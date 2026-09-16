Aaj Ka Tarot Rashifal 16 September 2026 (आज का टैरो राशिफल 15 सितंबर 2026): आज का दिन आत्मविश्वास, पहचान, संतुलन, भावनात्मक शुरुआत और आत्मिक समझ से जुड़ा रहेगा। कुछ राशियों को अपनी मेहनत के लिए तारीफ या पहचान मिल सकती है, वहीं कुछ लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुरानी थकान और तनाव से दूरी बनाने की जरूरत महसूस होगी। आर्थिक मामलों में स्थिरता के संकेत हैं, जबकि प्रेम और रिश्तों के क्षेत्र में नई भावनात्मक शुरुआत हो सकती है। आज किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी करने के बजाय अपनी समझ और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना फायदेमंद रहेगा। दिन की ऊर्जा यह भी संकेत देती है कि जहां एक ओर कुछ लोगों के लिए आगे बढ़ने और नए अवसर तलाशने का समय है, वहीं दूसरी ओर शरीर और मन को आराम देने की जरूरत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष से लेकर मीन राशि का आज का टैरो राशिफल…

आज की सामूहिक ऊर्जा आपको यह सिखाती है कि हर समय आगे बढ़ते रहना ही सफलता नहीं है; कभी पहचान स्वीकार करना, कभी संतुलन बनाना, कभी पीछे हटना और कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना भी जरूरी है। जहां मेष और सिंह जैसी राशियों के लिए उपलब्धियों और अपनी क्षमता को सामने लाने का समय है, वहीं कन्या और मकर को अपनी ऊर्जा बचाने और मानसिक शांति को प्राथमिकता देने की जरूरत है। तुला के लिए भावनात्मक नई शुरुआत के संकेत हैं, जबकि वृश्चिक को अपनी योजनाओं को लेकर थोड़ी गोपनीयता बनाए रखने की सलाह मिल रही है।

आज अपने फैसलों में आत्मविश्वास और धैर्य दोनों रखें। किसी भी परिस्थिति को केवल उसकी वर्तमान स्थिति से न आंकें। कुछ चीजें अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं होंगी, लेकिन सही समय पर तस्वीर अपने आप सामने आएगी।

मेष — Six of Wands (सिक्स ऑफ वांड्स)

आज सिक्स ऑफ वांड्स आपके लिए सफलता, पहचान और प्रशंसा का संकेत लेकर आया है। पिछले कुछ समय से आपने जिस काम, प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी पर मेहनत की है, उसके लिए आज आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में बॉस, सहकर्मी या क्लाइंट आपके काम को नोटिस कर सकते हैं। यदि आप किसी महत्वपूर्ण परिणाम या जवाब का इंतजार कर रहे थे, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में आती दिखाई दे रही हैं। यह समय अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करने और खुद पर भरोसा बढ़ाने का है। हालांकि, सफलता मिलने के बाद भी विनम्र बने रहना जरूरी होगा। आपकी आज की उपलब्धि आगे की बड़ी जिम्मेदारियों का रास्ता भी खोल सकती है।

आज का संदेश: आपकी मेहनत को पहचान मिल रही है। आत्मविश्वास के साथ अपनी सफलता को स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहें।

वृषभ — The Hierophant (द हायरोफैंट)

आज द हायरोफैंट आपको परंपरागत सोच, अनुभवी लोगों की सलाह और सही मार्गदर्शन की ओर इशारा कर रहा है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण करियर, आर्थिक या निजी फैसले को लेकर असमंजस में हैं, तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। हर समस्या का समाधान हमेशा नया तरीका अपनाने में नहीं होता, कई बार आजमाए हुए रास्ते ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी साबित होते हैं। कार्यक्षेत्र में किसी वरिष्ठ, गुरु या विशेषज्ञ से मार्गदर्शन मिल सकता है। पढ़ाई या किसी नई स्किल को सीखने के लिए भी दिन अच्छा है। आज नियमों और सही प्रक्रिया का पालन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

आज का संदेश: महत्वपूर्ण फैसलों में अनुभवी लोगों की सलाह और आजमाए हुए तरीकों पर भरोसा करें।

मिथुन — Two of Pentacles (टू ऑफ पेंटाकल्स)

आज टू ऑफ पेंटाकल्स आपके सामने जीवन की कई जिम्मेदारियों को एक साथ संभालने की स्थिति ला सकता है। काम, परिवार, निजी जीवन और दूसरे जरूरी मामलों के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। हो सकता है कि एक काम पूरा करने से पहले दूसरा काम सामने आ जाए या अचानक किसी योजना में बदलाव करना पड़े। ऐसे में तनाव लेने के बजाय अपनी प्राथमिकताएं तय करें और एक-एक करके जिम्मेदारियों को पूरा करें। आर्थिक मामलों में भी खर्च और बचत के बीच संतुलन रखना जरूरी होगा। आज लचीला रवैया आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।

