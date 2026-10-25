Aaj Ka Tarot Horoscope 25 October 2026: रविवार का दिन कई राशियों के लिए खुशियों, आत्मविश्वास और रिश्तों में मधुरता लेकर आ सकता है। टैरो कार्ड्स के संकेत बताते हैं कि कुछ लोगों को अपने प्रयासों के लिए सराहना मिल सकती है, तो कुछ के जीवन में नई शुरुआत के अवसर सामने आ सकते हैं। वहीं, पारिवारिक रिश्तों को समय देना, आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना और किसी भी निर्णय से पहले तथ्यों को समझना आज महत्वपूर्ण रहेगा। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

आज टैरो कार्ड्स संकेत रहे हैं कि सिक्स ऑफ वैंड्स और द सन आत्मविश्वास व उपलब्धियों का महत्व बताते हैं, जबकि द एम्प्रेस, टेन ऑफ कप्स और टू ऑफ कप्स परिवार, प्रेम और आपसी जुड़ाव को प्राथमिकता देने की प्रेरणा देते हैं। द फूल नई संभावनाओं के लिए खुले रहने का संदेश देता है, वहीं ऐस ऑफ स्वॉर्ड्स स्पष्ट सोच और सही जानकारी के आधार पर फैसले लेने की सलाह देता है। दूसरी ओर, द मून अनिश्चित परिस्थितियों में धैर्य रखने और फोर ऑफ पेंटाकल्स आर्थिक अनुशासन बनाए रखने की याद दिलाता है।

आज का मुख्य संदेश यही है कि जो आपके पास है, उसकी कद्र करें, नई संभावनाओं के लिए तैयार रहें और दिल के साथ दिमाग की आवाज को भी महत्व दें। चाहे आप परिवार के साथ समय बिताएं, अपने भविष्य की योजना बनाएं या खुद के लिए कुछ पल निकालें, दिन को सकारात्मक और संतुलित तरीके से बिताने की कोशिश करें।

मेष राशि (Six of Wands – सिक्स ऑफ वैंड्स)

मेष राशि वालों के लिए सिक्स ऑफ वैंड्स सफलता, सम्मान और आत्मविश्वास का संकेत दे रहा है। रविवार को आपको अपने प्रयासों के लिए दूसरों से सराहना मिल सकती है। परिवार, दोस्तों या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से प्रशंसा मिलना संभव है, जिसकी राय आपके लिए मायने रखती है। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आज आपको अपनी प्रगति पर संतोष महसूस हो सकता है। यह दिन आपको याद दिलाएगा कि सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि अब तक तय किए गए सफर को पहचानने में भी है।

करियर के लिहाज से आज आप अपने काम और उपलब्धियों को लेकर सकारात्मक महसूस कर सकते हैं। भले ही रविवार को कामकाज से दूरी हो, लेकिन किसी पुराने प्रयास के लिए उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल सकती है। आर्थिक मामलों में स्थिति को लेकर संतुष्टि रहेगी, हालांकि खुशी में जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। रिश्तों में आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक व्यवहार दूसरों को प्रभावित कर सकता है। बस ध्यान रखें कि अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाते समय दूसरों के योगदान को भी महत्व दें।

आज का संदेश: अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें, सराहना को खुले दिल से स्वीकारें और विनम्रता के साथ आगे बढ़ें।

वृषभ राशि (The Empress – द एम्प्रेस)

वृषभ राशि वालों के लिए द एम्प्रेस सुख-सुविधा, सुंदरता, रचनात्मकता और प्रेमपूर्ण रिश्तों का प्रतीक है। रविवार को आपका मन घर-परिवार के साथ समय बिताने, पसंदीदा काम करने या अपने आसपास के माहौल को खूबसूरत बनाने में लग सकता है। लंबे समय से व्यस्त रहने के बाद आज आपको थोड़ा ठहरकर जीवन की छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लेने का मौका मिल सकता है। यह कार्ड संकेत देता है कि हर समय कुछ हासिल करने की कोशिश करना जरूरी नहीं है। कभी-कभी जो कुछ आपके पास पहले से है, उसकी कद्र करना भी मन को संतुष्टि देता है।

