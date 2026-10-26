Aaj Ka Tarot Horoscope 26 October 2026: सोमवार का दिन कई राशियों के लिए नई शुरुआत, आत्मविश्वास और महत्वपूर्ण फैसलों का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज किसी को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, तो किसी को रिश्तों में अपनी भावनाओं और विचारों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत होगी। कुछ राशियों के लिए आर्थिक मामलों में स्थिरता और मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं, जबकि कुछ लोगों को जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना चाहिए। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

आज के टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि कुछ राशियों के लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल सकते हैं, जबकि कुछ को धैर्य, आत्मनियंत्रण और स्पष्ट सोच के साथ परिस्थितियों का सामना करना होगा। कामकाज में अनुशासन, आर्थिक मामलों में समझदारी और रिश्तों में खुला संवाद आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

मेष राशि — The Emperor (द एम्परर)

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अनुशासन, नेतृत्व और जिम्मेदारियों को समझने का है। टैरो कार्ड द एम्परर संकेत देता है कि आप अपने कामकाज पर बेहतर नियंत्रण रख सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण मामले में आपकी निर्णय लेने की क्षमता सामने आ सकती है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियां गंभीरता से निभानी होंगी। यदि आप किसी प्रोजेक्ट या टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, तो दूसरों को दिशा देने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, अपनी बात मनवाने की कोशिश में दूसरों के विचारों को नजरअंदाज न करें। व्यापारियों के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना फायदेमंद हो सकता है। आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलें और बिना सोचे-समझे कोई बड़ा निवेश न करें। पारिवारिक जीवन में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रह सकती है, लेकिन रिश्तों में जरूरत से ज्यादा सख्ती तनाव पैदा कर सकती है। प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।

आज का संदेश: आत्मविश्वास के साथ जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन नेतृत्व करते समय संवेदनशीलता और समझदारी बनाए रखें।

वृषभ राशि — Ace of Pentacles (ऐस ऑफ पेंटाकल्स)

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन नए अवसरों और आर्थिक संभावनाओं की ओर इशारा कर रहा है। टैरो कार्ड ऐस ऑफ पेंटाकल्स नई शुरुआत, स्थिरता और व्यावहारिक प्रगति का प्रतीक है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी अवसर के बारे में जानकारी मिल सकती है, जबकि नौकरीपेशा लोगों के सामने नई जिम्मेदारी या काम से जुड़ी संभावना आ सकती है। व्यापार करने वालों को किसी नए प्रस्ताव पर विचार करने का मौका मिल सकता है। हालांकि, किसी भी अवसर को स्वीकार करने से पहले उसकी शर्तों और लंबे समय के प्रभावों को अच्छी तरह समझ लें। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बचत और खर्च के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। परिवार में किसी उपयोगी योजना या भविष्य से जुड़े विषय पर चर्चा हो सकती है। प्रेम संबंधों में स्थिरता और भरोसे को प्राथमिकता दें। अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय देना बेहतर रहेगा।

आज का संदेश: नए अवसरों को पहचानें और उन्हें मजबूत भविष्य की नींव बनाने के लिए समझदारी से इस्तेमाल करें।

मिथुन राशि — Eight of Wands (एट ऑफ वांड्स)

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन तेज गतिविधियों, बातचीत और अचानक मिलने वाली खबरों का हो सकता है। टैरो कार्ड एट ऑफ वांड्स संकेत देता है कि जिन कामों में पिछले कुछ समय से देरी हो रही थी, उनमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को ईमेल, फोन कॉल या मीटिंग के जरिए कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और सेल्स से जुड़े लोगों के लिए दिन सक्रिय रह सकता है। व्यापारियों को नए संपर्क बनाने या किसी प्रस्ताव पर बातचीत आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, तेजी से काम निपटाने के चक्कर में छोटी-छोटी गलतियां करने से बचें। आर्थिक मामलों में कोई निर्णय लेने से पहले जरूरी जानकारी जुटाएं। निजी जीवन में बातचीत के जरिए किसी गलतफहमी को दूर किया जा सकता है। प्रेम संबंधों में साथी के साथ खुलकर संवाद करना फायदेमंद रहेगा। दिन व्यस्त हो सकता है, इसलिए अपने आराम और जरूरी कामों के बीच संतुलन बनाए रखें।

