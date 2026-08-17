Aaj Ka Tarot Rashifal 17 August 2026 (आज का टैरो राशिफल 17 अगस्त 2026): आज 17 अगस्त 2026 की टैरो एनर्जी नेतृत्व, सहयोग, भावनात्मक खुशखबरी, पारिवारिक स्थिरता, किसी चक्र के पूरा होने, अंतर्ज्ञान, उत्सव, धीमी लेकिन मजबूत प्रगति, नई सोच, अनुशासन, विस्तार और पुरानी यादों से जुड़ी रहेगी। आज कुछ राशियों को अपनी मेहनत और नेतृत्व के लिए पहचान मिल सकती है, वहीं कुछ के लिए कोई पुराना रिश्ता, व्यक्ति या अवसर दोबारा सामने आ सकता है। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष से लेकर मीन राशि का टैरो राशिफल…

आज का ब्रह्मांडीय संदेश:

“आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, दिल खोलकर सहयोग करें और अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें। हर प्रगति तेज नहीं होती, लेकिन लगातार उठाया गया सही कदम आपको स्थायी सफलता तक ले जा सकता है।”

18 सितंबर को मंगल करेंगे कर्क राशि में प्रवेश, मेष, मीन, वृष और तुला राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

मेष — King of Wands

नेतृत्व से मिलेगी पहचान और नई जिम्मेदारी

आज मेष राशि के लोग खुद को नेतृत्व की स्थिति में पा सकते हैं। King of Wands आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा, नेतृत्व और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता का संकेत देता है।

करियर में किसी टीम, प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। आपका कोई आइडिया वरिष्ठ लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। अगर आप काफी समय से अपनी क्षमता दिखाने का मौका तलाश रहे थे तो आज आगे आने का सही समय है।

आर्थिक मामलों में आत्मविश्वास के साथ रणनीति बनाएं, लेकिन जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने से बचें। प्रेम जीवन में आपका आत्मविश्वास आकर्षण बढ़ाएगा, लेकिन पार्टनर की बात सुनना भी उतना ही जरूरी होगा। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपकी महत्वाकांक्षा से प्रभावित हो।

आज की सलाह: अपनी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा रखें। लोग आपकी बात सुनने और आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं।

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वृषभ — Six of Pentacles

सहयोग देने और पाने से बनेगा संतुलन

आज वृषभ राशि के लिए सहयोग और आपसी मदद की ऊर्जा मजबूत है। Six of Pentacles बताता है कि हर चीज अकेले संभालना जरूरी नहीं है।

करियर में किसी सहकर्मी, वरिष्ठ या मेंटर से मदद मिल सकती है। वहीं आप भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। सहयोग से काम आसान होगा और रिश्ते मजबूत होंगे।

आर्थिक मामलों में किसी को आर्थिक सहायता देने या खुद मदद मिलने की संभावना है। हालांकि अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करने से बचें। प्रेम संबंधों में भावनात्मक सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। कपल्स एक-दूसरे के लिए खड़े होकर रिश्ते को मजबूत करेंगे। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी उदार और समझदार व्यक्ति से हो सकती है।

आज की सलाह: स्वस्थ रिश्तों में सिर्फ देना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर मदद स्वीकार करना भी जरूरी है।

मिथुन — Page of Cups

कोई प्यारा संदेश या भावनात्मक सरप्राइज मिल सकता है

आज मिथुन राशि के लिए भावनात्मक रूप से हल्की और खुशनुमा ऊर्जा है। कोई संदेश, तारीफ, निमंत्रण या अचानक मिली खुशखबरी आपका मूड बदल सकती है।

करियर में कोई क्रिएटिव आइडिया या प्रोत्साहन आपको नई दिशा दे सकता है। अगर आपका काम रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ा है तो आज कल्पनाशक्ति काफी मजबूत रहेगी।

आर्थिक मामलों में किसी आकर्षक ऑफर को देखकर तुरंत फैसला न लें। पहले उसकी वास्तविकता और फायदे-नुकसान समझें। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा। कपल्स को पार्टनर की ओर से कोई प्यारा सरप्राइज मिल सकता है। सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति का मैसेज या अप्रत्याशित संपर्क मिल सकता है।

आज की सलाह: कभी-कभी एक छोटा-सा संदेश भी दिल पर बड़ा असर डाल सकता है। आने वाली अच्छी भावनाओं को खुलकर महसूस करें।

कर्क — Ten of Pentacles

परिवार और आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी

आज कर्क राशि के लिए परिवार, धन और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी ऊर्जा बेहद मजबूत है। Ten of Pentacles लंबे समय की स्थिरता और मजबूत नींव का संकेत देता है।