आज का संदेश: काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालें।

कर्क — Queen of Pentacles (क्वीन ऑफ पेंटाकल्स)

आज क्वीन ऑफ पेंटाकल्स आपके जीवन में देखभाल, आर्थिक स्थिरता और भावनात्मक सुरक्षा की ऊर्जा लेकर आई है। आप अपने परिवार और करीबियों के लिए कुछ खास करने की कोशिश कर सकते हैं। घर का माहौल बेहतर बनाने, परिवार के साथ समय बिताने या किसी की जरूरत पूरी करने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक रूप से भी दिन संतोषजनक रह सकता है, खासकर यदि आपने पिछले समय में अपने खर्च और बचत को समझदारी से संभाला है। हालांकि, दूसरों की देखभाल करते हुए अपनी जरूरतों को नजरअंदाज न करें। खुद को आराम देना और अपनी खुशियों पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है।

आज का संदेश: अपनों की देखभाल के साथ खुद का भी ध्यान रखें और आर्थिक व भावनात्मक स्थिरता को मजबूत करें।

सिंह — The Magician (द मैजिशियन)

आज द मैजिशियन आपके लिए अपनी क्षमता को पहचानने और इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की मजबूत ऊर्जा लेकर आया है। आपके पास किसी काम को शुरू करने के लिए जरूरी कौशल, अनुभव और संसाधन मौजूद हैं। अगर काफी समय से किसी योजना, प्रोजेक्ट या नए विचार पर काम शुरू करने का सोच रहे थे, तो आज पहला कदम उठाना बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में अपनी बात प्रभावशाली तरीके से रखने, नई योजना प्रस्तुत करने या किसी अवसर का लाभ उठाने का मौका मिल सकता है। आपकी बातचीत, रचनात्मकता और आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। बस अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाएं और एक स्पष्ट लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें।

आज का संदेश: आपके पास अपनी परिस्थितियों को बदलने की क्षमता है। खुद पर भरोसा करें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं।

कन्या — Eight of Cups (एट ऑफ कप्स)

आज एट ऑफ कप्स आपको उन चीजों से दूरी बनाने का संकेत दे रहा है जो लगातार आपकी मानसिक या भावनात्मक ऊर्जा को खत्म कर रही हैं। यह किसी ऐसे रिश्ते, काम, आदत या परिस्थिति से जुड़ा हो सकता है जिसमें आप काफी समय से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदले में संतुष्टि नहीं मिल रही। किसी चीज को छोड़ना आसान नहीं होता, खासकर तब जब उसमें आपका काफी समय और भावनाएं लगी हों। लेकिन आज का कार्ड आपको याद दिलाता है कि हर चीज को केवल इसलिए पकड़े रखना जरूरी नहीं है क्योंकि उसमें आपने बहुत मेहनत की है। कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे कुछ छोड़ना पड़ता है। आज अपने मानसिक सुकून को प्राथमिकता दें।

आज का संदेश: जो चीज लगातार आपकी ऊर्जा और शांति छीन रही है, उससे दूरी बनाने की अनुमति खुद को दें।

तुला — Ace of Cups (ऐस ऑफ कप्स)

आज ऐस ऑफ कप्स आपके जीवन में एक नई भावनात्मक शुरुआत का संकेत दे रहा है। प्रेम, दोस्ती, परिवार या किसी खास व्यक्ति के साथ रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंच सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी नए व्यक्ति से भावनात्मक जुड़ाव की शुरुआत हो सकती है। रिश्ते में हैं तो आज अपने पार्टनर के साथ दिल की बात साझा करने और नजदीकी बढ़ाने का अच्छा समय है। यह कार्ड केवल प्रेम तक सीमित नहीं है, बल्कि भावनात्मक उपचार और खुद के प्रति प्रेम का भी संकेत देता है। पिछले किसी भावनात्मक अनुभव के कारण यदि आपका दिल बंद हो गया था, तो आज धीरे-धीरे सकारात्मक भावनाओं के लिए जगह बनाने की जरूरत है।

आज का संदेश: अपने दिल को नई शुरुआत के लिए खुला रखें और प्रेम, भावनात्मक सुख व उपचार को जीवन में जगह दें।

वृश्चिक — The High Priestess (द हाई प्रीस्टेस)

आज द हाई प्रीस्टेस आपको अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने और हर बात हर किसी के साथ साझा न करने की सलाह दे रही है। किसी परिस्थिति को लेकर आपके मन में जो पहला संकेत या भावना आ रही है, उसे नजरअंदाज न करें। संभव है कि अभी किसी मामले की पूरी तस्वीर आपके सामने न हो, इसलिए जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के बजाय कुछ समय शांत रहकर परिस्थितियों को समझना बेहतर होगा। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट, व्यक्तिगत योजना या महत्वपूर्ण फैसले पर काम कर रहे हैं, तो उसे फिलहाल निजी रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। हर योजना को सफल होने से पहले दुनिया के सामने बताना जरूरी नहीं है।

