Aaj Ka Tarot Rashifal 14 September 2026 (आज का टैरो राशिफल 14 सितंबर 2026): आज के टैरो कार्ड संकेत दे रहे हैं कि दिन सहयोग, तरक्की, सच्चाई, बदलाव और सही फैसले लेने की ऊर्जा से भरा रहेगा। कुछ राशियों के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करना नए अवसरों के दरवाजे खोल सकता है, वहीं कुछ लोगों के लिए रचनात्मकता, परिवार, करियर और आर्थिक स्थिरता से जुड़े अच्छे संकेत हैं। आज कुछ राशियों को यह समझने की जरूरत होगी कि कब आगे बढ़ना है और कब धैर्य के साथ अपने प्रयासों को समय देना है। वहीं, वृश्चिक राशि के लिए अचानक आने वाला बदलाव किसी ऐसी चीज को पीछे छोड़ने का संकेत दे सकता है, जो अब उनके जीवन में काम नहीं कर रही। कुल मिलाकर आज का दिन आपको यह सिखाता है कि सही लोगों का साथ, स्पष्ट सोच और बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी है। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष से लेकर मीन राशि का आज का टैरो राशिफल…

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आज कहीं सहयोग आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है, तो कहीं आपको खुद नेतृत्व करके आगे बढ़ना पड़ सकता है।अगर कोई बदलाव अचानक सामने आता है, तो उससे तुरंत डरने के बजाय यह समझने की कोशिश करें कि वह आपके जीवन में क्या नया स्थान बना रहा है। वहीं, जिन चीजों के परिणाम आने में समय लग रहा है, उन्हें लेकर धैर्य बनाए रखें। हर देरी असफलता का संकेत नहीं होती।

आज सच्चाई को स्वीकार करें, अपनी सीमाओं का सम्मान करें और उन अवसरों के लिए भी खुले रहें जिन्हें आपने पहले अपनी नजरों से दूर कर दिया था। अपने भविष्य की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए फैसले लें और जहां जरूरत हो, पुराने बोझ को पीछे छोड़कर शांत दिशा में आगे बढ़ें।

मेष — Three of Pentacles (थ्री ऑफ पेंटाकल्स)

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सहयोग और टीमवर्क के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है। Three of Pentacles संकेत देता है कि दूसरों के साथ मिलकर काम करने से आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं, जो अकेले प्रयास करने पर शायद आसानी से न मिलें। कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी, वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

किसी नए प्रोजेक्ट, बिजनेस आइडिया या काम से जुड़ी साझेदारी की शुरुआत भी हो सकती है। आपकी प्रतिभा और मेहनत को दूसरे लोग पहचान सकते हैं और इससे भविष्य में नए रास्ते खुल सकते हैं। अगर आप किसी काम को लेकर अटके हुए हैं तो मदद मांगने में संकोच न करें। आज सफलता केवल आपकी मेहनत से नहीं, बल्कि सही लोगों के साथ मिलकर काम करने से भी मिल सकती है।

आज का संदेश: सही लोगों के साथ मिलकर काम करने से आपके लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल सकते हैं।

वृषभ — The Empress (द एम्प्रेस)

वृषभ राशि के लिए The Empress समृद्धि, रचनात्मकता, सुंदरता और विकास का संकेत लेकर आई है। आज आपकी रचनात्मक सोच मजबूत रहेगी और आप किसी ऐसे काम की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिसमें आपकी कल्पनाशक्ति का इस्तेमाल हो।

कार्यक्षेत्र में कोई विचार या योजना धीरे-धीरे अच्छे परिणाम देने की स्थिति में आ सकती है। आर्थिक मामलों में भी स्थिरता और बेहतर अवसरों के संकेत हैं, लेकिन आज का कार्ड आपको यह भी याद दिलाता है कि जो आपके पास है, उसकी कद्र करना जरूरी है। रिश्तों में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। घर को सजाने, अपनी देखभाल करने या अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाने का भी मन कर सकता है। खुद को लगातार व्यस्त रखने के बजाय आज जीवन की छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लें।

आज का संदेश: अपने विचारों, रिश्तों और खुद की अच्छी तरह देखभाल करें जिस चीज को आप प्यार और धैर्य से संभालेंगे, उसमें वृद्धि होगी।

मिथुन — Justice (जस्टिस)

मिथुन राशि वालों के लिए आज Justice कार्ड सच्चाई, निष्पक्षता और सही निर्णय लेने का संकेत दे रहा है। कोई ऐसी स्थिति जो पिछले कुछ समय से स्पष्ट नहीं थी, आज उससे जुड़ी सच्चाई सामने आ सकती है। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण फैसला, कागजी कार्रवाई या जिम्मेदारी सामने आ सकती है, जहां तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना जरूरी होगा।

भावनाओं या दूसरों की बातों में आकर फैसला लेने से बचें। अगर आपने पहले किसी मामले में ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम किया है, तो उसका सकारात्मक परिणाम आपको मिल सकता है। वहीं, पुरानी गलती का सामना करना पड़े तो उससे बचने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करें। आज आपके लिए सबसे सही रास्ता वही होगा, जिसमें ईमानदारी और संतुलन बना रहे।

