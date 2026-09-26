Aaj Ka Tarot Horoscope 26 September 2026: आज टैरो कार्ड्स की ऊर्जा तरक्की, संतुलन, आत्मविश्वास, भावनात्मक मजबूती और नई संभावनाओं की ओर इशारा कर रही है। कुछ राशियों को अपनी मेहनत का फल और दूसरों से सराहना मिल सकती है, वहीं कुछ लोगों के लिए आज जिम्मेदारियों को संतुलित करना या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना जरूरी रहेगा। आज का दिन उपलब्धियों को पहचानने, पुरानी चीजों को पीछे छोड़ने, नए अवसरों के लिए खुद को तैयार करने और सही लोगों पर भरोसा करने का संदेश दे रहा है। साथ ही, किसी के साथ निजी जानकारी साझा करने से पहले सावधानी बरतना भी जरूरी होगा। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

आज की ऊर्जा कह रही है कि मेष के लिए सफलता और सराहना, वृषभ के लिए मार्गदर्शन, मिथुन के लिए संतुलन, कर्क के लिए समृद्धि और सिंह के लिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति दिखाई दे रही है। कन्या के लिए पुरानी चीजों को छोड़ना जरूरी है, जबकि तुला के लिए खुशी और जश्न का समय है। वृश्चिक को भरोसे और निजी जानकारी के मामले में सतर्क रहने की सलाह है। धनु के लिए विस्तार के अवसर, मकर के लिए आराम, कुंभ के लिए तेज घटनाक्रम और मीन के लिए खुशी व सकारात्मकता का संकेत मिल रहा है।

आज का सबसे बड़ा संदेश है कि अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं, जरूरी चीजों को प्राथमिकता दें और उन चीजों को पीछे छोड़ने से न डरें जो अब आपके जीवन में कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रहीं।

मेष — Six of Wands (सिक्स ऑफ वैंड्स)

जीत और सराहना

मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों और आत्मविश्वास से भरा रह सकता है। Six of Wands संकेत देता है कि आपकी मेहनत, लगन और अब तक किए गए प्रयासों की तारीफ हो सकती है। कार्यक्षेत्र में सीनियर्स, सहकर्मियों या क्लाइंट्स की ओर से आपको पहचान मिल सकती है। किसी प्रोजेक्ट, प्रतियोगिता या लंबे समय से किए जा रहे काम का सकारात्मक परिणाम भी सामने आ सकता है। निजी जीवन में भी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने फैसलों को लेकर ज्यादा संतुष्ट महसूस करेंगे। हालांकि, दूसरों की तारीफ पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अपनी उपलब्धियों को खुद भी पहचानें। आज मिली सफलता को अगले लक्ष्य की तैयारी में इस्तेमाल करें।

आज का संदेश: अपनी तरक्की पर गर्व करें और दूसरों की राय से ज्यादा अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखें।

वृषभ — The Hierophant (द हायरोफैंट)

मार्गदर्शन और पारंपरिक ज्ञान

वृषभ राशि के लिए आज का दिन अनुभव और सही मार्गदर्शन से सीखने का है। The Hierophant बताता है कि किसी महत्वपूर्ण मामले में जल्दबाजी या अनावश्यक जोखिम लेने के बजाय आजमाए हुए रास्ते पर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। करियर से जुड़े किसी फैसले में किसी अनुभवी व्यक्ति, वरिष्ठ या मेंटर की सलाह काफी उपयोगी साबित हो सकती है। आर्थिक मामलों में भी अनुशासन बनाए रखें और बिना सोचे-समझे खर्च या निवेश करने से बचें। रिश्तों में आपसी सम्मान, भरोसा और स्थिरता महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर किसी बात को लेकर दुविधा है तो ऐसे व्यक्ति की सलाह लें, जिसके पास वास्तविक अनुभव हो। पुरानी सीख आपको आगे बढ़ने में मजबूती दे सकती है।

आज का संदेश: अपने अनुभव और सही मार्गदर्शन पर भरोसा करें, यही आपको सही दिशा में आगे बढ़ाएगा।

मिथुन — Two of Pentacles (टू ऑफ पेंटाकल्स)

जिम्मेदारियों के बीच संतुलन

मिथुन राशि के लोगों के लिए आज कई जिम्मेदारियां एक साथ सामने आ सकती हैं। काम, परिवार, निजी जीवन और आर्थिक मामलों के बीच संतुलन बनाना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। Two of Pentacles सलाह देता है कि हर काम को एक साथ पूरा करने की कोशिश करने के बजाय प्राथमिकता तय करें। कार्यक्षेत्र में जरूरी काम पहले निपटाएं और बार-बार काम बदलने से बचें। पैसों के मामले में खर्चों और जरूरतों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। रिश्तों में व्यस्तता के कारण अपनों को नजरअंदाज न करें। आज आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना जरूरी है।

आज का संदेश: अपनी प्राथमिकताएं तय करें और एक समय में एक जरूरी काम पर ध्यान दें।

कर्क — The Empress (द एम्प्रेस)