करियर में आप ऐसे काम या अवसर की ओर बढ़ सकते हैं जो भविष्य में स्थिरता और सुरक्षा देगा। परिवार का कोई सदस्य आपके करियर या आर्थिक फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

आर्थिक मामलों में सेविंग्स, प्रॉपर्टी, परिवार की सुरक्षा या लंबे समय की निवेश योजना पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में कपल्स भविष्य, शादी, घर या परिवार से जुड़ी योजनाओं पर बात कर सकते हैं। सिंगल लोग गंभीर और स्थिर रिश्ते की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

आज की सलाह: आज के फायदे से ज्यादा उस नींव पर ध्यान दें जो आने वाले वर्षों को सुरक्षित बना सके।

सिंह — The World

किसी महत्वपूर्ण अध्याय का अंत और नई शुरुआत

आज सिंह राशि के लिए किसी पुराने चक्र के पूरा होने के संकेत हैं। The World उपलब्धि, सफलता, पूर्णता और एक नए अध्याय की शुरुआत का कार्ड है।

करियर में कोई लंबा प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है या आपकी मेहनत को आखिरकार पहचान मिल सकती है। किसी पुराने लक्ष्य को हासिल करने के बाद अब आप अगली बड़ी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए तैयार होंगे।

आर्थिक मामलों में कोई पुरानी जिम्मेदारी या भुगतान पूरा होने से राहत मिल सकती है। प्रेम जीवन में रिश्ता एक नए और ज्यादा परिपक्व चरण में प्रवेश कर सकता है। सिंगल लोग पुराने भावनात्मक अध्याय को बंद करके आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे।

आज की सलाह: अगली मंजिल की जल्दी में अपनी आज की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करना न भूलें।

कन्या — The High Priestess

आज अंतर्ज्ञान की आवाज को नजरअंदाज न करें

आज कन्या राशि को हर सवाल का जवाब तुरंत पाने की जरूरत नहीं है। The High Priestess अंतर्ज्ञान, धैर्य और छिपी हुई जानकारी का संकेत देती है।

करियर में किसी परिस्थिति के पीछे की असली बात आपको तुरंत दिखाई नहीं देगी। इसलिए जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय ध्यान से देखें और सही समय का इंतजार करें।

आर्थिक मामलों में अगर कोई चीज पूरी तरह स्पष्ट नहीं है तो तुरंत निवेश या बड़ा फैसला न लें। प्रेम संबंधों में आप बिना कुछ कहे भी पार्टनर की भावनाओं को समझ सकते हैं। सिंगल लोगों को किसी के साथ मजबूत कनेक्शन महसूस हो सकता है, लेकिन उसे समय देना बेहतर रहेगा।

आज की सलाह: हर जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं। कभी-कभी आपका अंतर्ज्ञान उस दिशा को पहले ही पहचान लेता है जिसे आपका दिमाग बाद में समझता है।

तुला — Four of Wands

उपलब्धि, खुशी और रिश्तों में स्थिरता

आज तुला राशि के लिए खुशी और सेलिब्रेशन का दिन हो सकता है। Four of Wands स्थिरता, घर, परिवार, उपलब्धि और मजबूत रिश्तों का संकेत देता है।

करियर में किसी प्रोजेक्ट की सफलता या महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा होने पर खुशी मिल सकती है। आपकी मेहनत को सराहना भी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी, हालांकि घर या परिवार से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं।

प्रेम जीवन के लिए दिन बेहद अच्छा है। कपल्स भविष्य, कमिटमेंट या घर से जुड़े फैसलों पर चर्चा कर सकते हैं। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी पार्टी, पारिवारिक कार्यक्रम या सोशल गैदरिंग में खास व्यक्ति से हो सकती है।

आज की सलाह: आपने जो स्थिरता बनाई है, उसका आनंद लें और अपनी खुशी अपनों के साथ जरूर बांटें।

वृश्चिक — Knight of Pentacles

धीमी लेकिन लगातार प्रगति दिलाएगी सफलता

आज वृश्चिक राशि के लिए तेज बदलाव से ज्यादा निरंतर मेहनत महत्वपूर्ण होगी। Knight of Pentacles बताता है कि धीरे-धीरे बढ़ने वाली चीजें ज्यादा टिकाऊ होती हैं।

करियर में अगर आपको तुरंत पहचान नहीं मिल रही है तो निराश न हों। आपकी मेहनत और भरोसेमंद काम करने की क्षमता भविष्य में आपकी बड़ी ताकत बन सकती है।

आर्थिक मामलों में सेविंग्स, बजट और सुरक्षित योजनाओं पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। जोखिम भरे निवेश से बचें। प्रेम जीवन में छोटे-छोटे प्रयास रिश्ते को मजबूत करेंगे। सिंगल लोग चमक-दमक के बजाय भरोसेमंद और स्थिर व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

