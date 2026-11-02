Aaj Ka Tarot Horoscope 2 November 2026 (आज का टैरो राशिफल 2 नवंबर 2026): सोमवार का दिन नई संभावनाओं, आत्मविश्वास और समझदारी से फैसले लेने का संकेत दे रहा है। आज कुछ राशियों के लिए करियर में नई शुरुआत के रास्ते खुल सकते हैं, तो कुछ को अपनी पुरानी योजनाओं पर दोबारा विचार करने की जरूरत महसूस होगी। टैरो कार्ड्स बताते हैं कि कार्यक्षेत्र में मेहनत और सही रणनीति से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना और भावनात्मक रिश्तों में धैर्य रखना जरूरी होगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आज आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। वहीं, कुछ लोगों को अपनी आदतों और सोच में बदलाव लाने का अवसर मिलेगा। जल्दबाजी से बचकर, परिस्थिति को समझते हुए उठाया गया कदम दिन को बेहतर बना सकता है। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि ऐस ऑफ वांड्स नई शुरुआत और उत्साह का संकेत देता है, जबकि ऐस ऑफ स्वॉर्ड्स किसी उलझन को दूर करने और सच्चाई को समझने की प्रेरणा देता है। द वर्ल्ड बताता है कि लगातार मेहनत करने वालों को किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता या संतुष्टि मिल सकती है। वहीं, द हिरोफैंट और किंग ऑफ कप्स सलाह देते हैं कि अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन और भावनात्मक संतुलन को नजरअंदाज न करें।

दूसरी ओर, द डेविल और द हैंग्ड मैन संकेत देते हैं कि कुछ लोगों को अपनी पुरानी आदतों, गलत अपेक्षाओं या ऐसी परिस्थितियों पर दोबारा विचार करना होगा, जो उनकी तरक्की को रोक रही हैं। सिक्स ऑफ पेंटाकल्स और थ्री ऑफ कप्स बताते हैं कि सहयोग, दोस्ती और आपसी मदद से कई मुश्किलें आसान हो सकती हैं। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना और रिश्तों में ईमानदारी रखना आज खास महत्व रखेगा। कुल मिलाकर, सोमवार का दिन खुद को बेहतर समझने, नई संभावनाओं को पहचानने और भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार करने का है।

मेष राशि— ऐस ऑफ वांड्स

मेष राशि वालों के लिए सोमवार नई ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मक शुरुआत का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में कोई नया आइडिया या जिम्मेदारी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। यदि आप लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट या काम को शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो आज उस दिशा में पहल करना फायदेमंद रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है। कारोबार करने वालों के सामने विस्तार या नए काम से जुड़ी संभावनाएं आ सकती हैं, लेकिन कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर जुटाएं। आर्थिक स्थिति सामान्य रह सकती है, हालांकि उत्साह में आकर अनावश्यक खर्च करने से बचें। प्रेम जीवन में रोमांस और आकर्षण बढ़ेगा। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। सेहत के लिहाज से ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन काम के बीच आराम करना न भूलें।

आज का संदेश: अपने नए विचारों पर भरोसा रखें और सही योजना के साथ आगे बढ़ने की पहल करें।

वृषभ राशि— द हिरोफैंट

वृषभ राशि वालों के लिए आज अनुभव, अनुशासन और सही मार्गदर्शन का महत्व बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में किसी वरिष्ठ अधिकारी, अनुभवी सहकर्मी या मेंटर की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। किसी उलझे हुए मामले में आपको ऐसा सुझाव मिल सकता है, जिससे निर्णय लेना आसान हो जाएगा। नौकरी में नियमों और जिम्मेदारियों का पालन करना आपके पक्ष में रहेगा। कारोबार करने वालों को पुराने अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए और किसी नए समझौते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आर्थिक मामलों में लंबी अवधि की योजनाओं पर ध्यान दें। निवेश या बचत से जुड़े फैसलों में जानकार व्यक्ति की राय लेना उपयोगी रहेगा। प्रेम संबंधों में स्थिरता और भरोसा मजबूत होगा। पार्टनर के साथ विवाह, परिवार या भविष्य से जुड़ी बातचीत हो सकती है। परिवार में बड़ों का मार्गदर्शन लाभकारी रहेगा। सेहत के लिए नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा।

