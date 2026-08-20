Aaj Ka Tarot Rashifal 20 August 2026 (आज का टैरो राशिफल 20 अगस्त 2026): आज की टैरो ऊर्जा जिम्मेदारियों, आर्थिक स्थिरता, नई शुरुआत, रचनात्मकता, दृढ़ संकल्प, स्पष्टता, प्रेम, अचानक बदलाव, धैर्य, आत्मनिर्भरता, आत्मबोध और अंतर्ज्ञान से जुड़ी रहेगी। आज का दिन यह समझने का संदेश दे रहा है कि सफलता केवल अधिक से अधिक काम करने में नहीं, बल्कि यह समझने में भी है कि कब दूसरों की मदद लेनी है, कब महत्वपूर्ण निर्णय लेना है और कब ऐसी परिस्थितियों से आगे बढ़ जाना है जो अब आपके लिए सही नहीं हैं। मेष को अपनी जिम्मेदारियां बांटने की जरूरत है, जबकि वृषभ के लिए व्यापार और आर्थिक मामलों में मजबूती के संकेत हैं। मिथुन नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है और कर्क की रचनात्मकता व समृद्धि बढ़ सकती है। सिंह के लिए दृढ़ संकल्प सफलता का रास्ता खोलेगा, जबकि कन्या को किसी महत्वपूर्ण मामले में स्पष्टता मिलने के बाद निर्णय लेना होगा। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष से लेकर मीन राशि का टैरो राशिफल…

तुला के लिए प्रेम और साझेदारी प्राथमिकता रहेगी। वृश्चिक को अचानक बदलाव का सामना करना पड़ सकता है, जो आगे चलकर जरूरी परिवर्तन साबित होगा। धनु को धैर्य के जरिए संतुलन मिलेगा, जबकि मकर अपनी मेहनत से हासिल सफलता और आत्मनिर्भरता का आनंद ले सकेगा। कुंभ के लिए कोई बड़ा आत्मबोध या महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकता है। वहीं मीन को अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखते हुए जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालने से बचना होगा।

आज का ब्रह्मांडीय संदेश कि हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें, जीवन में हो रहे बदलावों पर विश्वास रखें और महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने अंतर्मन की आवाज को ध्यान से सुनें।

मेष — दस डंडे (Ten of Wands)

आज मेष राशि के जातक खुद को कई जिम्मेदारियों के बीच घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं। दस डंडे का कार्ड अत्यधिक काम, मानसिक दबाव और जरूरत से अधिक बोझ उठाने का संकेत देता है।

कार्यस्थल पर एक साथ कई काम संभालने की कोशिश आपको थका सकती है। हर जिम्मेदारी स्वयं उठाने के बजाय कुछ काम दूसरों को सौंपना बेहतर रहेगा। सहयोग मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है।

आर्थिक मामलों में दूसरों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने से बचें। अपने खर्चों और आर्थिक दायित्वों की दोबारा समीक्षा करें।

प्रेम संबंधों में यदि आप मानसिक या भावनात्मक रूप से थकान महसूस कर रहे हैं, तो साथी से खुलकर बात करें। दांपत्य जीवन में जिम्मेदारियां मिलकर संभालने से रिश्ते में तनाव कम होगा। अविवाहित लोगों को ऐसे रिश्तों से बचना चाहिए जो शुरुआत से ही बहुत अधिक भावनात्मक बोझ लेकर आएं।

आज की सलाह: हर चीज अकेले उठाकर अपनी क्षमता साबित करने की जरूरत नहीं है। कभी-कभी बोझ कम करना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है।

वृषभ — पेंटाकल्स का राजा (King of Pentacles)

व्यापार और आर्थिक मामलों में मजबूती

आज वृषभ राशि के लिए आर्थिक और व्यावसायिक रूप से मजबूत ऊर्जा बनी हुई है। पेंटाकल्स का राजा आर्थिक स्थिरता, समृद्धि, नेतृत्व और लंबे समय की सफलता का संकेत देता है।

कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने, व्यापार की रणनीति बनाने और बड़ी जिम्मेदारी संभालने का अच्छा समय है। आपका व्यावहारिक रवैया वरिष्ठों और सहयोगियों का भरोसा जीत सकता है।

