Daily Tarot Horoscope 16 November 2026: आज का दिन धैर्य, स्पष्टता और समझदारी से फैसले लेने का संकेत दे रहा है। कुछ राशियों के जीवन में कामकाज और बातचीत की रफ्तार तेज हो सकती है, जबकि कुछ लोगों को रुककर अपनी प्राथमिकताओं और भावनाओं को समझने की जरूरत होगी। परिवार, रिश्ते और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा भी आज महत्वपूर्ण विषय बने रह सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी करने के बजाय सोच-समझकर कदम उठाएं। अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें, लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करें। याद रखें कि तरक्की का मतलब हमेशा तेजी से आगे बढ़ना नहीं होता। कई बार सही समय पर लिया गया छोटा-सा फैसला भी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। जानें टैरो गुरु दीपाली रावतानी से मेष से लेकर मीन राशि का आज का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल

आज का दिन आपके धैर्य और भावनात्मक मजबूती की परीक्षा ले सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी या वरिष्ठ की बात आपको परेशान कर सकती है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को समझने की कोशिश करें। आपकी शांत सोच और संयम किसी भी मुश्किल परिस्थिति को संभालने में मदद करेंगे। व्यापार से जुड़े लोगों को ग्राहकों और साझेदारों के साथ बातचीत में धैर्य रखना होगा। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और भावनाओं में आकर कोई बड़ा फैसला न लें। निजी जीवन में परिवार या पार्टनर को आपके सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। रिश्ते में हैं तो छोटी-छोटी बातों को बहस का मुद्दा न बनाएं। सिंगल लोगों के लिए यह समय खुद पर भरोसा बढ़ाने और अपनी भावनाओं को समझने का है। आज आपकी असली ताकत दूसरों को जवाब देने में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखने में दिखाई देगी।

आज का संदेश: सच्ची ताकत दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को समझदारी से संभालने में है।

वृषभ टैरो राशिफल — टेन ऑफ पेंटाकल्स (Ten of Pentacles)

आज आपका ध्यान परिवार, आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं पर रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आप अपने लंबे समय के लक्ष्यों को लेकर गंभीरता से विचार करेंगे। किसी वरिष्ठ, अनुभवी व्यक्ति या बिजनेस पार्टनर से हुई बातचीत आपको आगे की दिशा तय करने में मदद कर सकती है। व्यापार करने वालों के लिए पुराने संपर्कों को मजबूत करने और भविष्य की योजनाओं पर काम करने का अच्छा समय है। आर्थिक रूप से बचत, निवेश और पारिवारिक खर्चों की समीक्षा करना फायदेमंद रहेगा। बिना जरूरत के खर्च करने से बचें। पारिवारिक जीवन में सुखद माहौल रह सकता है और किसी महत्वपूर्ण विषय पर घर के सदस्यों के साथ चर्चा हो सकती है। प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाने का मौका मिलेगा। सिंगल लोगों की रुचि किसी ऐसे व्यक्ति में बढ़ सकती है जो गंभीर और स्थिर सोच रखता हो। आज आपको समझ आएगा कि मजबूत भविष्य बनाने के लिए सही फैसलों के साथ अपनों का साथ भी जरूरी है।

आज का संदेश: भविष्य की मजबूत नींव आज लिए गए समझदारी भरे फैसलों और रिश्तों में विश्वास से तैयार होती है।

मिथुन टैरो राशिफल — एट ऑफ वांड्स (Eight of Wands)

आज आपके कामकाज और बातचीत की रफ्तार तेज रह सकती है। कार्यक्षेत्र में कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है या लंबे समय से जिस जवाब का इंतजार था, वह मिल सकता है। नई मीटिंग, ईमेल या किसी महत्वपूर्ण संदेश के जरिए आपको कोई उपयोगी जानकारी मिल सकती है। इसलिए जरूरी बातचीत और संदेशों का समय पर जवाब दें। व्यापारियों के लिए नए क्लाइंट से संपर्क करने, पुराने प्रस्तावों पर फॉलोअप लेने और नए अवसर तलाशने का अच्छा दिन है। आर्थिक मामलों में भी कुछ अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। निजी जीवन में बातचीत बढ़ेगी और किसी पुराने मुद्दे पर खुलकर चर्चा हो सकती है। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां दूर करने का मौका मिलेगा। सिंगल लोगों को सोशल मीडिया या किसी परिचित के माध्यम से दिलचस्प व्यक्ति से बातचीत शुरू करने का अवसर मिल सकता है। दिन की व्यस्तता के बीच अपनी प्राथमिकताएं तय रखना जरूरी होगा।

