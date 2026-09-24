Aaj Ka Tarot Rashifal 24 September 2026 (आज का टैरो राशिफल 24 सितंबर 2026): आज की टैरो ऊर्जा धैर्य, आर्थिक अवसर, रिश्तों में खुशी, आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन का संकेत दे रही है। कुछ राशियों के लिए आज नए अवसरों की शुरुआत हो सकती है, जबकि कुछ लोगों को पुरानी परिस्थितियों से आगे बढ़कर शांति की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत होगी। कार्ड यह भी बताते हैं कि हर परिस्थिति का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। धैर्य, समझदारी और सही समय का इंतजार आज आपको कई मुश्किल परिस्थितियों से बेहतर तरीके से निकलने में मदद कर सकता है। वहीं रिश्तों में खुलापन, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना और अपनी भावनाओं को संतुलित रखना भी आज महत्वपूर्ण रहेगा। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष से लेकर मीन राशि के जातकों का आज का टैरो राशिफल…

आज की ऊर्जा बता रही हैं कि मेष के लिए धैर्य शक्ति बनेगा, जबकि वृषभ के सामने आर्थिक अवसर आ सकता है। मिथुन और कर्क के लिए रिश्तों, दोस्तों और पुरानी यादों से जुड़ी खुशियां महत्वपूर्ण रहेंगी। सिंह को नेतृत्व की भूमिका निभानी होगी और कन्या को लगातार मेहनत पर भरोसा रखना होगा। तुला के लिए निष्पक्ष फैसला महत्वपूर्ण रहेगा, वहीं वृश्चिक के जीवन में अचानक बदलाव किसी पुराने रास्ते को बंद करके नई दिशा खोल सकता है। धनु भावनात्मक संतुलन से परिस्थितियों को संभालेंगे, जबकि मकर के लिए उपलब्धि और स्थिरता का जश्न मनाने का समय है। कुंभ के लिए भावनात्मक नवीनीकरण और मीन के लिए तनाव से निकलकर शांति की ओर बढ़ने की ऊर्जा मजबूत रहेगी।

मेष — Strength (स्ट्रेंथ)

आज का दिन आपको धैर्य और आत्मनियंत्रण की ताकत का एहसास कराएगा। किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। कार्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति या परिस्थिति से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप संयम के साथ स्थिति को संभाल सकते हैं। निजी जीवन में भी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए बातचीत करने से रिश्ते बेहतर होंगे। यह कार्ड बताता है कि असली ताकत हमेशा जोर लगाने में नहीं, बल्कि सही समय पर खुद को शांत रखने में होती है।

आज का संदेश: धैर्य बनाए रखें, आपकी शांत सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी।

वृषभ — Ace of Pentacles (ऐस ऑफ पेंटाकल्स)

आज आर्थिक मामलों में कोई promising अवसर आपके सामने आ सकता है। नई नौकरी, बेहतर प्रोजेक्ट, बिजनेस का मौका, निवेश या आय का कोई नया स्रोत बनने के संकेत हैं। अगर काफी समय से किसी आर्थिक योजना पर विचार कर रहे हैं, तो आज उससे जुड़ी सकारात्मक शुरुआत हो सकती है। हालांकि किसी भी अवसर को स्वीकार करने से पहले उसके व्यावहारिक पहलुओं को अच्छी तरह समझ लें। सही योजना और मेहनत के साथ आज मिलने वाला छोटा अवसर आगे चलकर बड़ी स्थिरता में बदल सकता है।

आज का संदेश: आर्थिक रूप से मिलने वाले नए अवसर को गंभीरता से लें, यह भविष्य के लिए मजबूत नींव बन सकता है।

मिथुन — Three of Cups (थ्री ऑफ कप्स)