करियर के लिहाज से आज नए विचारों और रचनात्मक योजनाओं पर सोचने के लिए अच्छा समय हो सकता है। आर्थिक मामलों में आप अपनी सुख-सुविधाओं, पसंदीदा चीजों या घर से जुड़ी जरूरतों पर खर्च करना चाह सकते हैं। हालांकि, खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में अपनापन, स्नेह और छोटी-छोटी कोशिशें रिश्तों को मजबूत बना सकती हैं। परिवार में किसी बात को लेकर दूरी महसूस हो रही है, तो धैर्य और समझदारी से उसे कम करने की कोशिश करें।

आज का संदेश: जीवन की खुशियों का आनंद लें, अपनों को समय दें और सुख-सुविधाओं के साथ संतुलन बनाए रखें।

मिथुन राशि (The Fool – द फूल)

मिथुन राशि वालों के लिए द फूल नई शुरुआत, सहजता और नई संभावनाओं का संकेत दे रहा है। रविवार को आपके मन में कोई नया विचार आ सकता है या अचानक कहीं घूमने, कुछ नया सीखने अथवा अपनी दिनचर्या से अलग कुछ करने का मन बन सकता है। आप सामान्य से अधिक उत्साहित और प्रयोग करने के लिए तैयार महसूस कर सकते हैं। कोई छोटी-सी पहल भी भविष्य में किसी नए अवसर का रास्ता खोल सकती है। अगर आप लंबे समय से किसी विचार पर काम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज उसके शुरुआती कदमों पर विचार कर सकते हैं।

करियर के मामले में यह कार्ड आपको नए विकल्पों के प्रति खुला रहने की सलाह देता है। किसी नए प्रोजेक्ट या करियर दिशा को लेकर मन में उत्सुकता पैदा हो सकती है। हालांकि, केवल उत्साह के आधार पर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। आर्थिक मामलों में निवेश या बड़े खर्च से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में सहज बातचीत और कुछ नया करने की इच्छा रिश्तों में ताजगी ला सकती है। सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है, जबकि रिश्ते में रहने वाले लोग साथ में कुछ अलग करने की योजना बना सकते हैं।

आज का संदेश: नई संभावनाओं का स्वागत करें, लेकिन उत्साह के साथ समझदारी को भी जगह दें।

कर्क राशि (Ten of Cups – टेन ऑफ कप्स)

कर्क राशि वालों के लिए टेन ऑफ कप्स पारिवारिक सुख, भावनात्मक संतुष्टि और रिश्तों में सामंजस्य का संकेत दे रहा है। रविवार को परिवार के साथ समय बिताने से आपको मन की शांति मिल सकती है। घर पर साथ बैठकर भोजन करना, किसी पुराने विषय पर खुलकर बात करना या अपनों के साथ कुछ अच्छा समय बिताना आपके लिए खास रह सकता है। यदि पिछले कुछ दिनों से काम या दूसरी जिम्मेदारियों के कारण आप अपने प्रियजनों को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे थे, तो आज रिश्तों पर ध्यान देने का अवसर मिल सकता है।

करियर के मामले में यह कार्ड आपको काम और निजी जीवन के बीच संतुलन के महत्व की याद दिलाता है। सफलता के साथ मानसिक शांति और पारिवारिक खुशियां भी जरूरी हैं। आर्थिक मामलों में परिवार की जरूरतों और भविष्य की सुरक्षा को लेकर विचार कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में भावनात्मक नजदीकी बढ़ सकती है और साथी के साथ भविष्य से जुड़ी उम्मीदों पर बातचीत हो सकती है। घर में किसी तरह का मतभेद चल रहा है, तो अपनी बात मनवाने के बजाय दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। छोटी-सी पहल भी रिश्तों में सकारात्मक बदलाव ला सकती है।

आज का संदेश: अपनों के साथ बिताए पलों को महत्व दें और रिश्तों में प्रेम, विश्वास व सामंजस्य बनाए रखें।

सिंह राशि (King of Cups – किंग ऑफ कप्स)

सिंह राशि वालों के लिए किंग ऑफ कप्स भावनात्मक परिपक्वता, धैर्य और समझदारी का संकेत है। रविवार को किसी निजी रिश्ते में आपको अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और व्यक्त करने का अवसर मिल सकता है। संभव है कि कोई करीबी व्यक्ति आपसे सलाह या भावनात्मक सहयोग की उम्मीद करे। ऐसी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसकी बात ध्यान से सुनना अधिक उपयोगी रहेगा। यह कार्ड बताता है कि मजबूत होने का अर्थ अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर संतुलित तरीके से व्यक्त करना है।