प्यार, पोषण और समृद्धि

कर्क राशि के लिए The Empress बेहद सकारात्मक कार्ड है। यह प्रेम, देखभाल, रचनात्मकता, सुख-सुविधा और समृद्धि का संकेत देता है। आज आप अपने आसपास के माहौल को अधिक शांत और सुखद बनाने की कोशिश करेंगे। करियर या बिजनेस में लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का धीरे-धीरे अच्छा परिणाम मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में भी स्थिरता और बेहतर अवसरों के संकेत हैं, लेकिन साथ ही जो आपके पास है उसकी कद्र करना भी जरूरी है। रिश्तों में अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। परिवार के किसी सदस्य के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है। खुद की देखभाल और अपनी रचनात्मकता को समय देना भी आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

आज का संदेश:

जिस चीज और रिश्ते को महत्व देते हैं, उसे प्यार और धैर्य से सींचें—समृद्धि खुद रास्ता बनाएगी।

सिंह — The Magician (द मैजिशियन)

इच्छाओं को हकीकत में बदलने की शक्ति

सिंह राशि के लिए आज का दिन अपनी क्षमता पहचानने और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने का है। The Magician बताता है कि आपके पास अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए जरूरी प्रतिभा, आत्मविश्वास और संसाधन मौजूद हैं। अगर आप लंबे समय से करियर, बिजनेस, रिश्ते या व्यक्तिगत विकास से जुड़ी किसी योजना पर काम करना चाहते हैं, तो आज पहला ठोस कदम उठाने का अच्छा समय है। आपकी बातचीत करने और अपनी बात प्रभावी तरीके से रखने की क्षमता आपको आगे बढ़ा सकती है। कार्यक्षेत्र में पहल करने से आपको दूसरों से अलग पहचान मिल सकती है। बस अपनी ऊर्जा को बहुत सारी दिशाओं में बांटने के बजाय एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर केंद्रित रखें।

आज का संदेश:

आपके पास आगे बढ़ने की क्षमता है। खुद पर भरोसा करें और अपनी योजनाओं को हकीकत में बदलने की दिशा में कदम उठाएं।

कन्या — Eight of Cups (एट ऑफ कप्स)

जो अब काम का नहीं, उसे छोड़ने का समय

कन्या राशि के लिए Eight of Cups संकेत दे रहा है कि अब किसी ऐसी चीज से दूरी बनाने का समय आ गया है जो आपको भावनात्मक या मानसिक संतुष्टि नहीं दे रही। यह कोई रिश्ता, आदत, पुरानी सोच, काम करने का तरीका या ऐसी स्थिति हो सकती है जिससे आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब उसमें आगे बढ़ने की संभावना कम महसूस हो रही है। करियर में आपको समझ आ सकता है कि किसी पुराने तरीके से काम करने से विकास नहीं हो रहा। रिश्तों में भी बार-बार परेशान करने वाले भावनात्मक पैटर्न से बाहर निकलने की जरूरत महसूस हो सकती है। किसी चीज को छोड़ना हमेशा हार नहीं होता। कई बार पीछे हटना खुद के सम्मान और मानसिक शांति के लिए जरूरी कदम होता है।

आज का संदेश:

जो आपके विकास और शांति के रास्ते में आ रहा है, उसे छोड़कर नई संभावनाओं के लिए जगह बनाएं।

तुला — Four of Wands (फोर ऑफ वैंड्स)

खुशियां और जश्न का माहौल

तुला राशि के लिए आज का दिन खुशी, स्थिरता और जश्न का संकेत दे रहा है। Four of Wands बताता है कि परिवार, दोस्तों या रिश्तों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। किसी उपलब्धि, प्रोजेक्ट के पूरा होने या किसी खास मौके को लेकर जश्न मनाने का अवसर भी मिल सकता है। करियर में किसी काम के सफलतापूर्वक पूरा होने से संतुष्टि मिलेगी। प्रेम संबंधों में भरोसा और भावनात्मक सुरक्षा बढ़ेगी। सिंगल लोगों के लिए भी किसी सामाजिक कार्यक्रम या जान-पहचान के जरिए दिलचस्प मुलाकात के योग बन सकते हैं। आज उन लोगों की अहमियत समझें जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहे हैं।

आज का संदेश:

जीवन की छोटी-बड़ी खुशियों का जश्न मनाएं और उन लोगों को महत्व दें जो आपके साथ हैं।

वृश्चिक — Seven of Swords (सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स)

भरोसे और निजी जानकारी को लेकर रहें सतर्क

वृश्चिक राशि के लिए आज Seven of Swords सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। खासतौर पर भरोसे, बातचीत और निजी जानकारी से जुड़े मामलों में सतर्क रहना जरूरी होगा। संभव है कि किसी व्यक्ति की बात और उसके इरादों में अंतर हो या किसी मामले की पूरी सच्चाई अभी आपके सामने न आई हो। इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति पर शक किया जाए, लेकिन किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें। ऑफिस में अपनी निजी योजनाएं, जरूरी दस्तावेज या संवेदनशील जानकारी हर किसी के साथ साझा न करें। रिश्तों में भी केवल बातों के बजाय सामने वाले के व्यवहार पर ध्यान दें। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी जानकारी हासिल करें।

