, नेतृत्व, धैर्य, अंतर्ज्ञान और पुराने संबंधों से जुड़ने की ओर संकेत कर रही है। आज कुछ राशियों के लिए लंबे समय से चल रहा कोई काम या जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो सकता है। वहीं कुछ लोगों के सामने नए अवसर और महत्वपूर्ण निर्णय आएंगे। रिश्तों में भावनात्मक समझ बढ़ेगी, जबकि कुछ राशियों को आगे बढ़ने के लिए अतीत से जुड़ी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ सकता है। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष से लेकर मीन राशि का आज का टैरो राशिफल…

मेष के लिए जीवन का कोई महत्वपूर्ण चरण पूरा हो सकता है। वृषभ को प्रेम और मूल्यों से जुड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। मिथुन को किसी उलझन का स्पष्ट समाधान मिल सकता है, जबकि कर्क आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की स्थिति में होंगे। सिंह को अपनी ताकत के साथ संवेदनशीलता बनाए रखने की जरूरत होगी। कन्या अपनी मेहनत के परिणामों का आनंद ले सकती है।

तुला के लिए नई शुरुआत का संकेत है, वहीं वृश्चिक को ऐसी चीज से दूरी बनाने की जरूरत पड़ सकती है जो अब उसके विकास में सहायक नहीं है। धनु के लिए नेतृत्व और साहस से नए अवसर खुलेंगे। मकर को धैर्य बनाए रखना होगा। कुंभ को अपने अंतर्ज्ञान पर ध्यान देने की जरूरत है, जबकि मीन के लिए कोई पुराना रिश्ता, याद या भावनात्मक जुड़ाव दोबारा सामने आ सकता है।

आज का ब्रह्मांडीय संदेश कि आपने अब तक जो सफर तय किया है, उसका सम्मान करें। जो अध्याय पूरा हो चुका है, उसे छोड़ने से न डरें और आने वाली नई शुरुआत पर भरोसा रखें। हर पुरानी चीज को भविष्य में साथ लेकर चलना जरूरी नहीं है।

मेष — द वर्ल्ड (The World)

जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा होगा

मेष राशि के लिए आज किसी महत्वपूर्ण चक्र के पूरा होने के संकेत हैं। द वर्ल्ड उपलब्धि, पूर्णता, सफलता और एक लंबे अध्याय के समापन का प्रतीक है।

करियर में कोई महत्वपूर्ण परियोजना, जिम्मेदारी या लंबे समय से चल रहा लक्ष्य पूरा हो सकता है। आपकी मेहनत को पहचान मिलने की संभावना है। इस दौरान आपने जो सीखा है, उसे समझना भविष्य की सफलता के लिए उपयोगी रहेगा।

आर्थिक मामलों में कोई पुरानी जिम्मेदारी पूरी होने से राहत मिल सकती है। अब आप भविष्य के लिए बड़ा वित्तीय लक्ष्य बनाने की स्थिति में होंगे।

प्रेम जीवन में पुराने अध्याय से भावनात्मक मुक्ति मिल सकती है। दंपती किसी महत्वपूर्ण पड़ाव का जश्न मना सकते हैं, जबकि अविवाहित लोग पुराने अनुभवों से आगे बढ़कर नई शुरुआत के लिए तैयार हो सकते हैं।

आज की सलाह: किसी अध्याय का पूरा होना अंत नहीं, बल्कि आपकी अगली उपलब्धि की शुरुआत है।

वृषभ — द लवर्स (The Lovers)

प्रेम और महत्वपूर्ण निर्णयों पर रहेगा ध्यान

वृषभ राशि के लिए आज प्रेम, भावनात्मक जुड़ाव और महत्वपूर्ण फैसलों की ऊर्जा बनी रहेगी। द लवर्स केवल रोमांस नहीं, बल्कि ऐसे निर्णयों का भी प्रतीक है जो आपके मूल्यों और इच्छाओं से जुड़े हों।

करियर में दो अवसरों या दो दिशाओं के बीच चुनाव करना पड़ सकता है। केवल आसान विकल्प चुनने के बजाय यह देखें कि कौन-सा रास्ता आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुकूल है।

आर्थिक मामलों में किसी के साथ साझा निवेश या वित्तीय जिम्मेदारी लेने से पहले सभी शर्तों को स्पष्ट कर लें।

