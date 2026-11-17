Daily Tarot Horoscope 17 November 2026: आज का दिन स्पष्ट सोच, धैर्य, भावनात्मक समझ और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने का संकेत दे रहा है। कुछ राशियों को अपनी मेहनत के लिए सराहना मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों को महत्वपूर्ण फैसले लेने या अपनी पुरानी योजनाओं पर दोबारा विचार करने की जरूरत होगी। रिश्तों और निजी मूल्यों की भी अहम भूमिका रहेगी। किसी दबाव या उलझन में आकर जल्दबाजी में फैसला न लें। जरूरत पड़ने पर अनुभवी लोगों की सलाह लें और अपने अनुभव पर भरोसा बनाए रखें। याद रखें, अचानक आने वाले बदलाव कई बार नए अवसरों का रास्ता खोलते हैं, जबकि लगातार की गई मेहनत भविष्य में स्थायी सफलता दिला सकती है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल

मेष टैरो राशिफल — किंग ऑफ स्वॉर्ड्स (King of Swords)

आज आपको किसी पेशेवर या निजी मामले में भावनाओं के बजाय समझदारी और तर्क से काम लेना होगा। कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी, वरिष्ठ या क्लाइंट के साथ बातचीत के दौरान अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें। संभव है कि किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर आपको दृढ़ रुख अपनाना पड़े, लेकिन इस दौरान गुस्से या जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें। व्यापार करने वालों के लिए जरूरी समझौतों, योजनाओं और व्यावसायिक फैसलों की समीक्षा करने का अच्छा समय है। आर्थिक मामलों में भी तथ्यों को ध्यान में रखकर ही कोई बड़ा फैसला लें। निजी जीवन में कोई व्यक्ति आपसे ईमानदार जवाब या स्पष्ट बातचीत की उम्मीद कर सकता है। प्रेम संबंधों में छोटी बातों को लेकर बहस करने के बजाय शांति से अपनी परेशानी बताएं। सिंगल लोगों के लिए यह समय अपनी पसंद और अपेक्षाओं को लेकर स्पष्ट होने का है। आज आपकी परिपक्व सोच और सही निर्णय लेने की क्षमता आपको मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है।

आज का संदेश: भावनाओं में बहकर फैसला लेने के बजाय तर्क और समझदारी से काम लें। स्पष्ट सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी।

वृषभ टैरो राशिफल — नाइन ऑफ पेंटाकल्स (Nine of Pentacles)

आज का दिन अपनी मेहनत और अब तक हासिल की गई उपलब्धियों को पहचानने का है। कार्यक्षेत्र में आप अपने काम और क्षमताओं को लेकर अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। हो सकता है कि आपकी मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे सामने आने लगे। भले ही आपको अभी दूसरों से खुलकर तारीफ न मिले, लेकिन अपनी कोशिशों को कम न आंकें। व्यापारियों के लिए अपनी पहचान मजबूत करने, काम की गुणवत्ता सुधारने और स्वतंत्र रूप से फैसले लेने का अच्छा समय है। आर्थिक मामलों में बचत, आत्मनिर्भरता और भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। आप अपनी पसंद की किसी चीज पर खर्च भी कर सकते हैं, लेकिन बजट का संतुलन बनाए रखें। निजी जीवन में अपनी स्वतंत्रता और रिश्तों के बीच तालमेल बनाना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में पार्टनर को समय देने के साथ खुद के लिए भी वक्त निकालें। सिंगल लोगों के लिए यह समय खुद को समझने और अपनी प्राथमिकताएं तय करने का है। आज अपनी छोटी-बड़ी सफलताओं का आनंद लेना न भूलें।

आज का संदेश: अपनी मेहनत पर गर्व करें और खुद की काबिलियत को पहचानें। सफलता का आनंद लेना भी जरूरी है।

22 नवंबर देवउठनी एकादशी के बाद बनेगा मालव्य राजयोग, मेष, तुला और कन्या राशि वालों को आर्थिक तरक्की के योग

मिथुन टैरो राशिफल— द लवर्स (The Lovers)