आज का संदेश: अनुभवी लोगों की सलाह का सम्मान करें और सोच-समझकर अपने फैसले लें।

मिथुन राशि— सिक्स ऑफ पेंटाकल्स

मिथुन राशि वालों के लिए सोमवार सहयोग, आर्थिक संतुलन और आपसी मदद का दिन रह सकता है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और किसी टीम प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति से मदद मिल सकती है, जिससे आपको काम पूरा करने में आसानी होगी। कारोबार में साझेदारी और लेन-देन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। रुका हुआ पैसा मिलने या किसी पुराने भुगतान के निपटने की संभावना बन सकती है। हालांकि, दूसरों की मदद करते समय अपने बजट और जरूरतों का भी ध्यान रखें। प्रेम जीवन में रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक-दूसरे का साथ देना जरूरी होगा। पार्टनर की भावनाओं और जरूरतों को समझने की कोशिश करें। परिवार में किसी सदस्य को आपकी सलाह या आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें।

आज का संदेश: मदद करने और मदद स्वीकार करने में संकोच न करें, लेकिन अपना संतुलन भी बनाए रखें।

कर्क राशि— किंग ऑफ कप्स

कर्क राशि वालों के लिए आज भावनात्मक परिपक्वता और धैर्य बनाए रखना सबसे जरूरी रहेगा। कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी या अधिकारी के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर पूरी बात समझें। आपकी समझदारी और संयम किसी मुश्किल परिस्थिति को संभालने में मदद कर सकते हैं। कारोबार करने वालों को भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। आर्थिक मामलों में भी किसी के दबाव में आकर पैसा खर्च न करें। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है। यदि किसी बात को लेकर मन में नाराजगी है, तो उसे दबाने के बजाय शांत तरीके से साझा करें। परिवार में आपसे किसी विवाद को सुलझाने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि, दूसरों की परेशानियों के साथ अपनी भावनाओं का भी ध्यान रखें। मानसिक शांति के लिए ध्यान, योग या कुछ समय अकेले बिताना लाभकारी रहेगा।

आज का संदेश: भावनाओं को समझें, लेकिन फैसले शांत दिमाग और परिपक्वता के साथ लें।

सिंह राशि— द वर्ल्ड

सिंह राशि वालों के लिए सोमवार उपलब्धि, संतुष्टि और किसी महत्वपूर्ण काम के पूरा होने का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में लंबे समय से चल रही जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट आखिरकार पूरा हो सकता है। इससे आपको राहत मिलने के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकते हैं या किसी नई जिम्मेदारी के लिए आपका नाम सामने आ सकता है। कारोबार करने वालों को किसी पुराने सौदे, प्रोजेक्ट या योजना में सफलता मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में अपनी अब तक की प्रगति का आकलन करें और भविष्य के लिए नए लक्ष्य तय करें। प्रेम जीवन में समझदारी और स्थिरता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर सहमति बन सकती है। अविवाहित लोगों को पुराने रिश्ते या भावनात्मक उलझन से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। अपनी उपलब्धियों का आनंद लें, लेकिन अगले लक्ष्य की तैयारी भी शुरू करें।

आज का संदेश: अपनी मेहनत और उपलब्धियों पर गर्व करें। एक सफलता नए अवसरों का रास्ता खोल सकती है।

कन्या राशि— पेज ऑफ पेंटाकल्स

कन्या राशि वालों के लिए आज सीखने, नई जानकारी हासिल करने और भविष्य की योजनाओं को मजबूत बनाने का दिन है। कार्यक्षेत्र में कोई नया कौशल सीखने या किसी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को नए विकल्पों की जानकारी मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर ध्यान देने का अच्छा समय है। कारोबार में कोई नया विचार सामने आ सकता है, लेकिन उसे लागू करने से पहले बाजार और परिस्थितियों की अच्छी तरह जांच करें। आर्थिक मामलों में बचत बढ़ाने और भविष्य के लिए छोटी-छोटी योजनाएं बनाने पर ध्यान दें। प्रेम जीवन में छोटे प्रयास रिश्ते को मजबूत करेंगे। पार्टनर के साथ भरोसा और जिम्मेदारी का भाव बढ़ेगा। परिवार में शिक्षा या करियर को लेकर चर्चा हो सकती है। सेहत के मामले में नई और अच्छी आदतों को अपनाने की कोशिश करें।