प्रेम जीवन में ईमानदार बातचीत रिश्ते को मजबूत करेगी। दंपती भविष्य और प्रतिबद्धता को लेकर चर्चा कर सकते हैं। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसके साथ सहज जुड़ाव महसूस हो।

आज की सलाह: वही निर्णय चुनें जो आपके मूल्यों और सच्ची भावनाओं के अनुरूप हो।

मिथुन — ऐस ऑफ स्वॉर्ड्स (Ace of Swords)

अचानक मिलेगी स्पष्टता, दूर होगा भ्रम

मिथुन राशि के लिए आज सत्य, स्पष्टता और नई समझ का दिन है। ऐस ऑफ स्वॉर्ड्स संकेत देता है कि किसी उलझन का समाधान अचानक सामने आ सकता है।

करियर में कोई महत्वपूर्ण बातचीत, विचार, ईमेल या जानकारी आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकती है। साक्षात्कार, प्रस्तुति, बातचीत और समझौते के लिए दिन अच्छा है।

आर्थिक मामलों में किसी भुगतान, समझौते या भविष्य की योजना को लेकर स्पष्टता मिल सकती है। कोई भी प्रतिबद्धता करने से पहले सभी विवरण ध्यान से पढ़ें।

प्रेम जीवन में खुलकर बात करने से पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है। अविवाहित लोगों को यह स्पष्ट हो सकता है कि वे वास्तव में रिश्ते से क्या चाहते हैं।

आज की सलाह: जब सच्चाई सामने आ जाए, तो डर के कारण सही निर्णय लेने से पीछे न हटें।

कर्क — द चैरियट (The Chariot)

आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय

कर्क राशि के लिए आज दृढ़ संकल्प और आगे बढ़ने की ऊर्जा है। द चैरियट नियंत्रण, अनुशासन, आत्मविश्वास और लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने का प्रतीक है।

करियर में किसी स्थिति की कमान अपने हाथ में लेने का अवसर मिल सकता है। जिस लक्ष्य को लेकर आप पहले असमंजस में थे, अब उसके लिए स्पष्ट कदम उठाने का समय है।

आर्थिक मामलों में अपने वित्तीय फैसलों पर नियंत्रण बढ़ाएं। अनुशासन और स्पष्ट योजना आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती है।

प्रेम जीवन में आत्मविश्वास से अपनी भावनाएं और जरूरतें व्यक्त करें। दंपती किसी साझा लक्ष्य पर मिलकर काम कर सकते हैं। अविवाहित लोग किसी रिश्ते को लेकर स्वयं पहल करने का साहस दिखा सकते हैं।

आज की सलाह: आपको अपनी दिशा पता है, अब खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ने की जरूरत है।

सिंह — क्वीन ऑफ कप्स (Queen of Cups)

आत्मविश्वास के साथ भावनात्मक संवेदनशीलता भी जरूरी

सिंह राशि के लिए आज भावनात्मक समझ और संवेदनशीलता की ऊर्जा है। क्वीन ऑफ कप्स करुणा, अंतर्ज्ञान और भावनात्मक परिपक्वता का प्रतीक है।

करियर में आपका आत्मविश्वास महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन सहकर्मियों की बात ध्यान से सुनना भी उतना ही जरूरी होगा। किसी व्यक्ति को आपकी सलाह से अधिक आपकी समझ की जरूरत हो सकती है।

आर्थिक मामलों में भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें। विशेषकर परिवार या रिश्तों से जुड़े आर्थिक मामलों में संतुलित सोच रखें।

प्रेम जीवन में भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने से रिश्ते में निकटता बढ़ेगी। दंपती एक-दूसरे को समझने की कोशिश करें। अविवाहित लोग अपनी गर्मजोशी और भावनात्मक परिपक्वता से किसी को आकर्षित कर सकते हैं।

आज की सलाह: वास्तविक आत्मविश्वास वही है जिसमें अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं, दोनों को समझने की क्षमता हो।

कन्या — नाइन ऑफ पेंटाकल्स (Nine of Pentacles)

मेहनत का फल और आत्मनिर्भरता का सुख मिलेगा

कन्या राशि के लिए आज उपलब्धि, आर्थिक आत्मनिर्भरता और मेहनत के परिणामों का दिन है। नाइन ऑफ पेंटाकल्स अपने प्रयासों से प्राप्त सफलता और स्थिरता का प्रतीक है।