आज का संदेश: अवसर तेजी से सामने आ सकते हैं, लेकिन सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए स्पष्ट सोच और समय पर निर्णय जरूरी हैं।

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कर्क राशि — The High Priestess (द हाई प्रीस्टेस)

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने और परिस्थितियों को गहराई से समझने का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड द हाई प्रीस्टेस बताता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं है। कार्यस्थल पर किसी मामले को लेकर पूरी जानकारी न हो, तो जल्दबाजी में राय बनाने से बचें। किसी महत्वपूर्ण फैसले से पहले तथ्यों की जांच करना और सही समय का इंतजार करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। रचनात्मक कार्यों और रिसर्च से जुड़े लोगों को शांत माहौल में काम करने से फायदा मिल सकता है। आर्थिक मामलों में किसी के कहने पर निवेश करने के बजाय खुद जानकारी जुटाएं। परिवार में कोई सदस्य अपनी परेशानी खुलकर साझा न कर पाए, तो उसकी बात धैर्य से सुनें। प्रेम संबंधों में भावनात्मक समझ जरूरी होगी। यदि मन में कोई शंका है, तो अनुमान लगाने के बजाय उचित समय पर साथी से बातचीत करें। अपनी भावनाओं को समझने के लिए कुछ समय अकेले बिताना भी उपयोगी हो सकता है।

आज का संदेश: अपनी अंतर्ज्ञान की आवाज सुनें, लेकिन महत्वपूर्ण फैसले लेते समय तथ्यों और अनुभव को भी महत्व दें।

सिंह राशि — The Magician (द मैजिशियन)

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करने का है। टैरो कार्ड द मैजिशियन रचनात्मकता, आत्मविश्वास और उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग का प्रतीक है। नौकरीपेशा लोगों को किसी विचार को योजना में बदलने या अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए आज पहल कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए नई रणनीति बनाने, ग्राहकों से जुड़ने या किसी प्रस्ताव को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का दिन हो सकता है। हालांकि, केवल योजनाएं बनाने के बजाय उन्हें पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करने से बचें। प्रेम संबंधों में अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने के साथ-साथ साथी की जरूरतों को भी समझें। परिवार में आपकी सकारात्मक सोच माहौल को बेहतर बना सकती है।

आज का संदेश: आपके पास आगे बढ़ने के लिए जरूरी क्षमताएं हैं। अपनी प्रतिभा पर भरोसा करें और योजनाओं को अमल में लाएं।

कन्या राशि — King of Pentacles (किंग ऑफ पेंटाकल्स)

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन व्यावहारिक सोच, आर्थिक समझ और स्थिरता पर ध्यान देने का है। टैरो कार्ड किंग ऑफ पेंटाकल्स मेहनत, अनुभव और संसाधनों के जिम्मेदार इस्तेमाल का संकेत देता है। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में गुणवत्ता और समय की पाबंदी बनाए रखने से लाभ मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिल सकता है। व्यापारियों के लिए लंबे समय की योजना, ग्राहकों के साथ भरोसेमंद संबंध और आर्थिक प्रबंधन महत्वपूर्ण रहेंगे। किसी बड़े निवेश या खर्च को लेकर जल्दबाजी न करें। अपनी आय, बचत और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्णय लें। परिवार में किसी आर्थिक या व्यावहारिक विषय पर आपकी सलाह उपयोगी साबित हो सकती है। रिश्तों में स्थिरता अच्छी बात है, लेकिन केवल जिम्मेदारियां निभाना ही काफी नहीं; अपने प्रियजनों को समय और भावनात्मक सहयोग देना भी जरूरी है। अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें, मगर दूसरों की जरूरतों को भी समझें।

आज का संदेश: स्थिरता और सफलता लगातार मेहनत, सही योजना और जिम्मेदार फैसलों से मजबूत होती है।

