Aaj Ka Tarot Rashifal 17 September 2026 (आज का टैरो राशिफल 17 सितंबर 2026): आज का दिन आत्मविश्वास, पारिवारिक सुख, नई शुरुआत, भावनात्मक संतुलन और महत्वपूर्ण बदलावों की ऊर्जा लेकर आया है। कुछ राशियों के लिए आज का दिन बेहद सकारात्मक रह सकता है, खासकर जहां मेहनत के बाद सफलता और पहचान मिलने के संकेत हैं। वहीं कुछ लोगों के जीवन में पुराने अध्याय के समाप्त होने और नई दिशा में आगे बढ़ने की प्रक्रिया जारी रहेगी। रिश्तों में प्यार और सहयोग बढ़ सकता है, जबकि कार्यक्षेत्र में तेजी से होने वाले बदलाव आपको तुरंत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आज सबसे जरूरी होगा कि आप अपनी भावनाओं को समझते हुए सही समय पर सही कदम उठाएं। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष से लेकर मीन राशि का आज का टैरो राशिफल…

आज कुछ लोगों को अपनी मेहनत का परिणाम मिलेगा, कुछ के लिए परिवार और रिश्ते खुशी का कारण बनेंगे, जबकि कुछ राशियों को अपने जीवन में तेजी से होने वाले बदलावों के साथ खुद को ढालना होगा। जहां सिंह के लिए दिन विशेष रूप से सकारात्मक है, वहीं मेष के लिए आत्मविश्वास नए अवसर ला सकता है। मिथुन के सामने नई शुरुआत का रास्ता खुल रहा है और वृश्चिक के लिए पुरानी चीजों को छोड़कर परिवर्तन स्वीकार करने का समय है। मकर किसी महत्वपूर्ण चक्र को पूरा कर सकता है, जबकि कुंभ को अनावश्यक विवादों से अपनी ऊर्जा बचाने की सलाह दी जाती है।

आज याद रखें कि हर बदलाव नुकसान नहीं होता और हर देरी असफलता नहीं होती। कुछ चीजें इसलिए समाप्त होती हैं ताकि आपके जीवन में बेहतर अवसरों के लिए जगह बन सके। अपने रिश्तों में प्यार और सहयोग बनाए रखें, फैसलों में संतुलन रखें और बदलती परिस्थितियों के बीच अपनी भावनात्मक समझदारी को बनाए रखें।

मेष — Queen of Wands (क्वीन ऑफ वांड्स)

आज क्वीन ऑफ वांड्स आपके लिए आत्मविश्वास, आकर्षण और नेतृत्व की मजबूत ऊर्जा लेकर आई है। आपकी पर्सनैलिटी और सकारात्मक रवैया आज लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी मीटिंग, प्रेजेंटेशन या नए प्रोजेक्ट में आपकी बात को गंभीरता से लिया जा सकता है। अगर आप किसी अवसर का इंतजार कर रहे हैं, तो आज आपकी सक्रियता और आत्मविश्वास उस अवसर को आपकी ओर खींच सकते हैं। निजी जीवन में भी आप अधिक स्वतंत्र और स्पष्ट महसूस करेंगे। बस अपने आत्मविश्वास को अहंकार में बदलने से बचें और दूसरों की राय का सम्मान करें।

आज का संदेश: अपने आत्मविश्वास को अपनी ताकत बनाएं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा नए अवसरों के दरवाजे खोल सकती है।

वृषभ — Ten of Cups (टेन ऑफ कप्स)

आज टेन ऑफ कप्स परिवार, प्रेम, भावनात्मक सुख और आपसी सामंजस्य का संकेत दे रहा है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है और किसी पुराने मतभेद को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। घर में कोई शुभ समाचार या खुशी का अवसर भी बन सकता है। रिश्तों में अपनापन और भावनात्मक सुरक्षा महसूस होगी। अगर हाल के दिनों में काम की व्यस्तता के कारण आप अपनों को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे थे, तो आज उनके साथ जुड़ना आपको भीतर से संतुष्टि देगा। यह समय उन रिश्तों की कद्र करने का है जो आपको बिना किसी शर्त के सहारा देते हैं।

आज का संदेश: परिवार और अपनों के साथ मिले प्यार और सामंजस्य को महत्व दें। आज भावनात्मक खुशियां आपके करीब हैं।

मिथुन — The Fool (द फूल)

आज द फूल आपके लिए नई शुरुआत और नए अनुभवों का संकेत लेकर आया है। कोई नया प्रोजेक्ट, नौकरी, यात्रा, सीखने का अवसर या व्यक्तिगत निर्णय आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर सकता है। हो सकता है कि यह रास्ता अभी पूरी तरह स्पष्ट न हो, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की संभावना जरूर दिखाई दे रही है। लंबे समय से जिस चीज को शुरू करने का सोच रहे थे, उसके लिए आज पहला कदम उठाना अच्छा रहेगा। हालांकि, उत्साह में आकर बिना सोचे कोई बड़ा जोखिम लेने से बचें। नए रास्ते पर खुले मन के साथ आगे बढ़ें, लेकिन जरूरी सावधानियां जरूर रखें।