आज का संदेश: सच्चाई को अपने फैसलों का आधार बनाएं। निष्पक्ष और समझदारी भरा निर्णय आपके पक्ष में रहेगा।

कर्क — Four of Cups (फोर ऑफ कप्स)

कर्क राशि वालों के लिए Four of Cups संकेत दे रहा है कि आज आप किसी बात से भावनात्मक रूप से निराश या थोड़े उदास रह सकते हैं। संभव है कि आपका ध्यान इस बात पर ज्यादा हो कि आपको क्या नहीं मिला, जबकि आपके सामने कोई नया अवसर मौजूद हो।

काम, रिश्ते या निजी जीवन में कोई प्रस्ताव, बातचीत या मौका आपकी उम्मीद के मुताबिक न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसमें आपके लिए कोई संभावना नहीं है। पुराने अनुभवों की निराशा को वर्तमान अवसरों पर हावी न होने दें। आज थोड़ा खुला नजरिया रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। किसी फैसले को तुरंत खारिज करने के बजाय उसे एक बार ध्यान से समझें। हो सकता है जिस अवसर को आप साधारण समझ रहे हैं, वही आगे चलकर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो।

आज का संदेश: किसी अवसर को केवल इसलिए नजरअंदाज न करें क्योंकि वह आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आया है।

सिंह — Knight of Wands (नाइट ऑफ वांड्स)

सिंह राशि के लिए Knight of Wands आज जोश, गति, यात्रा और नए अनुभवों की ऊर्जा लेकर आया है। दिनचर्या से बाहर निकलने और कुछ नया करने की इच्छा बढ़ सकती है। अचानक यात्रा की योजना बन सकती है या काम से जुड़ी कोई ऐसी स्थिति सामने आ सकती है, जिसमें आपको तेजी से निर्णय लेना पड़े।

करियर के लिहाज से भी कोई रोमांचक अवसर आपके सामने आ सकता है। आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, उत्साह में आकर बिना सोचे कदम उठाने से बचें। आपका जोश तभी सही परिणाम देगा, जब उसके साथ थोड़ी योजना और समझदारी भी होगी। रिश्तों में भी आज उत्साह और रोमांस की ऊर्जा महसूस हो सकती है।

आज का संदेश: आगे बढ़ने के मौके को अपनाएं, लेकिन जोश के साथ सही दिशा और योजना बनाए रखें।

कन्या — Queen of Swords (क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स)

कन्या राशि वालों के लिए Queen of Swords स्पष्ट सोच, मजबूत सीमाओं और समझदारी से निर्णय लेने का संकेत है। आज आपको किसी ऐसे मामले में फैसला लेना पड़ सकता है, जहां भावनाओं से ज्यादा व्यावहारिक सोच की जरूरत होगी। दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सीमाओं से समझौता न करें।

अगर कोई व्यक्ति बार-बार आपकी शांति या समय को प्रभावित कर रहा है, तो उसके सामने अपनी बात स्पष्ट रखना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी विश्लेषण क्षमता और स्पष्ट संवाद आपको आगे बढ़ा सकते हैं। रिश्तों में भी मन की बात सीधे लेकिन सम्मानजनक तरीके से कहें। कठोर होना जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी जरूरतों और सीमाओं के प्रति स्पष्ट रहना आज आपके लिए बेहद जरूरी होगा।

आज का संदेश: अपनी सीमाएं स्पष्ट रखें और भावनाओं के बजाय समझदारी से फैसले लें।

तुला — Ten of Pentacles (टेन ऑफ पेंटाकल्स)

तुला राशि के लिए Ten of Pentacles स्थिरता, परिवार, आर्थिक सुरक्षा और लंबे समय तक मिलने वाले लाभ का संकेत दे रहा है। आज परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है या अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में भी स्थिरता की भावना बढ़ सकती है।

नौकरी, बिजनेस, संपत्ति, बचत या भविष्य की योजनाओं से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि भी खुशी का कारण बन सकती है। रिश्तों में भरोसा और सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। आज आपको यह महसूस हो सकता है कि जीवन में असली सफलता केवल पैसा कमाने में नहीं, बल्कि एक मजबूत और सुरक्षित भविष्य बनाने में भी है।

आज का संदेश: अपने परिवार, रिश्तों और भविष्य की स्थिरता को महत्व दें। लंबे समय के फैसले आपके लिए बेहतर रहेंगे।

वृश्चिक — The Tower (द टावर)

वृश्चिक राशि के लिए The Tower अचानक बदलाव और पुरानी व्यवस्था के टूटने का संकेत देता है। आज कोई ऐसी खबर या परिस्थिति सामने आ सकती है, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। शुरुआत में यह बदलाव आपको परेशान या असहज कर सकता है, लेकिन हर अचानक बदलाव नकारात्मक नहीं होता।