आज का संदेश: अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें, परिस्थितियों को ध्यान से समझें और महत्वपूर्ण योजनाओं को सही समय आने तक निजी रखें।

धनु — Three of Wands (थ्री ऑफ वांड्स)

आज थ्री ऑफ वांड्स विस्तार, नए अवसर और भविष्य की ओर बढ़ने का संकेत दे रहा है। जिस योजना पर आपने पहले से काम शुरू किया है, उसमें आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। करियर, बिजनेस, यात्रा या नए लोगों के साथ जुड़ने के अवसर सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा मौका मिले जो आपको अपनी मौजूदा सीमाओं से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करे। आज केवल तुरंत मिलने वाले परिणामों पर ध्यान देने के बजाय लंबी अवधि की संभावनाओं के बारे में सोचें। आपकी मेहनत का पूरा परिणाम आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन दिशा सकारात्मक है।

आज का संदेश: विस्तार के अवसर आपके सामने हैं। बड़ा सोचें और अपने दायरे से बाहर आने वाले नए अवसरों के लिए खुले रहें।

मकर — Four of Swords (फोर ऑफ स्वॉर्ड्स)

आज फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आपको रुकने, आराम करने और खुद को दोबारा ऊर्जा देने का संदेश दे रहा है। लगातार काम और जिम्मेदारियों के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है। ऐसे में हर समस्या का समाधान तुरंत निकालने की कोशिश करने के बजाय कुछ समय खुद को देना बेहतर होगा। पर्याप्त नींद, शांत वातावरण, ध्यान या अकेले में बिताया गया कुछ समय आपके मन को काफी राहत दे सकता है। यदि किसी फैसले को लेकर मन स्पष्ट नहीं है, तो आज उसे जबरदस्ती तय करने की जरूरत नहीं है। कई बार थोड़ा पीछे हटने से चीजें ज्यादा साफ दिखाई देने लगती हैं।

आज का संदेश: खुद को आराम और मानसिक शांति का समय दें। नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए आज रिचार्ज होना जरूरी है।

कुंभ — Knight of Swords (नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स)

आज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स तेज गति, अचानक होने वाले घटनाक्रम और महत्वपूर्ण बातचीत का संकेत दे रहा है। कोई जरूरी फोन कॉल, ईमेल, संदेश या खबर अचानक आपके सामने आ सकती है, जिसके लिए आपको तुरंत प्रतिक्रिया देनी पड़े। कार्यक्षेत्र में किसी मुद्दे पर तेजी से निर्णय लेना पड़ सकता है। आपकी स्पष्ट सोच और सीधे संवाद करने की क्षमता आज आपके पक्ष में रहेगी। लेकिन जल्दबाजी में बोलने या बिना पूरी जानकारी के कोई कदम उठाने से बचें। गति जरूरी है, लेकिन उसके साथ समझदारी भी जरूरी है।

आज का संदेश: अचानक आने वाली खबरों और अवसरों के लिए तैयार रहें, लेकिन तेजी के साथ समझदारी और स्पष्टता भी बनाए रखें।

मीन — The Star (द स्टार)

आज द स्टार आपके लिए उम्मीद, उपचार, सकारात्मक सोच और नई आस्था की ऊर्जा लेकर आया है। यदि पिछले कुछ समय से किसी परिस्थिति को लेकर निराशा या असमंजस महसूस कर रहे थे, तो आज धीरे-धीरे चीजों को बेहतर नजरिए से देखने की क्षमता वापस आ सकती है। कोई पुराना सपना या लक्ष्य फिर से महत्वपूर्ण लग सकता है। भावनात्मक रूप से भी आज का दिन खुद को संभालने और भीतर से मजबूत होने का है। हर चीज तुरंत बदलने की उम्मीद न करें, बल्कि छोटे-छोटे सकारात्मक संकेतों पर ध्यान दें। आपकी उम्मीद और विश्वास आपको आगे बढ़ने की ताकत देंगे।

आज का संदेश: अपने सफर पर विश्वास रखें। धीरे-धीरे उपचार हो रहा है और आपके जीवन में उम्मीद की नई रोशनी लौट रही है।

आज का सकारात्मक संकल्प

मैं अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता/करती हूं। मैं अपने अंतर्ज्ञान की आवाज सुनता/सुनती हूं, अपनी ऊर्जा और भावनाओं का सम्मान करता/करती हूं और सही समय पर सही दिशा में कदम बढ़ाता/बढ़ाती हूं। मैं नई शुरुआत, सफलता, उपचार और सकारात्मक अवसरों के लिए स्वयं को खुला रखता/रखती हूं।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।