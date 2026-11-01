Aaj Ka Tarot Horoscope 1 November 2026 (आज का टैरो राशिफल 1 नवंबर 2026): आज का दिन सभी राशियों के लिए सकारात्मकता, नई उम्मीदों, भावनात्मक बदलाव और महत्वपूर्ण फैसलों का संकेत दे रहा है। कुछ राशियों को करियर और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ के जीवन में रिश्तों और परिवार से जुड़ी खुशियाँ आ सकती हैं। वहीं कुछ लोगों को अचानक होने वाले बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। आज टैरो कार्ड्स की सलाह है कि अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, धैर्य बनाए रखें और हर परिस्थिति को समझदारी से संभालें। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

Weekly Horoscope: दिवाली के इस सप्ताह इन 5 राशियों को करियर-बिजनेस में लाभ मिलने के संकेत, जानें मेष से मीन तक का साप्ताहिक राशिफल

रविवार के टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि द सन और द एम्प्रेस आत्मविश्वास, सुख-समृद्धि और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं, जबकि एट ऑफ वांड्स और फोर ऑफ वांड्स रुके हुए कामों में गति और परिवार में खुशियों का संकेत देते हैं। किंग ऑफ वांड्स और द चैरियट आपको अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहने की प्रेरणा देते हैं। वहीं, टेम्परेंस संतुलन और धैर्य बनाए रखने की सलाह देता है, जबकि द टावर बताता है कि अचानक होने वाले बदलाव भी भविष्य के लिए जरूरी साबित हो सकते हैं। नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ कप्स और द लवर्स रिश्तों, आर्थिक सुरक्षा और भावनात्मक संतुष्टि को महत्व देने का संदेश देते हैं। आज हर परिस्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखें और अपने फैसले सोच-समझकर लें।

मेष राशि— द सन

आज आपके लिए खुशियों, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरा दिन रह सकता है। आप अपने कामों को लेकर उत्साहित महसूस करेंगे और लंबे समय से रुके हुए किसी काम में सफलता मिलने की संभावना है। नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है और किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी का मौका मिल सकता है। व्यापार करने वालों को भी अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी खुशमिजाज व्यक्ति से हो सकती है। परिवार में भी सकारात्मक माहौल रहेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें और उन गतिविधियों के लिए समय निकालें जिनसे आपको खुशी मिलती है।

आज का संदेश: अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। आपकी खुशी और आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं।

वृषभ राशि— द एम्प्रेस

आज का दिन आपके लिए सुख-सुविधाओं, परिवार और रचनात्मकता पर ध्यान देने का है। आप अपने घर और निजी जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोच सकते हैं। नौकरी में नए विचारों से आपको फायदा मिल सकता है और आपके काम की सराहना हो सकती है। व्यापार करने वालों के लिए ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाना और काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा। आर्थिक मामलों में बचत और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दें, लेकिन जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ प्यार और अपनापन बढ़ेगा। अविवाहित लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। अपनी सेहत और आराम को भी प्राथमिकता दें।

आज का संदेश: खुद से और अपने करीबियों से प्यार करें। जीवन में खुशहाली तभी आती है जब आप अपनी जरूरतों और रिश्तों दोनों का ध्यान रखते हैं।

मिथुन राशि— एट ऑफ वांड्स

आज आपके जीवन में तेजी से कुछ बदलाव हो सकते हैं। किसी जरूरी फोन कॉल, संदेश या खबर से आपका रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। नौकरी में नए अवसर मिलने या किसी प्रोजेक्ट में तेजी आने की संभावना है। व्यापार करने वालों को किसी पुराने क्लाइंट से संपर्क या नई डील का प्रस्ताव मिल सकता है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और किसी भी फैसले से पहले पूरी जानकारी लें। प्रेम जीवन में बातचीत के जरिए पुरानी गलतफहमियाँ दूर हो सकती हैं। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। अविवाहित लोगों को किसी खास व्यक्ति का संदेश मिल सकता है। परिवार में भी बातचीत और मेलजोल बढ़ेगा। एक साथ कई काम आने पर अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें।

आज का संदेश: आने वाले अवसरों के लिए तैयार रहें। सही समय पर उठाया गया कदम आपके रुके हुए काम को आगे बढ़ा सकता है।

