Aaj Ka Tarot Rashifal 18 October 2026 (आज का टैरो राशिफल 18 अक्टूबर 2026): रविवार का दिन कई राशियों के लिए खुशियां, आत्मविश्वास और रिश्तों में मधुरता लेकर आ सकता है। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज कुछ लोगों को परिवार के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा, तो कुछ के जीवन में अचानक होने वाले बदलाव नई दिशा दिखा सकते हैं। दिन की ऊर्जा अपने लक्ष्यों पर ध्यान देने, भावनाओं को समझने और सोच-समझकर फैसले लेने का संकेत दे रही है। आइए जानते हैं टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा रविवार का दिन।

आज के टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि द सन और नाइन ऑफ कप्स सकारात्मकता व संतुष्टि का संदेश देते हैं, जबकि द एम्प्रेस और फोर ऑफ वांड्स परिवार, अपनापन और भावनात्मक सुकून का महत्व बताते हैं। वहीं, द टावर याद दिलाता है कि अचानक होने वाले बदलाव नई दिशा का रास्ता खोल सकते हैं। द चैरियट अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

आज का दिन अपने मन की सुनने, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने और सोच-समझकर फैसले लेने के लिए उपयोगी हो सकता है। परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलतीं, लेकिन उनके प्रति हमारा रवैया बहुत कुछ बदल सकता है।

मेष राशि — द सन (The Sun)

मेष राशि वालों के लिए रविवार का दिन खुशियों, सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भरा रह सकता है। टैरो कार्ड द सन संकेत देता है कि आज आप अपने कामों को लेकर अधिक उत्साहित और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। लंबे समय से किसी बात को लेकर मन में उलझन है, तो आज आपको उसे समझने का नया नजरिया मिल सकता है। कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में आपका सकारात्मक रवैया दूसरों को प्रभावित कर सकता है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में भी आपसी बातचीत और साथ बिताए गए पल रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। आर्थिक मामलों में अपनी खुशियों पर खर्च करना अच्छा लग सकता है, लेकिन बजट का ध्यान रखना भी जरूरी होगा।

आज का संदेश: सकारात्मक सोच बनाए रखें और जीवन में मौजूद छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लें।

वृषभ राशि — द एम्प्रेस (The Empress)

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन परिवार, सुख-सुविधाओं और रचनात्मक गतिविधियों पर ध्यान देने का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड द एम्प्रेस बताता है कि रविवार को आप अपने घर के वातावरण को बेहतर बनाने, पसंदीदा काम करने या खुद के लिए समय निकालने की इच्छा महसूस कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से भावनात्मक सुकून मिलेगा। यदि किसी करीबी के साथ मनमुटाव चल रहा है, तो प्यार और समझदारी से बातचीत करने पर स्थिति बेहतर हो सकती है। प्रेम संबंधों में अपनापन और छोटी-छोटी खुशियां महत्वपूर्ण रहेंगी। आर्थिक मामलों में घर, सजावट या व्यक्तिगत जरूरतों पर खर्च करने का मन हो सकता है, लेकिन खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखें। अपनी जरूरतों को नजरअंदाज किए बिना दूसरों का भी ख्याल रखें।

आज का संदेश: अपने रिश्तों और खुशियों को समय दें, क्योंकि सच्चा सुकून अपनापन और मन की शांति से मिलता है।

मिथुन राशि — एट ऑफ वांड्स (Eight of Wands)

मिथुन राशि वालों के लिए रविवार का दिन तेज गतिविधियों, बातचीत और अचानक होने वाले घटनाक्रमों का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड एट ऑफ वांड्स बताता है कि आज कोई जरूरी संदेश, फोन कॉल या निमंत्रण आपके दिन की दिशा बदल सकता है। किसी ऐसे मामले में भी आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। व्यक्तिगत योजनाओं को लेकर उत्साह बना रहेगा, लेकिन एक साथ कई काम करने से मानसिक थकान हो सकती है। रिश्तों में खुलकर बात करना गलतफहमियों को दूर करने में मदद कर सकता है। किसी जरूरी निर्णय या वादे से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय परिस्थिति को समझकर आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा।

आज का संदेश: नए अवसरों का स्वागत करें, लेकिन फैसले जल्दबाजी के बजाय स्पष्ट सोच के साथ लें।

कर्क राशि — फोर ऑफ वांड्स (Four of Wands)