आर्थिक मामलों में स्थिरता बढ़ सकती है। आय बढ़ाने या लंबे समय के लिए लाभ देने वाला कोई अवसर सामने आ सकता है। जल्द मुनाफे के बजाय स्थायी आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दें।

प्रेम संबंधों में भरोसा और स्थिरता महत्वपूर्ण रहेगी। दंपती घर, भविष्य और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं पर बातचीत कर सकते हैं। अविवाहित लोगों का आकर्षण किसी परिपक्व और भरोसेमंद व्यक्ति की ओर बढ़ सकता है।

आज की सलाह: धीरे-धीरे और मजबूत आधार पर बनाई गई सफलता लंबे समय तक साथ देती है।

मिथुन — द फूल (The Fool)

नई शुरुआत का इंतजार खत्म हो सकता है

आज मिथुन राशि के जीवन में किसी नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। द फूल का कार्ड नई शुरुआत, स्वतंत्रता, साहस और नए अनुभवों का संकेत देता है।

करियर में नई नौकरी, नया काम, व्यापारिक विचार या कार्यक्षेत्र बदलने का अवसर सामने आ सकता है। केवल इसलिए पीछे न हटें कि भविष्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

आर्थिक मामलों में नए अवसरों के लिए खुले रहें, लेकिन बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा निवेश या आर्थिक निर्णय न लें।

प्रेम जीवन में पुराने अनुभवों को पीछे छोड़कर नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का समय है। दंपती अपने रिश्ते में नई ऊर्जा लाने की कोशिश कर सकते हैं। अविवाहित लोगों की अचानक किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

आज की सलाह: हर कदम पहले से दिखाई देना जरूरी नहीं है। कई बार पहला कदम ही आगे का रास्ता दिखाता है।

कर्क — द एम्प्रेस (The Empress)

रचनात्मकता और समृद्धि बढ़ेगी

आज कर्क राशि के लिए रचनात्मकता, विकास और समृद्धि की ऊर्जा मजबूत रहेगी। द एम्प्रेस का कार्ड सृजन, आराम, सुंदरता और नई संभावनाओं को विकसित करने का संकेत देता है।

कार्यस्थल पर आपकी रचनात्मक सोच आपको दूसरों से आगे ले जा सकती है। कला, लेखन, संचार, डिजाइन, व्यवसाय या नए विचारों से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं।

आर्थिक स्थिति में सुधार और सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। हालांकि उत्साह में अनावश्यक खर्च करने से बचें।

प्रेम जीवन में अपनापन और स्नेह बढ़ेगा। दंपती एक-दूसरे के साथ सुखद समय बिताएंगे। अविवाहित लोगों का आकर्षण बढ़ सकता है और कोई व्यक्ति उनकी ओर आकर्षित हो सकता है।

आज की सलाह: जिन चीजों को जीवन में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उन्हें समय, ध्यान और प्रेम दें।

सिंह — द रथ (The Chariot)

दृढ़ संकल्प से मिलेगी सफलता

आज सिंह राशि के लिए आत्मविश्वास, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति दृढ़ता की ऊर्जा मजबूत है। द रथ का कार्ड संघर्षों के बावजूद आगे बढ़ने और जीत हासिल करने का संकेत देता है।

करियर में किसी महत्वपूर्ण परियोजना की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिल सकता है। प्रतिस्पर्धा या कुछ रुकावटें सामने आएंगी, लेकिन आपका दृढ़ संकल्प आपको आगे ले जाएगा।

आर्थिक मामलों में स्पष्ट योजना बनाकर उस पर टिके रहें। छोटी-छोटी बातों से ध्यान भटकने न दें।

प्रेम जीवन में रिश्ते की दिशा को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। दंपती भविष्य की योजनाओं पर मिलकर काम कर सकते हैं। अविवाहित लोग किसी पसंदीदा व्यक्ति की ओर पहल करने का साहस दिखा सकते हैं।

आज की सलाह: लक्ष्य स्पष्ट हो तो दृढ़ संकल्प मुश्किल रास्ते को भी सफलता में बदल सकता है।

कन्या — तलवारों का इक्का (Ace of Swords)

उलझन दूर होगी, निर्णय लेने का समय

आज कन्या राशि को किसी लंबे समय से परेशान कर रहे मामले में स्पष्टता मिल सकती है। तलवारों का इक्का सच्चाई, स्पष्ट सोच, नई जानकारी और निर्णायक निर्णय का संकेत देता है।