आज का संदेश: आज सीखी गई कोई नई बात भविष्य में आपके लिए बड़ा अवसर बन सकती है।

तुला राशि— क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स

तुला राशि वालों के लिए सोमवार स्पष्ट सोच, सटीक बातचीत और अपनी सीमाएं तय करने का दिन है। कार्यक्षेत्र में किसी गलतफहमी या अधूरे संवाद के कारण परेशानी हो सकती है। ऐसे में अपनी बात साफ और आत्मविश्वास के साथ रखें। किसी सहकर्मी या अधिकारी के सामने अपनी जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं को स्पष्ट करना जरूरी होगा। कारोबार में कोई समझौता या कानूनी दस्तावेज साइन करने से पहले हर शर्त को ध्यान से पढ़ें। आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और दूसरों को खुश करने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति पर दबाव न डालें। प्रेम जीवन में ईमानदार बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। हालांकि, अपनी बात रखते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। अविवाहित लोग रिश्ते को लेकर अपनी अपेक्षाओं पर स्पष्टता महसूस करेंगे। परिवार में किसी गंभीर विषय पर बातचीत हो सकती है। मानसिक थकान से बचने के लिए खुद को थोड़ा आराम दें।

आज का संदेश: स्पष्ट और ईमानदार रहें, लेकिन अपनी बात कहने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

वृश्चिक राशि— ऐस ऑफ स्वॉर्ड्स

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज नई समझ, स्पष्टता और किसी महत्वपूर्ण सच का सामना करने का दिन हो सकता है। कार्यक्षेत्र में अचानक मिली कोई जानकारी या किसी व्यक्ति के साथ हुई बातचीत आपको उलझे हुए मामले का समाधान दिखा सकती है। यदि कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है, तो आज उसे आगे बढ़ाने के लिए नई रणनीति मिल सकती है। नौकरीपेशा लोग अपनी बात प्रभावशाली तरीके से रख पाएंगे। कारोबारियों को किसी नए विचार या योजना पर काम करने का मौका मिल सकता है। आर्थिक मामलों में किसी भी समझौते, निवेश या दस्तावेज को ध्यान से जांचें। प्रेम जीवन में खुलकर बातचीत करने से संदेह और गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। हालांकि, अपनी बात रखते समय कठोर या जल्दबाज न बनें। परिवार में किसी मुद्दे पर स्पष्टता मिलने से तनाव कम हो सकता है। मानसिक रूप से आप अधिक सक्रिय और एकाग्र महसूस करेंगे।

आज का संदेश: सच को स्वीकार करें और स्पष्ट सोच के साथ अपने अगले कदम की योजना बनाएं।

धनु राशि— नाइन ऑफ पेंटाकल्स

धनु राशि वालों के लिए सोमवार आत्मनिर्भरता, आर्थिक मजबूती और अपनी मेहनत का फल पाने का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में आप अपनी क्षमता और अनुभव के दम पर किसी जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर मिल सकता है और आपके फैसलों को महत्व दिया जाएगा। कारोबार करने वालों के लिए मुनाफे की समीक्षा करने और मौजूदा व्यवस्था को बेहतर बनाने का समय है। आर्थिक स्थिति को लेकर आत्मविश्वास बढ़ सकता है। बचत और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने से लाभ होगा। प्रेम जीवन में एक-दूसरे को निजी स्पेस देना जरूरी रहेगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने के साथ अपनी व्यक्तिगत रुचियों को भी महत्व दें। अविवाहित लोग फिलहाल अपनी स्वतंत्रता और करियर को प्राथमिकता दे सकते हैं। परिवार में सहयोग मिलेगा। सेहत के लिहाज से अपनी दिनचर्या में आराम और मनोरंजन को भी जगह दें।

