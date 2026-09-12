Aaj Ka Tarot Rashifal 12 September 2026 (आज का टैरो राशिफल 12 सितंबर 2026): आज के टैरो कार्ड संकेत दे रहे हैं कि दिन नई शुरुआत, महत्वपूर्ण फैसलों, भावनात्मक समझ और सकारात्मक बदलावों से जुड़ा रहेगा। कुछ राशियों के लिए आज कोई नया अवसर दस्तक दे सकता है, वहीं कुछ लोगों को अपनी मेहनत और उपलब्धियों के लिए पहचान मिल सकती है। आज जरूरत है कि आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें और बिना पूरी जानकारी के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचें। आइए जानते हैं, 12 सितंबर का दिन आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आया है। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष से लेकर मीन राशि का आज का टैरो राशिफल…

आज कुछ राशियों को अचानक अवसर सामने आ सकते हैं, जबकि कुछ चीजों के लिए धैर्य और लगातार मेहनत की जरूरत होगी। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें, लेकिन महत्वपूर्ण फैसलों में व्यावहारिक सोच को भी साथ रखें। आज यह भी याद रखें कि हर जिम्मेदारी अकेले निभाना जरूरी नहीं है। सही लोगों का सहयोग, सही संसाधन और सही अवसर आपकी यात्रा को आसान बना सकते हैं। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसकी रक्षा करें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और किसी नई शुरुआत से डरें नहीं।

मेष — Ace of Wands (ऐस ऑफ वैंड्स)

आज आपके लिए नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आ रहा है। ऐस ऑफ वैंड्स किसी नए अवसर, काम, विचार या ऐसी शुरुआत का संकेत देता है, जो आपके भीतर उत्साह पैदा कर सकती है। अगर पिछले कुछ समय से आप किसी काम को लेकर उलझन या ठहराव महसूस कर रहे थे, तो आज आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सकती है। किसी नए प्रोजेक्ट या योजना की शुरुआत के लिए भी दिन अच्छा है। हालांकि केवल उत्साहित होना ही काफी नहीं है, उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाना भी जरूरी होगा।

आज का संदेश: नए अवसर को खुले मन से स्वीकार करें और आत्मविश्वास के साथ पहला कदम उठाएं।

वृषभ — Four of Pentacles (फोर ऑफ पेंटाकल्स)

आज आपको अपनी आर्थिक स्थिति, संसाधनों और मेहनत से हासिल की गई चीजों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। फोर ऑफ पेंटाकल्स बताता है कि इस समय पैसों और जरूरी संसाधनों को संभालकर रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अनावश्यक खर्च या जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचें। हालांकि जरूरत से ज्यादा सावधान होकर किसी अच्छे अवसर को नजरअंदाज भी न करें। सुरक्षा जरूरी है, लेकिन बदलाव के लिए थोड़ी जगह बनाना भी उतना ही जरूरी है।

आज का संदेश: अपने संसाधनों की रक्षा करें, लेकिन डर को अपनी तरक्की के रास्ते में न आने दें।

मिथुन — The Magician (द मैजिशियन)

द मैजिशियन आपके लिए आत्मविश्वास, क्षमता और अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति लेकर आया है। आज आपके पास किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी साधन और प्रतिभा मौजूद है। किसी योजना को लेकर लंबे समय से सोच रहे हैं तो अब उस पर काम शुरू करने का समय है। बातचीत, रचनात्मकता और आपकी समझदारी आज आपको दूसरों से आगे ले जा सकती है। परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल होने का इंतजार करने के बजाय उपलब्ध संसाधनों का सही इस्तेमाल करें।

आज का संदेश: आपके भीतर चीजों को बदलने की क्षमता है। अपनी प्रतिभा पर भरोसा करें और पहल करें।

कर्क — The Moon (द मून)

द मून कार्ड आज भावनाओं, अंतर्ज्ञान और ऐसी परिस्थितियों की ओर संकेत करता है जिनकी पूरी सच्चाई अभी आपके सामने नहीं आई है। आपको किसी स्थिति को लेकर कुछ महसूस हो सकता है और आपकी अंतरात्मा आपको कोई संकेत भी दे सकती है। लेकिन केवल डर या अधूरी जानकारी के आधार पर किसी व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में धारणा बनाना सही नहीं होगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले स्थिति को थोड़ा समय दें और पूरी जानकारी सामने आने का इंतजार करें।

आज का संदेश: अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करें, लेकिन बिना पूरी जानकारी के कोई निष्कर्ष न निकालें।

सिंह — Six of Wands (सिक्स ऑफ वैंड्स)

आज का दिन आपके लिए उपलब्धि, सम्मान और पहचान लेकर आ सकता है। सिक्स ऑफ वैंड्स बताता है कि आपकी मेहनत को दूसरों की ओर से सराहना मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में किसी काम की तारीफ, सफलता या कोई अच्छी खबर मिल सकती है। निजी जीवन में भी आपको अपने प्रयासों के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें, लेकिन इस सफलता को विनम्रता के साथ स्वीकार करना आपके लिए और बेहतर रहेगा।

आज का संदेश: अपनी मेहनत की पहचान को स्वीकार करें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें।

कन्या — Knight of Pentacles (नाइट ऑफ पेंटाकल्स)