कई बार जीवन किसी ऐसी चीज को हटाता है, जो लंबे समय से हमारे विकास में रुकावट बनी हुई होती है। किसी रिश्ते, काम, योजना या सोच से जुड़ा कोई सच आज सामने आ सकता है। इस समय पुराने ढांचे को जबरदस्ती बनाए रखने के बजाय यह समझने की कोशिश करें कि यह बदलाव आपको किस नई दिशा में ले जा रहा है। थोड़े समय बाद आपको महसूस हो सकता है कि यह बदलाव वास्तव में जरूरी था।

आज का संदेश: अचानक बदलाव से घबराएं नहीं। जो पीछे छूट रहा है, वह शायद आपके लिए आगे बढ़ने की जगह बना रहा है।

धनु — King of Wands (किंग ऑफ वांड्स)

धनु राशि के लिए King of Wands नेतृत्व, आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और मजबूत व्यक्तित्व का संकेत है। आज आपको किसी महत्वपूर्ण मामले में आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने का मौका मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके विचारों और नेतृत्व क्षमता को पहचान मिल सकती है।

अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, बिजनेस या योजना पर काम करने की सोच रहे हैं, तो आज पहल करने का अच्छा समय है। लोग आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास से प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, नेतृत्व करते समय दूसरों की बात सुनना भी जरूरी होगा। केवल आदेश देने के बजाय लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करें। आपका आत्मविश्वास आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।

आज का संदेश: अपनी क्षमता पर भरोसा रखें और नेतृत्व करने से पीछे न हटें। आत्मविश्वास से उठाया गया कदम आपको आगे ले जा सकता है।

मकर — Seven of Pentacles (सेवन ऑफ पेंटाकल्स)

मकर राशि वालों के लिए Seven of Pentacles धैर्य और इंतजार का संदेश लेकर आया है। आपने जिस काम, प्रोजेक्ट या लक्ष्य में काफी समय और मेहनत लगाई है, उसके परिणाम शायद आपकी उम्मीद के मुताबिक तुरंत नहीं मिल रहे हों। आज का कार्ड कहता है कि इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है।

कुछ चीजों को मजबूत परिणाम देने के लिए समय की जरूरत होती है। अपने अब तक के काम की समीक्षा करें और देखें कि कहां सुधार की जरूरत है। केवल इसलिए किसी अच्छे प्रोजेक्ट को छोड़ने का फैसला न करें क्योंकि परिणाम थोड़े धीमे आ रहे हैं। धैर्य बनाए रखते हुए सही दिशा में छोटे-छोटे सुधार करते रहें।

आज का संदेश: अपनी मेहनत को समय दें। हर अच्छी चीज तुरंत परिणाम नहीं देती, कुछ सफलताओं को आकार लेने में वक्त लगता है।

कुंभ — The World (द वर्ल्ड)

कुंभ राशि के लिए The World उपलब्धि, पूर्णता और किसी महत्वपूर्ण चक्र के समाप्त होने का संकेत है। आज आपको अपने किसी पुराने लक्ष्य या लंबे समय से चल रहे काम में सफलता मिल सकती है। कोई प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समाप्त हो सकती है या निजी जीवन का कोई लंबा अध्याय अपने अंतिम चरण में पहुंच सकता है। इस दौरान आपको अपनी अब तक की यात्रा पर गर्व महसूस होगा।

आपने जिन चुनौतियों को पार किया है, उन्होंने आपको पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार बनाया है। हालांकि, एक अध्याय का पूरा होना अगले अध्याय की शुरुआत भी है। अपनी उपलब्धि का आनंद लें और साथ ही भविष्य की नई दिशा के बारे में सोचना शुरू करें।

आज का संदेश: एक महत्वपूर्ण चक्र पूरा होने की ओर है। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और नई शुरुआत के लिए तैयार रहें।

मीन — Six of Swords (सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स)

मीन राशि वालों के लिए Six of Swords तनाव, उलझन और परेशानियों से धीरे-धीरे दूर होकर शांति की ओर बढ़ने का संकेत है। अगर पिछले कुछ समय से कोई स्थिति आपको मानसिक या भावनात्मक रूप से परेशान कर रही थी, तो आज उससे दूरी बनाने की इच्छा हो सकती है।

यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि धीरे-धीरे हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर समस्या का जवाब बहस या संघर्ष में मिले। कभी-कभी अपनी शांति को प्राथमिकता देना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। पुराने दुखों और तनाव को लगातार साथ लेकर चलने के बजाय आगे की ओर ध्यान दें। रास्ता पूरी तरह आसान होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप निश्चित रूप से अधिक शांत और बेहतर दिशा की ओर बढ़ रहे हैं।

आज का संदेश: अनावश्यक तनाव को पीछे छोड़ें और शांति की ओर बढ़ें। खुद के लिए सुकून चुनना भी एक बड़ी प्रगति है।

आज का सकारात्मक संकल्प

“मैं बदलाव को खुले मन से स्वीकार करता/करती हूं। मैं सही लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ता/बढ़ती हूं, समझदारी से निर्णय लेता/लेती हूं और धैर्य के साथ अपने जीवन में सकारात्मक विकास का स्वागत करता/करती हूं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।