आज का संदेश: नई शुरुआत से डरें नहीं। खुले मन और समझदारी के साथ उठाया गया पहला कदम नई संभावनाएं खोल सकता है।

कर्क — Six of Pentacles (सिक्स ऑफ पेंटाकल्स)

आज सिक्स ऑफ पेंटाकल्स देने और पाने के बीच संतुलन का संदेश दे रहा है। किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिल सकता है या आपको किसी ऐसे व्यक्ति से सहयोग मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। कार्यक्षेत्र में सहकर्मी, वरिष्ठ या किसी सहयोगी का समर्थन किसी महत्वपूर्ण काम को आसान बना सकता है। आर्थिक मामलों में भी मदद, भुगतान या संसाधनों से जुड़ा कोई सकारात्मक घटनाक्रम संभव है। लेकिन यह भी याद रखें कि हर समय केवल दूसरों की मदद करते रहना जरूरी नहीं है। जरूरत पड़ने पर सहायता स्वीकार करना भी कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है।

आज का संदेश: मदद करने और मदद स्वीकार करने दोनों के लिए दिल खुला रखें। सही सहयोग आगे बढ़ने की राह आसान कर सकता है।

सिंह — The Sun (द सन)

आज द सन आपके लिए बेहद सकारात्मक कार्ड है। यह खुशी, सफलता, आत्मविश्वास, पहचान और सकारात्मक परिणामों का संकेत देता है। काम में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है और किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए आपको प्रशंसा मिल सकती है। निजी जीवन में भी उत्साह और सकारात्मकता बनी रहेगी। यदि किसी मामले को लेकर लंबे समय से चिंता थी, तो आज उससे जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास दूसरों को भी प्रभावित करेंगे। इस सकारात्मक समय का उपयोग उन कामों को आगे बढ़ाने में करें जिन्हें लेकर आप लंबे समय से उत्साहित हैं।

आज का संदेश: आज का दिन आपके लिए खास तौर पर सकारात्मक है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और मिलने वाली खुशियों का पूरा आनंद लें।

कन्या — Justice (जस्टिस)

आज जस्टिस का कार्ड किसी महत्वपूर्ण निर्णय, दस्तावेज, कानूनी प्रक्रिया या आधिकारिक काम की ओर संकेत कर रहा है। यदि किसी पेपरवर्क, कॉन्ट्रैक्ट, आवेदन या ऑफिस से जुड़े मामले को पूरा करना है, तो हर जानकारी ध्यान से जांच लें। आज लिए गए फैसले भविष्य पर असर डाल सकते हैं, इसलिए भावनाओं के बजाय तथ्यों और निष्पक्ष सोच को प्राथमिकता दें। यदि किसी पुराने मामले में आपको लंबे समय से उचित परिणाम का इंतजार था, तो स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। जो सही और संतुलित है, उसी के पक्ष में खड़े रहें।

आज का संदेश: महत्वपूर्ण फैसले सोच-समझकर लें और दस्तावेजों व तथ्यों को ध्यान से जांचें। निष्पक्षता आपके पक्ष में रहेगी।

तुला — Knight of Cups (नाइट ऑफ कप्स)

आज नाइट ऑफ कप्स प्रेम, भावनात्मक जुड़ाव और दिल से किए गए किसी खास इशारे का संकेत देता है। पार्टनर की ओर से कोई प्यारा संदेश, सरप्राइज या भावनात्मक बातचीत हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी व्यक्ति की ओर से रुचि या संपर्क का संकेत मिल सकता है। यह कार्ड केवल रोमांस तक सीमित नहीं है; परिवार या किसी करीबी दोस्त की ओर से भी कोई भावुक और दिल छू लेने वाला व्यवहार आपको खुश कर सकता है। आज अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वस्थ और स्पष्ट तरीके से व्यक्त करना रिश्तों के लिए अच्छा रहेगा।

आज का संदेश: दिल से जुड़े रिश्तों में खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। कोई प्यारा इशारा आज आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है।

वृश्चिक — Death (डेथ)

