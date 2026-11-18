Daily Tarot Horoscope 18 November 2026: आज का दिन नई संभावनाओं, भावनात्मक संतुलन, आत्मविश्वास और सही दिशा में कदम बढ़ाने का संदेश दे रहा है। कुछ राशियों के लिए करियर और आर्थिक क्षेत्र में नई शुरुआत के अवसर बन सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को अपनी पुरानी जिम्मेदारियां पूरी होने और मेहनत का परिणाम मिलने की खुशी मिल सकती है। रिश्तों, परिवार और खुद की देखभाल पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, बातचीत में स्पष्टता बनाए रखें और सोच-समझकर फैसले लें। कई जिम्मेदारियों और दूसरों की अपेक्षाओं के बीच अपनी मानसिक शांति को नजरअंदाज न करें। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल

मेष टैरो राशिफल

आज का दिन आपके विचारों को हकीकत में बदलने का मौका लेकर आया है। आपके अंदर आत्मविश्वास, मेहनत और किसी भी काम को पूरा करने की क्षमता रहेगी। ऐसे में सही समय का इंतजार करने के बजाय अपने लक्ष्य की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं। कार्यक्षेत्र में आपको अपना कोई नया आइडिया प्रस्तुत करने, नई जिम्मेदारी संभालने या पुरानी समस्या का समाधान निकालने का मौका मिल सकता है। आपकी बातचीत करने और मुश्किल परिस्थितियों को समझने की कला लोगों को प्रभावित करेगी।

कारोबारियों को अपने मौजूदा संसाधनों का सही इस्तेमाल करने और भविष्य में तरक्की के अवसर तलाशने पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक मामलों में आमदनी, बचत और आने वाले खर्चों की योजना बनाना फायदेमंद रहेगा। बिना जरूरत किसी को प्रभावित करने के लिए पैसे खर्च न करें। निजी जीवन में आप अपनी भावनाओं और अपेक्षाओं को खुलकर जाहिर कर पाएंगे। प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ मिलकर भविष्य की योजना बन सकती है। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी दिलचस्प व्यक्ति से हो सकती है।

आज का संदेश: अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। पहल करने से न डरें और अपने विचारों को हकीकत में बदलने की कोशिश करें।

वृषभ टैरो राशिफल

आज आपका ध्यान परिवार, रचनात्मकता, सुख-सुविधाओं और अपनी सेहत पर रह सकता है। आप उन गतिविधियों की ओर आकर्षित होंगे, जिनसे मन को सुकून और खुशी मिलती है। परिवार के साथ समय बिताना, घर को सजाना या अपनी पसंद का कोई काम करना आपको अच्छा महसूस करा सकता है। कार्यक्षेत्र में आपका रचनात्मक नजरिया मुश्किल कामों को भी आसान बना सकता है। खासतौर पर डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन, प्लानिंग और लोगों से जुड़े काम करने वालों के लिए दिन अच्छा रह सकता है। कारोबारियों को अपनी ब्रांड इमेज, ग्राहकों के अनुभव और व्यावसायिक संबंधों को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक रूप से घर, लाइफस्टाइल या निजी जरूरतों पर खर्च करने का मन हो सकता है, लेकिन बजट का ध्यान रखना जरूरी है।

पारिवारिक जीवन में किसी सदस्य को आपके समय और सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की तारीफ करना और साथ में समय बिताना रिश्ते को मजबूत बनाएगा। अविवाहित लोगों को किसी का स्वाभाविक व्यवहार और अपनापन आकर्षित कर सकता है।

आज का संदेश: छोटी-छोटी खुशियों को महसूस करें और दूसरों का ख्याल रखने के साथ खुद के लिए भी समय निकालें।

मिथुन टैरो राशिफल

आज आपको अपनी जिम्मेदारियों और समय के बीच संतुलन बनाने की जरूरत होगी। एक साथ कई कामों को संभालने के कारण थोड़ी उलझन हो सकती है। कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां लेने से बचें। बेहतर होगा कि दिन की शुरुआत में जरूरी कामों की सूची बना लें और एक-एक करके उन्हें पूरा करें। कारोबारियों को रोजमर्रा के कामकाज, भुगतान और ग्राहकों से जुड़े वादों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की जरूरत है।

आर्थिक मामलों में खर्चों का हिसाब रखना और मासिक बजट पर दोबारा नजर डालना फायदेमंद रहेगा। बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें, खासकर तब जब पहले से कुछ भुगतान बाकी हों। निजी जीवन में परिवार या पार्टनर आपसे ज्यादा समय की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण ऐसा करना मुश्किल हो सकता है। प्रेम संबंधों में अपनी व्यस्तता के बारे में खुलकर बात करें, ताकि पार्टनर को नजरअंदाज महसूस न हो। अविवाहित लोगों को किसी उलझे हुए रिश्ते में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए।

