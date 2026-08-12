Aaj Ka Tarot Rashifal 12 August 2026 (आज का टैरो राशिफल 12 अगस्त 2026): आज की टैरो ऊर्जा नई शुरुआत, आर्थिक समझदारी, भावनात्मक संतुलन, सही फैसलों और रिश्तों में स्पष्टता का संकेत दे रही है। कुछ राशियों के लिए आज नई जानकारी और अवसर सामने आ सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज जल्दबाजी से बचना और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

आज का ब्रह्मांडीय संदेश कि हर जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं है। सही समय पर मिली स्पष्टता आपको उस फैसले तक पहुंचाएगी, जो आपके भविष्य के लिए सबसे बेहतर होगा। अपने भीतर के विश्वास को मजबूत रखें और नए अवसरों के लिए खुले रहें।

मेष — द मैजिशियन (The Magician)

आज का दिन आपकी क्षमता, आत्मविश्वास और नए अवसरों को सामने लाने वाला है। टैरो का द मैजिशियन कार्ड संकेत देता है कि जिस लक्ष्य को लेकर आप काफी समय से सोच रहे हैं, उसे पूरा करने के लिए आपके पास जरूरी साधन और प्रतिभा पहले से मौजूद है। जरूरत सिर्फ पहला कदम उठाने की है।

कामकाज के मामले में आज अपनी योजनाओं को लेकर पहल करना फायदेमंद रहेगा। कोई नया प्रोजेक्ट, बातचीत या जिम्मेदारी आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिल सकता है। व्यापार में किसी पुराने आइडिया को नए तरीके से शुरू करने का विचार सफल हो सकता है।

आर्थिक मामलों में आज समझदारी से काम लें। पैसा कमाने के नए रास्ते नजर आ सकते हैं, लेकिन किसी योजना में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। रिश्तों में आपकी बातों का असर दिखाई देगा। पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो उनके आत्मविश्वास से प्रभावित हो।

आज का संदेश: आपके पास शुरुआत करने के लिए जरूरी ताकत और क्षमता पहले से मौजूद है, बस खुद पर भरोसा करें।

वृषभ — फोर ऑफ पेंटाकल्स (Four of Pentacles)

आज का दिन आपको पैसे, सुरक्षा और अपनी प्राथमिकताओं को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की सलाह देता है। आप अपने संसाधनों को सुरक्षित रखना चाहेंगे और यह अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा चिंता आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है।

करियर में आज स्थिरता बनी रहेगी। आप अपने काम को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाना पसंद करेंगे और जोखिम लेने से बच सकते हैं। हालांकि, किसी नए अवसर को केवल डर की वजह से नजरअंदाज न करें। अगर कोई प्रस्ताव सामने आता है तो उसे पूरी तरह समझने के बाद ही फैसला लें।

पैसों के मामले में आज खर्चों पर नजर रखना जरूरी है। गैर-जरूरी खरीदारी को कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा। किसी पुराने भुगतान या बचत योजना की समीक्षा भी की जा सकती है।

रिश्तों में आप भावनाओं को अपने तक रखने की कोशिश कर सकते हैं। पार्टनर को यह महसूस हो सकता है कि आप कुछ छिपा रहे हैं। अपनी बात खुलकर रखने से गलतफहमियां दूर होंगी। सिंगल लोगों को किसी पुराने परिचित से दोबारा बातचीत शुरू होने के संकेत मिल सकते हैं।

आज का संदेश: सुरक्षा जरूरी है, लेकिन डर की वजह से अपने रास्ते बंद करना समझदारी नहीं है।

मिथुन — पेज ऑफ स्वॉर्ड्स (Page of Swords)

आज का दिन नई जानकारी, महत्वपूर्ण बातचीत और अचानक बदलती सोच लेकर आ सकता है। कोई खबर, संदेश या बातचीत ऐसी हो सकती है जो किसी मामले को देखने का आपका नजरिया बदल दे।

