Aaj Ka Tarot Horoscope 20 July 2026 (आज का टैरो राशिफल 20 जुलाई 2026): 20 जुलाई 2026 की ऊर्जा नई शुरुआत, आत्मविश्वास, आध्यात्मिक मार्गदर्शन, उपलब्धियों का जश्न और भावनात्मक संतुलन की ओर संकेत कर रही है। आज कई राशियों के लिए लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आने की संभावना है, जबकि कुछ लोगों को अपने भीतर छिपी क्षमताओं को पहचानने और नए अवसरों का स्वागत करने का मौका मिलेगा। यह दिन हमें सिखाता है कि सही समय पर लिया गया निर्णय भविष्य की सफलता का आधार बन सकता है। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

आज ब्रह्मांड का संदेश है— पुरानी सीमाओं को पीछे छोड़कर नए अवसरों को अपनाइए। विश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच आपको उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जिसकी आपने लंबे समय से कल्पना की है।

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मेष राशि — ऐस ऑफ वैंड्स (Ace of Wands)

आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत, उत्साह और प्रेरणा लेकर आया है। लंबे समय से जिस अवसर का इंतजार कर रहे थे, वह अचानक आपके सामने आ सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई नया प्रोजेक्ट, जिम्मेदारी या करियर से जुड़ा प्रस्ताव आपको आगे बढ़ने का मौका देगा। यदि आप किसी नए व्यवसाय या योजना की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज का दिन बेहद शुभ साबित हो सकता है।

आर्थिक मामलों में भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। हालांकि किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। परिवार और रिश्तों में आपका उत्साह दूसरों को भी प्रेरित करेगा। प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा और मधुरता बनी रहेगी।

आज का संदेश: हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक साहसिक कदम से होती है। आज अपने सपनों की दिशा में पहला कदम बढ़ाइए।

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वृषभ राशि — द हायरोफैंट (The Hierophant)

आज का दिन आपको अनुभव, परंपराओं और सही मार्गदर्शन का महत्व समझाएगा। यदि किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर असमंजस में हैं, तो किसी अनुभवी व्यक्ति या गुरु की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी। कार्यक्षेत्र में अनुशासन और जिम्मेदारी आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी।

आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी संबंधों को मजबूत बनाएगी। आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आपका झुकाव भी बढ़ सकता है।

आज का संदेश: सही दिशा में मिला मार्गदर्शन कई वर्षों की भटकन को समाप्त कर सकता है।

मिथुन राशि — किंग ऑफ स्वॉर्ड्स (King of Swords)

आज आपकी बुद्धिमत्ता और स्पष्ट सोच आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगी। कार्यक्षेत्र में कोई जटिल परिस्थिति आपकी समझदारी से आसानी से सुलझ सकती है। यदि किसी कानूनी, प्रशासनिक या आधिकारिक कार्य में उलझन थी, तो आज स्थिति स्पष्ट होने लगेगी।

आर्थिक मामलों में भावनाओं के बजाय तर्क के आधार पर निर्णय लें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक साबित हो सकती है। रिश्तों में स्पष्ट संवाद गलतफहमियों को दूर करेगा और विश्वास मजबूत होगा।

आज का संदेश: सही निर्णय वही होता है जिसमें भावनाओं के साथ विवेक का भी संतुलन हो।

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कर्क राशि — क्वीन ऑफ कप्स (Queen of Cups)

आज आपकी संवेदनशीलता, प्रेम और अंतर्ज्ञान आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेंगे। परिवार और रिश्तों में आपका सहयोग और समझदारी दूसरों को भावनात्मक सुरक्षा का एहसास कराएगी। यदि किसी प्रियजन से दूरी बनी हुई थी, तो बातचीत के माध्यम से संबंधों में सुधार आने की संभावना है।

कार्यक्षेत्र में भी आपकी रचनात्मक सोच और धैर्य आपको सफलता दिलाएंगे। आर्थिक मामलों में संतुलित निर्णय लेना लाभदायक रहेगा। ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियां मानसिक शांति प्रदान करेंगी।

आज का संदेश: अपने दिल की आवाज़ सुनिए, क्योंकि कई बार वही सबसे सही रास्ता दिखाती है।

सिंह राशि — द वर्ल्ड (The World)

आज आपके जीवन का कोई महत्वपूर्ण अध्याय सफलता के साथ पूरा हो सकता है। लंबे समय से जिस लक्ष्य पर मेहनत कर रहे थे, उसके सकारात्मक परिणाम मिलने के प्रबल संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी उपलब्धियों की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं।