आज का संदेश: अपनी प्राथमिकताएं तय करें। हर काम एक साथ करने के बजाय जरूरी कामों पर ध्यान दें और संतुलन बनाए रखें।

कर्क टैरो राशिफल

आज भावनात्मक समझदारी और धैर्य आपके लिए बेहद जरूरी रहेंगे। किसी करीबी व्यक्ति को अपनी परेशानी साझा करने या आपसे सलाह लेने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में तुरंत समाधान बताने के बजाय उसकी बात ध्यान से सुनें। कई बार लोगों को सलाह से ज्यादा समझने और साथ देने वाले व्यक्ति की जरूरत होती है। कार्यक्षेत्र में आपका शांत स्वभाव किसी संवेदनशील मामले को संभालने या सहकर्मियों के बीच मतभेद दूर करने में मदद कर सकता है। कारोबारियों को व्यावसायिक रिश्तों में धैर्य बनाए रखना चाहिए और निजी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देना चाहिए।

आर्थिक मामलों में संतुलित रवैया अपनाएं और उत्साह या चिंता में आकर कोई बड़ा फैसला न लें। पारिवारिक जीवन में आप किसी सदस्य या पार्टनर के लिए भावनात्मक सहारा बन सकते हैं। प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। अविवाहित लोगों का झुकाव किसी समझदार और संवेदनशील व्यक्ति की ओर हो सकता है।

आज का संदेश: दूसरों की भावनाओं को समझें, धैर्य से काम लें और दूसरों का साथ देते हुए अपनी भावनात्मक सीमाओं का भी ध्यान रखें।

सिंह टैरो राशिफल

आज आपके सामने करियर या आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा कोई नया अवसर आ सकता है। यह नौकरी, बिजनेस प्रपोजल, नया प्रोजेक्ट या ऐसा कोई विचार हो सकता है, जिसमें भविष्य में आगे बढ़ने की संभावना हो। कार्यक्षेत्र में ऐसे मौकों पर नजर रखें, जो आपकी स्थिति को बेहतर बनाने या नए कौशल सीखने में मदद कर सकते हैं। अगर कोई नया ऑफर मिलता है तो तुरंत फैसला लेने के बजाय उसकी जिम्मेदारियों और लंबे समय में होने वाले फायदों को समझें।

कारोबारियों को कोई अच्छा क्लाइंट, साझेदारी या विस्तार का अवसर मिल सकता है। आर्थिक मामलों में बचत, निवेश और भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में योजना तैयार करना फायदेमंद रहेगा। हालांकि, किसी भी फैसले से पहले सभी जरूरी जानकारियां जरूर जांच लें। निजी जीवन में आप स्थिरता और बेहतर भविष्य को लेकर गंभीर हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं और आर्थिक लक्ष्यों पर चर्चा हो सकती है। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी पेशेवर संपर्क या नई गतिविधि के दौरान किसी खास व्यक्ति से हो सकती है।

आज का संदेश: नए अवसरों के लिए खुद को तैयार रखें, लेकिन कोई भी फैसला सोच-समझकर लें। छोटी शुरुआत भी भविष्य में बड़ी सफलता बन सकती है।

कन्या टैरो राशिफल

आज आपको अपने निजी या पेशेवर जीवन से जुड़े किसी महत्वपूर्ण फैसले में निष्पक्षता और ईमानदारी से काम लेना होगा। कार्यक्षेत्र में किसी जिम्मेदारी को स्पष्ट करने, पुरानी समस्या सुलझाने या अलग-अलग विचारों के बीच सही रास्ता चुनने की स्थिति बन सकती है। बिना पूरी जानकारी के किसी का पक्ष लेने से बचें। आपका व्यावहारिक नजरिया सही निर्णय लेने में मदद करेगा। कारोबारियों को किसी भी समझौते, कॉन्ट्रैक्ट, भुगतान या व्यावसायिक जिम्मेदारी से जुड़े दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

आर्थिक मामलों में पुराने रिकॉर्ड व्यवस्थित करने, लंबित भुगतान निपटाने और अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों की समीक्षा करने के लिए दिन अच्छा है। निजी रिश्तों में कोई ईमानदार बातचीत पुरानी गलतफहमियों को दूर कर सकती है। प्रेम संबंधों में दोनों पार्टनर को अपनी बात रखने का पूरा मौका देना जरूरी होगा। अविवाहित लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि उन्हें भविष्य के रिश्ते में वास्तव में क्या चाहिए। दूसरों की राय के बजाय तथ्यों और अपनी समझ के आधार पर फैसला लें।

