Daily Tarot Horoscope 10 November 2026: आज का टैरो राशिफल धैर्य, समझदारी, जिम्मेदारी और नए अवसरों का संदेश दे रहा है। आज कुछ राशियों को मुश्किल बातचीत या परिस्थितियों का सामना शांत रहकर करना पड़ सकता है, वहीं कुछ लोगों को अपनी मेहनत के लिए सराहना और पहचान मिल सकती है। करियर, आर्थिक मामलों और रिश्तों से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी करने से बचें। परिवार की जिम्मेदारियों और अपनी भावनात्मक जरूरतों के बीच संतुलन बनाना भी जरूरी होगा। आज का दिन अपनी प्राथमिकताओं को समझने, सोच-समझकर फैसले लेने और भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने का है। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष से लेकर मीन राशि के जातकों का आज का टैरो राशिफल…

टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि स्ट्रेंथ और टेम्परेंस आपको मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहने की सलाह देते हैं, वहीं जस्टिस और एस ऑफ स्वॉर्ड्स ईमानदारी, तथ्यों और स्पष्ट सोच के आधार पर आगे बढ़ने का संकेत देते हैं। आज रिश्तों और परिवार से जुड़े मामलों पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। किसी के दबाव में आकर प्रतिक्रिया देने के बजाय परिस्थिति को समझें और फिर फैसला लें।

आज का दिन नए अवसरों और आगे बढ़ने की उम्मीद भी लेकर आया है। सिक्स ऑफ वांड्स मेहनत के लिए पहचान और सराहना मिलने का संकेत देता है, जबकि द स्टार और थ्री ऑफ वांड्स भविष्य की योजनाओं और विस्तार के लिए प्रेरित करते हैं। पेज ऑफ कप्स किसी सुखद आश्चर्य या रचनात्मक शुरुआत का संकेत दे रहा है। कुल मिलाकर अपनी प्राथमिकताएं तय करें, बातचीत में स्पष्टता रखें और लक्ष्य की ओर लगातार कदम बढ़ाते रहें। याद रखें कि धैर्य, सही सोच और निरंतर प्रयास से ही स्थायी सफलता मिलती है।

मेष राशि— स्ट्रेंथ

टैरो कार्ड स्ट्रेंथ के अनुसार आज आपके लिए धैर्य और आत्मसंयम सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे। किसी मुश्किल बातचीत, मतभेद या ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जहां आपका धैर्य परखा जाएगा। ऐसे में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सामने वाले की बात समझने की कोशिश करें। कार्यक्षेत्र में दबाव के बीच शांत रहकर काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। किसी सहकर्मी या वरिष्ठ अधिकारी के साथ मतभेद होने पर गुस्से के बजाय समझदारी से बात सुलझाएं। कारोबार करने वालों को भी किसी महत्वपूर्ण मामले में नरम लेकिन स्पष्ट रवैया अपनाना चाहिए। प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों को लेकर नाराजगी बढ़ाने से बचें। परिवार में कोई सदस्य आपसे सलाह या सहयोग मांग सकता है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें। सेहत के लिहाज से तनाव कम करने और पर्याप्त आराम लेने पर ध्यान दें। आपका आत्मविश्वास और संयम आज मुश्किल हालात को संभालने में मदद करेगा।

आज का संदेश: धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें। अपनी ताकत साबित करने के लिए ऊंची आवाज की नहीं, बल्कि समझदारी की जरूरत है।

