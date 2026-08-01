Daily Tarot Horoscope 1 August 2026 (आज का टैरो राशिफल 1 अगस्त 2026): 1 अगस्त 2026 की ऊर्जा नई शुरुआत, आत्मविश्वास, सकारात्मक परिवर्तन, भावनात्मक संतुलन, आध्यात्मिक जागरूकता और सफलता का संदेश लेकर आई है। नए महीने का पहला दिन आपको यह याद दिलाता है कि हर नई शुरुआत अपने साथ अनगिनत संभावनाएं लेकर आती है। कुछ राशियों के लिए करियर और आर्थिक क्षेत्र में नए अवसर दस्तक देंगे, जबकि कुछ लोगों के जीवन में भावनात्मक बदलाव और आत्मिक विकास का दौर शुरू होगा। आज का दिन अपने लक्ष्य पर विश्वास रखने, धैर्य के साथ आगे बढ़ने और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने का है। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

आज ब्रह्मांड का संदेश है कि नए महीने का स्वागत खुले दिल और सकारात्मक सोच के साथ कीजिए। विश्वास रखिए कि जो आपके लिए निर्धारित है, वह सही समय पर अवश्य मिलेगा।

मेष राशि — रथ (The Chariot)

आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और सफलता की ओर बढ़ने का संकेत दे रहा है। यदि पिछले कुछ समय से कोई महत्वपूर्ण कार्य अधूरा था या किसी निर्णय को लेकर असमंजस बना हुआ था, तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में होती दिखाई देंगी। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता और अनुशासन वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं। नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट मिलने की भी संभावना है।

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा। अनावश्यक खर्चों से बचें और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें। पारिवारिक जीवन में आपका आत्मविश्वास सकारात्मक माहौल बनाएगा। प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और किसी भी बात को लेकर जिद करने से बचें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

आज का संदेश: मंजिल उन्हीं को मिलती है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने संकल्प से आगे बढ़ते हैं।

वृषभ राशि — नाइन ऑफ पेंटाकल्स (Nine of Pentacles)

आज का दिन आपकी मेहनत का फल देखने और स्वयं पर गर्व करने का है। पिछले कुछ महीनों में आपने जिस धैर्य और लगन के साथ काम किया है, उसका सकारात्मक परिणाम मिलने लगेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और कोई अच्छी खबर आत्मविश्वास बढ़ा सकती है।

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बचत या निवेश से जुड़े फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं। आज स्वयं पर भी थोड़ा समय और धन खर्च करना लाभकारी रहेगा। परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति देगा। प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा, जबकि अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी समझदार और स्थिर स्वभाव के व्यक्ति से हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आराम और संतुलित दिनचर्या लाभदायक रहेगी।

आज का संदेश: सच्ची समृद्धि वही है, जो मेहनत, संतुलन और आत्मसम्मान से प्राप्त होती है।

मिथुन राशि — पेज ऑफ स्वॉर्ड्स (Page of Swords)

आज नई जानकारी, नए विचार और महत्वपूर्ण समाचार मिलने के संकेत हैं। आपकी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा आपको दूसरों से आगे ले जाएगी। कार्यक्षेत्र में किसी नई योजना या अवसर को लेकर बातचीत हो सकती है, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगी।

आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। रिश्तों में सोच-समझकर बोलें, क्योंकि आपकी कही हुई छोटी-सी बात भी बड़ा असर डाल सकती है। प्रेम संबंधों में ईमानदार बातचीत रिश्तों को मजबूत बनाएगी। अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। मानसिक तनाव से बचने के लिए खुद को थोड़ा आराम देना भी जरूरी होगा।

आज का संदेश: सही समय पर कही गई सही बात आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।

कर्क राशि — द मून (The Moon)

आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बेहद मजबूत रहेगी, लेकिन साथ ही मन में कुछ उलझनें भी बनी रह सकती हैं। किसी भी परिस्थिति को केवल डर या भ्रम के आधार पर न आंकें। समय के साथ सच्चाई स्वयं सामने आ जाएगी। कार्यक्षेत्र में किसी निर्णय को लेकर जल्दबाजी करने से बचें।

आर्थिक मामलों में बड़े निवेश या खर्च को कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा। परिवार और रिश्तों में खुलकर बातचीत करें, क्योंकि गलतफहमियां केवल संवाद की कमी से पैदा होती हैं। प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखें। ध्यान, योग या आध्यात्मिक गतिविधियां मानसिक शांति देंगी।

आज का संदेश: अपने मन की आवाज़ सुनिए, लेकिन अंतिम निर्णय तथ्यों को समझने के बाद ही लीजिए।

सिंह राशि — सिक्स ऑफ वांड्स (Six of Wands)

आज आपके लिए सफलता, सम्मान और उपलब्धियों का दिन है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रतिभा की सराहना होगी। यदि किसी परिणाम का इंतजार कर रहे थे, तो सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है। आपकी लोकप्रियता और आत्मविश्वास दोनों में वृद्धि होगी।