करियर के लिहाज से आपकी शांत और कूटनीतिक सोच किसी उलझन को सुलझाने में मदद कर सकती है। भविष्य की योजनाओं पर विचार करते समय दूसरों के नजरिये को भी समझने की कोशिश करें। आर्थिक मामलों में भावनाओं या दिखावे के कारण फैसले लेने से बचना बेहतर होगा। प्रेम संबंधों में ईमानदारी और भावनात्मक समझ महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो साथी की भावनाओं को भी उतना ही महत्व दें जितना अपनी भावनाओं को देते हैं। सिंगल लोगों के लिए यह समय बाहरी आकर्षण के साथ भावनात्मक अनुकूलता को समझने का है।

आज का संदेश: अपनी भावनाओं को समझें, धैर्य के साथ बातचीत करें और रिश्तों में संवेदनशीलता बनाए रखें।

कन्या राशि (Nine of Pentacles – नाइन ऑफ पेंटाकल्स)

कन्या राशि वालों के लिए नाइन ऑफ पेंटाकल्स आत्मनिर्भरता, उपलब्धियों और अपनी मेहनत के परिणामों का आनंद लेने का संकेत है। रविवार को आप अपनी अब तक की प्रगति पर गौर कर सकते हैं और उन चीजों को पहचान सकते हैं जिन्हें आपने अपने प्रयासों से हासिल किया है। आज अकेले समय बिताने, किसी पसंदीदा गतिविधि में शामिल होने या शांत माहौल में आराम करने का मन हो सकता है। दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करते रहने के बजाय अपनी जरूरतों पर ध्यान देना भी जरूरी है। यह कार्ड याद दिलाता है कि आत्मनिर्भर होना केवल जिम्मेदारियां निभाना नहीं, बल्कि अपने साथ सहज रहना भी है।

करियर के मामले में आपकी मेहनत और विकसित हुए कौशल को लेकर संतुष्टि मिल सकती है। आने वाले समय के लिए अपने लक्ष्यों की समीक्षा करना उपयोगी रहेगा। आर्थिक मामलों में बचत, योजनाबद्ध खर्च और भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान देना फायदेमंद हो सकता है। साथ ही, अपनी मेहनत से हासिल की गई सुविधाओं का आनंद लेने में भी संकोच न करें। रिश्तों में अपनी स्वतंत्रता और भावनात्मक जुड़ाव के बीच संतुलन बनाकर चलें। किसी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अपनी पहचान या व्यक्तिगत पसंद से समझौता करना जरूरी नहीं है।

आज का संदेश: अपनी मेहनत पर गर्व करें, आत्मनिर्भरता का आनंद लें और अपनी कीमत को दूसरों की राय से न आंकें।

तुला राशि (Two of Cups – टू ऑफ कप्स)

तुला राशि वालों के लिए टू ऑफ कप्स आपसी समझ, भावनात्मक जुड़ाव और रिश्तों में नजदीकी का संकेत दे रहा है। रविवार को किसी खास व्यक्ति के साथ हुई बातचीत आपके रिश्ते को बेहतर बना सकती है। कोई गलतफहमी दूर हो सकती है या आप किसी ऐसे विषय पर खुलकर बात कर सकते हैं, जिसे लंबे समय से टाल रहे थे। यह कार्ड बताता है कि रिश्तों में केवल साथ होना ही नहीं, बल्कि एक-दूसरे को समझना और सम्मान देना भी जरूरी है।

करियर के लिहाज से साझेदारी, सहयोग और आपसी बातचीत से जुड़े मामलों पर विचार करने के लिए दिन अच्छा हो सकता है। किसी नए सहयोग या भविष्य की योजना को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में यदि किसी के साथ साझा खर्च या जिम्मेदारी है, तो स्पष्टता बनाए रखें। प्रेम संबंधों में भावनात्मक नजदीकी बढ़ने की संभावना है। जो लोग रिश्ते में हैं, वे साथ में समय बिताकर अपने जुड़ाव को मजबूत कर सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत खास हो सकती है, जिसके साथ विचारों और भावनाओं का तालमेल महसूस हो। हालांकि, किसी भी रिश्ते को समय देना और दोनों पक्षों की कोशिशों को महत्व देना जरूरी है।

आज का संदेश: खुलकर बातचीत करें, आपसी सम्मान बनाए रखें और रिश्तों को बराबरी के आधार पर आगे बढ़ाएं।

वृश्चिक राशि (The Moon – द मून)