वृषभ राशि— टेन ऑफ पेंटाकल्स

टेन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड आज परिवार, आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता पर ध्यान देने का संकेत दे रहा है। घर-परिवार से जुड़ी कोई जिम्मेदारी, खर्च या महत्वपूर्ण फैसला आपका ध्यान खींच सकता है। कार्यक्षेत्र में आपका व्यावहारिक रवैया और अनुभव सही निर्णय लेने में मदद करेगा। कारोबार करने वालों के लिए लंबे समय की योजनाओं, निवेश और आर्थिक प्रतिबद्धताओं की समीक्षा करना बेहतर रहेगा। केवल तुरंत मिलने वाले लाभ के बजाय भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान दें। परिवार के सदस्य आपसे सलाह या सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश करें। प्रेम संबंधों में अपनों के साथ समय बिताने से रिश्तों में मजबूती आएगी। शादीशुदा जातक बचत, संपत्ति या परिवार के भविष्य से जुड़ी चर्चा कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में गैरजरूरी खर्चों से बचें और बचत की योजना बनाएं। सेहत के लिए नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम जरूरी रहेगा। आज किए गए छोटे लेकिन जिम्मेदार प्रयास आगे चलकर स्थिरता दे सकते हैं।

आज का संदेश: परिवार और आर्थिक भविष्य को प्राथमिकता दें। आज के समझदारी भरे फैसले आने वाले समय में सुरक्षा और स्थिरता देंगे।

मिथुन राशि— द लवर्स

द लवर्स कार्ड के अनुसार आज रिश्तों या करियर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला आपके सामने आ सकता है। आप दो अवसरों के बीच चुनाव कर सकते हैं या किसी निजी रिश्ते की दिशा को लेकर गंभीरता से सोच सकते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को खुश करने के लिए अपनी इच्छाओं और जरूरतों को नजरअंदाज न करें। कार्यक्षेत्र में साझेदारी और टीमवर्क से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, लेकिन बातचीत में स्पष्टता रखना जरूरी होगा। यदि आप किसी नए कारोबारी समझौते या साझेदारी के बारे में सोच रहे हैं, तो जिम्मेदारियों और शर्तों को पहले ही स्पष्ट कर लें। प्रेम संबंधों में ईमानदारी से की गई बातचीत गलतफहमियां दूर कर सकती है। सिंगल जातकों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिसकी सोच उनसे मिलती-जुलती हो। आर्थिक मामलों में भावनाओं या किसी के दबाव में आकर फैसला न लें। मानसिक शांति के लिए खुद को सोचने का समय दें। सही फैसला वही होगा, जो आपकी प्राथमिकताओं और मूल्यों के अनुरूप हो।

आज का संदेश: अपने मन की बात समझें और दूसरों से भी ईमानदारी बरतें। फैसला वही करें, जो आपके मूल्यों और जरूरतों से मेल खाता हो।

कर्क राशि— क्वीन ऑफ पेंटाकल्स

क्वीन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड आज घर, परिवार, आर्थिक मामलों और व्यावहारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान देने का संकेत दे रहा है। आप घर को व्यवस्थित करने, खर्चों का हिसाब रखने या परिवार की जरूरतों को पूरा करने की योजना बना सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और जिम्मेदारी से काम करने का तरीका सराहना दिला सकता है। कारोबार करने वालों को बजट की समीक्षा करने और स्थिर विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। आर्थिक रूप से बचत, घरेलू खर्च और भविष्य की सुरक्षा से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। प्रेम संबंधों में आपका सहयोगी और देखभाल करने वाला स्वभाव रिश्तों में अपनापन बढ़ाएगा। परिवार के किसी सदस्य को आपकी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन दूसरों का ध्यान रखते हुए अपनी जरूरतों को नजरअंदाज न करें। शादीशुदा जातक घर या आर्थिक योजनाओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। सेहत के लिए पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित दिनचर्या अपनाना फायदेमंद रहेगा। आज घर और पैसों को व्यवस्थित करने के छोटे प्रयास मानसिक सुकून भी देंगे।

आज का संदेश: घर, परिवार और आर्थिक मामलों के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। जिम्मेदारी और आत्म-देखभाल के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।

