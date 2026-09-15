Aaj Ka Tarot Rashifal 15 September 2026 (आज का टैरो राशिफल 15 सितंबर 2026): आज के टैरो कार्ड संकेत दे रहे हैं कि दिन आत्मविश्वास, स्पष्टता, रिश्तों, आर्थिक स्थिरता और आगे बढ़ने की ऊर्जा से भरा रहेगा। कुछ राशियों के लिए आज अपने जीवन और योजनाओं की कमान खुद संभालने का समय है, तो कुछ के लिए आर्थिक और पेशेवर स्थिरता मजबूत होती दिखाई दे रही है। रिश्तों के मामले में भी आज महत्वपूर्ण फैसले और भावनात्मक जुड़ाव सामने आ सकते हैं। वहीं, कुछ लोगों को बीती निराशाओं को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर देखने की जरूरत होगी। कुल मिलाकर आज का दिन आपको यह याद दिलाता है कि जब आप अपनी दिशा को लेकर स्पष्ट होते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं, तो परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगती हैं। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष से लेकर मीन राशि का आज का टैरो राशिफल…

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आज कुछ राशि के जातकों अपने फैसलों की कमान खुद संभालनी होगी, तो कुछ राशियों को रिश्तों और भावनाओं को समझते हुए महत्वपूर्ण चुनाव करने होंगे। आर्थिक और पेशेवर मामलों में स्थिरता के संकेत हैं, लेकिन इसके लिए अनुशासन और समझदारी बनाए रखना जरूरी होगा। अगर अतीत की कोई निराशा अभी भी आपको पीछे खींच रही है, तो आज उसे धीरे-धीरे छोड़ने की कोशिश करें। जो हो चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद आप क्या चुनते हैं, यह आपके हाथ में है। वहीं, नई प्रेरणा और नए अवसरों को पहचानें और जरूरत पड़ने पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का साहस रखें।

आज सफलता के लिए तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण रहेंगी स्पष्टता, संतुलन और आत्मविश्वास। अपने फैसलों पर भरोसा रखें, लेकिन दूसरों की भावनाओं और जरूरतों का भी सम्मान करें। जब दिल और दिमाग के बीच सही संतुलन बनता है, तभी सही दिशा दिखाई देती है।

मेष — The Emperor (द एम्परर)

मेष राशि वालों के लिए The Emperor आज नियंत्रण, अनुशासन और नेतृत्व की ऊर्जा लेकर आया है। आज आपको अपनी योजनाओं और फैसलों की कमान खुद संभालनी होगी। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके सामने आ सकती है, जहां दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय आपको खुद निर्णय लेना पड़ सकता है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, बिजनेस या व्यक्तिगत लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, तो स्पष्ट योजना बनाकर आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आर्थिक मामलों में भी बिना सोचे खर्च करने के बजाय व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखें। रिश्तों में भी अपनी बात मजबूती से रखें, लेकिन जरूरत से ज्यादा नियंत्रण करने से बचें।

आज का संदेश: अपनी योजनाओं की कमान अपने हाथ में लें और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें।

वृषभ — Nine of Pentacles (नाइन ऑफ पेंटाकल्स)

वृषभ राशि के लिए Nine of Pentacles आत्मनिर्भरता, आर्थिक आराम और अपनी मेहनत से हासिल की गई सफलता का संकेत है। आज आपको अपनी उपलब्धियों और उस स्थिरता पर गर्व महसूस हो सकता है, जिसे आपने धीरे-धीरे बनाया है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का परिणाम आर्थिक लाभ, बेहतर अवसर या सम्मान के रूप में मिल सकता है। अगर आप अपने दम पर कोई काम कर रहे हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह कार्ड आपको अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने के साथ-साथ अपनी मेहनत की कद्र करने की सलाह देता है। हालांकि, आर्थिक सुविधा के बीच जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें और भविष्य के लिए मजबूत आधार बनाए रखें।

आज का संदेश: अपनी मेहनत से मिली स्वतंत्रता और आर्थिक स्थिरता का आनंद लें, लेकिन भविष्य के लिए समझदारी से योजना बनाते रहें।

मिथुन — Ace of Swords (ऐस ऑफ स्वॉर्ड्स)

मिथुन राशि वालों के लिए Ace of Swords आज स्पष्टता, सच्चाई और किसी महत्वपूर्ण एहसास का संकेत दे रहा है। पिछले कुछ समय से जिस सवाल या स्थिति को लेकर आप असमंजस में थे, उससे जुड़ी कोई बात आज अचानक स्पष्ट हो सकती है। किसी बातचीत, खबर या जानकारी से आपको ऐसी समझ मिल सकती है, जो आगे का रास्ता तय करने में मदद करेगी। कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेने, योजना बनाने या अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने का यह अच्छा समय है। आज अपनी सोच को तथ्यों पर आधारित रखें और भ्रम या दूसरों की धारणाओं से प्रभावित होने से बचें। जो सच्चाई सामने आए, उसे स्वीकार करने का साहस रखें।