वृश्चिक राशि वालों के लिए द मून अंतर्ज्ञान, अनिश्चितता और उन परिस्थितियों का प्रतीक है, जिनकी पूरी सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। रविवार को आप किसी रिश्ते, निजी चिंता या भविष्य से जुड़े फैसले के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं। मन में कुछ आशंकाएं आ सकती हैं या किसी स्थिति को लेकर स्पष्टता की कमी महसूस हो सकती है। ऐसे में जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के बजाय खुद को समय देना बेहतर होगा। हर आशंका सच नहीं होती और हर परिस्थिति का जवाब तुरंत मिलना जरूरी भी नहीं है।

करियर के मामले में किसी प्रस्ताव या जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि करना जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में अफवाहों, अधूरे वादों या भावनात्मक दबाव के आधार पर निर्णय लेने से बचें। रिश्तों में बिना बात स्पष्ट किए किसी के इरादों के बारे में अनुमान लगाना गलतफहमी बढ़ा सकता है। अगर किसी करीबी के व्यवहार को लेकर मन में सवाल हैं, तो शांत तरीके से बातचीत करें। अपनी सहज समझ को नजरअंदाज न करें, लेकिन जहां संभव हो, तथ्यों के आधार पर स्थिति को परखें। कुछ समय अकेले बिताना, डायरी लिखना या मन को शांत करने वाली गतिविधि अपनाना मददगार हो सकता है।

आज का संदेश: अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें, लेकिन आशंकाओं को सच मानने से पहले तथ्यों की जांच जरूर करें।

धनु राशि (The Sun – द सन)

धनु राशि वालों के लिए द सन खुशी, सकारात्मकता, ऊर्जा और स्पष्टता का संकेत दे रहा है। रविवार को आपका मन हल्का और उत्साहित रह सकता है। दोस्तों से मुलाकात, परिवार के साथ समय बिताना या किसी पसंदीदा गतिविधि में शामिल होना आपके दिन को खास बना सकता है। यदि पिछले कुछ समय से आप किसी बात को लेकर जरूरत से ज्यादा सोच रहे थे, तो आज अपना ध्यान अच्छी चीजों पर केंद्रित करने से मन में नई ऊर्जा आ सकती है। यह कार्ड आपको जीवन के उन पलों का आनंद लेने की प्रेरणा देता है, जिनमें बिना किसी बड़ी वजह के खुशी मिलती है।

करियर के लिहाज से भविष्य की योजनाओं को लेकर आपका नजरिया सकारात्मक रह सकता है। किसी लक्ष्य या विचार को लेकर स्पष्टता मिलने से आगे की दिशा तय करने में मदद मिल सकती है। आर्थिक मामलों में आशावादी रहना अच्छा है, लेकिन खर्च करते समय बजट का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में हंसी-मजाक, सहज बातचीत और साथ में बिताया गया समय नजदीकी बढ़ा सकता है। सिंगल लोगों का आत्मविश्वास बढ़ सकता है और वे अपनी भावनाएं व्यक्त करने में सहज महसूस कर सकते हैं। अपनी सकारात्मकता दूसरों के साथ बांटें, लेकिन उनकी भावनाओं और जरूरतों को भी समझें।

आज का संदेश: जीवन की अच्छी बातों पर ध्यान दें, खुशियों को खुलकर अपनाएं और अपनी सकारात्मक ऊर्जा दूसरों तक पहुंचाएं।

मकर राशि (Four of Pentacles – फोर ऑफ पेंटाकल्स)

मकर राशि वालों के लिए फोर ऑफ पेंटाकल्स आर्थिक अनुशासन, सुरक्षा और अपनी मेहनत से हासिल की गई चीजों को संभालकर रखने का संकेत है। रविवार को आप अपने खर्चों की समीक्षा कर सकते हैं या भविष्य की आर्थिक जरूरतों को लेकर योजना बना सकते हैं। मन में बचत बढ़ाने और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने का विचार आ सकता है। यह समय अपनी वित्तीय स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन हर खर्च को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंता करना भी ठीक नहीं होगा।