कार्यस्थल पर किसी नए प्रोजेक्ट या प्रस्ताव से जुड़ी जानकारी मिल सकती है। आज ज्यादा बोलने से पहले सुनना आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी मीटिंग या बातचीत में सामने वाले की बात को पूरी तरह समझने के बाद अपनी राय दें। विद्यार्थियों के लिए नई जानकारी सीखने और किसी विषय को गहराई से समझने का अच्छा समय है।

आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें। कोई आकर्षक ऑफर सामने आ सकता है, लेकिन उसके पीछे की शर्तों को समझे बिना फैसला न लें।

प्रेम जीवन में किसी बात को लेकर सवाल या जिज्ञासा बढ़ सकती है। अगर पार्टनर के व्यवहार में बदलाव महसूस हो तो अनुमान लगाने के बजाय सीधे बातचीत करें। सिंगल लोगों की ऑनलाइन या सोशल मीडिया के जरिए किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है।

आज का संदेश: सही जानकारी आपकी दिशा बदल सकती है, इसलिए सुनें, समझें और फिर प्रतिक्रिया दें।

कर्क — सिक्स ऑफ कप्स (Six of Cups)

आज का दिन आपको पुरानी यादों, परिवार और अतीत से जुड़े किसी व्यक्ति की ओर वापस ले जा सकता है। कोई पुराना दोस्त, रिश्तेदार या परिचित अचानक संपर्क कर सकता है। बीते समय की कोई खूबसूरत याद आज आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है।

काम के मामले में पुराने अनुभव आपके काम आएंगे। पहले किए गए किसी प्रोजेक्ट या पुराने संपर्क से नया अवसर मिल सकता है। अगर कोई पुराना काम अधूरा पड़ा है तो उसे पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी।

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार से जुड़े किसी खर्च की संभावना है, लेकिन यह खर्च आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

रिश्तों में भावनात्मक गर्माहट बनी रहेगी। पार्टनर के साथ पुरानी यादें साझा करने से नजदीकी बढ़ सकती है। सिंगल लोगों के जीवन में अतीत से जुड़ा कोई व्यक्ति दोबारा आ सकता है। हालांकि, किसी पुराने रिश्ते को दोबारा मौका देने से पहले यह जरूर देखें कि परिस्थितियां वास्तव में बदली हैं या नहीं।

आज का संदेश: अतीत आपको कुछ याद दिलाने आया है कि जरूरी नहीं कि वह आपको वापस वहीं ले जाने आया हो।

सिंह — स्ट्रेंथ (Strength)

आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी धैर्य और आत्मविश्वास। किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आप जितना खुद पर नियंत्रण रखेंगे, उतनी ही आसानी से परिस्थितियों को संभाल पाएंगे।

करियर में किसी कठिन जिम्मेदारी का सामना करना पड़ सकता है। शुरुआत में काम मुश्किल लगेगा, लेकिन आपकी नेतृत्व क्षमता और अनुभव आपको इसे पूरा करने में मदद करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपके धैर्य और जिम्मेदारी लेने की क्षमता को नोटिस कर सकते हैं।

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। आज भावनाओं में आकर खर्च करने से बचें। रिश्तों में किसी छोटी बात को बड़ा बनाने के बजाय बातचीत से हल निकालना बेहतर रहेगा।

सिंगल सिंह राशि वालों के लिए किसी आत्मविश्वासी व्यक्ति का आकर्षण बढ़ सकता है। हालांकि, रिश्ते को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी न करें।

आज का संदेश: असली ताकत दूसरों पर नियंत्रण रखने में नहीं, बल्कि खुद की भावनाओं पर नियंत्रण रखने में है।

कन्या — जस्टिस (Justice)

आज का दिन सही फैसला, निष्पक्षता और सच्चाई को महत्व देने वाला है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर उलझन में हैं तो तथ्यों के आधार पर फैसला लेना आपके लिए बेहतर रहेगा।

करियर में किसी महत्वपूर्ण मीटिंग, समझौते या निर्णय की स्थिति बन सकती है। किसी विवाद या लंबित मामले का निष्पक्ष समाधान भी संभव है। जो लोग नौकरी बदलने या किसी नए कॉन्ट्रैक्ट पर विचार कर रहे हैं, उन्हें सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