आज किसी महत्वपूर्ण रिश्ते या निजी फैसले पर आपका ध्यान केंद्रित रह सकता है। आप यह समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है और कौन-सा फैसला आपके मूल्यों के अनुरूप है। कार्यक्षेत्र में किसी साझेदारी, सहयोग या महत्वपूर्ण बातचीत के जरिए आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। किसी भी नए समझौते से पहले सामने वाले व्यक्ति की सोच और अपने लक्ष्यों को अच्छी तरह समझ लें। व्यापारियों को नई पार्टनरशिप या व्यावसायिक प्रतिबद्धता के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आर्थिक मामलों में भी दूसरों के दबाव में आकर फैसला लेने से बचें। प्रेम संबंधों में आज का दिन खास रह सकता है। पार्टनर के साथ भविष्य, आपसी अपेक्षाओं या किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत हो सकती है। सिंगल लोगों की किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसके साथ भावनात्मक या वैचारिक तालमेल महसूस हो। हालांकि, केवल आकर्षण के आधार पर कोई बड़ा फैसला न लें। अपनी भावनाओं और जरूरतों को समझकर ही आगे बढ़ें।

आज का संदेश: वही फैसला चुनें जो आपके दिल और मूल्यों, दोनों के करीब हो। रिश्तों में ईमानदारी और आपसी समझ सबसे जरूरी है।

कर्क टैरो राशिफल — टेन ऑफ कप्स (Ten of Cups)

आज परिवार, रिश्तों और भावनात्मक खुशियों पर आपका ध्यान रहेगा। अपनों के साथ समय बिताने और उनसे जुड़ने की इच्छा बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग और सकारात्मक माहौल आपको संतुष्टि दे सकता है। यदि आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं तो आपसी तालमेल से किसी काम को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। व्यापारियों के लिए ग्राहकों और साझेदारों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। आर्थिक रूप से परिवार की जरूरतों और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं पर विचार कर सकते हैं। निजी जीवन में किसी दिल से की गई बातचीत से पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है। प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और साथ में कुछ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। सिंगल लोगों को यह समझने में मदद मिलेगी कि वे अपने जीवन में किस तरह का रिश्ता चाहते हैं। आज छोटी-छोटी खुशियों और अपनों के साथ बिताए पलों को महत्व दें।

आज का संदेश: अपनों के साथ समय बिताएं। प्यार, सहयोग और भावनात्मक जुड़ाव ही जीवन की असली खुशियों में शामिल हैं।

सिंह टैरो राशिफल — नाइट ऑफ पेंटाकल्स (Knight of Pentacles)

आज आपके लिए तेजी से ज्यादा निरंतरता और मेहनत मायने रखेगी। कार्यक्षेत्र में कई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं, लेकिन एक समय में एक काम पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। दूसरों की प्रगति देखकर अपना आत्मविश्वास कम न होने दें। आपकी नियमित मेहनत और अनुशासित रवैया धीरे-धीरे अच्छे परिणाम दे सकता है। व्यापारियों को रोजमर्रा के कामकाज, ग्राहकों से किए गए वादों और सेवाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक मामलों में बजट के अनुसार चलना और अनावश्यक जोखिम से बचना फायदेमंद रहेगा। निजी जीवन में अपनी जिम्मेदारियों के साथ रिश्तों को भी समय देना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में पार्टनर के प्रति छोटी-छोटी कोशिशें रिश्ते को मजबूत बना सकती हैं। सिंगल लोगों का आकर्षण किसी भरोसेमंद और परिपक्व स्वभाव वाले व्यक्ति की ओर बढ़ सकता है। अगर किसी काम का परिणाम देर से मिल रहा है तो निराश न हों। लगातार की गई कोशिशें ही मजबूत सफलता की नींव तैयार करती हैं।

आज का संदेश: अपने लक्ष्य पर टिके रहें। धीमी लेकिन लगातार की गई मेहनत आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है।

कन्या टैरो राशिफल— द स्टार (The Star)

आज आपके भीतर नई उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। कोई पुराना सपना या अधूरी इच्छा फिर से आपके मन में जगह बना सकती है और आपको उस दिशा में प्रयास करने की प्रेरणा दे सकती है। कार्यक्षेत्र में किसी नई योजना पर काम करने या पुराने विचार को दोबारा आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। यदि पिछले कुछ समय से काम में रुकावटें आ रही थीं तो अब आप परिस्थितियों को नए नजरिए से देख पाएंगे। व्यापारियों के लिए भविष्य की योजनाओं, ब्रांडिंग या विस्तार को लेकर नए विचार सामने आ सकते हैं। आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे स्थिरता बनाने पर ध्यान दें। निजी जीवन में बेवजह की चिंताओं को छोड़कर उन चीजों पर ध्यान देना बेहतर होगा जो आपको खुशी देती हैं। प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ भविष्य की उम्मीदों और योजनाओं पर बातचीत हो सकती है। सिंगल लोगों को नए रिश्ते के लिए खुद को खुला रखना चाहिए, लेकिन किसी तरह का दबाव न बनाएं। आज खुद पर भरोसा बनाए रखना सबसे जरूरी होगा।

