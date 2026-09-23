Aaj Ka Tarot Rashifal 23 September 2026 (आज का टैरो राशिफल 23 सितंबर 2026): आज की टैरो ऊर्जा नई संभावनाओं, धैर्य, तेज़ी से होने वाले बदलावों, भावनात्मक सुख और आत्ममंथन का संकेत दे रही है। कुछ राशियों के लिए आज नए अवसर और महत्वपूर्ण बातचीत सामने आ सकती है, जबकि कुछ लोगों को यह समझने की जरूरत होगी कि अच्छे परिणाम पाने में समय लगता है। कार्ड यह भी बताते हैं कि आज अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना, सही लोगों के साथ मिलकर काम करना और अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर, आज का दिन आपको अपनी यात्रा पर भरोसा रखने, लगातार प्रयास करते रहने और अस्थायी उलझनों या देरी को अपने बड़े लक्ष्यों के रास्ते में न आने देने की सलाह देता है। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष से लेकर मीन राशि के जातकों का आज का टैरो राशिफल…

आज की ऊर्जा आपको एक्शन और धैर्य के बीच संतुलन बनाने की सलाह देती है। मेष और मिथुन के लिए नए अवसर और तेज़ी से होने वाली घटनाएं महत्वपूर्ण रहेंगी, जबकि वृषभ और धनु को धैर्य और निरंतर प्रयास की जरूरत होगी। कर्क और सिंह के लिए खुशी और उपलब्धि की ऊर्जा मजबूत है। कन्या और वृश्चिक को आत्ममंथन और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने की सलाह दी जाती है। तुला के जीवन में भावनात्मक बदलाव आ सकते हैं, जबकि मकर और कुंभ के लिए टीमवर्क, स्पष्टता और स्वस्थ सीमाएं महत्वपूर्ण रहेंगी। मीन राशि वालों को अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर भरोसा करते हुए भ्रम से बचने की जरूरत है।

मेष — Ace of Wands (ऐस ऑफ वैंड्स)

आज आपके सामने कोई नया और उत्साह बढ़ाने वाला अवसर आ सकता है। यह अवसर करियर, रचनात्मक काम, बिजनेस या निजी जीवन से जुड़ा हो सकता है। आपके भीतर कुछ नया शुरू करने की ऊर्जा और आत्मविश्वास रहेगा। अगर लंबे समय से किसी योजना को शुरू करने का सोच रहे थे, तो आज उस दिशा में पहला कदम उठाना फायदेमंद रहेगा। हालांकि, केवल उत्साह के भरोसे आगे बढ़ने के बजाय लगातार मेहनत और सही योजना पर ध्यान देना जरूरी होगा।

आज का संदेश: नए अवसर को पहचानें और आत्मविश्वास के साथ उसकी शुरुआत करें।

वृषभ — Seven of Pentacles (सेवन ऑफ पेंटाकल्स)

आज आपको अपनी मेहनत के परिणाम के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आपने जिस काम, निवेश या योजना पर लंबे समय से मेहनत की है, उसके नतीजे धीरे-धीरे सामने आएंगे। इस समय अधीर होकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। आर्थिक मामलों में भी लंबी अवधि की योजना पर भरोसा रखें। आपके प्रयास बेकार नहीं जा रहे हैं, बस उन्हें सही परिणाम देने के लिए थोड़ा और समय चाहिए।

आज का संदेश: धैर्य रखें, आपकी मेहनत सही दिशा में आगे बढ़ रही है।

मिथुन — Eight of Wands (एट ऑफ वैंड्स)

आज का दिन तेज़ संचार और तेजी से होने वाले बदलावों का संकेत दे रहा है। फोन कॉल, मैसेज, ईमेल या किसी महत्वपूर्ण बातचीत के जरिए आपको ऐसी खबर मिल सकती है जिसका इंतजार काफी समय से था। रुके हुए काम भी अचानक आगे बढ़ सकते हैं। यात्रा या किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की संभावना भी बन सकती है। आज तेजी के साथ काम करना जरूरी होगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई महत्वपूर्ण जानकारी नजरअंदाज न करें।

आज का संदेश: तेजी से आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहें और सही समय पर प्रतिक्रिया दें।

कर्क — Ten of Cups (टेन ऑफ कप्स)

आज परिवार और रिश्तों के लिहाज से दिन काफी सुखद रह सकता है। घर में खुशी का माहौल बनेगा और अपनों के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। किसी पुराने मतभेद को बातचीत के जरिए दूर करने का मौका मिल सकता है। अपने लोगों के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलेगी। आज आपको यह महसूस होगा कि जीवन की असली खुशी सिर्फ उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने लोगों के साथ जुड़े रहने में भी है।

आज का संदेश: अपनों के साथ बिताया समय आज आपके लिए सबसे बड़ी खुशी बन सकता है।

सिंह — The World (द वर्ल्ड)

आज किसी महत्वपूर्ण काम, लक्ष्य या जीवन के एक चरण के पूरा होने का संकेत मिल रहा है। लंबे समय से जिस उपलब्धि का इंतजार था, वह अब आपके करीब हो सकती है। करियर में सफलता, किसी प्रोजेक्ट का पूरा होना या किसी व्यक्तिगत लक्ष्य को हासिल करने का मौका मिल सकता है। अपनी अब तक की यात्रा को देखकर खुद की मेहनत को सराहें। एक अध्याय पूरा होने के बाद अब आपके सामने नई शुरुआत का रास्ता खुल सकता है।

आज का संदेश: अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें और अगले पड़ाव के लिए तैयार रहें।

