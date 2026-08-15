Aaj Ka Tarot Rashifal 15 August 2026 (आज का टैरो राशिफल 15 अगस्त 2026): आज की टैरो एनर्जी नई शुरुआत, आर्थिक स्थिरता, महत्वपूर्ण फैसले, भावनात्मक उपचार, आत्मविश्वास, सच्चाई, बदलाव और रिश्तों पर केंद्रित रहेगी। आज कुछ राशियों को नए अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ के लिए पुरानी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ने का समय है। रिश्तों और करियर से जुड़े फैसलों में आज अपने दिल के साथ-साथ व्यावहारिक सोच को भी महत्व देना जरूरी होगा। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानें मे, से लेकर मीन राशि तक का आज का टैरो राशिफल…

मेष और वृश्चिक के लिए नई शुरुआत और पहल करने की ऊर्जा मजबूत है, जबकि वृषभ और मकर के लिए स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा महत्वपूर्ण रहेगी। मिथुन के सामने कोई बड़ा फैसला आ सकता है और कर्क के लिए भावनात्मक उपचार का समय है। सिंह राशि के लिए पहचान और आत्मविश्वास की ऊर्जा खास तौर पर मजबूत है।

कन्या को यह समझने की जरूरत है कि कब किसी चीज से आगे बढ़ जाना चाहिए। तुला को सच्चाई के आधार पर फैसला लेने की सलाह है, जबकि धनु तनावपूर्ण परिस्थितियों से निकलकर शांति की ओर बढ़ सकता है। कुंभ के लिए तर्क और स्पष्ट सोच जरूरी है और मीन राशि को प्रेम या भावनाओं से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

आज का ब्रह्मांडीय संदेश कि नई शुरुआत के लिए पुरानी चीजों के लिए जगह बनानी पड़ती है। जो आपको आगे बढ़ाता है उसे अपनाएं, जो आपको रोकता है उसे छोड़ने का साहस रखें और अपने फैसले ईमानदारी से लें।”

मेष — Ace of Wands

नई प्रेरणा और रोमांचक शुरुआत के संकेत आज मेष राशि के लोगों के भीतर नई ऊर्जा और कुछ नया शुरू करने का उत्साह दिखाई देगा। लंबे समय से मन में चल रहा कोई आइडिया आज आपको उस पर पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है।

करियर में नया प्रोजेक्ट, नई जिम्मेदारी या कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो आपको उत्साहित करे। अगर आप किसी काम की शुरुआत को लेकर सही समय का इंतजार कर रहे थे तो आज पहल करना फायदेमंद रहेगा। आर्थिक मामलों में कमाई के नए साधन या बिजनेस आइडिया पर विचार हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में निवेश न करें।

प्रेम संबंधों में उत्साह और आकर्षण बढ़ेगा। कपल्स रिश्ते में नई ऊर्जा लाने की कोशिश कर सकते हैं। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसके साथ पहली नजर में ही अच्छी केमिस्ट्री महसूस हो।

आज की सलाह: जिस नए विचार को लेकर आपका मन बार-बार उत्साहित हो रहा है, उसे नजरअंदाज न करें। यह किसी बड़ी शुरुआत का संकेत हो सकता है।

वृषभ — Queen of Pentacles

आज वृषभ राशि के लिए आर्थिक सुरक्षा और व्यावहारिक सोच महत्वपूर्ण रहेगी। आपको अपनी मेहनत से बनाई गई स्थिरता पर गर्व महसूस हो सकता है।

करियर में आपकी जिम्मेदारियों को संभालने का तरीका लोगों को प्रभावित करेगा। काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने पर सराहना मिल सकती है। आर्थिक रूप से दिन अच्छा है। सेविंग्स, बजट और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। अनावश्यक खर्च से बचना बेहतर होगा।

रिश्तों में आप अपने पार्टनर की देखभाल और सहयोग के जरिए प्यार जताएंगे। कपल्स साथ मिलकर भविष्य की सुरक्षा को लेकर योजना बना सकते हैं। सिंगल लोगों को किसी भरोसेमंद और स्थिर स्वभाव वाले व्यक्ति की ओर आकर्षण हो सकता है।

आज की सलाह: असली सुख सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में स्थिरता और सुरक्षा बनाने में है।

मिथुन — The Lovers

आज मिथुन राशि के सामने कोई महत्वपूर्ण चुनाव आ सकता है। यह फैसला प्रेम संबंध, करियर या जिंदगी की दिशा से जुड़ा हो सकता है। आज भावनाओं के साथ अपनी प्राथमिकताओं और मूल्यों को भी ध्यान में रखें।

करियर में दो अवसरों या रास्तों में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है। सिर्फ दूसरों की उम्मीदों के आधार पर फैसला न लें। आर्थिक मामलों में किसी के साथ साझा निवेश या बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता से पहले अच्छी तरह सोचें।