आज का संदेश: अवसर तेजी से आपके सामने आ सकते हैं। सतर्क रहें, स्पष्ट बातचीत करें और समय का सही इस्तेमाल करें।

कर्क टैरो राशिफल— सिक्स ऑफ कप्स (Six of Cups)

आज अतीत से जुड़ी कोई याद या पुराना रिश्ता फिर से चर्चा में आ सकता है। संभव है कि कोई पुराना दोस्त आपसे संपर्क करे या अचानक कोई ऐसी घटना हो जो आपको बीते दिनों की याद दिला दे। कार्यक्षेत्र में किसी पुराने सहकर्मी, मेंटर या परिचित से मुलाकात फायदेमंद साबित हो सकती है। पहले किए गए काम का अनुभव आज किसी समस्या का हल निकालने में आपकी मदद करेगा। व्यापारियों के लिए पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क करना और मौजूदा रिश्तों को मजबूत बनाना अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें, खासकर परिवार से जुड़े खर्चों को लेकर सावधानी रखें। पारिवारिक जीवन में अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ पुरानी खूबसूरत यादें ताजा हो सकती हैं। सिंगल लोगों का झुकाव किसी पुराने परिचित की तरफ बढ़ सकता है। हालांकि, बीते समय को याद करना अच्छा है, लेकिन उसमें उलझकर अपने वर्तमान और भविष्य को नजरअंदाज न करें।

आज का संदेश: पुरानी यादों को संजोकर रखें, लेकिन जिंदगी में आने वाले नए अनुभवों के लिए भी खुद को तैयार रखें।

सिंह टैरो राशिफल— द एम्परर (The Emperor)

आज आपको अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से संभालने और किसी महत्वपूर्ण मामले में नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी योजना बनाने और लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता सामने आएगी। किसी बड़े प्रोजेक्ट या अहम फैसले की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। हालांकि, नेतृत्व करते समय दूसरों की राय को भी महत्व देना जरूरी होगा। व्यापारियों के लिए कामकाज को व्यवस्थित करने, प्रबंधन सुधारने और भविष्य की रणनीति बनाने का अच्छा दिन है। आर्थिक मामलों में बजट और खर्चों पर ध्यान दें। अनावश्यक जोखिम लेने से बचना बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन में कोई सदस्य आपसे सलाह या सहयोग मांग सकता है। प्रेम संबंधों में अपनी बात मनवाने के बजाय पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। सिंगल लोगों को किसी आत्मविश्वासी और जिम्मेदार व्यक्तित्व की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है। आज आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अधिकार के साथ कितनी समझदारी दिखाते हैं।

आज का संदेश: जिम्मेदारियों से पीछे न हटें। आत्मविश्वास के साथ फैसले लें और नेतृत्व करते समय समझदारी बनाए रखें।

कन्या टैरो राशिफल— पेज ऑफ पेंटाकल्स (Page of Pentacles)

आज सीखने और अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए कोई नया अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी नए प्रोजेक्ट, नौकरी, कोर्स या महत्वपूर्ण चर्चा के जरिए आपके सामने आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। किसी भी नई जिम्मेदारी को स्वीकार करने से पहले उसकी बारीकियों को अच्छी तरह समझ लें। आपकी सीखने की इच्छा और मेहनत करने का रवैया वरिष्ठों को प्रभावित कर सकता है। व्यापारियों के लिए नई योजनाओं पर विचार करने, बाजार की जानकारी जुटाने और सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने का अच्छा समय है। आर्थिक मामलों में बचत और निवेश से जुड़ी जानकारी हासिल करना फायदेमंद रहेगा। बिना पूरी जानकारी के किसी योजना में पैसा लगाने से बचें। निजी जीवन में भी आप अपने भविष्य और व्यक्तिगत विकास को लेकर गंभीर रहेंगे। प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के लक्ष्यों को समझने और सहयोग देने की जरूरत होगी। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिससे काम या पढ़ाई के दौरान बातचीत शुरू हो।

आज का संदेश: सीखने की इच्छा बनाए रखें। आज उठाया गया छोटा कदम भविष्य में बड़ी सफलता की वजह बन सकता है।