तुला राशि — Queen of Swords (क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स)

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन स्पष्ट सोच और सही-गलत के बीच अंतर समझने का है। टैरो कार्ड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि भावनाओं के साथ-साथ तर्क और तथ्यों को महत्व देना जरूरी होगा। कार्यस्थल पर किसी महत्वपूर्ण चर्चा या निर्णय के दौरान अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें। यदि किसी जिम्मेदारी को लेकर भ्रम है, तो उसे समय रहते दूर करें। दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जरूरतों या सीमाओं से समझौता करने से बचें। व्यापारियों को किसी समझौते, अनुबंध या प्रस्ताव की शर्तें ध्यान से पढ़नी चाहिए। आर्थिक मामलों में भावनाओं में बहकर खर्च करने के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं। रिश्तों में किसी मुद्दे पर खुलकर बात करने की जरूरत पड़ सकती है। अपनी बात रखते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, ताकि स्पष्टता बनी रहे और किसी की भावनाएं अनावश्यक रूप से आहत न हों। परिवार में भी धैर्य और निष्पक्षता से बातचीत करना बेहतर रहेगा।

आज का संदेश: स्पष्टता के साथ अपनी बात रखें, लेकिन सच बोलते समय संवेदनशीलता और सम्मान बनाए रखें।

वृश्चिक राशि — The Chariot (द चैरियट)

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और चुनौतियों के बीच आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड द चैरियट इच्छाशक्ति, आत्मनियंत्रण और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। नौकरीपेशा लोगों को किसी मुश्किल काम को पूरा करने या लंबित जिम्मेदारी पर तेजी से आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। यदि काम का दबाव बढ़े, तो घबराने के बजाय प्राथमिकताएं तय करें। व्यापारियों को अपने लक्ष्य और रणनीति पर ध्यान बनाए रखना होगा। किसी प्रतिस्पर्धी स्थिति में जल्दबाजी करने के बजाय अपनी तैयारी मजबूत रखें। आर्थिक मामलों में अनुशासन जरूरी होगा; आवेग में आकर बड़ा खर्च करने से बचें। निजी जीवन में भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण रहेगा। साथी या परिवार के किसी सदस्य के साथ विचारों में अंतर हो, तो उसे जीत-हार का मुद्दा न बनाएं। दिन की व्यस्तता के बीच खुद को आराम देने के लिए भी समय निकालें।

आज का संदेश: दृढ़ इच्छाशक्ति आपको आगे बढ़ा सकती है, बशर्ते आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं।

धनु राशि — Wheel of Fortune (व्हील ऑफ फॉर्च्यून)

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बदलाव, नए मोड़ और अप्रत्याशित अवसरों का संकेत दे सकता है। टैरो कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव और बदलती परिस्थितियों को स्वीकार करने का संदेश देता है। नौकरी या व्यापार में कोई नई जानकारी, प्रस्ताव या परिस्थिति आपकी योजनाओं को बदल सकती है। ऐसे में लचीला रवैया अपनाना फायदेमंद रहेगा। यदि कोई काम उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए नया तरीका तलाशें। आर्थिक मामलों में किसी संभावित लाभ को लेकर जरूरत से ज्यादा उत्साहित न हों और जोखिम समझकर ही फैसला लें। परिवार और रिश्तों में भी परिस्थितियों के बदलने के साथ अपनी अपेक्षाओं को संतुलित रखना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में किसी पुराने मुद्दे पर नया दृष्टिकोण मिल सकता है। हर बदलाव को तुरंत अच्छा या बुरा मानने के बजाय यह समझने की कोशिश करें कि उससे क्या सीख मिल सकती है।

आज का संदेश: बदलाव को खुले मन से स्वीकार करें और अवसर मिलने पर समझदारी से कदम बढ़ाएं।

मकर राशि — Eight of Pentacles (एट ऑफ पेंटाकल्स)