आज का संदेश:

भरोसा सोच-समझकर करें, अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखें और किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें।

धनु — Three of Wands (थ्री ऑफ वैंड्स)

विस्तार और नए अवसरों के संकेत

धनु राशि के लिए आज का दिन विस्तार और आगे बढ़ने की संभावनाओं से भरा है। Three of Wands संकेत देता है कि जिस योजना पर आप काफी समय से काम कर रहे हैं, उसमें जल्द ही आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। करियर, बिजनेस, यात्रा, शिक्षा या किसी नई दिशा से जुड़ा अवसर सामने आ सकता है। कामकाज में केवल तुरंत मिलने वाले परिणामों पर ध्यान देने के बजाय लंबे समय की संभावनाओं को देखें। अगर आप किसी नए अवसर के बारे में सोच रहे हैं तो केवल डर या पुरानी आदत के कारण खुद को सीमित न करें। हालांकि, बड़े फैसले लेने से पहले पूरी तैयारी और योजना जरूर करें।

आज का संदेश:

आगे की संभावनाओं पर नजर रखें—आपके लिए विस्तार और नई शुरुआत का रास्ता खुल सकता है।

मकर — Four of Swords (फोर ऑफ स्वॉर्ड्स)

अगले कदम से पहले आराम जरूरी

मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा रुकने और खुद को मानसिक रूप से तरोताजा करने का है। Four of Swords बताता है कि लगातार काम और जिम्मेदारियों के कारण आपको आराम की जरूरत हो सकती है। कार्यक्षेत्र में अगर आप मानसिक रूप से थके हुए हैं तो किसी बड़े फैसले को जल्दबाजी में लेने से बचें। थोड़ा ब्रेक लेने से सोचने की क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति बेहतर हो सकती है। रिश्तों में भी आपको कुछ समय अपने साथ बिताने की जरूरत महसूस हो सकती है। यह कार्ड हार मानने का नहीं, बल्कि अगले कदम के लिए खुद को तैयार करने का संकेत है। आराम को समय की बर्बादी न समझें।

आज का संदेश:

बिना किसी अपराधबोध के आराम करें—कई बार पीछे हटना ही अगली बड़ी छलांग की तैयारी होता है।

कुंभ — Knight of Swords (नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स)

तेजी से होंगे बदलाव

कुंभ राशि के लिए आज का दिन तेज घटनाक्रम और अचानक आने वाली खबरों का संकेत दे रहा है। Knight of Swords बताता है कि कोई संदेश, फैसला, मीटिंग या अवसर आपकी उम्मीद से ज्यादा तेजी से सामने आ सकता है। कामकाज में आपको तुरंत प्रतिक्रिया देनी पड़ सकती है। आपकी तेज सोच और आत्मविश्वास इस स्थिति में आपके काम आएंगे। हालांकि, जल्दबाजी में ऐसा फैसला न लें जिसका बाद में पछतावा हो। रिश्तों में भी अपनी बात सीधे रखें, लेकिन शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। तेजी से आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सही दिशा में बढ़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है।

आज का संदेश:

तेजी से आगे बढ़ें, लेकिन अपने फैसलों में स्पष्टता और समझदारी को हमेशा साथ रखें।

मीन — The Sun (द सन)

खुशियां और सकारात्मकता

मीन राशि के लिए आज का दिन बेहद सकारात्मक रहने वाला है। The Sun खुशी, आत्मविश्वास, स्पष्टता और सफलता की ऊर्जा लेकर आता है। जो परिस्थितियां कुछ समय पहले उलझी हुई लग रही थीं, उनमें अब चीजें स्पष्ट होने लग सकती हैं। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है और अपने लक्ष्यों को लेकर उत्साह बढ़ेगा। रिश्तों में प्यार, गर्मजोशी और आपसी समझ मजबूत होगी। अगर हाल में किसी करीबी के साथ मनमुटाव हुआ था तो बातचीत के जरिए स्थिति बेहतर हो सकती है। आज अपनी क्षमताओं को छिपाने के बजाय उन्हें सामने लाएं। जीवन में आने वाली अच्छी चीजों को बिना ज्यादा सोचे-समझे स्वीकार करें और उनका आनंद लें।

आज का संदेश:

खुशियों को खुलकर स्वीकार करें और भरोसा रखें कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की रोशनी बनी हुई है।

आज का सकारात्मक संकल्प

मैं अपनी यात्रा और अपनी उपलब्धियों पर विश्वास करता/करती हूं। मैं जो मेरे लिए सही है उसे अपनाता/अपनाती हूं, जो अब जरूरी नहीं उसे छोड़ता/छोड़ती हूं और नए अवसरों का स्वागत आत्मविश्वास, संतुलन और सकारात्मक सोच के साथ करता/करती हूं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।