प्रेम जीवन में खुलकर बातचीत करना जरूरी होगा। कपल्स भविष्य, कमिटमेंट या किसी महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा कर सकते हैं। सिंगल लोगों की जिंदगी में ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिसके साथ कनेक्शन सहज और गहरा महसूस हो।

आज की सलाह: वही फैसला चुनें जो आपके दिल और आपकी असली प्राथमिकताओं, दोनों से मेल खाता हो।

कर्क — The Star

कर्क राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से राहत देने वाला हो सकता है। जिस बात ने आपको परेशान किया था, उसे लेकर अब धीरे-धीरे उम्मीद और सकारात्मकता लौट सकती है।

करियर में किसी पुराने लक्ष्य को लेकर आपका भरोसा फिर से मजबूत होगा। कोई अच्छी खबर या प्रोत्साहन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार पर ध्यान दें और तुरंत बड़े परिणाम की उम्मीद न करें।

प्रेम संबंधों में भावनात्मक उपचार की संभावना है। कपल्स पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर करीब आ सकते हैं। सिंगल लोग किसी पुराने अनुभव की निराशा से बाहर निकलकर दोबारा प्यार पर भरोसा करना शुरू कर सकते हैं।

आज की सलाह: हर चीज का जवाब आज मिलना जरूरी नहीं है। उम्मीद बनाए रखना भी आगे बढ़ने की शुरुआत है।

सिंह — The Sun

आज सिंह राशि के लिए दिन खास तौर पर सकारात्मक रहने वाला है। The Sun आत्मविश्वास, सफलता, खुशी और पहचान का संकेत देता है। आप अपनी क्षमता को लेकर पहले से ज्यादा आश्वस्त महसूस करेंगे।

करियर में प्रेजेंटेशन, मीटिंग, इंटरव्यू और नेतृत्व से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। आपके काम की तारीफ हो सकती है और आपकी प्रोफेशनल विजिबिलिटी बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव या भविष्य को लेकर बेहतर स्थिति बन सकती है।

प्रेम जीवन में गर्मजोशी और खुशी रहेगी। कपल्स साथ में अच्छा समय बिता सकते हैं। सिंगल लोगों का आत्मविश्वास किसी खास व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है।

आज की सलाह: अपनी चमक छिपाने की जरूरत नहीं है। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें और खुद को सामने आने का मौका दें।

कन्या — Eight of Cups

आज कन्या राशि के लोग किसी ऐसी चीज को लेकर गंभीरता से सोच सकते हैं जो अब उन्हें पहले जैसी संतुष्टि नहीं दे रही। यह नौकरी, कोई प्रोजेक्ट, रिश्ता या पुरानी भावनात्मक स्थिति हो सकती है।

करियर में आपको लग सकता है कि मौजूदा काम या माहौल अब आपके भविष्य के लक्ष्यों से मेल नहीं खा रहा। तुरंत फैसला लेने के बजाय अपनी प्राथमिकताओं को समझें। आर्थिक मामलों में सिर्फ इसलिए किसी चीज में पैसा या समय न लगाते रहें क्योंकि उसमें पहले से निवेश कर चुके हैं।

रिश्तों में अगर कोई कनेक्शन लगातार भावनात्मक रूप से थका रहा है तो उसके बारे में ईमानदारी से सोचने का समय है। सिंगल लोग पुराने रिश्तों के पैटर्न से बाहर निकलने का फैसला कर सकते हैं।

आज की सलाह: किसी चीज को छोड़ना हमेशा हार नहीं होता। कई बार खुद को चुनने के लिए पीछे हटना जरूरी होता है।

तुला — Justice

आज तुला राशि को किसी महत्वपूर्ण मामले में भावनाओं के बजाय सच्चाई और तथ्यों पर भरोसा करना चाहिए। Justice कार्ड निष्पक्षता, जिम्मेदारी और सही फैसले का संकेत देता है।

करियर में कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट या ऑफिस से जुड़े किसी मामले को लेकर सावधानी बरतें। किसी भी दस्तावेज को पढ़े बिना फैसला न लें। आर्थिक मामलों में पेंडिंग पेमेंट, कागजी काम या वित्तीय जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने का अच्छा समय है।

प्रेम संबंधों में ईमानदारी जरूरी रहेगी। अगर रिश्ते में किसी तरह का असंतुलन है तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय बातचीत करें। सिंगल लोग अब ऐसे रिश्ते को प्राथमिकता देंगे जिसमें बराबरी और सम्मान हो।

आज की सलाह: जब भावनाएं आपको भ्रमित करें, तो तथ्यों पर लौटें। सच्चाई ही सही दिशा दिखाएगी।

वृश्चिक — The Magician

आज वृश्चिक राशि के लिए अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की मजबूत ऊर्जा है। आपके पास किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी स्किल, अनुभव या संसाधन पहले से मौजूद हो सकते हैं।

करियर में खुद पहल करने से फायदा होगा। किसी नए प्रोजेक्ट, बिजनेस आइडिया या अवसर को लेकर पहला कदम उठाया जा सकता है। आर्थिक मामलों में कमाई के नए साधन या बिजनेस प्लान पर काम शुरू हो सकता है। हालांकि सिर्फ उम्मीद के बजाय सही रणनीति बनाना जरूरी है।