सिंह राशि— सिक्स ऑफ वांड्स

सिक्स ऑफ वांड्स कार्ड सफलता, पहचान और सराहना का संकेत दे रहा है। हाल के दिनों में आपने जो मेहनत की है, उसका सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी, सहकर्मी या क्लाइंट आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी अवसर पर उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल सकती है। कारोबार करने वालों के काम या विचारों को भी लोगों का अच्छा समर्थन मिल सकता है। हालांकि सफलता मिलने पर आत्मविश्वास बनाए रखें, लेकिन अति-आत्मविश्वास से बचें। आर्थिक मामलों में प्रगति को लेकर संतोष रहेगा, फिर भी खुशी में गैरजरूरी खर्च करने से बचना चाहिए। प्रेम संबंधों में पार्टनर आपके प्रयासों और सहयोग की सराहना कर सकता है। सिंगल जातक अपने आत्मविश्वास और व्यक्तित्व से किसी को प्रभावित कर सकते हैं। परिवार के उन लोगों का आभार जताएं, जिन्होंने आपके सफर में साथ दिया है। सेहत के लिए व्यस्तता के बीच आराम का समय निकालें। आज की उपलब्धि आपको बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है।

आज का संदेश: अपनी सफलता को विनम्रता और आभार के साथ स्वीकार करें। आज मिली पहचान को भविष्य की उपलब्धियों की शुरुआत बनाएं।

कन्या राशि— टेम्परेंस

टेम्परेंस कार्ड आज जीवन में संतुलन बनाए रखने और एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां लेने से बचने की सलाह दे रहा है। आपके सामने कई काम हो सकते हैं, लेकिन हर काम एक ही समय पर पूरा करने की कोशिश आपको थका सकती है। कार्यक्षेत्र में अपनी प्राथमिकताएं तय करें और जल्दबाजी के बजाय व्यवस्थित तरीके से काम करें। यदि आप कारोबार या किसी प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, तो सोच-समझकर उठाया गया कदम गलतियों से बचा सकता है। आर्थिक मामलों में अनुशासन बनाए रखें और जल्दबाजी में खरीदारी या कोई बड़ी प्रतिबद्धता न करें। प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी से मतभेद सुलझाने की कोशिश करें। हर बात अपनी इच्छा के अनुसार होने की उम्मीद न रखें। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अपने समय का सही बंटवारा करें। सेहत के लिहाज से तनाव और अनियमित दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है। समय पर भोजन करें और आराम के लिए भी वक्त निकालें। आज संतुलित रवैया अपनाने से आप बिना अधिक दबाव के अपने काम पूरे कर पाएंगे।

आज का संदेश: खुद पर जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ न डालें। प्राथमिकताएं तय करें और हर काम को सही समय दें।

तुला राशि— द स्टार

द स्टार कार्ड नई उम्मीद, प्रेरणा और अपने लक्ष्यों के प्रति दोबारा विश्वास जगाने का संकेत दे रहा है। यदि पिछले कुछ समय से किसी काम में देरी या निराशा का सामना करना पड़ रहा था, तो आज आप फिर से सकारात्मक महसूस कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में किसी नए विचार पर काम शुरू करने, नौकरी के लिए आवेदन करने या अपने करियर को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। रचनात्मक काम से जुड़े लोगों को नई प्रेरणा मिल सकती है। आर्थिक मामलों में तुरंत लाभ की उम्मीद करने के बजाय भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दें। प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करने और एक-दूसरे को भावनात्मक सहयोग देने से नजदीकियां बढ़ेंगी। सिंगल जातकों के मन में किसी अच्छे रिश्ते को लेकर नई उम्मीद जाग सकती है। परिवार के मामलों में भी सकारात्मक रवैया रखने से स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। अपने मन को तरोताजा रखने के लिए पसंदीदा गतिविधियों के लिए समय निकालें। अस्थायी रुकावटों को अपने आत्मविश्वास पर हावी न होने दें। लगातार प्रयास करते रहने से आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं।

