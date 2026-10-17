Aaj Ka Tarot Rashifal 17 October 2026 (आज का टैरो राशिफल 17 अक्टूबर 2026): आज का दिन टैरो कार्ड्स के अनुसार साहस, धैर्य, भावनात्मक जुड़ाव और नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। कुछ राशियों के लिए करियर और भविष्य की योजनाओं में आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं, जबकि कुछ को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने और महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले सोच-विचार करने की जरूरत होगी। रिश्तों में आपसी समझ और भरोसा बढ़ाने पर जोर रहेगा। आज का दिन जल्दबाजी से बचते हुए अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने, परिस्थितियों को समझने और भविष्य के लिए सही दिशा चुनने का संदेश देता है। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष से लेकर मीन राशि का आज का टैरो राशिफल…

आज के टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि कुछ परिस्थितियां आपको नए कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगी, जबकि कुछ में रुककर विचार करना अधिक उचित होगा। आर्थिक मामलों में सतर्कता रखें, रिश्तों में संवाद को महत्व दें और अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार प्रयास करते रहें। दूसरों की प्रगति से अपनी तुलना करने के बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दें और हर अनुभव से सीखने की कोशिश करें।

मेष राशि — नाइट ऑफ वांड्स (Knight of Wands)

मेष राशि वालों के लिए शनिवार का दिन ऊर्जा, उत्साह और सक्रियता से भरा रह सकता है। टैरो कार्ड नाइट ऑफ वांड्स के अनुसार, आज आप किसी नए काम की शुरुआत करने, यात्रा की योजना बनाने या लंबे समय से रुके किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित महसूस कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी पहल और आत्मविश्वास आपको नए अवसरों तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि, जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचना जरूरी होगा। रिश्तों में उत्साह बना रहेगा, लेकिन अपनी बात रखने के साथ दूसरों की भावनाओं को भी समझें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने से दिन अधिक सकारात्मक बन सकता है।

आज का संदेश: साहस के साथ आगे बढ़ें, लेकिन फैसले लेने में जल्दबाजी न करें। आत्मविश्वास और समझदारी का संतुलन आपको बेहतर परिणाम दिला सकता है।

वृषभ राशि — फोर ऑफ पेंटाकल्स (Four of Pentacles)

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक सुरक्षा और संसाधनों को संभालकर रखने का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड फोर ऑफ पेंटाकल्स के अनुसार, आपको अपनी बचत, खर्चों और भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। अनावश्यक खरीदारी या भावनाओं में बहकर खर्च करने से बचें। कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित तरीके से निभाना फायदेमंद रहेगा। रिश्तों में किसी को खोने का डर या जरूरत से ज्यादा नियंत्रण रखने की प्रवृत्ति तनाव पैदा कर सकती है। स्थिरता जरूरी है, लेकिन हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश से बचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

आज का संदेश: अपनी बचत और संसाधनों की सुरक्षा पर ध्यान दें। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें और असुरक्षा के कारण जरूरत से ज्यादा नियंत्रण करने से बचें।

मिथुन राशि — पेज ऑफ स्वॉर्ड्स (Page of Swords)

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन नई जानकारी, संवाद और महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़ा रह सकता है। टैरो कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के अनुसार, कोई संदेश, बातचीत या अचानक मिली जानकारी आपको किसी उलझन को समझने में मदद कर सकती है। कार्यक्षेत्र में किसी भी निर्णय से पहले तथ्यों की जांच करें और जरूरी सवाल पूछने से न हिचकिचाएं। नई चीजें सीखने या किसी विषय पर जानकारी जुटाने के लिए भी दिन उपयोगी हो सकता है। रिश्तों में स्पष्ट बातचीत से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, लेकिन दूसरों की बातों का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करने से बचें।

आज का संदेश: नई जानकारी आपके नजरिए को बदल सकती है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों को समझें और सोच-समझकर फैसला लें।

कर्क राशि — टेन ऑफ कप्स (Ten of Cups)