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भविष्य की योजनाओं पर आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार और मित्रों के साथ खुशियां साझा करने का अवसर मिलेगा। यह दिन नए सपनों की शुरुआत करने के लिए भी शुभ है।

आज का संदेश: हर मंजिल एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। अपनी सफलता का आनंद लें और आगे बढ़ते रहें।

कन्या राशि — नाइन ऑफ पेंटाकल्स (Nine of Pentacles)

आज का दिन आपकी मेहनत का फल मिलने का संकेत दे रहा है। लंबे समय से किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी लगन और अनुशासन की सराहना होगी। यदि किसी आर्थिक लाभ की प्रतीक्षा थी, तो अच्छी खबर मिल सकती है।

व्यक्तिगत जीवन में भी संतोष और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। अपने स्वास्थ्य और आराम का भी विशेष ध्यान रखें।

आज का संदेश: अपनी उपलब्धियों का सम्मान करें, क्योंकि वे आपकी निरंतर मेहनत का परिणाम हैं।

तुला राशि — थ्री ऑफ कप्स (Three of Cups)

आज का दिन खुशियों, मित्रता और उत्सव का संकेत दे रहा है। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात या शुभ समाचार आपका दिन यादगार बना सकता है। कार्यक्षेत्र में टीमवर्क के माध्यम से बेहतर परिणाम मिलेंगे और सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा।

आर्थिक मामलों में स्थिति संतुलित रहेगी। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। रिश्तों में प्रेम, अपनापन और विश्वास बढ़ेगा।

आज का संदेश: खुशियां तब और बढ़ जाती हैं जब उन्हें अपनों के साथ साझा किया जाए।

वृश्चिक राशि — द डेविल (The Devil)

आज का दिन आपको उन आदतों, विचारों या रिश्तों से मुक्त होने का संकेत दे रहा है जो आपकी प्रगति में बाधा बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में किसी चुनौती का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करें। नकारात्मक सोच या अनावश्यक तनाव से दूरी बनाकर रखें।

आर्थिक मामलों में लालच या जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। रिश्तों में ईमानदारी और खुलापन आपको मानसिक शांति देगा।

आज का संदेश: जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं, तभी वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है।

धनु राशि — द सन (The Sun)

आज का दिन आपके लिए सफलता, खुशी और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। यदि किसी नई शुरुआत का विचार मन में है, तो समय अनुकूल है।

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। परिवार और प्रेम संबंधों में भी खुशियों का माहौल रहेगा। आपका आत्मविश्वास दूसरों को भी प्रेरित करेगा।

आज का संदेश: जब आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो सफलता स्वयं आपका रास्ता तलाश लेती है।

मकर राशि — सेवन ऑफ पेंटाकल्स (Seven of Pentacles)

आज धैर्य और निरंतर प्रयास आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे। कार्यक्षेत्र में किए गए पुराने प्रयासों का परिणाम धीरे-धीरे आपके पक्ष में आता दिखाई देगा। जल्दबाजी के बजाय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।

आर्थिक मामलों में निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। परिवार और रिश्तों में धैर्य बनाए रखें। समय के साथ परिस्थितियां आपके पक्ष में होती जाएंगी।

आज का संदेश: हर बीज को फल बनने में समय लगता है, इसलिए अपने प्रयासों पर भरोसा रखें।

कुंभ राशि — द फूल (The Fool)

आज जीवन आपको नई शुरुआत का अवसर दे सकता है। कोई नया विचार, यात्रा, करियर अवसर या रिश्ता आपके सामने आ सकता है। कार्यक्षेत्र में जोखिम लेने से पहले योजना बनाना जरूरी होगा, लेकिन डर के कारण अवसर हाथ से न जाने दें।

आर्थिक मामलों में नए अवसरों पर विचार करें, लेकिन जल्दबाजी से बचें। रिश्तों में खुले मन से आगे बढ़ने पर सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे।

आज का संदेश: हर नई शुरुआत अपने साथ अनगिनत संभावनाएं लेकर आती है। विश्वास के साथ आगे बढ़िए।

मीन राशि — टेन ऑफ कप्स (Ten of Cups)

आज का दिन भावनात्मक संतुष्टि, प्रेम और पारिवारिक खुशियों से भरपूर रहेगा। परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति देगा। यदि किसी रिश्ते में दूरी थी, तो आज उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिल सकता है।

कार्यक्षेत्र में भी सहयोगियों का साथ मिलेगा और कार्य समय पर पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी। आध्यात्मिक रूप से भी यह दिन आपको भीतर से मजबूत महसूस कराएगा।

आज का संदेश: सच्ची खुशियां धन से नहीं, बल्कि अपने लोगों के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों से मिलती हैं।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।