आज का संदेश: अपने सपनों से उम्मीद न छोड़ें। छोटे-छोटे प्रयास भी आपको बड़ी सफलता की ओर ले जा सकते हैं।

तुला टैरो राशिफल — सेवन ऑफ कप्स (Seven of Cups)

आज आपके सामने कई विकल्प और संभावनाएं आ सकती हैं। एक साथ बहुत सारे रास्ते दिखाई देने से मन में उलझन भी बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको कई सुझाव या नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन हर काम को एक साथ संभालने की कोशिश न करें। सबसे पहले यह तय करें कि आपके लिए क्या जरूरी है। व्यापारियों को किसी नए प्रस्ताव या साझेदारी से जुड़ने से पहले सभी शर्तों को अच्छी तरह समझना चाहिए। आर्थिक मामलों में जल्दी मुनाफा देने वाले आकर्षक प्रस्तावों से सावधान रहें। किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी जुटाएं। निजी जीवन में किसी व्यक्ति के व्यवहार या रिश्ते की दिशा को लेकर असमंजस महसूस हो सकता है। प्रेम संबंधों में पार्टनर से खुलकर बातचीत करें और बिना वजह कोई धारणा न बनाएं। सिंगल लोगों को एक से अधिक लोगों की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है, लेकिन गंभीर रिश्ता चुनने से पहले अपनी प्राथमिकताओं को समझना जरूरी होगा। आज सही चुनाव करने के लिए मन को शांत रखना बेहद जरूरी है।

आज का संदेश: हर अवसर आपके लिए सही नहीं होता। सोच-समझकर वही रास्ता चुनें जो आपके भविष्य और खुशियों के लिए बेहतर हो।

वृश्चिक टैरो राशिफल — द टावर (The Tower)

आज किसी अप्रत्याशित घटना या बदलाव के कारण आपकी पहले से बनाई गई योजनाओं में फेरबदल हो सकता है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों में बदलाव, किसी सहकर्मी से मतभेद या अचानक मिली जानकारी आपको थोड़ी परेशानी में डाल सकती है। ऐसी स्थिति में घबराने या तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर समाधान तलाशें। व्यापारियों को अपनी योजनाओं में लचीलापन रखना होगा। अगर कोई काम उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा है तो उसमें जरूरी बदलाव करने से पीछे न हटें। आर्थिक मामलों में अचानक होने वाले खर्चों के लिए तैयार रहें और जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। निजी जीवन में किसी बातचीत के दौरान ऐसी सच्चाई सामने आ सकती है जिसे स्वीकार करना शुरुआत में मुश्किल लगे। प्रेम संबंधों में बहस को बढ़ाने के बजाय समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। सिंगल लोगों को किसी व्यक्ति या रिश्ते को लेकर अपनी पुरानी सोच बदलनी पड़ सकती है। याद रखें, हर बदलाव नकारात्मक नहीं होता। कई बार पुरानी व्यवस्था में बदलाव ही बेहतर शुरुआत का रास्ता बनता है।

आज का संदेश: अचानक आए बदलावों से डरें नहीं। परिस्थितियों को स्वीकार करें और समझदारी से आगे का रास्ता तलाशें।

धनु टैरो राशिफल — सिक्स ऑफ वांड्स (Six of Wands)

आज आपको अपनी मेहनत के लिए तारीफ, पहचान या किसी खास व्यक्ति से सराहना मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपका कोई काम पूरा हो सकता है या आपके योगदान को महत्व दिया जा सकता है। यदि आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं तो आज अपनी प्रगति देखकर आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यापारियों को ग्राहकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है या किसी चल रहे प्रोजेक्ट में अच्छे संकेत दिखाई दे सकते हैं। आर्थिक मामलों में स्थिति बेहतर महसूस हो सकती है, लेकिन सफलता के उत्साह में अनावश्यक खर्च करने से बचें। निजी जीवन में आपका आत्मविश्वास रिश्तों पर भी सकारात्मक असर डाल सकता है। प्रेम संबंधों में पार्टनर आपकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर सकता है और आपका साथ दे सकता है। सिंगल लोगों को अपने आत्मविश्वास और सकारात्मक व्यक्तित्व के कारण किसी का ध्यान आकर्षित करने का मौका मिलेगा। आज अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, लेकिन विनम्रता बनाए रखना भी जरूरी है।

आज का संदेश: अपनी मेहनत और उपलब्धियों पर गर्व करें। मिली हुई सराहना को आगे बढ़ने की प्रेरणा बनाएं।