आज का दिन दोस्तों, परिवार और करीबी लोगों के साथ खुशी बांटने का है। किसी उपलब्धि, अच्छी खबर या खास मौके को लेकर जश्न का माहौल बन सकता है। लंबे समय बाद किसी दोस्त से मुलाकात या बातचीत भी संभव है। काम के क्षेत्र में भी सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध आपके लिए सकारात्मक माहौल बनाएंगे। आज अकेले सब कुछ संभालने के बजाय अपने लोगों के साथ समय बिताना आपको भावनात्मक रूप से बेहतर महसूस कराएगा।

आज का संदेश: खुशियों को अकेले न रखें, अपने खास लोगों के साथ उन्हें साझा करें।

कर्क — Six of Cups (सिक्स ऑफ कप्स)

आज पुरानी यादें आपके मन में ताजा हो सकती हैं। किसी पुराने दोस्त, रिश्तेदार या ऐसे व्यक्ति से दोबारा मुलाकात या बातचीत हो सकती है जो आपके लिए खास रहा है। बीते समय से जुड़ी कोई सुखद याद आपको भावनात्मक खुशी दे सकती है। रिश्तों में पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर फिर से जुड़ने का मौका भी मिल सकता है। हालांकि अतीत को याद करते समय वर्तमान की जरूरतों को नजरअंदाज न करें। पुरानी खुशियां आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, रोकें नहीं।

आज का संदेश: अतीत की अच्छी यादों को संजोएं और उनसे मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा को वर्तमान में अपनाएं।

सिंह — The Emperor (द एम्परर)

आज आपको किसी स्थिति की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने की जरूरत पड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में नेतृत्व करने, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने या अपनी बात मजबूती से रखने का अवसर मिल सकता है। लोग आपकी क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति पर भरोसा करेंगे। निजी जीवन में भी आपको किसी मामले में स्पष्ट दिशा दिखानी पड़ सकती है। आत्मविश्वास जरूर रखें, लेकिन अपनी बात मनवाने के चक्कर में दूसरों की राय को पूरी तरह नजरअंदाज न करें।

आज का संदेश: जिम्मेदारी से पीछे न हटें, आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ नेतृत्व करें।

कन्या — Knight of Pentacles (नाइट ऑफ पेंटाकल्स)

आज आपके लिए तेजी से ज्यादा निरंतरता महत्वपूर्ण रहेगी। किसी काम का परिणाम धीरे-धीरे मिलेगा, लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। करियर और आर्थिक मामलों में स्थिर प्रगति के संकेत हैं। किसी बड़ी योजना को छोटे-छोटे चरणों में पूरा करना आपके लिए बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में रास्ता बदलने के बजाय अपनी मौजूदा रणनीति पर टिके रहना फायदेमंद होगा। यह कार्ड बताता है कि धीमी गति भी सफलता की ओर ले जा सकती है, अगर दिशा सही हो।

आज का संदेश: धीरे चलें, लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहें।

तुला — Justice (जस्टिस)

आज संतुलन और निष्पक्षता आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। किसी काम, रिश्ते या आर्थिक मामले में ऐसा फैसला सामने आ सकता है जिसमें तथ्यों और सही-गलत को ध्यान में रखना होगा। अगर किसी मामले में आपने ईमानदारी से मेहनत की है, तो उचित परिणाम मिलने की संभावना है। कार्यस्थल पर किसी विवाद को बातचीत और स्पष्ट तथ्यों के आधार पर सुलझाया जा सकता है। निजी जीवन में भी भावनाओं के साथ-साथ निष्पक्ष सोच बनाए रखना जरूरी होगा।

आज का संदेश: भावनाओं से ऊपर उठकर सही और संतुलित फैसला लें।

वृश्चिक — The Tower (द टावर)

आज अचानक बदलाव की ऊर्जा मजबूत है। कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ सकती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। शुरुआत में यह बदलाव आपको परेशान या अस्थिर कर सकता है, लेकिन लंबे समय में यह आपके रास्ते की किसी रुकावट को हटाने का काम करेगा। किसी पुराने रिश्ते, काम या सोच से जुड़ी ऐसी चीज सामने आ सकती है जिसे अब बदलना जरूरी था। बदलाव को रोकने के बजाय समझने की कोशिश करें। कई बार अचानक होने वाला बदलाव हमें उस दिशा में ले जाता है जहां हमें वास्तव में आगे बढ़ना चाहिए।