रिश्तों में बातचीत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कोई दबा हुआ भाव सामने रखने से रिश्ता मजबूत हो सकता है। सिंगल लोगों का आत्मविश्वास और आकर्षण किसी का ध्यान खींच सकता है।

आज की सलाह: सही मौके का इंतजार करते रहने के बजाय अपने पास मौजूद साधनों का इस्तेमाल शुरू करें।

धनु — Six of Swords

आज धनु राशि के लोग किसी तनावपूर्ण दौर से धीरे-धीरे बाहर निकल सकते हैं। बीते समय की परेशानियां कम होंगी और मन में शांति की भावना बढ़ेगी।

करियर में किसी मुश्किल प्रोजेक्ट या ऑफिस की परेशानी का समाधान निकल सकता है। आप ऐसी दिशा में जाने के बारे में सोच सकते हैं जहां काम के साथ मानसिक शांति भी मिले। आर्थिक मामलों में अनावश्यक बोझ कम करने और अपनी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें।

रिश्तों में पुराने झगड़ों या गलतफहमियों से आगे बढ़ने का समय है। कपल्स किसी मुश्किल दौर को पीछे छोड़ सकते हैं। सिंगल लोग पुराने रिश्ते की भावनात्मक पकड़ से बाहर निकलकर नई शुरुआत के लिए तैयार हो सकते हैं।

आज की सलाह: हर पुरानी परेशानी को अपने साथ लेकर चलना जरूरी नहीं। कुछ चीजों को पीछे छोड़ना ही आगे बढ़ने का रास्ता है।

मकर — Four of Wands

आज मकर राशि के लिए स्थिरता और सेलिब्रेशन की ऊर्जा है। किसी उपलब्धि, प्रोजेक्ट की सफलता या परिवार से जुड़ी खुशी का मौका मिल सकता है।

करियर में कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा होने या एक बड़े पड़ाव तक पहुंचने के संकेत हैं। आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है। आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी। घर, प्रॉपर्टी या परिवार की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर भी ध्यान जा सकता है।

प्रेम जीवन में कपल्स भविष्य, घर या कमिटमेंट से जुड़े फैसले ले सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में गर्माहट बढ़ेगी। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी पारिवारिक या सोशल इवेंट में खास व्यक्ति से हो सकती है।

आज की सलाह: अगली मंजिल की चिंता में आज की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करना न भूलें।

कुंभ — King of Swords

आज कुंभ राशि के लिए स्पष्ट सोच और लॉजिकल निर्णय सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। किसी जटिल परिस्थिति में आपको ठंडे दिमाग से फैसला लेना पड़ सकता है।

करियर में कोई महत्वपूर्ण निर्णय या जिम्मेदारी सामने आ सकती है। दूसरों के दबाव में आने के बजाय तथ्यों और लंबे समय के परिणामों को देखें। आर्थिक मामलों में किसी निवेश या बड़ी खरीदारी से पहले पूरी रिसर्च करें।

रिश्तों में सीधे और स्पष्ट संवाद की जरूरत होगी। हालांकि बहुत ज्यादा विश्लेषण करने से भी बचें। सिंगल लोग सिर्फ आकर्षण के बजाय मानसिक समझ और अच्छी बातचीत को महत्व देंगे।

आज की सलाह: दिल की सुनना जरूरी है, लेकिन बड़े फैसलों में दिमाग को नजरअंदाज करना सही नहीं होगा।

मीन — Knight of Cups

आज मीन राशि के आसपास भावनात्मक और रोमांटिक ऊर्जा रहेगी। कोई खास संदेश, निमंत्रण या ऐसा जेस्चर मिल सकता है जो आपके दिल को छू जाए।

करियर में कोई ऑफर, निमंत्रण या क्रिएटिव अवसर सामने आ सकता है। अगर आपका काम कला, लेखन या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ा है तो आज प्रेरणा बेहतर तरीके से काम कर सकती है। आर्थिक मामलों में किसी आकर्षक ऑफर को स्वीकार करने से पहले उसकी व्यावहारिकता जरूर जांचें।

प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ सकता है। कपल्स को पार्टनर की ओर से कोई प्यारा सरप्राइज या भावनात्मक बातचीत मिल सकती है। सिंगल लोगों की ओर कोई व्यक्ति खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर कर सकता है।

आज की सलाह: सच्चे प्यार और अपनापन मिलने पर उसे हर बार शक की नजर से देखने की जरूरत नहीं होती।

आज की सबसे बड़ी सीख

“नई शुरुआत के लिए पुराने बोझ को छोड़ना जरूरी है। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें, सही और ईमानदार फैसले लें, जो आपको आगे बढ़ाता है उसे अपनाएं और जो आपकी शांति छीन रहा है उससे दूरी बनाने का साहस रखें।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।