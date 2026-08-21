Aaj Ka Tarot Rashifal 21 August 2026 (आज का टैरो राशिफल 21 अगस्त 2026): आज की टैरो ऊर्जा नेतृत्व, महत्वपूर्ण निर्णय, मनोकामना पूरी होने, तेजी से होने वाले बदलाव, अंतर्ज्ञान, सफलता, नए अवसर, प्रेम, आत्मचिंतन, दृढ़ संकल्प, पारिवारिक स्थिरता, आशा और भावनात्मक सुखद समाचार से जुड़ी रहेगी। आज का दिन आपको अपनी दिशा खुद तय करने और जरूरी जगहों पर दृढ़ निर्णय लेने का संकेत दे रहा है। कुछ राशियों को अपने प्रयासों के लिए पहचान और प्रशंसा मिल सकती है, वहीं कुछ के सामने करियर या आर्थिक प्रगति का नया अवसर आ सकता है। रिश्तों के लिहाज से भी दिन सकारात्मक रहेगा। किसी संदेश, मुलाकात या भावनात्मक घटना से मन प्रसन्न हो सकता है। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानें मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का टैरो राशिफल…

मेष को जिम्मेदारी संभालकर दृढ़ निर्णय लेने की जरूरत है, जबकि वृषभ की कोई व्यक्तिगत इच्छा पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। मिथुन को तेजी से कोई महत्वपूर्ण खबर मिल सकती है और कर्क के लिए अंतर्ज्ञान सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनेगा। सिंह को मेहनत का सम्मान और सफलता मिल सकती है, जबकि कन्या के सामने करियर या आर्थिक क्षेत्र में कोई नया अवसर आ सकता है। तुला के लिए प्रेम और साझेदारी की ऊर्जा मजबूत रहेगी। वहीं वृश्चिक को कोई फैसला लेने से पहले आत्मचिंतन करने की सलाह दी जाती है। धनु के लिए दृढ़ संकल्प सफलता का रास्ता बनाएगा और मकर परिवार व आर्थिक स्थिरता पर ध्यान देगा। कुंभ के जीवन में उम्मीद और प्रेरणा लौट सकती है, जबकि मीन को कोई सुखद संदेश या भावनात्मक सरप्राइज मिल सकता है।

आज का ब्रह्मांडीय संदेश कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, लेकिन अपने अंतर्मन की आवाज सुनना न भूलें। जिस लक्ष्य के लिए आपने धैर्य के साथ प्रयास किया है, वह अब पूरा होने के करीब हो सकता है। अच्छी खबरों, सार्थक रिश्तों और स्थायी सफलता देने वाले अवसरों के लिए खुद को खुला रखें।

मेष — द एम्परर (The Emperor)

जिम्मेदारी संभालें और दृढ़ निर्णय लें

आज मेष राशि के जातकों को नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है। द एम्परर का कार्ड नेतृत्व, अनुशासन, आत्मविश्वास, व्यवस्था और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का संकेत देता है।

करियर के क्षेत्र में किसी परियोजना या परिस्थिति की जिम्मेदारी आपके हाथों में आ सकती है। यदि आप लंबे समय से किसी निर्णय के लिए दूसरों की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो अब स्वयं पहल करने का समय है। आपकी व्यवस्थित सोच और निर्णय लेने की क्षमता लोगों का भरोसा जीत सकती है।

आर्थिक मामलों में अनुशासन और दूरदर्शिता बनाए रखें। जल्दबाजी में खर्च करने के बजाय भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान देना आपके लिए लाभदायक रहेगा।

प्रेम जीवन में आप अपने रिश्ते को लेकर अधिक स्पष्ट और जिम्मेदार नजर आ सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि आपका आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा नियंत्रण में न बदल जाए। विवाहित लोगों के लिए भविष्य की जिम्मेदारियों पर बातचीत महत्वपूर्ण हो सकती है। अविवाहित लोगों की रुचि किसी आत्मविश्वासी और परिपक्व व्यक्ति में बढ़ सकती है।

आज की सलाह: नेतृत्व का अर्थ केवल निर्णय लेना नहीं, बल्कि अपने फैसलों की जिम्मेदारी स्वीकार करना भी है।

वृषभ — नौ प्याले (Nine of Cups)

मनोकामना पूरी होने की दिशा में बढ़ेगा कदम

वृषभ राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक संतुष्टि और व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। नौ प्याले का कार्ड मनोकामना, संतोष, खुशी और अपनी इच्छित चीज के करीब पहुंचने का प्रतीक है।