आज का संदेश: अचानक बदलाव से घबराएं नहीं, यह आपके लिए नई शुरुआत का रास्ता साफ कर सकता है।

धनु — King of Cups (किंग ऑफ कप्स)

आज भावनात्मक परिपक्वता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। किसी संवेदनशील परिस्थिति में आप भावनाओं में बहने के बजाय समझदारी से प्रतिक्रिया दे पाएंगे। रिश्तों में किसी करीबी व्यक्ति को आपके समर्थन और समझ की जरूरत हो सकती है। कामकाज में भी दबाव के बीच शांत रहकर निर्णय लेना आपके पक्ष में रहेगा। अपनी भावनाओं को दबाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें अपने फैसलों पर हावी भी न होने दें। संतुलित भावनाएं आपको सही दिशा दिखाएंगी।

आज का संदेश: भावनाओं को समझें, लेकिन फैसले परिपक्वता और संतुलन के साथ लें।

मकर — Four of Wands (फोर ऑफ वैंड्स)

आज खुशी, स्थिरता और किसी उपलब्धि का जश्न मनाने की ऊर्जा है। परिवार में कोई शुभ अवसर, समारोह या खुशी की खबर मिल सकती है। करियर में भी किसी महत्वपूर्ण पड़ाव को पूरा करने के बाद राहत और संतुष्टि महसूस हो सकती है। घर और निजी जीवन में स्थिरता आपको मानसिक सुकून देगी। अगर आपने लंबे समय से किसी लक्ष्य के लिए मेहनत की है, तो आज अपनी प्रगति को पहचानने और उसका आनंद लेने का समय है।

आज का संदेश: अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और उन लोगों के साथ खुशी साझा करें जिन्होंने आपका साथ दिया।

कुंभ — Ace of Cups (ऐस ऑफ कप्स)

आज भावनात्मक रूप से एक नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। किसी रिश्ते में नई गर्माहट आ सकती है या कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में सकारात्मक भावनात्मक जुड़ाव लेकर आ सकता है। पुराने दुखों से बाहर निकलकर खुद को फिर से खुश रहने की अनुमति देने का भी यह अच्छा समय है। परिवार और दोस्तों के साथ संबंधों में अपनापन बढ़ेगा। यह कार्ड आत्म-प्रेम और भावनात्मक उपचार की ओर भी संकेत करता है। अपने मन की भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करें।

आज का संदेश: अपने दिल को नई खुशियों और सकारात्मक भावनाओं के लिए खुला रखें।

मीन — Six of Swords (सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स)

आज आप धीरे-धीरे किसी तनावपूर्ण या परेशान करने वाली स्थिति से बाहर निकलकर शांति की ओर बढ़ सकते हैं। पिछले कुछ समय से जो मानसिक दबाव या भावनात्मक उलझन आपको परेशान कर रही थी, उससे दूरी बनाने की जरूरत महसूस होगी। इसका मतलब जरूरी नहीं कि हर समस्या तुरंत खत्म हो जाएगी, लेकिन आपकी सोच और परिस्थितियों में सुधार की शुरुआत हो सकती है। पुरानी बातों को बार-बार दोहराने के बजाय भविष्य पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा।

आज का संदेश: जो पीछे छूट चुका है उसे धीरे-धीरे छोड़ें और शांति की दिशा में आगे बढ़ें।

आज का सकारात्मक संकल्प

“मैं धैर्य, संतुलन और आत्मविश्वास के साथ जीवन के हर बदलाव को स्वीकार करता/करती हूं। मैं अपने लिए सही अवसरों का स्वागत करता/करती हूं और शांति की दिशा में आगे बढ़ता/बढ़ती हूं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।