आज का संदेश: स्पष्टता को अपनाएं और सच्चाई के आधार पर महत्वपूर्ण फैसले लें।

कर्क — The Lovers (द लवर्स)

कर्क राशि के लिए The Lovers रिश्तों, भावनात्मक जुड़ाव और महत्वपूर्ण चुनावों का संकेत है। आज आपके सामने किसी रिश्ते से जुड़ा कोई अहम फैसला आ सकता है। यह जरूरी नहीं कि बात केवल प्रेम संबंध की हो—परिवार, दोस्ती या किसी साझेदारी में भी आपको दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाना पड़ सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो आज आपसी समझ और खुलकर बातचीत रिश्ते को और मजबूत कर सकती है। अविवाहित लोगों के लिए किसी खास व्यक्ति से meaningful connection बनने के संकेत हैं। कोई भी फैसला केवल भावनाओं में बहकर न लें; यह समझना जरूरी है कि आपके मूल्यों और भविष्य के लिए क्या सही है।

आज का संदेश: रिश्तों में सच्चाई और समझदारी से चुनाव करें। सही जुड़ाव वही है जिसमें दिल और दिमाग दोनों साथ हों।

सिंह — Four of Wands (फोर ऑफ वांड्स)

सिंह राशि वालों के लिए Four of Wands खुशी, उत्सव और भावनात्मक संतुष्टि का संकेत लेकर आया है। आज घर-परिवार या दोस्तों के साथ किसी छोटी या बड़ी खुशी को सेलिब्रेट करने का मौका मिल सकता है। किसी उपलब्धि, अच्छे समाचार या महत्वपूर्ण पड़ाव के पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र में भी किसी प्रोजेक्ट के पूरा होने या टीम की सफलता का जश्न मनाया जा सकता है। रिश्तों में अपनापन और स्थिरता महसूस होगी। अगर पिछले कुछ दिनों से आप लगातार जिम्मेदारियों में व्यस्त थे, तो आज थोड़ा रुककर अपनी उपलब्धियों का आनंद लेना जरूरी है।

आज का संदेश: आज की खुशियों को खुलकर सेलिब्रेट करें और अपने प्रियजनों के साथ अच्छे पलों का आनंद लें।

कन्या — King of Pentacles (किंग ऑफ पेंटाकल्स)

कन्या राशि के लिए King of Pentacles आर्थिक सुरक्षा, पेशेवर स्थिरता और लंबे समय की सफलता का मजबूत संकेत है। आज आपके काम में स्थिरता और जिम्मेदारी बढ़ सकती है। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी मेहनत और क्षमता को पहचान सकता है या आपको ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है, जो भविष्य में आपके करियर को मजबूत बनाए। आर्थिक मामलों में भी स्थिति बेहतर हो सकती है। बिजनेस करने वालों के लिए स्थिर लाभ या किसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय के संकेत हैं। आज जल्दबाजी में जोखिम लेने के बजाय व्यावहारिक सोच और दीर्घकालीन योजना पर ध्यान दें। आपकी मेहनत से बनाई गई मजबूत नींव अब आपको फायदा दे सकती है।

आज का संदेश: आर्थिक और पेशेवर स्थिरता आपके पक्ष में है। समझदारी से लिए गए फैसले भविष्य को मजबूत करेंगे।

तुला — Page of Wands (पेज ऑफ वांड्स)

तुला राशि वालों के लिए Page of Wands नई प्रेरणा, उत्साह और किसी नए विचार की शुरुआत का संकेत है। आज आपके मन में कोई ऐसा आइडिया आ सकता है, जो आगे चलकर महत्वपूर्ण अवसर बन सकता है। काम में नई जिम्मेदारी, नया प्रोजेक्ट या किसी नए क्षेत्र को explore करने की इच्छा बढ़ सकती है। यह समय अपनी जिज्ञासा को दबाने के बजाय उसे सकारात्मक दिशा देने का है। अगर आप किसी नई skill को सीखना चाहते हैं या कोई रचनात्मक काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो पहला कदम उठाने में देर न करें। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसमें भविष्य की बड़ी संभावना छिपी हो सकती है।

आज का संदेश: नई प्रेरणा को नजरअंदाज न करें। आज उठाया गया छोटा कदम आगे चलकर बड़ा अवसर बन सकता है।

वृश्चिक — Five of Cups (फाइव ऑफ कप्स)