करियर में लंबे समय से जिस लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसमें प्रगति दिखाई दे सकती है। छोटी-सी सफलता या प्रशंसा भी आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी।

आर्थिक मामलों में अपनी किसी पुरानी इच्छा को पूरा करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, खुशी में जरूरत से अधिक खर्च करने से बचें और बचत को प्राथमिकता दें।

प्रेम जीवन में भावनात्मक संतुष्टि बनी रहेगी। दंपती एक-दूसरे के साथ सुखद और स्नेहपूर्ण समय बिता सकते हैं। अविवाहित लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान मिल सकता है जो उन्हें विशेष महसूस कराए।

आज की सलाह: आपने अब तक जो हासिल किया है, उसकी सराहना करें। कई बार हमारी सबसे बड़ी खुशी उस चीज के करीब होती है, जिसका हमें लंबे समय से इंतजार था।

मिथुन — आठ डंडे (Eight of Wands)

तेज खबर और अचानक प्रगति के संकेत

मिथुन राशि के लिए आज का दिन तेजी से घटनाओं के बदलने वाला हो सकता है। आठ डंडे का कार्ड संदेश, संवाद, यात्रा, तेजी से होने वाली प्रगति और अचानक सामने आने वाले अवसरों का संकेत देता है।

करियर में ईमेल, फोन कॉल, स्वीकृति, साक्षात्कार का परिणाम या किसी परियोजना से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर मिल सकती है। जो काम लंबे समय से रुका हुआ था, वह अचानक आगे बढ़ सकता है।

आर्थिक मामलों में रुका हुआ भुगतान मिलने या किसी आर्थिक बातचीत के आगे बढ़ने के संकेत हैं। हालांकि तेजी के बीच जरूरी विवरणों पर ध्यान देना न भूलें।

प्रेम जीवन में संवाद बढ़ेगा। दंपती अचानक कोई यात्रा या योजना बना सकते हैं। अविवाहित लोगों को किसी खास व्यक्ति का अचानक संदेश मिल सकता है।

आज की सलाह: जब परिस्थितियां तेजी से बदलने लगे तो सजग रहें और अवसर को पहचानने में देर न करें।

कर्क — कप्स की रानी (Queen of Cups)

अंतर्ज्ञान और भावनात्मक समझ बनेगी आपकी ताकत

आज कर्क राशि को अपने अंतर्ज्ञान और भावनात्मक समझ पर भरोसा करने की जरूरत है। कप्स की रानी संवेदनशीलता, करुणा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और परिस्थितियों की गहराई को समझने का संकेत देती है।

करियर में आपकी लोगों को समझने की क्षमता किसी संवेदनशील परिस्थिति को संभालने में मदद कर सकती है। कोई व्यक्ति सलाह या मार्गदर्शन के लिए आपके पास आ सकता है।

आर्थिक मामलों में केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचें। किसी चीज से भावनात्मक लगाव हो सकता है, लेकिन आर्थिक निर्णय व्यावहारिक सोच के साथ ही लें।

प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। दंपती एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अविवाहित लोगों को किसी व्यक्ति के मन में छिपी भावनाओं का संकेत मिल सकता है।

आज की सलाह: आपकी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है। सही समझ के साथ यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।

सिंह — छह डंडे (Six of Wands)

सम्मान और सफलता मिलने के योग

सिंह राशि के लिए आज का दिन उपलब्धियों और पहचान से जुड़ा रहेगा। छह डंडे का कार्ड विजय, सफलता, प्रशंसा और दूसरों द्वारा आपके प्रयासों को स्वीकार किए जाने का संकेत देता है।

करियर में आपके काम की वरिष्ठ अधिकारियों, सहकर्मियों या ग्राहकों द्वारा सराहना की जा सकती है। किसी परियोजना, प्रस्तुति या जिम्मेदारी में सफलता आपकी प्रतिष्ठा को मजबूत कर सकती है।

आर्थिक मामलों में मिली पहचान भविष्य में बेहतर अवसरों और आर्थिक स्थिरता का रास्ता खोल सकती है। हालांकि प्रशंसा मिलने के बाद भी अपने लक्ष्य से ध्यान न भटकाएं।

प्रेम जीवन में सराहना महत्वपूर्ण रहेगी। दंपती एक-दूसरे की उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं। अविवाहित लोगों का आत्मविश्वास किसी खास व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है।

आज की सलाह: अपनी सफलता का आनंद लें। मेहनत से मिली पहचान को स्वीकार करने में संकोच न करें।

कन्या — पेंटाकल्स का इक्का (Ace of Pentacles)