कर्क राशि— फोर ऑफ वांड्स

आज का दिन परिवार, खुशियों और उत्सव के लिए अच्छा रहने वाला है। घर में किसी समारोह, मुलाकात या छोटी-सी पार्टी का माहौल बन सकता है। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और टीमवर्क से काम पूरे होंगे। व्यापार करने वालों के लिए पार्टनरशिप और ग्राहकों के साथ संबंध बेहतर बनाने का अच्छा समय है। आर्थिक मामलों में घर या किसी आयोजन से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और भविष्य को लेकर बातचीत हो सकती है। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी पारिवारिक या सामाजिक कार्यक्रम में हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी। अपनी सेहत का ध्यान रखें और काम के तनाव से दूर रहें।

आज का संदेश: अपनी खुशियों को अपनों के साथ बाँटें। रिश्तों में प्यार और सहयोग ही जीवन को खूबसूरत बनाते हैं।

सिंह राशि— किंग ऑफ वांड्स

आज आपके अंदर नेतृत्व करने और अपने लक्ष्य पूरे करने का मजबूत आत्मविश्वास रहेगा। नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आपके निर्णय लेने की क्षमता की सराहना हो सकती है। व्यापार करने वालों के लिए नई योजनाएँ शुरू करने या अपने काम का विस्तार करने का अच्छा समय है। आर्थिक मामलों में बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें। प्रेम जीवन में अपने काम और रिश्तों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। पार्टनर की भावनाओं को भी महत्व दें। अविवाहित लोगों की ओर कोई आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति आकर्षित हो सकता है। परिवार में लोग आपसे सलाह या मदद मांग सकते हैं। अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें और दूसरों पर अपनी बात थोपने से बचें।

आज का संदेश: अपनी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा रखें और पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। सफलता के लिए सही दिशा और समझदारी भी जरूरी है।

कन्या राशि— टेम्परेंस

आज आपको जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी। काम और निजी जीवन के बीच तालमेल बैठाना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी में जल्दबाजी करने के बजाय धीरे-धीरे और व्यवस्थित तरीके से काम करें। व्यापार करने वालों को आमदनी और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें और बचत पर ध्यान दें। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ शांति से बातचीत करने से रिश्ते बेहतर होंगे। अविवाहित लोगों को नए रिश्ते के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धैर्य से स्थिति संभल जाएगी। स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद लें और तनाव कम करने की कोशिश करें।

आज का संदेश: हर काम सही समय और संतुलन के साथ करें। धैर्य रखने से मुश्किल परिस्थितियाँ भी आसान हो सकती हैं।

तुला राशि— नाइन ऑफ कप्स

आज का दिन आपके लिए संतुष्टि, खुशियों और किसी इच्छा के पूरी होने का संकेत दे रहा है। लंबे समय से जिस काम या अवसर का इंतजार कर रहे थे, उसमें अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी में आपके प्रयासों की सराहना होगी और कोई उपलब्धि आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकती है। व्यापार करने वालों को भी पुराने कामों से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति बेहतर महसूस हो सकती है, लेकिन खुशी में जरूरत से ज्यादा खर्च न करें। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा। अविवाहित लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान मिल सकता है जो उन्हें पसंद करता हो। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। अपनी छोटी-बड़ी उपलब्धियों को पहचानें और उनका आनंद लें।

आज का संदेश: जो कुछ आपके पास है, उसके लिए आभार व्यक्त करें। सकारात्मक सोच और संतुष्टि आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी।

वृश्चिक राशि— द टावर

आज अचानक होने वाले बदलाव आपकी योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। नौकरी में किसी चुनौती या अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। घबराने के बजाय समस्या का समाधान खोजने पर ध्यान दें। व्यापार करने वालों को पुराने समझौतों और जरूरी दस्तावेजों की दोबारा जांच करनी चाहिए। आर्थिक मामलों में अचानक खर्च सामने आ सकता है, इसलिए पैसों को संभालकर रखें। प्रेम जीवन में कोई पुरानी बात सामने आ सकती है, जिसे बातचीत से सुलझाना जरूरी होगा। पार्टनर के साथ ईमानदारी बनाए रखें। अविवाहित लोगों को यह समझने का मौका मिल सकता है कि कौन-सा रिश्ता उनके लिए सही नहीं है। परिवार में धैर्य से काम लें। याद रखें, हर बदलाव नुकसान नहीं लाता; कभी-कभी पुरानी चीजों का खत्म होना नई शुरुआत का रास्ता बनता है।