कर्क राशि वालों के लिए रविवार का दिन घर-परिवार में खुशियां और रिश्तों में मधुरता लेकर आ सकता है। टैरो कार्ड फोर ऑफ वांड्स पारिवारिक मेल-मिलाप, उत्सव और भावनात्मक स्थिरता का प्रतीक है। आज परिवार के साथ समय बिताने, किसी खास अवसर का आनंद लेने या दोस्तों से मिलने का मौका मिल सकता है। यदि आप पिछले कुछ समय से व्यस्तता या तनाव महसूस कर रहे थे, तो अपनों के साथ बिताए गए पल आपको राहत दे सकते हैं। प्रेम संबंधों में आपसी समझ और साथ बिताया गया समय रिश्ते को मजबूत बनाएगा। किसी निजी लक्ष्य की दिशा में हुई प्रगति पर भी आपको संतोष मिल सकता है। दिन की भागदौड़ से दूर रहकर उन लोगों के साथ समय बिताएं, जिनके साथ आप सहज महसूस करते हैं।

आज का संदेश: अपनों के साथ बिताए गए पलों को महत्व दें, क्योंकि साझा खुशियां रिश्तों को और गहरा बनाती हैं।

सिंह राशि — किंग ऑफ वांड्स (King of Wands)

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का अवसर दे सकता है। टैरो कार्ड किंग ऑफ वांड्स संकेत देता है कि आपके विचार और योजनाएं दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। यदि आप किसी नए काम या व्यक्तिगत परियोजना को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज उसकी रणनीति तैयार करने के लिए समय निकाल सकते हैं। हालांकि, केवल उत्साह के भरोसे आगे बढ़ने के बजाय व्यावहारिक पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। परिवार और रिश्तों में अपनी बात रखने के साथ दूसरों की राय सुनना भी महत्वपूर्ण रहेगा। हर परिस्थिति को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करने से बचें। आत्मविश्वास के साथ धैर्य बनाए रखेंगे, तो लोगों के साथ बेहतर तालमेल बना सकेंगे।

आज का संदेश: अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और दूसरों को प्रेरित करने के साथ उनकी भावनाओं का भी सम्मान करें।

कन्या राशि — टेम्परेंस (Temperance)

कन्या राशि वालों के लिए रविवार का दिन जिम्मेदारियों और आराम के बीच संतुलन बनाने का संदेश दे रहा है। टैरो कार्ड टेम्परेंस बताता है कि आज हर काम को एक साथ पूरा करने की कोशिश करने के बजाय अपनी प्राथमिकताएं तय करना बेहतर रहेगा। यदि पिछले कुछ दिनों से आप व्यस्त रहे हैं, तो आज खुद को थोड़ा समय दें और मानसिक शांति पर ध्यान दें। परिवार या करीबी लोगों के साथ किसी विषय पर मतभेद हो, तो शांत रहकर बातचीत करने से समाधान निकल सकता है। आर्थिक मामलों में खर्चों की समीक्षा करना और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजना बनाना उपयोगी रहेगा। अपनी सेहत और ऊर्जा का ध्यान रखें तथा पर्याप्त आराम को भी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। हर समस्या का समाधान तुरंत निकालना जरूरी नहीं है।

आज का संदेश: जीवन में संतुलन बनाए रखें और अपनी जरूरतों को भी उतना ही महत्व दें, जितना दूसरों की जिम्मेदारियों को देते हैं।

तुला राशि — नाइन ऑफ कप्स (Nine of Cups)

तुला राशि वालों के लिए रविवार का दिन संतुष्टि, व्यक्तिगत खुशियों और किसी इच्छा के पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड नाइन ऑफ कप्स बताता है कि आज किसी अच्छी खबर, सुखद बातचीत या मनचाहे परिणाम से आपका उत्साह बढ़ सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी खास लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अपनी अब तक की प्रगति को पहचानने का समय है। प्रेम संबंधों में साथी का सहयोग और छोटी-छोटी खुशियां आपको भावनात्मक संतुष्टि दे सकती हैं। अविवाहित लोगों के लिए यह दिन अपनी पसंद और अपेक्षाओं को समझने का अवसर हो सकता है। आर्थिक मामलों में उपलब्धियों का आनंद लें, लेकिन भविष्य की जरूरतों को नजरअंदाज न करें। दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दें।

आज का संदेश: अपनी उपलब्धियों की सराहना करें और वर्तमान में मौजूद खुशियों को पूरे मन से स्वीकार करें।

वृश्चिक राशि — द टावर (The Tower)

वृश्चिक राशि वालों के लिए रविवार का दिन अचानक बदलावों या किसी महत्वपूर्ण एहसास का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड द टावर बताता है कि किसी योजना में बदलाव हो सकता है या कोई परिस्थिति आपको अपने नजरिए पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित कर सकती है। शुरुआत में स्थिति थोड़ी असहज लग सकती है, लेकिन इससे आपको उन बातों को समझने का मौका मिलेगा, जिन पर ध्यान देना जरूरी था। किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें और भावनाओं में बहकर कठोर प्रतिक्रिया देने से बचें। रिश्तों में यदि कोई बात लंबे समय से अनकही है, तो शांतिपूर्वक बातचीत करना उपयोगी हो सकता है। कामकाज या निजी योजनाओं में बदलाव आने पर नए विकल्पों पर विचार करें। हर बदलाव नुकसान का संकेत नहीं होता; कई बार वही बेहतर दिशा में आगे बढ़ने का अवसर बनता है।