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन पारिवारिक खुशियों, भावनात्मक संतुष्टि और अपनों के साथ समय बिताने का अवसर लेकर आ सकता है। टैरो कार्ड टेन ऑफ कप्स के अनुसार, परिवार और करीबी लोगों के साथ मजबूत होता जुड़ाव आपको मानसिक सुकून दे सकता है। रिश्तों में आपसी समझ और सहयोग बढ़ाने का अच्छा समय है। यदि किसी अपने के साथ मतभेद चल रहा है, तो बातचीत और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने से स्थिति बेहतर हो सकती है। कार्यक्षेत्र में भी सहयोगपूर्ण माहौल आपके अनुभव को सकारात्मक बना सकता है। आज अपनी जिंदगी में मौजूद छोटी-छोटी खुशियों को महत्व दें।

आज का संदेश: अपनों के साथ समय बिताएं और रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करें। भावनात्मक जुड़ाव और आपसी सहयोग आज आपके लिए खास महत्व रखेंगे।

सिंह राशि — स्ट्रेंथ (Strength)

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन धैर्य, आत्मविश्वास और भावनात्मक मजबूती का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड स्ट्रेंथ के अनुसार, किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में आपको शांत रहकर फैसला लेने की जरूरत पड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में दबाव के बावजूद संयम बनाए रखना और दूसरों के साथ समझदारी से पेश आना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। रिश्तों में बहस को बढ़ाने के बजाय बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश करें। यदि किसी लक्ष्य को हासिल करने में देरी हो रही है, तो निराश होने के बजाय लगातार प्रयास करते रहें। आपकी असली ताकत मुश्किल समय में अपने व्यवहार और भावनाओं को संतुलित रखने में है।

आज का संदेश: कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से करें। शांत रहकर उठाया गया कदम जल्दबाजी में की गई प्रतिक्रिया से अधिक प्रभावी हो सकता है।

कन्या राशि — द हर्मिट (The Hermit)

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन आत्ममंथन, शांति और भविष्य की योजनाओं पर विचार करने का संकेत देता है। टैरो कार्ड द हर्मिट के अनुसार, कुछ समय खुद के साथ बिताने से आपको अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में अपनी अब तक की प्रगति की समीक्षा करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें, जहां सुधार की जरूरत है। रिश्तों में अपनी भावनाओं को समझना जरूरी होगा, लेकिन खुद को दूसरों से पूरी तरह अलग न करें। आर्थिक मामलों में पुराने फैसलों पर विचार करना और आगे की योजना बनाना उपयोगी रह सकता है।

आज का संदेश: कुछ समय खुद के लिए निकालें और अपने लक्ष्यों पर गंभीरता से विचार करें। शांत मन से किया गया आत्ममंथन आपको भविष्य की दिशा स्पष्ट करने में मदद कर सकता है।

तुला राशि — टू ऑफ कप्स (Two of Cups)

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में नजदीकियां, आपसी समझ और साझेदारी को मजबूत करने का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड टू ऑफ कप्स के अनुसार, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ बातचीत या भावनाओं को साझा करने से रिश्ता बेहतर हो सकता है। प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की बात सुनना और भावनाओं का सम्मान करना जरूरी रहेगा। सिंगल लोगों के लिए भी किसी नए व्यक्ति को समझने या नए संबंध की संभावना तलाशने का अवसर हो सकता है। कार्यक्षेत्र में सहयोग और आपसी तालमेल से काम आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें कि मजबूत रिश्ते दोनों पक्षों के प्रयासों से बनते हैं।

आज का संदेश: रिश्तों में भरोसे और आपसी सम्मान को प्राथमिकता दें। ईमानदार बातचीत और एक-दूसरे को समझने की कोशिश आपके संबंधों को मजबूत बना सकती है।

वृश्चिक राशि — द हाई प्रीस्टेस (The High Priestess)

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन अंतर्ज्ञान, आत्मचिंतन और सोच-समझकर कदम उठाने का संकेत देता है। टैरो कार्ड द हाई प्रीस्टेस के अनुसार, किसी परिस्थिति को समझने के लिए आपको जल्दबाजी करने के बजाय ध्यान से निरीक्षण करने की जरूरत हो सकती है। कार्यक्षेत्र में अपनी योजनाओं को सही समय तक गोपनीय रखना और महत्वपूर्ण फैसलों से पहले जानकारी जुटाना उपयोगी रहेगा। रिश्तों में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें, लेकिन बिना पर्याप्त जानकारी के किसी के इरादों पर संदेह न करें। आर्थिक मामलों में भी किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल करें।

आज का संदेश: अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखें और हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। धैर्यपूर्वक परिस्थितियों को समझने से सही निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।