आज आपके लिए धैर्य और निरंतर प्रयास सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। नाइट ऑफ पेंटाकल्स बताता है कि आपकी प्रगति भले ही धीमी दिखाई दे, लेकिन वह मजबूत और भरोसेमंद होगी। किसी काम को जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश करने के बजाय उसे सही तरीके से पूरा करने पर ध्यान दें। आपकी जिम्मेदारी, अनुशासन और नियमित मेहनत भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकती है। आज शॉर्टकट के बजाय लगातार प्रयास को प्राथमिकता दें।

आज का संदेश: धीरे चलें, लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहें। आपकी मेहनत स्थायी परिणाम देगी।

तुला — Two of Swords (टू ऑफ स्वॉर्ड्स)

आज आपके सामने कोई महत्वपूर्ण निर्णय आ सकता है और संभव है कि आप दो विकल्पों के बीच उलझे रहें। ऐसे में तुरंत फैसला लेने के बजाय खुद को थोड़ा समय देना बेहतर होगा। किसी निर्णय को केवल इसलिए न लें क्योंकि आप मौजूदा स्थिति से जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं। सभी पहलुओं को समझें और यह जानने की कोशिश करें कि वास्तव में आपके लिए क्या सही है। जब मन और परिस्थितियां दोनों स्पष्ट होंगी, तब निर्णय लेना आसान होगा।

आज का संदेश: जल्दबाजी में फैसला न लें। खुद को सोचने और स्थिति को समझने का पर्याप्त समय दें।

वृश्चिक — Queen of Cups (क्वीन ऑफ कप्स)

क्वीन ऑफ कप्स आज आपको भावनात्मक समझ और परिपक्वता के साथ परिस्थितियों को संभालने का संकेत दे रही है। आप आज न केवल अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बल्कि आसपास के लोगों की भावनाओं को भी आसानी से महसूस कर सकते हैं। कोई करीबी व्यक्ति आपसे सलाह या भावनात्मक सहयोग मांग सकता है। दूसरों की मदद जरूर करें, लेकिन उनकी परेशानियों को अपने ऊपर हावी न होने दें। अपनी भावनात्मक सीमाओं का भी ध्यान रखें।

आज का संदेश: अपनी भावनात्मक समझ को अपनी ताकत बनाएं और अपनी मानसिक शांति की भी रक्षा करें।

धनु — The Fool (द फूल)

द फूल नई शुरुआत, रोमांच और कुछ अलग करने के साहस का प्रतीक है। आज आपके सामने ऐसा अवसर आ सकता है जो आपको अपनी सामान्य दिनचर्या से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करे। कोई नया काम, यात्रा, रिश्ता या व्यक्तिगत फैसला आपके जीवन में नया अनुभव ला सकता है। जोखिम लेने से डरें नहीं, लेकिन बिना सोचे-समझे कदम उठाना भी उचित नहीं होगा। साहस के साथ व्यावहारिक सोच को जोड़ना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा।

आज का संदेश: नई शुरुआत के लिए तैयार रहें, लेकिन कोई भी बड़ा कदम सोच-समझकर उठाएं।

मकर — Three of Pentacles (थ्री ऑफ पेंटाकल्स)

आज आपके लिए मिलकर काम करना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। थ्री ऑफ पेंटाकल्स बताता है कि किसी प्रोजेक्ट या काम में टीमवर्क से बेहतर परिणाम मिलेंगे। किसी सहकर्मी, विशेषज्ञ या अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपकी योजना को और मजबूत बना सकती है। कार्यक्षेत्र में नई साझेदारी या सहयोग की शुरुआत भी हो सकती है। हर जिम्मेदारी अकेले उठाने के बजाय सही लोगों के साथ मिलकर काम करने से आपका काम आसान होगा।

आज का संदेश: टीमवर्क आपकी सफलता को नई दिशा दे सकता है। दूसरों की विशेषज्ञता और सुझावों को महत्व दें।

कुंभ — Wheel of Fortune (व्हील ऑफ फॉर्च्यून)

व्हील ऑफ फॉर्च्यून आज बदलाव और नए मोड़ का संकेत दे रहा है। कोई ऐसी सकारात्मक घटना हो सकती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। अचानक मिलने वाला अवसर, कोई नया संपर्क या परिस्थिति में बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आज चीजें आपकी योजना के अनुसार न भी हों, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार अचानक बदलती परिस्थितियां हमें उससे बेहतर रास्ते तक पहुंचाती हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती।

आज का संदेश: सकारात्मक बदलावों के लिए खुद को खुला रखें। अचानक मिलने वाले अवसर को नजरअंदाज न करें।

मीन — Nine of Cups (नाइन ऑफ कप्स)

नाइन ऑफ कप्स संतुष्टि, खुशी और मनोकामना पूरी होने की ओर बढ़ने का संकेत देता है। आज कोई ऐसी खबर या परिस्थिति सामने आ सकती है जो आपको व्यक्तिगत रूप से खुशी दे। जिस इच्छा या लक्ष्य को लेकर आप काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, वह अब पूरा होने के करीब पहुंच सकता है। अपनी उपलब्धियों को पहचानें और जो आपके पास है उसकी भी सराहना करें। केवल उस चीज पर ध्यान न दें जो अभी नहीं मिली है।

आज का संदेश: आपकी कोई इच्छा पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अपनी प्रगति पर भरोसा रखें और उसका आनंद लें।

आज का सकारात्मक संकल्प:

मुझे अपनी क्षमताओं पर विश्वास है। मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए सकारात्मक अवसरों का स्वागत करता/करती हूं और पूरे आत्मविश्वास, समझदारी और विश्वास के साथ आगे बढ़ता/बढ़ती हूं।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।