आज का संदेश: अचानक आए बदलावों से घबराने के बजाय उनसे सीखें और मजबूत आधार पर नई शुरुआत करने की कोशिश करें।

धनु राशि — द चैरियट (The Chariot)

धनु राशि वालों के लिए रविवार का दिन दृढ़ संकल्प, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है। टैरो कार्ड द चैरियट संकेत देता है कि आप किसी रुके हुए काम को आगे बढ़ाने या अपने भविष्य से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। यदि आप कई विकल्पों के बीच उलझे हुए हैं, तो अपने लंबे समय के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर फैसला करना बेहतर रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में अपनी योजनाओं पर ध्यान दें, लेकिन दूसरों की भावनाओं और विचारों को भी समझने की कोशिश करें। आर्थिक मामलों में अनुशासन बनाए रखना और अनावश्यक खर्चों से बचना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आज सफलता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास के साथ निरंतर प्रयास करना जरूरी होगा।

आज का संदेश: अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और धैर्य, अनुशासन व दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ें।

मकर राशि — क्वीन ऑफ पेंटाकल्स (Queen of Pentacles)

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन घर-परिवार, आर्थिक स्थिरता और व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं पर ध्यान देने का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स बताता है कि रविवार को आप घरेलू कामों को व्यवस्थित करने, खर्चों की योजना बनाने या अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बनाने में समय बिता सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य को आपकी मदद या सलाह की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि, दूसरों की जिम्मेदारियां निभाते हुए अपनी जरूरतों को नजरअंदाज न करें। प्रेम संबंधों में देखभाल और छोटे-छोटे प्रयास रिश्तों में भरोसा बढ़ा सकते हैं। आर्थिक मामलों में व्यावहारिक सोच अपनाएं और भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसले लें। अपने लिए आराम और पसंदीदा गतिविधियों का समय निकालना भी जरूरी रहेगा।

आज का संदेश: समझदारी से लिए गए छोटे फैसले भविष्य में स्थिरता ला सकते हैं, इसलिए अपने और अपनों दोनों का ध्यान रखें।

कुंभ राशि — पेज ऑफ कप्स (Page of Cups)

कुंभ राशि वालों के लिए रविवार का दिन भावनात्मक ताजगी, रचनात्मकता और किसी सुखद संदेश का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड पेज ऑफ कप्स बताता है कि आज कोई प्यारी बात, तारीफ या दिल को छू लेने वाली बातचीत आपका मूड बेहतर कर सकती है। किसी नए रचनात्मक विचार पर काम करने या अपनी रुचि से जुड़ी गतिविधि के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। रिश्तों में यदि आप अपनी भावनाएं व्यक्त करने से बच रहे हैं, तो सही समय देखकर खुलकर बात करने की कोशिश करें। किसी करीबी की ओर से माफी या स्नेहपूर्ण व्यवहार रिश्ते में बेहतर समझ विकसित कर सकता है। हालांकि, केवल शब्दों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय सामने वाले के व्यवहार को भी समझें। नए विचारों और अनुभवों के लिए मन खुला रखें।

आज का संदेश: छोटी-छोटी खुशियों को पहचानें और अपनी भावनाओं को ईमानदारी व सहजता से व्यक्त करें।

मीन राशि — द लवर्स (The Lovers)

मीन राशि वालों के लिए रविवार का दिन रिश्तों, भावनात्मक जुड़ाव और महत्वपूर्ण फैसलों पर ध्यान देने का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड द लवर्स बताता है कि आज किसी करीबी के साथ दिल से की गई बातचीत आपसी समझ को गहरा कर सकती है। प्रेम संबंधों में साथी के साथ समय बिताना और अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना फायदेमंद रहेगा। यदि रिश्ते में कुछ दूरी या उलझन है, तो आरोप लगाने के बजाय धैर्य के साथ अपनी बात रखें। अविवाहित लोगों के लिए यह दिन अपनी भावनात्मक जरूरतों और रिश्तों से जुड़ी अपेक्षाओं को समझने का अवसर हो सकता है। यह कार्ड केवल प्रेम संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के उन फैसलों की ओर भी संकेत करता है, जिनमें दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाना जरूरी होता है। कोई भी निर्णय लेते समय अपने मूल्यों और दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखें।

आज का संदेश: रिश्तों में ईमानदारी, आपसी सम्मान और भावनात्मक स्पष्टता को प्राथमिकता दें।

आज का सकारात्मक संकल्प: “मैं खुशियों का स्वागत करता/करती हूं, बदलावों से सीखता/सीखती हूं और अपने जीवन में शांति, संतुलन व सकारात्मकता को प्राथमिकता देता/देती हूं।”