तुला टैरो राशिफल — द एम्प्रेस (The Empress)

आज रचनात्मकता, रिश्तों और व्यक्तिगत खुशियों पर आपका ध्यान रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके नए विचारों को सराहना मिल सकती है, खासकर यदि आपका काम डिजाइन, कम्युनिकेशन, प्लानिंग या लोगों से जुड़ा हुआ है। किसी पुराने प्रोजेक्ट में भी आप अपनी रचनात्मक सोच से नई दिशा ला सकते हैं। व्यापारियों के लिए ब्रांडिंग, ग्राहकों के अनुभव और बिजनेस की प्रस्तुति को बेहतर बनाने का अच्छा समय है। आर्थिक रूप से आप अपने आराम और पसंद की चीजों पर खर्च करना चाह सकते हैं, लेकिन बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा। पारिवारिक जीवन में अपनापन और सहयोग महसूस होगा। प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। सिंगल लोगों को अपने स्वाभाविक आकर्षण और आत्मविश्वास के कारण किसी का ध्यान मिल सकता है। इसके अलावा, आज खुद की देखभाल, पसंदीदा गतिविधियों और शौक के लिए भी समय निकालें। दूसरों को खुश रखने की कोशिश में अपनी जरूरतों को नजरअंदाज न करें।

आज का संदेश: दूसरों को जितना प्यार और सम्मान देते हैं, उतना ही खुद को भी देना सीखें।

वृश्चिक टैरो राशिफल— ऐस ऑफ स्वॉर्ड्स (Ace of Swords)

आज किसी उलझे हुए मामले का समाधान मिल सकता है। जिस बात को लेकर आप लंबे समय से असमंजस में थे, उससे जुड़ी कोई अहम जानकारी सामने आ सकती है। कार्यक्षेत्र में अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने और लंबित मामलों पर बातचीत करने का अच्छा दिन है। यदि किसी सहकर्मी या वरिष्ठ के साथ गलतफहमी चल रही है तो खुलकर बात करने से स्थिति बेहतर हो सकती है। व्यापारियों को किसी भी समझौते, प्रस्ताव या जरूरी दस्तावेज को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। आर्थिक मामलों में अनुमान लगाने के बजाय तथ्यों के आधार पर फैसला लें। निजी जीवन में भी आप किसी ऐसी बात पर चर्चा कर सकते हैं जिसे लंबे समय से मन में दबाकर रखा था। प्रेम संबंधों में ईमानदारी से बातचीत करना जरूरी होगा। सिंगल लोगों को किसी व्यक्ति के प्रति अपनी भावनाओं को लेकर स्पष्टता मिल सकती है। हालांकि, अपनी बात रखते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें।

आज का संदेश: भ्रम और अनुमानों से बाहर निकलें। सच को समझें और स्पष्टता के साथ अपने फैसले लें।

धनु टैरो राशिफल- नाइट ऑफ वांड्स (Knight of Wands)

आज आपके भीतर नई चीजें करने और कुछ अलग अनुभव करने की इच्छा बढ़ सकती है। आप किसी नए प्रोजेक्ट, यात्रा या अवसर की ओर आकर्षित हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी ऊर्जा और पहल करने की क्षमता आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है। हालांकि, उत्साह में आकर पुरानी जिम्मेदारियों को अधूरा न छोड़ें। व्यापारियों के लिए नए क्लाइंट से संपर्क करने, बिजनेस आइडिया पर काम करने और नए प्रयोग करने का अच्छा समय है। आर्थिक मामलों में खासकर शॉपिंग, मनोरंजन या यात्रा पर जल्दबाजी में खर्च करने से बचें। प्रेम संबंधों में आपका उत्साही स्वभाव रिश्ते में नई ऊर्जा ला सकता है, लेकिन कोई ऐसा वादा न करें जिसे निभाना मुश्किल हो। सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से अचानक दिलचस्प बातचीत शुरू हो सकती है। दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन उसका सही दिशा में इस्तेमाल करना जरूरी है। केवल शुरुआत करना ही नहीं, किसी काम को पूरा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

आज का संदेश: अपने जुनून को सही दिशा दें। उत्साह के साथ योजना बनाकर आगे बढ़ें और जल्दबाजी में प्रतिबद्धता न करें।

मकर टैरो राशिफल— फोर ऑफ स्वॉर्ड्स (Four of Swords)