करियर में आपकी लगातार मेहनत अब स्पष्ट परिणाम दे सकती है। अपने कौशल और उपलब्धियों को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा।

आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत हो सकती है। बचत और जिम्मेदार वित्तीय योजना का लाभ दिखाई देगा। किसी ऐसी चीज पर खर्च करने का मन हो सकता है जो आपको वास्तव में खुशी देती है।

रिश्तों में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी होगा। दंपती एक-दूसरे के व्यक्तिगत विकास का समर्थन करेंगे। अविवाहित लोग किसी भी रिश्ते में समझौता करने के बजाय सही व्यक्ति का इंतजार करना पसंद करेंगे।

आज की सलाह: अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें। आपने जो हासिल किया है, उसके पीछे आपकी मेहनत और धैर्य है।

तुला — द फूल (The Fool)

नई शुरुआत और नए अध्याय का संकेत

तुला राशि के लिए आज नई शुरुआत की ऊर्जा है। द फूल स्वतंत्रता, साहस, नए अनुभव और अज्ञात दिशा में पहला कदम उठाने का प्रतीक है।

करियर में नई नौकरी, परियोजना, भूमिका या रचनात्मक अवसर सामने आ सकता है। नया होने के कारण इसे तुरंत खारिज न करें, लेकिन निर्णय लेने से पहले व्यावहारिक पहलुओं की जांच जरूर करें।

आर्थिक मामलों में नए अवसरों के लिए खुले रहें, लेकिन बिना सोचे-समझे जोखिम लेने से बचें।

प्रेम जीवन में पुराने अनुभवों को पीछे छोड़कर नई सोच के साथ आगे बढ़ने का समय है। दंपती रिश्ते में नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। अविवाहित लोगों की अचानक किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

आज की सलाह: पूरी यात्रा का रास्ता पहले से पता होना जरूरी नहीं। कभी-कभी पहला कदम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है।

वृश्चिक — एट ऑफ कप्स (Eight of Cups)

जो अब आपके काम का नहीं, उसे छोड़ने का समय

वृश्चिक राशि के लिए आज भावनात्मक और मानसिक रूप से आगे बढ़ने का संकेत है। एट ऑफ कप्स ऐसी परिस्थितियों से दूरी बनाने का प्रतीक है जो अब संतुष्टि या विकास नहीं दे रही हैं।

करियर में आपको महसूस हो सकता है कि कोई नौकरी, वातावरण या परियोजना अब आपके लिए सही नहीं है। तुरंत बड़ा बदलाव करने के बजाय पहले यह समझें कि वास्तव में क्या बदलना जरूरी है।

आर्थिक मामलों में उन खर्चों या जिम्मेदारियों की समीक्षा करें जिनसे आपको वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा।

प्रेम जीवन में ईमानदारी जरूरी होगी। दंपती लंबे समय से टाले जा रहे किसी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। अविवाहित लोग पुराने रिश्ते से भावनात्मक रूप से मुक्त होने की दिशा में बढ़ सकते हैं।

आज की सलाह: किसी चीज को छोड़ देना हमेशा हार नहीं होती। कई बार खुद को चुनना ही सबसे सही निर्णय होता है।

धनु — किंग ऑफ वैंड्स (King of Wands)

साहसिक नेतृत्व से खुलेंगे नए अवसर

धनु राशि के लिए आज नेतृत्व, महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास की ऊर्जा मजबूत है। किंग ऑफ वैंड्स दूरदृष्टि, साहस और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता का प्रतीक है।

करियर में पहल करने का अच्छा समय है। किसी परियोजना का नेतृत्व करें, अपने विचार सामने रखें और ऐसे अवसरों से पीछे न हटें जिनमें निर्णय लेने की क्षमता चाहिए।

आर्थिक मामलों में व्यवसाय या नए काम से जुड़ा विचार सामने आ सकता है। आत्मविश्वास के साथ-साथ व्यावहारिक योजना भी जरूरी होगी।

प्रेम जीवन में आपका व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करेगा। हालांकि दंपती को यह ध्यान रखना चाहिए कि आत्मविश्वास नियंत्रण या हठ में न बदल जाए।