करियर या आर्थिक क्षेत्र में नया अवसर

कन्या राशि के लिए आज का दिन व्यावहारिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। पेंटाकल्स का इक्का नए अवसर, आर्थिक लाभ, करियर विकास और स्थिर भविष्य की शुरुआत का संकेत देता है।

करियर में नई नौकरी, परियोजना, ग्राहक, पदोन्नति या व्यवसाय से जुड़ा अवसर सामने आ सकता है। कोई छोटा अवसर आगे चलकर बड़ी उपलब्धि में बदल सकता है।

आर्थिक मामलों में आय बढ़ाने या लंबे समय के लिए आर्थिक स्थिरता बनाने का मौका मिल सकता है। किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उससे जुड़ी जिम्मेदारियों और शर्तों को अच्छी तरह समझ लें।

प्रेम जीवन में स्थिरता महत्वपूर्ण होगी। दंपती भविष्य की आर्थिक योजना, घर या अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर चर्चा कर सकते हैं। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी गंभीर और भरोसेमंद व्यक्ति से हो सकती है।

आज की सलाह: हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे अवसर से हो सकती है। सही अवसर को पहचानें और उसे पूरी मेहनत से विकसित करें।

तुला — दो प्याले (Two of Cups)

प्रेम, साझेदारी और भावनात्मक सामंजस्य

आज तुला राशि के लिए रिश्तों की ऊर्जा बेहद खूबसूरत रहेगी। दो प्याले का कार्ड आपसी प्रेम, आकर्षण, समझ, साझेदारी और भावनात्मक सामंजस्य का संकेत देता है।

करियर में सहयोग से अच्छे परिणाम मिलेंगे। कोई सहकर्मी, ग्राहक या व्यावसायिक साझेदार आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

आर्थिक मामलों में साझा जिम्मेदारियों को लेकर खुलकर बातचीत करें। किसी के साथ मिलकर आर्थिक निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों की सहमति सुनिश्चित करें।

प्रेम जीवन के लिए दिन अनुकूल है। दंपती एक-दूसरे के प्रति भावनात्मक रूप से अधिक करीब महसूस करेंगे। अविवाहित लोगों की मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसके साथ पहली ही मुलाकात में अपनापन महसूस हो।

आज की सलाह: सच्ची साझेदारी वहीं होती है जहां दोनों लोग एक-दूसरे को सुनते, समझते और बराबर महत्व देते हैं।

वृश्चिक — द हर्मिट (The Hermit)

निर्णय से पहले आत्मचिंतन जरूरी

वृश्चिक राशि के लिए आज बाहरी शोर से थोड़ा दूर होकर स्वयं पर ध्यान देने का दिन है। द हर्मिट का कार्ड आत्मचिंतन, अनुभव से मिली बुद्धिमत्ता और शांत मन से उत्तर खोजने का संकेत देता है।

करियर में हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। किसी समस्या पर अकेले और शांत मन से विचार करने पर ऐसा समाधान मिल सकता है जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था।

आर्थिक मामलों में बड़ा निर्णय लेने से पहले अपनी योजनाओं की समीक्षा करें। आज जल्दबाजी के बजाय विचार करना अधिक लाभदायक रहेगा।

प्रेम जीवन में आपको कुछ व्यक्तिगत समय की जरूरत महसूस हो सकती है। यदि आप थोड़ी दूरी चाहते हैं तो साथी से स्पष्ट रूप से बात करें। अविवाहित लोग सतही आकर्षण के बजाय गहरे और सार्थक संबंधों को प्राथमिकता दे सकते हैं।

आज की सलाह: हर उत्तर किसी दूसरे व्यक्ति से मिलने की जरूरत नहीं है। कई बार शांत होकर अपने भीतर झांकना ही सही उत्तर तक पहुंचाता है।

धनु — द रथ (The Chariot)

दृढ़ संकल्प से मिलेगी विजय

आज धनु राशि के लिए आगे बढ़ने और लक्ष्य हासिल करने की मजबूत ऊर्जा है। द रथ का कार्ड दृढ़ संकल्प, अनुशासन, महत्वाकांक्षा और बाधाओं को पार करके सफलता हासिल करने का संकेत देता है।

करियर में किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी एकाग्रता से काम करने का समय है। प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन आपका आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास आपको आगे ले जाएगा।

आर्थिक मामलों में अपनी बनाई हुई योजना पर टिके रहें। छोटी अवधि के आकर्षण के कारण लंबे समय के लक्ष्य से भटकने से बचें।