आज आपको लगातार काम और जिम्मेदारियों के बीच थोड़ा आराम करने की जरूरत महसूस हो सकती है। पिछले कुछ समय से आप कई चीजों को एक साथ संभाल रहे हैं, ऐसे में खुद को मानसिक रूप से शांत रखना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र में हर काम को तुरंत पूरा करने का दबाव न लें। जरूरी कामों को प्राथमिकता दें और बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें। व्यापारियों के लिए नई शुरुआत करने के बजाय मौजूदा योजनाओं की समीक्षा करने और आगे की रणनीति पर शांत मन से विचार करने का दिन है। आर्थिक मामलों में भी किसी बड़े जोखिम से बचें और अपनी स्थिति को समझने के लिए समय निकालें। निजी जीवन में आप कुछ समय अकेले बिताना पसंद कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में पार्टनर को व्यक्तिगत स्पेस देना और उनकी भावनाओं को समझना जरूरी होगा। सिंगल लोगों को यह सोचने का मौका मिलेगा कि वे वास्तव में अपने रिश्ते से क्या चाहते हैं। याद रखें, आराम करना समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि खुद को दोबारा ऊर्जा देने का तरीका है।

आज का संदेश: खुद को थोड़ा विराम दें। शांत मन से लिए गए फैसले जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बेहतर होते हैं।

कुंभ टैरो राशिफल — थ्री ऑफ कप्स (Three of Cups)

आज दोस्तों, सामाजिक संपर्कों और अपनों के साथ बिताए गए पल आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। किसी पुराने दोस्त से बातचीत हो सकती है या किसी मिलन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में टीमवर्क और नेटवर्किंग के जरिए कोई उपयोगी अवसर सामने आ सकता है। आपके पेशेवर संपर्कों में शामिल कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण जानकारी या नई संभावना के बारे में बता सकता है। व्यापारियों के लिए पुराने ग्राहकों, सहयोगियों और नए संपर्कों से जुड़ने का अच्छा दिन है। आर्थिक मामलों में दोस्तों के साथ घूमने-फिरने या किसी समारोह के दौरान होने वाले खर्चों पर ध्यान दें। पारिवारिक और प्रेम जीवन में भी सकारात्मक माहौल रह सकता है। पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने या साथ में अच्छा समय बिताने की योजना बन सकती है। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी दोस्त या सामाजिक कार्यक्रम के जरिए दिलचस्प व्यक्ति से हो सकती है। अपनी छोटी-छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाना न भूलें।

आज का संदेश: अपनों के साथ खुशियां बांटें और उन रिश्तों की कद्र करें जो मुश्किल समय में आपका साथ देते हैं।

मीन टैरो राशिफल— द हाई प्रीस्टेस (The High Priestess)

आज आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको किसी महत्वपूर्ण स्थिति को समझने में मदद कर सकती है। हो सकता है कि किसी मामले से जुड़ी पूरी जानकारी अभी सामने न आई हो, लेकिन आप उसके पीछे छिपे संकेतों को महसूस कर सकें। कार्यक्षेत्र में किसी योजना या विचार को साझा करने से पहले सही समय का इंतजार करें। यदि आप किसी महत्वपूर्ण फैसले या जवाब का इंतजार कर रहे हैं तो जल्दबाजी करने के बजाय स्थिति को समझने की कोशिश करें। व्यापारियों को अपने अनुभव पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन किसी भी बड़े फैसले से पहले जरूरी जानकारी की जांच जरूर करें। आर्थिक मामलों में अधूरी जानकारी या किसी के वादों के आधार पर पैसा लगाने से बचें। प्रेम संबंधों में पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, लेकिन केवल चुप्पी के आधार पर कोई निष्कर्ष न निकालें। सिंगल लोगों का आकर्षण किसी रहस्यमयी या शांत स्वभाव वाले व्यक्ति की ओर बढ़ सकता है। आज जल्दबाजी से ज्यादा निरीक्षण और समझदारी आपके काम आएगी।

आज का संदेश: अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें, परिस्थितियों को ध्यान से समझें और हर जवाब के लिए जल्दबाजी न करें।

आज का सकारात्मक संकल्प: “मैं धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपने फैसले लेता/लेती हूं। मैं अपनी यात्रा पर भरोसा रखता/रखती हूं और हर अवसर का स्वागत समझदारी और सकारात्मकता के साथ करता/करती हूं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।