करियर में कोई भ्रमित करने वाली स्थिति अचानक साफ हो सकती है। नौकरी, परियोजना या भविष्य की दिशा को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है।

आर्थिक मामलों में नई जानकारी किसी फैसले को आसान बनाएगी। किसी समझौते, अनुबंध या निवेश से पहले सभी जानकारी ध्यान से जांच लें।

प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करने से पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। दंपती लंबे समय से टाले जा रहे किसी विषय पर बात कर सकते हैं। अविवाहित लोगों को यह स्पष्ट हो सकता है कि वे वास्तव में रिश्ते में क्या चाहते हैं।

आज की सलाह: जब सच्चाई सामने आ जाए तो निर्णय को टालते न रहें। स्पष्टता का लाभ तभी है जब उसके आधार पर सही कदम उठाया जाए।

तुला — दो प्याले (Two of Cups)

प्रेम और साझेदारी को मिलेगी प्राथमिकता

आज तुला राशि के लिए रिश्ते और साझेदारी महत्वपूर्ण रहेंगे। दो प्याले का कार्ड प्रेम, आपसी समझ, आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव का संकेत देता है।

करियर में सहयोग से बेहतर परिणाम मिलेंगे। कोई सहकर्मी, मित्र या व्यावसायिक साझेदार आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

आर्थिक मामलों में साझा जिम्मेदारियों पर बातचीत जरूरी होगी। किसी के साथ मिलकर बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से पहले सभी बातों को स्पष्ट कर लें।

प्रेम जीवन के लिए दिन अच्छा है। दंपती एक-दूसरे के प्रति अधिक समझ और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे। अविवाहित लोगों की मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसके साथ पहली ही मुलाकात में अपनापन महसूस हो।

आज की सलाह: मजबूत रिश्ते आपसी सम्मान, भरोसे और समझ से बनते हैं।

वृश्चिक — द टॉवर (The Tower)

अचानक बदलाव नई दिशा का रास्ता खोलेगा

आज वृश्चिक राशि के जीवन में अचानक कोई बदलाव आ सकता है। द टॉवर का कार्ड पुराने ढांचे के टूटने और आवश्यक परिवर्तन का संकेत देता है।

करियर में काम, जिम्मेदारी या कार्यस्थल से जुड़ी कोई अप्रत्याशित स्थिति सामने आ सकती है। शुरुआत में यह बदलाव परेशान कर सकता है, लेकिन आगे चलकर यही आपको बेहतर दिशा दे सकता है।

आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें। अचानक आने वाले खर्चों के लिए कुछ धन सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा।

प्रेम संबंधों में कोई छिपी हुई बात सामने आ सकती है। दंपती को किसी कठिन सच्चाई का सामना करना पड़ सकता है। अविवाहित लोग किसी पुराने भावनात्मक पैटर्न से बाहर निकलने का निर्णय ले सकते हैं।

आज की सलाह: हर अचानक बदलाव नुकसान नहीं होता। कई बार जीवन कमजोर चीजों को हटाकर मजबूत भविष्य के लिए जगह बनाता है।

धनु — टेम्परेंस (Temperance)

धैर्य से लौटेगा जीवन में संतुलन

आज धनु राशि को जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है। टेम्परेंस का कार्ड संतुलन, धैर्य, उपचार और संयम का प्रतीक है।

करियर में बिना योजना के एक काम से दूसरे काम की ओर भागने के बजाय व्यवस्थित तरीके से काम करें। शांत मन से लिया गया निर्णय अधिक प्रभावी रहेगा।

आर्थिक मामलों में भी संतुलन जरूरी है। न जरूरत से अधिक खर्च करें और न ही स्वयं पर अनावश्यक आर्थिक दबाव डालें।

प्रेम जीवन में धैर्य रिश्ते को मजबूत करेगा। दंपती को एक-दूसरे की बात समझने के बाद प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अविवाहित लोगों को नए रिश्ते को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने देना चाहिए।

आज की सलाह: हर समस्या का समाधान ज्यादा प्रयास करना नहीं होता। कई बार थोड़ा रुकना ही जीवन में संतुलन वापस लाता है।

मकर — नौ पेंटाकल्स (Nine of Pentacles)