आज का संदेश: अपने सपनों पर भरोसा बनाए रखें। सकारात्मक सोच और लगातार मेहनत आपको मनचाही मंजिल के करीब ले जा सकती है।

वृश्चिक राशि— एस ऑफ स्वॉर्ड्स

एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आज स्पष्टता, सच्चाई और किसी महत्वपूर्ण फैसले से जुड़ी नई समझ का संकेत दे रहा है। जिस बात को लेकर आप कुछ समय से उलझन में थे, उसका जवाब मिल सकता है। इससे आपको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। कार्यक्षेत्र में किसी लंबित समस्या का समाधान मिल सकता है या किसी मुश्किल परिस्थिति को संभालने का सही तरीका समझ आ सकता है। मीटिंग, बातचीत या किसी समझौते के दौरान अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें। नौकरी बदलने या कारोबार से जुड़ा फैसला लेने से पहले तथ्यों की जांच जरूर करें। प्रेम संबंधों में ईमानदार बातचीत गलतफहमी दूर कर सकती है, लेकिन अपनी बात कहने का तरीका संतुलित रखें। आर्थिक मामलों में किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने या पैसा लगाने से पहले सभी जानकारियां ध्यान से पढ़ें। मानसिक रूप से सक्रिय रहने के कारण आप ज्यादा सोच सकते हैं, इसलिए खुद को अनावश्यक उलझनों से दूर रखें। आज मिली स्पष्टता का इस्तेमाल व्यावहारिक कदम उठाने में करें।

आज का संदेश: सच्चाई का सामना करें और तथ्यों के आधार पर फैसला लें। आज मिली स्पष्टता आपको सही दिशा दिखा सकती है।

धनु राशि— थ्री ऑफ वांड्स

थ्री ऑफ वांड्स कार्ड यात्रा, शिक्षा, विस्तार और नए अवसरों का संकेत दे रहा है। आज आपको किसी यात्रा, नौकरी से जुड़े प्रोजेक्ट, उच्च शिक्षा या कारोबार के विस्तार से संबंधित अच्छी खबर मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने और नए अवसर तलाशने के लिए समय अनुकूल है। कारोबार करने वाले लोग नए ग्राहकों तक पहुंचने, साझेदारी करने या दूसरे बाजारों में काम बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई या किसी महत्वपूर्ण शैक्षणिक लक्ष्य की तैयारी के लिए प्रेरणा मिलेगी। आर्थिक मामलों में विस्तार से जुड़ा कोई निवेश करने से पहले उसके लंबे समय के फायदे और जोखिम समझ लें। प्रेम संबंधों में दूरी या व्यस्तता के कारण बातचीत के लिए समय निकालना जरूरी होगा। परिवार को भी अपनी योजनाओं में शामिल रखें। कुछ नया शुरू करने का उत्साह रहेगा, लेकिन बिना योजना के कदम उठाने से बचें। बड़े लक्ष्य रखें और उन्हें पूरा करने के लिए छोटे-छोटे व्यावहारिक कदम उठाएं।

आज का संदेश: अपने मौजूदा दायरे से आगे बढ़कर नए अवसर तलाशें। सही योजना और तैयारी से आपको बेहतर नतीजे मिल सकते हैं।

मकर राशि— जस्टिस

जस्टिस कार्ड आज निष्पक्षता, जवाबदेही और जिम्मेदारी से फैसले लेने का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र या निजी जीवन से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण मामला सामने आ सकता है, जिसमें हर पहलू को समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। ऑफिस में किसी विवाद, आधिकारिक दस्तावेज, समझौते या आर्थिक जिम्मेदारी से जुड़े मामले में विशेष सावधानी रखें। किसी सहकर्मी से मतभेद होने पर निजी राय के बजाय तथ्यों के आधार पर बात करें। कारोबार करने वालों को कॉन्ट्रैक्ट, भुगतान और पुराने समझौतों की जांच करनी चाहिए। आर्थिक मामलों में पारदर्शिता रखें और बिना सोचे-समझे जोखिम न लें। प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करना जरूरी होगा। पार्टनर की बात सुने बिना अपनी राय थोपने से बचें। परिवार के किसी मामले में भी संतुलित फैसला लेने की जरूरत पड़ सकती है। सेहत के लिए अनुशासित दिनचर्या अपनाएं और तनाव को खुद पर हावी न होने दें। आज ईमानदारी और जिम्मेदारी से लिया गया फैसला भविष्य में स्पष्टता ला सकता है।