धनु राशि — थ्री ऑफ वांड्स (Three of Wands)

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन भविष्य की योजनाओं, विस्तार और नई संभावनाओं पर ध्यान देने का है। टैरो कार्ड थ्री ऑफ वांड्स के अनुसार, पहले किए गए प्रयासों से आपको आगे बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे सकती है। कार्यक्षेत्र में नए संपर्क, सहयोग या भविष्य की योजनाओं को लेकर सकारात्मक संभावनाएं बन सकती हैं। यात्रा, नई जगहों और नए अनुभवों की ओर भी आपका रुझान बढ़ सकता है। रिश्तों में भविष्य को लेकर बातचीत करने से आपसी समझ बेहतर हो सकती है। केवल तुरंत मिलने वाले परिणामों पर ध्यान देने के बजाय अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर योजना बनाएं।

आज का संदेश: अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं और भविष्य के लिए तैयारी करें। स्पष्ट लक्ष्य और व्यावहारिक योजना आपको नई संभावनाओं की ओर ले जा सकती है।

मकर राशि — सेवन ऑफ पेंटाकल्स (Seven of Pentacles)

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन धैर्य रखने और अपनी मेहनत के परिणामों का आकलन करने का संकेत देता है। टैरो कार्ड सेवन ऑफ पेंटाकल्स के अनुसार, करियर, आर्थिक मामलों या व्यक्तिगत लक्ष्यों में अपेक्षित परिणाम मिलने में समय लग सकता है। कार्यक्षेत्र में अब तक किए गए प्रयासों की समीक्षा करें और देखें कि किन क्षेत्रों में सुधार किया जा सकता है। आर्थिक मामलों में जल्द लाभ पाने की इच्छा से जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। रिश्तों में भी भरोसा और आपसी समझ विकसित होने के लिए समय देना जरूरी है। देरी को असफलता न समझें, बल्कि इसे अपनी रणनीति बेहतर बनाने का अवसर मानें।

आज का संदेश: अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और परिणामों के लिए धैर्य बनाए रखें। निरंतर प्रयास और सही दिशा में किए गए बदलाव आपको लंबे समय में आगे बढ़ा सकते हैं।

कुंभ राशि — द फूल (The Fool)

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन नई शुरुआत, रोमांच और कुछ अलग करने की इच्छा का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड द फूल के अनुसार, आप किसी नए विचार, अनुभव या अवसर की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नई योजना पर काम शुरू करने या किसी अलग दिशा में आगे बढ़ने का विचार आ सकता है। रिश्तों में सहजता और खुलापन नए संबंध बनाने या पुराने रिश्तों में ताजगी लाने में मदद कर सकता है। हालांकि, उत्साह में आकर बिना सोचे-समझे कोई प्रतिबद्धता न करें। नए रास्तों को अपनाते समय संभावित जोखिमों और जिम्मेदारियों को समझना भी जरूरी है।

आज का संदेश: नई शुरुआत का स्वागत साहस और सकारात्मक सोच के साथ करें। नए अनुभवों के लिए तैयार रहें, लेकिन फैसले लेते समय व्यावहारिकता बनाए रखें।

मीन राशि — एस ऑफ कप्स (Ace of Cups)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन भावनात्मक नवीनीकरण, प्रेम और आत्मिक सुकून का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड एस ऑफ कप्स के अनुसार, आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और किसी रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए तैयार महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में खुलकर अपनी बात रखने और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने से नजदीकियां बढ़ सकती हैं। यदि आप पिछले कुछ समय से भावनात्मक तनाव महसूस कर रहे हैं, तो खुद को समय देना और अपनी जरूरतों पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। कार्यक्षेत्र में भी नए विचार और सकारात्मक बातचीत आपको प्रेरित कर सकती है।

आज का संदेश: प्रेम, भावनात्मक सुकून और नई संभावनाओं के लिए अपना मन खुला रखें। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी भावनात्मक जरूरतों का भी ख्याल रखें।

आज का सकारात्मक संकल्प

मैं साहस, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ हर नए दिन का स्वागत करता/करती हूं। मैं अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखता/रखती हूं, सोच-समझकर फैसले लेता/लेती हूं और नई शुरुआत, प्रेम, सफलता तथा व्यक्तिगत विकास के लिए खुद को तैयार रखता/रखती हूं।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।