कन्या — The Hermit (द हर्मिट)

आज आपको थोड़ी शांति और अकेले समय की जरूरत महसूस हो सकती है। बहुत ज्यादा लोगों की राय सुनने के बजाय अपने मन की बात समझने की कोशिश करें। करियर, रिश्तों या भविष्य से जुड़े किसी फैसले पर दोबारा विचार करने का यह सही समय है। आपके भीतर पहले से मौजूद समझ आपको सही दिशा दिखा सकती है। हर सवाल का जवाब तुरंत बाहर से मिलने की जरूरत नहीं होती, कई बार सही उत्तर आपके भीतर ही होता है।

आज का संदेश: थोड़ा रुकें, आत्ममंथन करें और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें।

तुला — Knight of Cups (नाइट ऑफ कप्स)

आज कोई भावनात्मक या दिल को छू लेने वाली खबर मिल सकती है। प्रेम संबंधों में किसी खास व्यक्ति की ओर से संदेश, मुलाकात या भावनाओं की अभिव्यक्ति संभव है। सिंगल लोगों के लिए भी कोई दिलचस्प और भावनात्मक जुड़ाव सामने आ सकता है। कामकाज में भी ऐसा अवसर मिल सकता है जो आपके दिल के करीब हो। हालांकि, भावनाओं के साथ-साथ व्यावहारिक सोच को भी बनाए रखना जरूरी होगा।

आज का संदेश: दिल की बात सुनें, लेकिन फैसला लेते समय भावनाओं और समझदारी में संतुलन रखें।

वृश्चिक — The High Priestess (द हाई प्रीस्टेस)

आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी मजबूत रह सकती है। आपको किसी व्यक्ति, स्थिति या फैसले के बारे में कुछ ऐसा महसूस हो सकता है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल हो। हर बात का जवाब केवल तर्क से तलाशने की जरूरत नहीं है। रिश्तों और कामकाज दोनों में सामने आने वाले छोटे संकेतों पर ध्यान दें। अगर किसी मामले में मन बार-बार आपको रुकने या सोचने का संकेत दे रहा है, तो उसे नजरअंदाज न करें।

आज का संदेश: अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर भरोसा करें और हर बात का तुरंत जवाब पाने की कोशिश न करें।

धनु — Nine of Wands (नाइन ऑफ वैंड्स)

आज का कार्ड आपकी मजबूती और लगातार प्रयास करते रहने की क्षमता को दर्शाता है। हो सकता है कि आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए थकान महसूस कर रहे हों, लेकिन मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। किसी पुराने अनुभव के कारण आप सतर्क रह सकते हैं और यह सावधानी इस समय आपके लिए फायदेमंद होगी। बस खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें। जरूरत पड़ने पर आराम लें और अपनी सीमाओं का सम्मान करें।

आज का संदेश: थकान के बावजूद हार न मानें, आप मंजिल के काफी करीब हैं।

मकर — Three of Pentacles (थ्री ऑफ पेंटाकल्स)

आज टीमवर्क और सहयोग आपके लिए सफलता की कुंजी बन सकता है। किसी प्रोजेक्ट या काम में दूसरे लोगों की विशेषज्ञता और अनुभव का फायदा मिलेगा। ऑफिस में आपकी मेहनत और स्किल्स की सराहना हो सकती है। अगर किसी काम में अकेले आगे बढ़ने में परेशानी आ रही है, तो मदद लेने में संकोच न करें। सही लोगों के साथ मिलकर किया गया प्रयास आपके परिणाम को बेहतर बना सकता है।

आज का संदेश: मिल-जुलकर काम करने से आज सफलता का रास्ता और मजबूत होगा।

कुंभ — Queen of Swords (क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स)

आज आपका दिमाग काफी स्पष्ट रहेगा और आप किसी महत्वपूर्ण स्थिति को भावनाओं के बजाय तर्क और समझदारी से देख पाएंगे। किसी फैसले को लेकर लंबे समय से चल रही उलझन दूर हो सकती है। कार्यस्थल पर बातचीत करते समय अपनी बात स्पष्ट रखें और जरूरत से ज्यादा समझौता करने से बचें। रिश्तों में भी स्वस्थ सीमाएं बनाए रखना जरूरी होगा। अपनी मानसिक शांति की कीमत पर हर किसी को खुश करने की कोशिश न करें।

आज का संदेश: स्पष्ट सोच रखें, अपनी सीमाएं तय करें और अपनी शांति को प्राथमिकता दें।

मीन — The Moon (द मून)

आज भावनाएं और अंतर्ज्ञान दोनों काफी मजबूत रह सकते हैं, लेकिन कुछ स्थितियां आपको भ्रमित भी कर सकती हैं। किसी बात को लेकर आपको सही और गलत के बीच अंतर समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। ऐसे में डर को अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति समझने की गलती न करें। किसी महत्वपूर्ण फैसले में जल्दबाजी करने के बजाय थोड़ी प्रतीक्षा करें और स्थिति साफ होने दें। जैसे-जैसे चीजें स्पष्ट होंगी, आपको सही दिशा खुद नजर आने लगेगी।

आज का संदेश: अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर भरोसा करें, लेकिन भ्रम की स्थिति में जल्दबाजी से बचें।

आज का सकारात्मक संकल्प

“मुझे अपनी यात्रा पर भरोसा है। मैं अपने विकास के लिए धैर्य बनाए रखता/रखती हूं और हर नए अवसर का स्वागत स्पष्टता, साहस और खुले दिल से करता/करती हूं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।