आज की सलाह: अपनी क्षमता को साबित करने के लिए किसी और की अनुमति का इंतजार न करें। नेतृत्व की जिम्मेदारी खुद उठाएं।

मकर — सेवन ऑफ पेंटाकल्स (Seven of Pentacles)

धैर्य ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत है

मकर राशि को आज धैर्य रखने की जरूरत है। सेवन ऑफ पेंटाकल्स निवेश, प्रतीक्षा, मेहनत और धीरे-धीरे मिलने वाले परिणामों का प्रतीक है।

करियर में अब तक किया गया काम भविष्य की सफलता की नींव तैयार कर रहा है। परिणाम तुरंत न मिलने पर निराश होने के बजाय अपनी रणनीति की समीक्षा करें।

आर्थिक मामलों में दीर्घकालिक योजना अधिक लाभकारी रहेगी। जल्दी लाभ कमाने के लिए जोखिम उठाने के बजाय स्थिर गति से आगे बढ़ें।

प्रेम जीवन में भी धैर्य जरूरी है। किसी रिश्ते को समय दें और देखें कि वह वास्तव में किस दिशा में बढ़ रहा है।

आज की सलाह: हर अच्छी चीज तुरंत परिणाम नहीं देती। जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, उसे समय और निरंतर प्रयास दें।

कुंभ — द हाई प्रीस्टेस (The High Priestess)

आपका अंतर्ज्ञान आपको बहुत कुछ बता रहा है

कुंभ राशि के लिए आज अंतर्ज्ञान और आंतरिक ज्ञान की ऊर्जा मजबूत रहेगी। द हाई प्रीस्टेस उन बातों का प्रतीक है जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आई हैं।

करियर में किसी स्थिति को लेकर आपको महसूस हो सकता है कि कहानी में अभी कुछ और बाकी है। किसी बड़े निर्णय से पहले ध्यान से निरीक्षण करें और पूरी जानकारी प्राप्त करें।

आर्थिक मामलों में अधूरी जानकारी के आधार पर कदम न उठाएं। यदि कोई प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है, तो निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें।

प्रेम जीवन में सूक्ष्म संकेतों को समझें, लेकिन बिना प्रमाण के अनुमान न लगाएं। अविवाहित लोगों को किसी व्यक्ति के साथ रहस्यमय या गहरा जुड़ाव महसूस हो सकता है।

आज की सलाह: हर उत्तर बाहर से नहीं मिलता। कई बार आपका अंतर्ज्ञान वह पहचान लेता है जिसे आपका तर्क अभी समझ नहीं पाया है।

मीन — सिक्स ऑफ कप्स (Six of Cups)

पुराने रिश्ते या यादें फिर से सामने आ सकती हैं

मीन राशि के लिए आज पुरानी यादों, भावनात्मक जुड़ाव और पुनर्मिलन की ऊर्जा है। सिक्स ऑफ कप्स अतीत, मासूमियत, परिचित रिश्तों और भावनात्मक गर्माहट का प्रतीक है।

करियर में कोई पुराना सहकर्मी, ग्राहक या मार्गदर्शक दोबारा संपर्क कर सकता है। अतीत में सीखी कोई बात वर्तमान परिस्थिति में उपयोगी साबित होगी।

आर्थिक मामलों में पुराने अनुभवों से सीखना जरूरी है। पहले की गलतियों को दोहराने से बचें।

प्रेम जीवन में कोई पुरानी याद भावुक कर सकती है। दंपती किसी पुराने स्थान या खूबसूरत पल को दोबारा याद कर सकते हैं। अविवाहित लोगों का पुराने परिचित से संपर्क हो सकता है या किसी नए व्यक्ति के साथ पहली मुलाकात में ही अपनापन महसूस हो सकता है।

आज की सलाह: अतीत हमेशा आपको पीछे खींचने नहीं आता। कई बार वह यह दिखाने आता है कि आप तब से कितने बदल चुके हैं।

आज की सबसे बड़ी सीख

“जो अध्याय पूरा हो चुका है, उसे सम्मान के साथ पीछे छोड़ें और नई शुरुआत से डरें नहीं। अपनी उपलब्धियों को पहचानें, सही समय का इंतजार करना सीखें और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर पुरानी चीज को साथ लेकर चलना जरूरी नहीं है।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।