मकर टैरो राशिफल— द हायरोफैंट (The Hierophant)

आज किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। कार्यक्षेत्र में किसी वरिष्ठ, मेंटर या ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शन मिल सकता है जिसे अपने काम का अच्छा अनुभव हो। यदि आप किसी पेशेवर फैसले को लेकर असमंजस में हैं तो सलाह लेने में संकोच न करें। व्यापारियों के लिए पुराने और भरोसेमंद तरीकों को अपनाने, कामकाज में अनुशासन बनाए रखने और ग्राहकों का विश्वास जीतने का अच्छा दिन है। आर्थिक मामलों में किसी विश्वसनीय विशेषज्ञ की राय लेना फायदेमंद हो सकता है, खासकर यदि आप लंबे समय की योजना बना रहे हैं। निजी जीवन में परिवार की परंपराओं, मूल्यों और जिम्मेदारियों पर चर्चा हो सकती है। प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ प्रतिबद्धता और भविष्य की योजनाओं को लेकर बातचीत संभव है। सिंगल लोगों का झुकाव ऐसे व्यक्ति की ओर हो सकता है जिसकी सोच और जीवन के प्रति नजरिया उनसे मेल खाता हो। आज अनुभव और समझदारी से लिए गए फैसले आपको सही दिशा दिखा सकते हैं।

आज का संदेश: अनुभवी लोगों की सलाह को महत्व दें और अपने मूल्यों के अनुसार सोच-समझकर फैसले लें।

कुंभ टैरो राशिफल— पेज ऑफ स्वॉर्ड्स (Page of Swords)

आज कोई बातचीत, संदेश या नई जानकारी आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। कार्यक्षेत्र में किसी नए विचार या महत्वपूर्ण अपडेट पर आपका ध्यान जा सकता है। किसी भी बात पर राय बनाने से पहले पूरी जानकारी हासिल करना जरूरी होगा। आपकी जिज्ञासा और सवाल पूछने की आदत आपको किसी महत्वपूर्ण तथ्य तक पहुंचा सकती है। व्यापारियों के लिए बाजार की गतिविधियों, ग्राहकों की प्रतिक्रिया और नए अवसरों पर नजर रखने का अच्छा समय है। हालांकि, किसी भी जानकारी के आधार पर तुरंत फैसला न लें, पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। आर्थिक मामलों में जल्द मुनाफा देने वाले निवेश या आकर्षक ऑफर पर आंख बंद करके भरोसा न करें। निजी जीवन में किसी बातचीत के दौरान ऐसी बात पता चल सकती है जिसके बारे में आपको पहले जानकारी नहीं थी। प्रेम संबंधों में गलतफहमी से बचने के लिए खुलकर बात करें। सिंगल लोगों की सोशल मीडिया या किसी परिचित के जरिए दिलचस्प बातचीत शुरू हो सकती है। आज ध्यान से सुनना और जानकारी को परखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

आज का संदेश: जिज्ञासु बने रहें, सवाल पूछें और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी जानकारी हासिल करें।

मीन टैरो राशिफल— टेम्परेंस (Temperance)

आज निजी और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। कई जिम्मेदारियां एक साथ सामने आ सकती हैं, लेकिन हर काम को तुरंत पूरा करने का दबाव खुद पर न डालें। कार्यक्षेत्र में अपनी प्राथमिकताएं तय करें और एक-एक करके काम पूरा करने की कोशिश करें। व्यापारियों को ग्राहकों, कर्मचारियों और चल रहे प्रोजेक्ट्स के बीच तालमेल बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक मामलों में खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। निजी जीवन में धैर्य और समझदारी से रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है। प्रेम संबंधों में छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय पार्टनर की बात समझने की कोशिश करें। सिंगल लोगों को किसी नए रिश्ते की शुरुआत में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अपनी दिनचर्या, आराम और मानसिक सुकून पर भी ध्यान दें। आज आपको यह समझने की जरूरत है कि हर समस्या का समाधान तुरंत निकालना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को समय देना भी समझदारी है।

आज का संदेश: अपने विचारों और कामों में संतुलन बनाए रखें। खुद पर अनावश्यक दबाव न डालें और परिस्थितियों को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें।

आज का सकारात्मक संकल्प: “मैं अपने फैसलों पर भरोसा रखता/रखती हूं। जीवन में आने वाले बदलावों का सकारात्मकता से स्वागत करता/करती हूं और धैर्य, संतुलन व आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता/बढ़ती हूं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।