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत, कौशल और लगातार सुधार पर ध्यान देने का है। टैरो कार्ड एट ऑफ पेंटाकल्स बताता है कि छोटी-छोटी कोशिशें समय के साथ बेहतर परिणाम दे सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों को किसी काम में बारीकियों पर ध्यान देना होगा। अपने कौशल को निखारने, नई चीज सीखने या अधूरे काम को पूरा करने के लिए दिन उपयोगी हो सकता है। व्यापारियों को अपने काम की गुणवत्ता और ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि, हर काम को पूरी तरह सही करने की कोशिश में इतना न उलझें कि जरूरी समयसीमा पीछे छूट जाए। आर्थिक मामलों में नियमित बचत और अनुशासित खर्च पर ध्यान देना लाभकारी हो सकता है। परिवार में आपकी व्यस्तता के कारण प्रियजनों को कम समय मिल रहा हो, तो उनके लिए समय निकालें। प्रेम संबंधों में बड़े वादों से ज्यादा छोटे लेकिन लगातार किए गए प्रयास भरोसा बढ़ा सकते हैं।

आज का संदेश: सफलता के लिए निरंतर मेहनत और सीखने की इच्छा बनाए रखें। हर दिन का छोटा प्रयास भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकता है।

कुंभ राशि — The Fool (द फूल)

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन नई शुरुआत, नए अनुभव और अलग तरीके से सोचने का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड द फूल बताता है कि कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए पुराने डर और सीमित सोच से बाहर निकलना जरूरी होता है। नौकरीपेशा लोग किसी नए विचार या प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के बारे में सोच सकते हैं। यदि आप नौकरी बदलने या कोई नया कौशल सीखने की योजना बना रहे हैं, तो शुरुआती कदम उठाने के लिए दिन प्रेरित कर सकता है। व्यापारियों को नए प्रयोगों से पहले जरूरी जानकारी और जोखिम का आकलन करना चाहिए। आर्थिक मामलों में उत्साह के कारण बिना योजना खर्च करने से बचें। प्रेम संबंधों में रिश्ते को सहजता से आगे बढ़ने दें और एक-दूसरे को समझने का समय दें। परिवार में भी किसी नई योजना पर बातचीत हो सकती है। नई शुरुआत अच्छी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर सावधानी छोड़ दी जाए। उत्साह के साथ व्यावहारिक सोच बनाए रखना जरूरी है।

आज का संदेश: नई राह पर चलने से न डरें, लेकिन कदम बढ़ाने से पहले जरूरी तैयारी जरूर करें।

मीन राशि — Ace of Cups (ऐस ऑफ कप्स)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन भावनात्मक संतुलन, रिश्तों में अपनापन और नई भावनात्मक शुरुआत का संकेत देता है। टैरो कार्ड ऐस ऑफ कप्स प्रेम, करुणा और मन की संतुष्टि से जुड़ा है। कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल बन सकता है। रचनात्मक काम करने वालों को अपने विचारों को नए रूप में प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिल सकती है। यदि काम के दबाव के कारण आप अपनी भावनाओं को नजरअंदाज कर रहे थे, तो आज खुद के लिए समय निकालना उपयोगी रहेगा। आर्थिक मामलों में भावनाओं में बहकर किसी की मदद करने या खर्च करने से पहले अपनी स्थिति का ध्यान रखें। परिवार और प्रेम संबंधों में दिल की बात साझा करने से नजदीकियां बढ़ सकती हैं। यदि किसी रिश्ते में दूरी महसूस हो रही है, तो बातचीत की शुरुआत करें। हालांकि, दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए अपनी जरूरतों को भी महत्व देना जरूरी है। खुद को रचनात्मक और भावनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने के अवसर तलाशें।

आज का संदेश: अपने दिल की सुनें, रिश्तों में अपनापन बढ़ाएं और अपनी भावनात्मक जरूरतों को भी सम्मान दें।

आज का सकारात्मक संकल्प

“मैं अपनी क्षमताओं पर भरोसा करता/करती हूं, सोच-समझकर फैसले लेता/लेती हूं और नए अवसरों का स्वागत करता/करती हूं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।