आज का संदेश: धारणाओं के बजाय तथ्यों पर भरोसा करें। ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ लिया गया फैसला आपको सही दिशा दिखाएगा।

तुला टैरो राशिफल

आज का दिन आपके लिए सकारात्मकता, आत्मविश्वास और खुशियों के नए अवसर लेकर आ सकता है। आप अपने पेशेवर लक्ष्यों को लेकर पहले से ज्यादा उत्साहित महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके विचारों और मेहनत की सराहना हो सकती है। किसी वरिष्ठ अधिकारी या सहकर्मी के साथ अच्छी बातचीत आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकती है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो अपने विचार सामने रखने और नई जिम्मेदारी लेने के लिए समय अनुकूल है।

कारोबारियों को ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है या अपने काम को आगे बढ़ाने के नए तरीके मिल सकते हैं। आर्थिक रूप से अपनी योजनाओं की समीक्षा करने और अब तक हुई प्रगति को समझने का अच्छा समय है। हालांकि, गैरजरूरी खर्चों से बचना जरूरी रहेगा। निजी जीवन में परिवार और दोस्तों के साथ बिताया गया समय आपको खुशी देगा। प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ कोई खास प्लान बन सकता है। अविवाहित लोगों को अपने खुशमिजाज स्वभाव और सकारात्मक सोच से किसी का ध्यान आकर्षित करने का मौका मिलेगा। हर चीज के परफेक्ट होने का इंतजार करने के बजाय वर्तमान की खुशियों को भी महसूस करें।

आज का संदेश: अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको खुशी देते हैं।

वृश्चिक टैरो राशिफल

आज आपको अपने किसी महत्वपूर्ण फैसले या विचार के लिए मजबूती से खड़े होने की जरूरत पड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में कोई आपके काम करने के तरीके या योजनाओं पर सवाल उठा सकता है। दूसरों की अलग राय देखकर अपना आत्मविश्वास कमजोर न होने दें। अपनी बात शांति से रखें और तथ्यों के आधार पर अपने फैसले को सही साबित करने की कोशिश करें। कारोबारियों को अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा करने, बातचीत में सावधानी बरतने और प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामलों को समझदारी से संभालने की जरूरत होगी।

आर्थिक मामलों में अपने खर्चों और जिम्मेदारियों को लेकर सतर्क रहें। दूसरों की बराबरी करने के लिए कोई गैरजरूरी जोखिम न उठाएं। निजी जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सीमाएं तय करनी पड़ सकती हैं, जो आपसे जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं रखता है। प्रेम संबंधों में मतभेद होने पर बाहरी लोगों की बातों को रिश्ते पर हावी न होने दें। अविवाहित लोगों को किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी जरूरी अपेक्षाओं से समझौता नहीं करना चाहिए।

आज का संदेश: अपने फैसलों पर भरोसा रखें और अपनी सीमाओं की रक्षा करें। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, लेकिन अपने लिए खड़ा होना जरूरी है।

धनु टैरो राशिफल

आज आपके जीवन में किसी नई शुरुआत या अनजान अनुभव को अपनाने का मौका मिल सकता है। आप अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या से बाहर निकलकर कुछ नया करने के लिए उत्साहित रहेंगे। कार्यक्षेत्र में नए विचारों का स्वागत करें और अपनी सहजता के दायरे से बाहर निकलने में संकोच न करें। हालांकि, कोई नई जिम्मेदारी लेने से पहले उससे जुड़ी शर्तों और अपेक्षाओं को समझना जरूरी होगा। कारोबारियों को अपनी मार्केटिंग रणनीति में बदलाव करने, नए बाजार में कदम रखने या संभावित ग्राहकों से संपर्क करने का विचार आ सकता है।

आर्थिक मामलों में केवल उत्साह के आधार पर कोई जोखिम भरा फैसला न लें। निजी जीवन में घूमने-फिरने, नए लोगों से मिलने या अचानक कोई प्लान बनाने का मन हो सकता है। प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ कुछ नया करने से रिश्ते में ताजगी आएगी। अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति से अचानक बातचीत शुरू हो सकती है। नए अनुभवों का आनंद जरूर लें, लेकिन जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें।

आज का संदेश: नई संभावनाओं को अपनाने का साहस रखें, लेकिन हर कदम व्यावहारिक सोच और सही योजना के साथ उठाएं।