करियर के मामले में यह कार्ड अपने समय, ऊर्जा और जिम्मेदारियों को लेकर स्पष्ट सीमाएं तय करने की सलाह देता है। किसी नई जिम्मेदारी को स्वीकार करने से पहले सोचें कि क्या आप उसके लिए पर्याप्त समय निकाल पाएंगे। आर्थिक मामलों में बजट बनाना, बचत पर ध्यान देना और बिना जरूरत खरीदारी से बचना फायदेमंद रहेगा। हालांकि, अपनी जरूरतों और जरूरी अनुभवों पर खर्च करने से हमेशा पीछे हटना भी सही नहीं है। रिश्तों में भरोसा और भावनात्मक खुलापन बनाए रखना जरूरी होगा। यदि आप अपनी भावनाएं व्यक्त करने में संकोच कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे खुलकर बात करने की कोशिश करें।

आज का संदेश: अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएं, सोच-समझकर खर्च करें और सुरक्षा की चाह में जीवन की खुशियों को सीमित न करें।

कुंभ राशि (Ace of Swords – ऐस ऑफ स्वॉर्ड्स)

कुंभ राशि वालों के लिए ऐस ऑफ स्वॉर्ड्स स्पष्ट सोच, सच्चाई और नई समझ का संकेत दे रहा है। रविवार को किसी पुरानी चिंता का समाधान समझ में आ सकता है या किसी उलझे हुए मामले को देखने का नजरिया बदल सकता है। किसी बातचीत, शांत चिंतन या कुछ समय के लिए रोजमर्रा की व्यस्तता से दूर रहने पर आपको अपनी प्राथमिकताएं अधिक स्पष्ट दिखाई दे सकती हैं। यह कार्ड बताता है कि कई बार समस्या का हल तभी मिलता है, जब हम भावनाओं और धारणाओं से अलग होकर तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं।

करियर के लिहाज से यह दिन योजनाएं बनाने, किसी विचार को व्यवस्थित करने और आगे की दिशा तय करने के लिए उपयोगी हो सकता है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या करियर विकल्प के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे जुड़ी जरूरी जानकारी जुटाएं। आर्थिक मामलों में किसी समझौते, दस्तावेज या प्रस्ताव की शर्तों को ध्यान से पढ़ना बेहतर रहेगा। रिश्तों में स्पष्ट और ईमानदार बातचीत किसी पुराने मतभेद को दूर करने में मदद कर सकती है। हालांकि, अपनी बात रखते समय शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें। सच कहना जरूरी है, लेकिन उसे संवेदनशीलता के साथ कहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

आज का संदेश: अपनी सोच स्पष्ट रखें, तथ्यों को समझें और ईमानदार बातचीत के जरिए उलझनों को सुलझाने की कोशिश करें।

मीन राशि (The Star – द स्टार)

मीन राशि वालों के लिए द स्टार आशा, भावनात्मक सुकून, आत्मचिंतन और भविष्य के प्रति विश्वास का प्रतीक है। रविवार को आपको अपने मन को शांत करने और उन चीजों से दोबारा जुड़ने का अवसर मिल सकता है, जो आपको भीतर से प्रेरित करती हैं। यदि किसी परिस्थिति को लेकर आप कुछ समय से अनिश्चितता महसूस कर रहे हैं, तो आज खुद पर दबाव डालने के बजाय चीजों को धीरे-धीरे समझने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब तुरंत मिल जाए। कई बार उम्मीद बनाए रखना और छोटे-छोटे कदम उठाते रहना भी आगे बढ़ने का एक तरीका है।

करियर के मामले में यह कार्ड आपको अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर विचार करने की सलाह देता है। आप सोच सकते हैं कि वर्तमान प्रयास किस तरह आपके भविष्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में उम्मीद के साथ व्यावहारिक योजना बनाना जरूरी रहेगा। केवल अच्छी संभावना के भरोसे बड़े फैसले लेने से बचें। प्रेम संबंधों में धैर्य, संवेदनशीलता और भावनात्मक खुलापन रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। यदि आप दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखते-रखते अपनी जरूरतें भूल गए हैं, तो आज खुद के लिए भी समय निकालें। ध्यान, प्रार्थना, रचनात्मक गतिविधि या शांत वातावरण में समय बिताना आपको सुकून दे सकता है।

आज का संदेश: उम्मीद बनाए रखें, खुद को भावनात्मक रूप से संभालने का समय दें और अपने भविष्य की ओर छोटे लेकिन सार्थक कदम बढ़ाएं।

आज का सकारात्मक विचार

“मैं जीवन की खुशियों को खुले दिल से स्वीकार करता/करती हूं, सोच-समझकर फैसले लेता/लेती हूं और भविष्य की अच्छी संभावनाओं के प्रति आशावान रहता/रहती हूं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।