पैसों के मामले में पुराने हिसाब-किताब को व्यवस्थित करने का अच्छा समय है। कोई बकाया भुगतान या आर्थिक मामला भी आगे बढ़ सकता है।

रिश्तों में ईमानदारी सबसे जरूरी रहेगी। अगर कोई बात लंबे समय से मन में है तो उसे शांत तरीके से सामने रखें। सिंगल लोगों के लिए ऐसा व्यक्ति आकर्षण का कारण बन सकता है जो स्पष्ट सोच और ईमानदार व्यवहार रखता हो।

आज का संदेश: जब फैसला सच्चाई और संतुलन के आधार पर लिया जाए, तो उसका परिणाम भी मजबूत होता है।

तुला — नाइन ऑफ कप्स (Nine of Cups)

आज का दिन आपकी किसी इच्छा या व्यक्तिगत चाहत के पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। जिस चीज को लेकर आप काफी समय से उम्मीद लगाए बैठे हैं, उससे जुड़ी कोई अच्छी खबर या सकारात्मक संकेत मिल सकता है।

करियर में आपकी मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना है। कोई ऐसा काम पूरा हो सकता है जिससे आपको संतुष्टि और आत्मविश्वास दोनों मिलेंगे। आर्थिक स्थिति भी धीरे-धीरे बेहतर होने के संकेत दे रही है।

प्रेम जीवन में आज भावनात्मक संतुष्टि मिलेगी। पार्टनर के साथ कोई खूबसूरत पल साझा कर सकते हैं। सिंगल लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है जो उन्हें भावनात्मक रूप से सहज महसूस कराए।

हालांकि, टैरो यह भी याद दिलाता है कि केवल इच्छा पूरी होना ही खुशी का अंतिम रूप नहीं है। जो आपके पास है, उसकी कद्र करना भी जरूरी है।

आज का संदेश: जिस खुशी का इंतजार था, वह करीब हो सकती है—बस उसे महसूस करने के लिए वर्तमान को भी अपनाएं।

वृश्चिक — द मून (The Moon)

आज आपकी इंट्यूशन काफी मजबूत रह सकती है, लेकिन भ्रम और डर भी आपके फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए किसी भी अस्पष्ट जानकारी को तुरंत सच मानने के बजाय उसकी पुष्टि करना जरूरी होगा।

करियर में किसी व्यक्ति की बात या किसी प्रस्ताव को लेकर पूरी स्पष्टता न मिल पाए। आज अधूरी जानकारी पर फैसला लेने से बचें। कोई बात बाद में सामने आ सकती है जो पूरी तस्वीर बदल दे।

आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचना बेहतर रहेगा। किसी निवेश या खरीदारी से पहले पूरी जानकारी हासिल करें।

रिश्तों में शक या गलतफहमी की संभावना है। अगर पार्टनर के व्यवहार को लेकर कोई सवाल है तो मन में कहानी बनाने के बजाय सीधे पूछें। सिंगल लोगों को किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षण हो सकता है, लेकिन उसे समझने में थोड़ा समय लग सकता है।

आज का संदेश: हर एहसास सच नहीं होता और हर डर भविष्य की सच्चाई नहीं बताता। तथ्य जांचना जरूरी है।

धनु — नाइट ऑफ वैंड्स (Knight of Wands)

आज की ऊर्जा रोमांच, तेजी और नए अनुभवों से जुड़ी है। अचानक यात्रा का प्लान, कोई नया प्रोजेक्ट या ऐसी खबर मिल सकती है जो आपको तुरंत सक्रिय कर दे।

करियर में नई जिम्मेदारी या किसी नए क्षेत्र में काम करने का मौका मिल सकता है। आपकी ऊर्जा और उत्साह दूसरों को प्रभावित करेगा। हालांकि, बहुत जल्दी कोई वादा करने से बचें। पहले यह समझ लें कि आप वास्तव में कितना समय और प्रयास दे सकते हैं।