प्रेम जीवन में रिश्ते की दिशा को लेकर स्पष्टता चाहेंगे। दंपती साझा लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। अविवाहित लोग अपनी पसंद के व्यक्ति की ओर पहला कदम बढ़ाने का साहस कर सकते हैं।

आज की सलाह: जब आपका संकल्प आपकी बाधाओं से बड़ा हो जाता है, तो सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है।

मकर — दस पेंटाकल्स (Ten of Pentacles)

परिवार और आर्थिक स्थिरता पर रहेगा जोर

मकर राशि के लिए आज का दिन लंबे समय की सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ा है। दस पेंटाकल्स का कार्ड परिवार, संपत्ति, आर्थिक सुरक्षा, समृद्धि और भविष्य की मजबूत नींव का संकेत देता है।

करियर में आप अस्थायी सफलता के बजाय लंबे समय की स्थिरता को प्राथमिकता देंगे। कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करे।

आर्थिक मामलों में बचत, संपत्ति, परिवार की आर्थिक स्थिति या लंबे समय की निवेश योजना पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा। अनावश्यक जोखिम लेने से बचें।

प्रेम जीवन में परिवार और प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण रहेंगे। दंपती विवाह, घर, परिवार या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। अविवाहित लोगों की रुचि ऐसे रिश्ते में बढ़ सकती है जो उन्हें भावनात्मक और आर्थिक सुरक्षा का एहसास दे।

आज की सलाह: वास्तविक सफलता केवल आज की उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस स्थिर भविष्य में है जिसे आप अपने और अपने परिवार के लिए तैयार करते हैं।

कुंभ — द स्टार (The Star)

उम्मीद और प्रेरणा फिर लौटेगी

कुंभ राशि के लिए आज का दिन आशा, उपचार और नई प्रेरणा लेकर आ सकता है। द स्टार का कार्ड सकारात्मक सोच, विश्वास, नई ऊर्जा और बेहतर भविष्य की उम्मीद का संकेत देता है।

करियर में जिस लक्ष्य को लेकर आपने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, उसके प्रति फिर से उत्साह जाग सकता है। कोई नया विचार आपको दोबारा प्रेरित कर सकता है।

आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं। अचानक बड़े बदलाव की उम्मीद करने के बजाय छोटी-छोटी सकारात्मक प्रगति पर ध्यान दें।

प्रेम जीवन में पुराने भावनात्मक घाव भरने लग सकते हैं। दंपती किसी कठिन दौर के बाद फिर से करीब आ सकते हैं। अविवाहित लोगों के मन में पिछले अनुभवों के बाद प्रेम को लेकर उम्मीद वापस आ सकती है।

आज की सलाह: मुश्किल दौर आपकी पूरी कहानी तय नहीं करता। भविष्य में मौजूद संभावनाओं पर विश्वास बनाए रखें।

मीन — कप्स का पेज (Page of Cups)

सुखद संदेश या भावनात्मक सरप्राइज मिल सकता है

मीन राशि के लिए आज कोई प्यारा संदेश, भावनात्मक खबर या अप्रत्याशित सुखद घटना सामने आ सकती है। कप्स का पेज भावनात्मक खुलापन, स्नेह, रचनात्मकता और प्रेमपूर्ण संदेश का संकेत देता है।

करियर में कोई रचनात्मक विचार या उत्साह बढ़ाने वाला संदेश मिल सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा आपके काम की सराहना भी हो सकती है।

आर्थिक मामलों में उत्साह के कारण जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। अच्छी खबर को खुशी से स्वीकार करें, लेकिन व्यावहारिक पक्ष को नजरअंदाज न करें।

प्रेम जीवन में संदेश, माफी, प्रेम-प्रस्ताव या कोई प्यारा भावनात्मक इशारा खुशी ला सकता है। दंपती एक-दूसरे के प्रति स्नेह खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। अविवाहित लोगों को किसी अप्रत्याशित व्यक्ति का संदेश मिल सकता है।

आज की सलाह: छोटी-छोटी खुशियों के लिए अपने मन को खुला रखें। कई बार सबसे खूबसूरत सरप्राइज तब आते हैं, जब हम उनकी उम्मीद भी नहीं कर रहे होते।

आज की सबसे बड़ी सीख

“अपनी दिशा की जिम्मेदारी खुद लें, लेकिन अपने अंतर्मन की आवाज सुनना न भूलें। अपनी उपलब्धियों का सम्मान करें, नए अवसरों के लिए खुले रहें और भरोसा रखें कि सही रिश्ते और सही अवसर आपके जीवन में स्थिरता, खुशी और नई संभावनाएं लेकर आ सकते हैं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।