अपनी मेहनत से मिली सफलता का आनंद लें

आज मकर राशि को अपनी मेहनत से हासिल उपलब्धियों और आत्मनिर्भरता का एहसास होगा। नौ पेंटाकल्स सफलता, आर्थिक स्थिरता और अपने दम पर हासिल की गई खुशियों का संकेत देता है।

करियर में आपको महसूस हो सकता है कि आप पहले से अधिक सक्षम और स्वतंत्र हो चुके हैं। आपका अनुभव और निरंतर मेहनत आपको आगे बढ़ने की आजादी देगी।

आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी। अपनी मेहनत से मिली सुविधाओं का आनंद लें, लेकिन भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को नजरअंदाज न करें।

प्रेम जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और रिश्ते के बीच संतुलन महत्वपूर्ण रहेगा। दंपती एक-दूसरे को पर्याप्त व्यक्तिगत समय दे सकते हैं। अविवाहित लोग अकेले रहने में सहज महसूस करेंगे और गलत रिश्ते के लिए समझौता नहीं करेंगे।

आज की सलाह: अपनी मेहनत से मिली सफलता का आनंद लेने में संकोच न करें। आत्मनिर्भरता भी एक बड़ी उपलब्धि है।

कुंभ — जजमेंट (Judgement)

बड़ा आत्मबोध या महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकता है

आज कुंभ राशि के लिए आत्मबोध और जागरूकता की ऊर्जा मजबूत है। जजमेंट का कार्ड अतीत से सीखने, नई समझ और महत्वपूर्ण निर्णय का संकेत देता है।

करियर में अचानक यह स्पष्ट हो सकता है कि आपको भविष्य में किस दिशा में आगे बढ़ना है। कोई पुराना अवसर दोबारा सामने आ सकता है या पिछली गलती सुधारने का मौका मिल सकता है।

आर्थिक मामलों में पिछली गलतियों की समीक्षा करना लाभदायक रहेगा। इससे भविष्य में वही गलतियां दोहराने से बचेंगे।

प्रेम संबंधों में किसी पुराने व्यवहार या पैटर्न को बदलने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। दंपती पुरानी गलतियों को स्वीकार करके रिश्ते को नए तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। अविवाहित लोगों को पिछले रिश्तों से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण समझ मिल सकती है।

आज की सलाह: अतीत को शिक्षक बनाएं, बोझ नहीं। उससे सीखकर आगे बढ़ना ही वास्तविक बदलाव है।

मीन — द मून (The Moon)

अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, लेकिन अनुमान से बचें

आज मीन राशि को कुछ परिस्थितियां अस्पष्ट लग सकती हैं। द मून का कार्ड अंतर्ज्ञान, अनिश्चितता, छिपी भावनाओं और अधूरी जानकारी का संकेत देता है।

करियर में अफवाहों या अधूरी जानकारी के आधार पर कोई निष्कर्ष न निकालें। अगर कोई बात स्पष्ट नहीं है तो पूरी जानकारी मिलने तक इंतजार करें।

आर्थिक मामलों में किसी संदिग्ध प्रस्ताव, वादे या निवेश से सावधान रहें। पूरी जानकारी लिए बिना कोई बड़ा आर्थिक निर्णय न लें।

प्रेम जीवन में भावनाएं सामान्य से अधिक प्रभावी रह सकती हैं। यह मान लेने के बजाय कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सीधे बातचीत करें। दंपती को शक और असुरक्षा के कारण गलतफहमियां पैदा करने से बचना चाहिए। अविवाहित लोग अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें, लेकिन सामने वाले को समझने के लिए समय भी दें।

आज की सलाह: अंतर्ज्ञान आपकी राह दिखा सकता है, लेकिन अनुमान आपको भ्रमित कर सकते हैं। दिल की आवाज सुनें और तथ्यों के सामने आने का इंतजार करें।

आज की सबसे बड़ी सीख

हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की जरूरत नहीं है और हर बदलाव से डरने की भी जरूरत नहीं। जानें कि कब मदद लेनी है, कब कदम उठाना है, कब रुकना है और कब किसी पुरानी परिस्थिति को छोड़ देना है। जब व्यावहारिक सोच और अंतर्मन की आवाज के बीच संतुलन बनता है, तभी सही रास्ता स्पष्ट दिखाई देता है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।