वृश्चिक राशि वालों के लिए Five of Cups बीती निराशा और भावनात्मक बोझ को छोड़कर आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है। हो सकता है कि आपका ध्यान किसी ऐसी बात पर अटका हुआ हो, जो आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। किसी रिश्ते में निराशा, काम में असफलता या कोई पुरानी गलती आज फिर से मन में आ सकती है। लेकिन यह कार्ड आपको याद दिलाता है कि जो खो गया है, उसके साथ-साथ यह देखना भी जरूरी है कि आपके पास अभी क्या बचा है। हर अनुभव अपने साथ कोई सीख लेकर आता है। आज अतीत को बदलने की कोशिश करने के बजाय उससे सीख लेकर भविष्य की ओर देखना ज्यादा जरूरी है।

आज का संदेश: पुरानी निराशाओं को धीरे-धीरे छोड़ें। आपका भविष्य अभी भी कई नई संभावनाएं लेकर सामने खड़ा है।

धनु — The Chariot (द चैरियट)

धनु राशि वालों के लिए The Chariot गति, यात्रा, सफलता और लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का संकेत है। आज आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है या काम से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण movement हो सकता है। लंबे समय से रुका हुआ कोई काम भी गति पकड़ सकता है। अगर आपके सामने कई जिम्मेदारियां हैं, तो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना जरूरी होगा। यह कार्ड बताता है कि जीत हासिल करने के लिए केवल इच्छा नहीं, बल्कि focus और determination भी जरूरी है। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट हैं तो परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता आपके अंदर है।

आज का संदेश: लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। आपकी दृढ़ता सफलता की ओर ले जा सकती है।

मकर — Temperance (टेम्परेंस)

मकर राशि के लिए Temperance संतुलन, धैर्य और सही तालमेल का संकेत है। आज आपको काम, परिवार, निजी जीवन और अपनी जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी। हर चीज को एक साथ पूरा करने की कोशिश करने के बजाय प्राथमिकताएं तय करें। कार्यक्षेत्र में किसी विवाद या तनाव को शांत तरीके से संभालना आपके लिए बेहतर रहेगा। आर्थिक मामलों में भी अत्यधिक जोखिम या जल्दबाजी से बचें। रिश्तों में समझदारी और संयम बनाए रखें। यह कार्ड बताता है कि सफलता हमेशा तेज गति से नहीं आती; कई बार धीरे-धीरे और संतुलित तरीके से आगे बढ़ना ज्यादा मजबूत परिणाम देता है।

आज का संदेश: संतुलन बनाए रखें। धैर्य और सही तालमेल आपकी सफलता की कुंजी बनेंगे।

कुंभ — Queen of Wands (क्वीन ऑफ वांड्स)

कुंभ राशि वालों के लिए Queen of Wands आत्मविश्वास, आकर्षण और मजबूत व्यक्तिगत ऊर्जा का संकेत है। आज आपकी personality लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। कार्यक्षेत्र में अपनी बात रखने, नेतृत्व करने या किसी नए अवसर के लिए आगे आने का यह अच्छा समय है। लोग आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास से प्रभावित हो सकते हैं। अगर आप किसी creative या public-facing काम से जुड़े हैं, तो आपकी visibility बढ़ सकती है। रिश्तों में भी आपकी warmth और confidence सामने वाले को आकर्षित कर सकती है। बस ध्यान रखें कि आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की सीमा को बनाए रखना जरूरी है।

आज का संदेश: अपने आत्मविश्वास को अपनी ताकत बनाएं। आपकी सकारात्मक और आकर्षक ऊर्जा आज लोगों पर प्रभाव डालेगी।

मीन — Ten of Cups (टेन ऑफ कप्स)

मीन राशि के लिए Ten of Cups भावनात्मक संतुष्टि, प्रेम, परिवार और रिश्तों में खुशी का बेहद सकारात्मक संकेत है। आज आपको अपनों के साथ रहने और उनसे जुड़ाव महसूस करने का मौका मिल सकता है। परिवार में कोई अच्छी खबर या खुशी का अवसर आ सकता है। अगर किसी रिश्ते में दूरी या गलतफहमी थी, तो उसे प्यार और बातचीत से दूर करने का अच्छा समय है। यह कार्ड आपको याद दिलाता है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां हमेशा भौतिक उपलब्धियों से नहीं आतीं—कई बार अपनों का साथ ही सबसे बड़ी सफलता होती है। आज अपने रिश्तों को समय दें और उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करें, जो मुश्किल समय में आपके साथ रहे हैं।

आज का संदेश: अपने रिश्तों और अपनों के साथ मिले भावनात्मक सुख को महत्व दें। आज दिल से जुड़ी खुशियां आपके आसपास हैं।

आज का सकारात्मक संकल्प

मैं अपने जीवन की दिशा को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ चुनता/चुनती हूं। मैं पुराने दुखों को छोड़कर आगे बढ़ता/बढ़ती हूं, अपने रिश्तों को महत्व देता/देती हूं और संतुलन के साथ अपने भविष्य का निर्माण करता/करती हूं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।