आज का संदेश: अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और आत्मनिर्भरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें।

मकर राशि— द डेविल

मकर राशि वालों के लिए आज आत्ममंथन करने और उन आदतों को पहचानने का समय है, जो आपकी प्रगति में रुकावट बन रही हैं। कार्यक्षेत्र में जरूरत से ज्यादा दबाव लेना, हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करना या ऑफिस की राजनीति में उलझना नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें और अनावश्यक तनाव से बचें। कारोबार करने वालों को किसी आकर्षक प्रस्ताव के पीछे छिपी शर्तों और जोखिमों को समझना चाहिए। आर्थिक मामलों में कर्ज, दिखावे के खर्च और तनाव में खरीदारी करने से बचें। प्रेम जीवन में जरूरत से ज्यादा अधिकार जताना, शक करना या पार्टनर से अवास्तविक उम्मीदें रखना तनाव बढ़ा सकता है। परिवार में किसी की बात से भावनात्मक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन हर बात को खुद पर हावी न होने दें। सेहत के लिए नकारात्मक आदतों में बदलाव लाना जरूरी होगा।

आज का संदेश: जो आदतें या रिश्ते आपकी तरक्की रोक रहे हैं, उन्हें पहचानकर बदलाव की शुरुआत करें।

कुंभ राशि— थ्री ऑफ कप्स

कुंभ राशि वालों के लिए सोमवार दोस्ती, खुशियों और सामाजिक सहयोग का दिन साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और किसी टीम प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। कोई उत्साह बढ़ाने वाली खबर या नए काम से जुड़ा निमंत्रण मिल सकता है। कारोबार करने वालों को पुराने संपर्कों और नए लोगों से बातचीत के जरिए लाभकारी अवसर मिल सकते हैं। नेटवर्किंग और साझेदारी के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रह सकती है, लेकिन दोस्तों के साथ घूमने-फिरने या किसी आयोजन पर खर्च करते समय बजट का ध्यान रखें। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। अविवाहित लोगों की किसी सामाजिक कार्यक्रम या दोस्तों के माध्यम से खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। परिवार में किसी छोटी खुशी या आयोजन की चर्चा हो सकती है। सेहत के लिए तनाव कम करें और अपनी पसंद की गतिविधियों में समय बिताएं।

आज का संदेश: अच्छे लोगों का साथ आपकी खुशियों और सफलता दोनों को बढ़ा सकता है।

मीन राशि— द हैंग्ड मैन

मीन राशि वालों के लिए आज धैर्य रखने और किसी परिस्थिति को नए नजरिए से समझने का दिन है। कार्यक्षेत्र में किसी काम में देरी हो सकती है या आपकी उम्मीद के अनुसार परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे। ऐसे में निराश होकर जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय अपनी योजना की समीक्षा करें। हो सकता है कि समस्या का समाधान किसी अलग तरीके से काम करने में छिपा हो। कारोबारियों को नए निवेश या बड़े समझौते के मामले में फिलहाल सावधानी बरतनी चाहिए। आर्थिक मामलों में खर्चों और प्राथमिकताओं पर दोबारा विचार करना फायदेमंद रहेगा। प्रेम जीवन में पार्टनर की भावनाओं और नजरिए को समझने की कोशिश करें। किसी पुराने विवाद को सुलझाने के लिए आपको थोड़ा झुकना पड़ सकता है। परिवार में धैर्य और समझदारी से काम लें। सेहत के लिहाज से पर्याप्त नींद, आराम और मानसिक शांति को प्राथमिकता दें।

आज का संदेश: हर रुकावट का मतलब असफलता नहीं होता। कभी-कभी ठहरकर सोचने से बेहतर रास्ता मिलता है।

आज का सकारात्मक संकल्प: “मैं नए अवसरों का खुले मन से स्वागत करता/करती हूं। मैं धैर्य, आत्मविश्वास और समझदारी के साथ फैसले लेता/लेती हूं और अपनी प्रगति में बाधा बनने वाली हर चीज को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हूं।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।