आज का संदेश: अचानक आने वाले बदलावों से डरें नहीं। जो चीजें आपके विकास में बाधा बन रही हैं, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ें।

धनु राशि— द चैरियट

आज आपके अंदर अपने लक्ष्य हासिल करने का मजबूत जुनून रहेगा। नौकरी में आप किसी मुश्किल काम को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। आपकी मेहनत और आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। व्यापार करने वालों के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू करने और अपने लक्ष्य स्पष्ट करने का अच्छा समय है। आर्थिक मामलों में अनुशासन बनाए रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ समय और जिम्मेदारियों को लेकर संतुलन बनाना जरूरी होगा। अविवाहित लोग अपनी पसंद के व्यक्ति से बातचीत शुरू कर सकते हैं। परिवार में किसी समस्या को सुलझाने की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। यात्रा या कहीं आने-जाने की योजना भी बन सकती है। अपने लक्ष्य से ध्यान न भटकने दें।

आज का संदेश: मुश्किलों से पीछे न हटें। दृढ़ निश्चय और लगातार मेहनत से आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं।

मकर राशि— क्वीन ऑफ पेंटाकल्स

आज आपका ध्यान आर्थिक सुरक्षा, परिवार और जिम्मेदारियों पर रहेगा। नौकरी में आपका व्यावहारिक स्वभाव और मेहनत दूसरों को प्रभावित कर सकती है। व्यापार करने वालों को पैसों और संसाधनों का सही प्रबंधन करने से फायदा होगा। आर्थिक मामलों में बचत, निवेश और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा करना अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन में पार्टनर के प्रति आपका सहयोग और अपनापन रिश्ते को मजबूत करेगा। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति से हो सकती है। परिवार की जरूरतों और घर से जुड़े कामों पर ध्यान देना पड़ सकता है। दूसरों की देखभाल करते हुए अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें।

आज का संदेश: समझदारी से अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं, लेकिन अपनी खुशियों और जरूरतों को भी उतना ही महत्व दें।

कुंभ राशि— पेज ऑफ कप्स

आज आपके जीवन में कोई सुखद संदेश, तारीफ या रचनात्मक अवसर आ सकता है। नौकरी में नए विचार आपको किसी काम को अलग तरीके से करने की प्रेरणा देंगे। कला, लेखन और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रह सकता है। व्यापार करने वालों को ग्राहकों से जुड़ने के नए तरीके मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में भावनाओं में बहकर खरीदारी करने से बचें। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ प्यार भरी बातचीत और छोटे-छोटे प्रयास रिश्ते को बेहतर बनाएंगे। अविवाहित लोगों को किसी की ओर से प्रेम का संकेत मिल सकता है। परिवार में आपसी समझ और अपनापन बढ़ेगा। अपनी भावनाओं को समझें, लेकिन केवल भावनाओं के आधार पर बड़े फैसले न लें।

आज का संदेश: नई खुशियों और रचनात्मक अवसरों के लिए अपना मन खुला रखें। कभी-कभी छोटी-सी बात भी दिन को खास बना सकती है।

मीन राशि— द लवर्स

आज का दिन प्रेम, रिश्तों और महत्वपूर्ण फैसलों पर ध्यान देने का संकेत दे रहा है। आप अपने जीवन में उन लोगों और चीजों को महत्व देना चाहेंगे जो आपके लिए वास्तव में मायने रखते हैं। नौकरी में साझेदारी और टीमवर्क से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। व्यापार करने वालों को अपने पार्टनर्स के साथ पारदर्शिता और भरोसा बनाए रखना चाहिए। आर्थिक मामलों में साझा खर्चों और पैसों से जुड़े फैसलों पर खुलकर बातचीत करें। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ भावनात्मक नजदीकियाँ बढ़ेंगी और भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। परिवार में बातचीत के जरिए पुरानी गलतफहमियाँ दूर हो सकती हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपनी भावनाओं और जरूरतों को अच्छी तरह समझें।

आज का संदेश: अपने दिल और समझदारी, दोनों की सुनें। सच्चे रिश्ते भरोसे, ईमानदारी और आपसी सम्मान से मजबूत होते हैं।

आज का सकारात्मक संकल्प: “मैं अपने जीवन में आने वाले बदलावों का स्वागत करता/करती हूँ। मुझे अपने फैसलों पर भरोसा है और मैं धैर्य, प्रेम और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता/बढ़ती हूँ।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।