आर्थिक मामलों में यात्रा, मनोरंजन या किसी व्यक्तिगत इच्छा पर खर्च हो सकता है। खर्च करते समय बजट का ध्यान रखें।

प्रेम जीवन में जुनून और उत्साह बढ़ सकता है। कपल्स अचानक कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी रोमांचक और आत्मविश्वासी व्यक्ति से हो सकती है।

आज का संदेश: जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए साहस जरूरी है, लेकिन उत्साह के साथ समझदारी भी रखें।

मकर — द हायरोफैंट (The Hierophant)

आज का दिन आपको अनुभव, परंपरा और सही मार्गदर्शन से लाभ दिला सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आज आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है।

करियर में वही तरीका अपनाना बेहतर रहेगा जो पहले सफल साबित हो चुका है। अगर कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो किसी वरिष्ठ या विशेषज्ञ से सलाह लेने में संकोच न करें। नौकरी में वरिष्ठ व्यक्ति आपका मार्गदर्शन कर सकता है।

पैसों के मामले में सुरक्षित और सोच-समझकर चलना बेहतर रहेगा। बड़े जोखिम लेने के बजाय स्थिर योजनाओं पर ध्यान दें।

रिश्तों में परिवार की राय या पारंपरिक सोच महत्वपूर्ण हो सकती है। कपल्स भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत कर सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए परिवार या परिचितों के जरिए कोई रिश्ता सामने आ सकता है।

आज का संदेश: हर नई राह पर खुद ही सबकुछ सीखना जरूरी नहीं—अनुभव से मिली सही सलाह आपकी यात्रा आसान कर सकती है।

कुंभ — थ्री ऑफ पेंटाकल्स (Three of Pentacles)

आज आपके लिए टीमवर्क और सहयोग सफलता की कुंजी बन सकता है। अकेले सबकुछ करने के बजाय सही लोगों के साथ मिलकर काम करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

करियर में किसी सहयोग, साझेदारी या टीम प्रोजेक्ट से नया अवसर मिल सकता है। आपकी मेहनत और प्रतिभा को दूसरे लोग पहचानेंगे। व्यापार करने वालों के लिए किसी विशेषज्ञ या नए पार्टनर के साथ काम करने का अवसर बन सकता है।

आर्थिक स्थिति में सुधार सहयोग या अतिरिक्त काम के जरिए संभव है। किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह भी आर्थिक निर्णय में मदद कर सकती है।

रिश्तों में मिलकर फैसले लेने से नजदीकी बढ़ेगी। पार्टनर के साथ भविष्य की योजना बनाने के लिए अच्छा दिन है। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिससे पहले काम या किसी साझा रुचि के कारण संपर्क हुआ हो।

आज का संदेश: सही लोग साथ हों तो आपकी मेहनत का परिणाम कई गुना बेहतर हो सकता है।

मीन — ऐस ऑफ कप्स (Ace of Cups)

आज का दिन भावनात्मक नई शुरुआत, प्रेम और अंदरूनी सुकून लेकर आ सकता है। लंबे समय से मन में चल रही किसी उलझन के बाद आज आपको भावनात्मक रूप से हल्का महसूस हो सकता है।

कामकाज में कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो आपको केवल आर्थिक लाभ ही नहीं, बल्कि मानसिक संतुष्टि भी दे। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज प्रेरणा का दिन है।

पैसों के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन भावनाओं में आकर खरीदारी करने से बचें।

प्रेम जीवन में खूबसूरत बदलाव के संकेत हैं। कपल्स के बीच भावनात्मक नजदीकी बढ़ेगी। सिंगल लोगों के लिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। यह रिश्ता धीरे-धीरे मजबूत हो सकता है।

आज का संदेश: जब दिल पुराने बोझ से मुक्त होता है, तभी नई खुशियों के लिए जगह बनती है।

आज की सबसे बड़ी सीख

अपने रास्ते पर भरोसा रखें। जो अवसर आपके लिए सही है, वह आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा; और जो चीज आपके विकास के रास्ते में है, उसे छोड़ने का साहस भी आपको ही करना होगा।”

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।