आज का संदेश: हर मामले में निष्पक्ष और ईमानदार रहें। सोच-समझकर लिया गया फैसला आपके लिए संतुलन और स्पष्टता लेकर आएगा।

कुंभ राशि— पेज ऑफ कप्स

पेज ऑफ कप्स कार्ड किसी सुखद आश्चर्य, रचनात्मक अवसर या भावनाओं से जुड़े संदेश का संकेत दे रहा है। आज कोई अप्रत्याशित बात आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है या आपको किसी परिस्थिति को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित कर सकती है। कार्यक्षेत्र में कोई नया विचार या रचनात्मक काम आपकी प्रतिभा दिखाने का अवसर दे सकता है। कला, लेखन, संचार या नए प्रयोगों से जुड़े लोगों को विशेष प्रेरणा मिल सकती है। आर्थिक मामलों में उत्साह के साथ व्यावहारिकता बनाए रखें और किसी आकर्षक प्रस्ताव के कारण जल्दबाजी में प्रतिबद्धता न करें। प्रेम संबंधों में कोई प्यारा संदेश, खास बातचीत या भावनाओं का इजहार रिश्ते को मजबूत कर सकता है। सिंगल जातकों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताने से भावनात्मक सुकून मिलेगा। हालांकि रचनात्मक विचारों में व्यस्त होकर जरूरी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें। अपनी भावनाओं को जगह दें, लेकिन बड़े फैसले सोच-समझकर लें।

आज का संदेश: नए अवसरों और दिल से जुड़े रिश्तों के लिए खुले रहें। कोई छोटा-सा सरप्राइज आपके दिन को खास बना सकता है।

मीन राशि— द मून

द मून कार्ड आज अपनी भावनात्मक जरूरतों को समझने और जरूरत से ज्यादा सोचने से बचने की सलाह दे रहा है। किसी अनिश्चित परिस्थिति या दूसरों के बदले हुए व्यवहार के कारण आप सामान्य से अधिक संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में किसी जवाब या फैसले में देरी होने पर तुरंत नकारात्मक निष्कर्ष न निकालें। कोई भी राय बनाने से पहले पूरी जानकारी हासिल करें। आर्थिक मामलों में किसी प्रस्ताव या निवेश से जुड़ी शर्तों को ध्यान से पढ़ें और अधूरी जानकारी के आधार पर फैसला न लें। प्रेम संबंधों में बिना पूछे किसी बात का मतलब निकालने से गलतफहमी बढ़ सकती है। किसी संवेदनशील विषय पर बातचीत करने से पहले अपनी भावनाओं को समझने का समय लें। परिवार से जुड़ी कोई चिंता आपके मन में रह सकती है, लेकिन हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की कोशिश न करें। मानसिक शांति के लिए आराम और पसंदीदा गतिविधियों को समय दें। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें, लेकिन फैसले लेते समय तथ्यों को भी महत्व दें। हर सवाल का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं है।

आज का संदेश: अपनी भावनाओं को समझें, लेकिन डर और जरूरत से ज्यादा सोचने को फैसलों पर हावी न होने दें। खुद को समय दें।

आज का सकारात्मक संकल्प: “मैं धैर्य बनाए रखता/रखती हूं, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करता/करती हूं और सोच-समझकर फैसले लेता/लेती हूं। मैं आत्मविश्वास के साथ नए अवसरों का स्वागत करता/करती हूं और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता/रखती हूं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।