आज डेथ कार्ड किसी वास्तविक अंत का नहीं, बल्कि परिवर्तन और पुराने अध्याय के समाप्त होने का संकेत है। आपके जीवन में बदलाव की प्रक्रिया पहले से चल रही है और आज आपको महसूस हो सकता है कि कुछ पुराना अब आपके लिए पहले जैसा उपयोगी नहीं रहा। यह कोई पुराना रिश्ता, सोच, आदत, काम करने का तरीका या ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसे आप लंबे समय से पकड़े हुए हैं। बदलाव शुरुआत में असहज लग सकता है, लेकिन यह आपके लिए आगे बढ़ने की जगह बना रहा है। जो खत्म हो रहा है, उसे स्वीकार करें और नई दिशा के लिए खुद को तैयार रखें।

आज का संदेश: पुराने अध्याय को सम्मान के साथ बंद करें। यह बदलाव आपके जीवन में नई शुरुआत के लिए जगह बना रहा है।

धनु — Eight of Wands (एट ऑफ वांड्स)

आज एट ऑफ वांड्स तेज घटनाक्रम, अचानक आने वाली खबरों और तेजी से आगे बढ़ती परिस्थितियों का संकेत दे रहा है। जिस काम में लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा था, उसमें अचानक गति आ सकती है। फोन कॉल, ईमेल, मैसेज, यात्रा या किसी प्रोजेक्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में कई काम एक साथ सामने आ सकते हैं, इसलिए प्राथमिकता तय करना जरूरी होगा। आज अवसर तेजी से आएंगे, इसलिए उन्हें पहचानने और सही समय पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहें। हालांकि, जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला न लें जिसकी पूरी जानकारी आपको न हो।

आज का संदेश: परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं। सक्रिय रहें और आने वाली खबरों व अवसरों का सही समय पर लाभ उठाएं।

मकर — The World (द वर्ल्ड)

आज द वर्ल्ड आपके लिए किसी महत्वपूर्ण चक्र के पूरा होने का संकेत लेकर आया है। लंबे समय से चल रहा कोई प्रोजेक्ट, जिम्मेदारी, लक्ष्य या व्यक्तिगत प्रयास अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच सकता है। यह उपलब्धि आपको संतुष्टि देने के साथ-साथ अगले स्तर की ओर बढ़ने का अवसर भी देगी। हो सकता है कि आपको महसूस हो कि आपने पिछले कुछ समय में बहुत कुछ सीखा और खुद को काफी बदला है। आज पीछे मुड़कर अपनी यात्रा को देखने और अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करने का समय है। एक अध्याय पूरा होने के बाद नए लक्ष्य के लिए जगह बनाएं।

आज का संदेश: एक महत्वपूर्ण चक्र पूरा होने वाला है। अपनी उपलब्धि को स्वीकार करें और नए अध्याय के लिए तैयार रहें।

कुंभ — Five of Wands (फाइव ऑफ वांड्स)

आज फाइव ऑफ वांड्स छोटी-मोटी बहस, मतभेद या अनावश्यक प्रतिस्पर्धा की स्थिति पैदा कर सकता है। कार्यक्षेत्र में अलग-अलग लोगों की राय के कारण तनाव हो सकता है या किसी छोटी बात को लेकर बहस बढ़ सकती है। हर तर्क का जवाब देना जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति केवल आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, तो प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाएं जो वास्तव में आपके लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अच्छी होती है, लेकिन बेवजह के विवाद आपकी प्रगति को प्रभावित कर सकते हैं।

आज का संदेश: अनावश्यक बहस और टकराव से बचें। हर लड़ाई में शामिल होना जरूरी नहीं है।

मीन — King of Cups (किंग ऑफ कप्स)

आज किंग ऑफ कप्स भावनात्मक परिपक्वता, समझदारी और संतुलन का संदेश दे रहा है। किसी भावनात्मक परिस्थिति में आपको अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए फैसला लेना पड़ सकता है। रिश्तों में यदि कोई गलतफहमी या तनाव है, तो गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत बातचीत बेहतर परिणाम देगी। कार्यक्षेत्र में भी आपकी समझदारी और संयम किसी मुश्किल स्थिति को संभालने में मदद कर सकता है। अपनी भावनाओं को दबाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें अपने फैसलों पर हावी भी न होने दें। आज आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका शांत और परिपक्व रवैया रहेगा।

आज का संदेश: भावनाओं को समझें, लेकिन उन्हें अपने फैसलों पर हावी न होने दें। भावनात्मक संतुलन आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

आज की सफलता के लिए तीन बातें सबसे महत्वपूर्ण रहेंगी कि आत्मविश्वास, भावनात्मक संतुलन और बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता।

आज का सकारात्मक संकल्प

“मैं अपने जीवन में आने वाले बदलावों को विश्वास और सकारात्मकता के साथ स्वीकार करता/करती हूं। मैं अपने रिश्तों को प्रेम और समझदारी से संभालता/संभालती हूं, अपनी भावनाओं को संतुलित रखता/रखती हूं और नई शुरुआतों के लिए स्वयं को खुले मन से तैयार करता/करती हूं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।