मकर टैरो राशिफल

आज स्पष्ट बातचीत और अपनी सीमाओं को समझना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी अपेक्षाएं सामने रखने, जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने या किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत करने की जरूरत पड़ सकती है। जहां जरूरी हो, वहां अपनी बात रखने से पीछे न हटें, लेकिन शब्दों में संयम और सम्मान बनाए रखें। कारोबारियों को ग्राहकों, कर्मचारियों और साझेदारों के साथ बातचीत में स्पष्टता रखनी चाहिए। खासकर डेडलाइन, भुगतान और समझौतों से जुड़े मामलों में किसी तरह की गलतफहमी न रहने दें।

आर्थिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों की समीक्षा करने और भावनात्मक दबाव में आकर खर्च करने से बचने का दिन है। निजी जीवन में आपको एहसास हो सकता है कि हर बात पर हां कहना जरूरी नहीं है। प्रेम संबंधों में अपनी अपेक्षाओं को खुलकर जाहिर करें, ताकि मन में कोई बात दबकर न रह जाए। अविवाहित लोग अपने जीवन में किसी को जगह देने से पहले उसकी सोच और व्यवहार को समझना पसंद करेंगे। अपनी जरूरतों को स्पष्ट रखना गलत नहीं है।

आज का संदेश: अपनी बात साफ तरीके से रखें और अपनी सीमाओं का सम्मान करें। दूसरों से वही अपेक्षा करें, जिसे आप खुद भी निभा सकते हैं।

कुंभ टैरो राशिफल

आज आपको किसी महत्वपूर्ण काम के पूरा होने या लंबे समय से चली आ रही जिम्मेदारी से राहत मिलने का एहसास हो सकता है। जिस लक्ष्य के लिए आप काफी समय से मेहनत कर रहे थे, वह अब एक अच्छी स्थिति में पहुंच सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई प्रोजेक्ट पूरा होने, सराहना मिलने या अपनी प्रगति का एहसास होने के संकेत हैं। अपनी मेहनत को नजरअंदाज न करें और आगे बढ़ने से पहले अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें। कारोबारियों के लिए भी दिन महत्वपूर्ण रह सकता है। कोई पुराना प्रोजेक्ट, सफल साझेदारी या लंबे समय से बनाई जा रही योजना अच्छे परिणाम दे सकती है। आर्थिक रूप से अब तक की उपलब्धियों की समीक्षा करें और आगे की स्थिरता के लिए योजना बनाएं। निजी जीवन में आप किसी पुराने अध्याय को पीछे छोड़कर नई शुरुआत के लिए तैयार महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ किसी साझा उपलब्धि का जश्न मनाने या भविष्य की योजना बनाने का मौका मिलेगा। अविवाहित लोगों को अपनी भावनाओं और रिश्तों को लेकर पहले से ज्यादा स्पष्टता महसूस हो सकती है।

आज का संदेश: अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें, अब तक के सफर को सराहें और आने वाले नए अवसरों के लिए खुद को तैयार रखें।

मीन टैरो राशिफल

आज का दिन प्रेम, भावनाओं और दिल से जुड़ी बातचीत के नाम रह सकता है। आपको किसी का प्यार भरा संदेश, खास तोहफा या कोई ऐसा निमंत्रण मिल सकता है, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आए। कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच और लोगों की भावनाओं को समझने की क्षमता अच्छे पेशेवर संबंध बनाने में मदद करेगी। अगर आप मीडिया, कम्युनिकेशन, क्लाइंट सर्विस या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके विचारों को सराहना मिल सकती है। कारोबारियों को ग्राहकों और सहयोगियों के साथ भरोसेमंद संबंध बनाने पर ध्यान देना चाहिए।

आर्थिक मामलों में भावनाओं में बहकर खरीदारी करने या किसी को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। निजी जीवन में अपनी भावनाओं को मन में दबाकर रखने के बजाय खुलकर जाहिर करें। प्रेम संबंधों में कोई रोमांटिक पल या दिल से की गई बातचीत पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ा सकती है। अविवाहित लोगों को किसी की ओर से खास दिलचस्पी देखने को मिल सकती है, लेकिन किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले सामने वाले के इरादों को समझना जरूरी है।

आज का संदेश: अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करें, अपनों के प्यार की कद्र करें और रिश्तों में उम्मीदों के साथ संतुलन भी बनाए रखें।

आज का सकारात्मक संकल्प: “मुझे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। मैं नए अवसरों का स्वागत करता/करती हूं और आत्मविश्वास के साथ सही फैसले लेता/लेती हूं। मैं अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हुए सकारात्मकता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ता/बढ़ती हूं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।