आज की सलाह: धीमी रफ्तार को असफलता न समझें। लगातार आगे बढ़ना भी बड़ी जीत की शुरुआत है।

धनु — Ace of Swords

नई सोच या कोई महत्वपूर्ण सच सामने आएगा

आज धनु राशि के लिए सोच में बड़ा बदलाव या किसी महत्वपूर्ण बात की स्पष्टता आ सकती है। Ace of Swords नई सोच, सच्चाई, स्पष्टता और निर्णायक फैसले का संकेत है।

करियर में कोई नया आइडिया अचानक सामने आ सकता है जो आपकी दिशा बदल दे। इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, बातचीत और नेगोशिएशन के लिए दिन अच्छा है।

आर्थिक मामलों में कोई नई जानकारी आपको बेहतर फैसला लेने में मदद करेगी। किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें। प्रेम संबंधों में खुलकर और ईमानदारी से बात करने से पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है। सिंगल लोग अचानक समझ सकते हैं कि उन्हें रिश्ते में वास्तव में क्या चाहिए।

आज की सलाह: जब सच साफ दिखाई देने लगे तो उससे भागने के बजाय उसी के आधार पर फैसला लें।

मकर — The Emperor

अपने प्लान की कमान खुद संभालें

आज मकर राशि को अपने जीवन और योजनाओं पर नियंत्रण लेने की जरूरत है। The Emperor अनुशासन, नेतृत्व, व्यवस्था और मजबूत निर्णय क्षमता का संकेत देता है।

करियर में टीम संभालने, प्रोजेक्ट लीड करने या काम को व्यवस्थित करने का अवसर मिल सकता है। अगर कोई योजना काफी समय से अटकी हुई है तो आज उसे सिस्टम और टाइमलाइन के साथ आगे बढ़ाएं।

आर्थिक मामलों में बजट और लॉन्ग-टर्म प्लान बनाना फायदेमंद रहेगा। प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा कंट्रोल करने से बचें। रिश्ते में अनुशासन के साथ लचीलापन भी जरूरी है। सिंगल लोग आत्मविश्वासी और जिम्मेदार व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

आज की सलाह: अपने फैसलों की जिम्मेदारी लें, लेकिन हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश न करें।

कुंभ — Three of Wands

सोच का दायरा बढ़ाएं, नए रास्ते तलाशें

आज कुंभ राशि को अपनी मौजूदा स्थिति से आगे देखने की जरूरत है। Three of Wands विस्तार, यात्रा, नए बाजार और भविष्य की योजनाओं का संकेत देता है।

करियर में दूसरे शहर या देश से जुड़ा अवसर, नए लोगों से संपर्क या काम को बड़े स्तर पर ले जाने की योजना बन सकती है। अगर आप लंबे समय से बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो आज उसकी रणनीति तैयार करें।

आर्थिक मामलों में शॉर्ट-टर्म फायदे के बजाय बड़े लक्ष्य पर ध्यान दें। प्रेम जीवन में दूरी या यात्रा से जुड़ा कोई विषय सामने आ सकता है। कपल्स साथ में भविष्य की योजना बना सकते हैं। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी अलग शहर या बैकग्राउंड वाले व्यक्ति से हो सकती है।

आज की सलाह: आपकी मौजूदा परिस्थिति आपकी पूरी क्षमता नहीं बताती। खुद को बड़ा सोचने की अनुमति दें।

मीन — Six of Cups

पुरानी यादें और खास मुलाकातें दिल को छू सकती हैं

आज मीन राशि का मन अतीत की ओर जा सकता है। Six of Cups पुरानी यादों, पुराने दोस्तों, भावनात्मक जुड़ाव और पुनर्मिलन का संकेत देता है।

करियर में कोई पुराना सहकर्मी या प्रोफेशनल संपर्क दोबारा सामने आ सकता है और उसके साथ कोई नया अवसर भी जुड़ा हो सकता है। आर्थिक मामलों में कोई पुराना लेन-देन या लंबित मामला दोबारा सामने आ सकता है।

प्रेम जीवन में किसी पुराने रिश्ते या व्यक्ति की याद आ सकती है। किसी पुराने परिचित से अचानक संपर्क भी हो सकता है। कपल्स साथ बैठकर पुरानी खूबसूरत यादें दोबारा जी सकते हैं। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसके साथ पहली ही मुलाकात में अपनापन महसूस हो।

आज की सलाह: अतीत से लौटने वाले हर व्यक्ति का मतलब पीछे जाना नहीं होता। कुछ लोग आपको यह याद दिलाने आते हैं कि आप कितनी दूर आगे बढ़ चुके हैं।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।