आर्थिक मामलों में स्थिति मजबूत होगी और भविष्य की योजनाओं को गति मिलेगी। परिवार और मित्र आपकी सफलता में खुश होंगे। प्रेम संबंधों में साथी का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी। स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर रहेगा।

आज का संदेश: सफलता का सबसे सुंदर रूप वही है, जिसमें विनम्रता हमेशा बनी रहे।

कन्या राशि — एट ऑफ पेंटाकल्स (Eight of Pentacles)

आज का दिन मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास का है। आपके द्वारा किए गए छोटे-छोटे प्रयास भविष्य की बड़ी सफलता की नींव रख रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी लगन और बारीकी से काम करने की आदत वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी।

आर्थिक मामलों में बचत और योजनाबद्ध खर्च लाभदायक रहेगा। यदि कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो आज शुरुआत करना शुभ रहेगा। परिवार में छोटे-छोटे पल भी आपको खुशी देंगे। रिश्तों में पूर्णता की अपेक्षा करने के बजाय एक-दूसरे की अच्छाइयों की सराहना करें।

आज का संदेश: लगातार किया गया छोटा प्रयास ही बड़ी सफलता का आधार बनता है।

तुला राशि — जस्टिस (Justice)

आज का दिन सत्य, संतुलन और निष्पक्ष निर्णय लेने का है। यदि किसी महत्वपूर्ण फैसले का समय आ गया है, तो भावनाओं के बजाय तथ्यों पर भरोसा करें। कार्यक्षेत्र में कानूनी, प्रशासनिक या दस्तावेजों से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है।

आर्थिक मामलों में किसी भी कागजी प्रक्रिया को ध्यान से पूरा करें। रिश्तों में ईमानदारी और खुला संवाद विश्वास को मजबूत करेगा। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी परिपक्व और जिम्मेदार व्यक्ति से हो सकती है।

आज का संदेश: सच्चाई के साथ लिया गया हर निर्णय आपको सही दिशा में ले जाता है।

वृश्चिक राशि — डेथ (Death)

आज का दिन आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहा है। कोई पुराना अध्याय समाप्त हो सकता है, जिससे नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। बदलाव से डरने के बजाय उसे स्वीकार करें, क्योंकि यही परिवर्तन भविष्य में आपके लिए बेहतर अवसर लेकर आएगा।

कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या बदलाव लाभदायक साबित हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्चों और पुरानी आदतों को छोड़ने का समय है। रिश्तों में पुराने गिले-शिकवे भुलाकर नई शुरुआत करें। मानसिक रूप से खुद को हल्का महसूस करेंगे।

आज का संदेश: हर अंत अपने साथ एक नई और बेहतर शुरुआत लेकर आता है।

धनु राशि — नाइट ऑफ कप्स (Knight of Cups)

आज कोई दिल छू लेने वाली खबर, प्रस्ताव या अवसर आपके जीवन में खुशियां ला सकता है। रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। यदि किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं।

आर्थिक मामलों में भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। प्रेम संबंधों में रोमांस और अपनापन बढ़ेगा। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी आकर्षक और संवेदनशील व्यक्ति से हो सकती है। परिवार के साथ बिताया गया समय भी सुखद रहेगा।

आज का संदेश: अपने दिल की सुनिए, लेकिन फैसले हमेशा समझदारी के साथ लीजिए।

मकर राशि — किंग ऑफ पेंटाकल्स (King of Pentacles)

आज आर्थिक स्थिरता और करियर में प्रगति के मजबूत संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता लोगों का विश्वास जीत सकती है। यदि किसी निवेश या नई योजना पर काम कर रहे हैं, तो समय आपके पक्ष में रहेगा।

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भविष्य की योजनाओं को गति मिलेगी। परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा। प्रेम संबंधों में समय और भावनाओं दोनों का संतुलन बनाए रखें। स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा।

आज का संदेश: धैर्य और अनुशासन से बनाई गई सफलता सबसे लंबे समय तक टिकती है।

कुंभ राशि — द स्टार (The Star)

आज आपके जीवन में उम्मीद, नई प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यदि पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर चिंता थी, तो अब धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगेंगी। कार्यक्षेत्र में नए विचार सफलता दिला सकते हैं।

आर्थिक मामलों में धैर्य बनाए रखें। रिश्तों में माफी और समझदारी से संबंध मजबूत होंगे। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी प्रेरणादायक व्यक्ति से हो सकती है। ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियां मानसिक शांति देंगी।

आज का संदेश: उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि हर नई सुबह अपने साथ नई रोशनी लेकर आती है।

मीन राशि — ऐस ऑफ कप्स (Ace of Cups)

आज का दिन प्रेम, भावनात्मक संतुलन और नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। यदि हाल ही में कोई भावनात्मक परेशानी रही है, तो अब उसके समाप्त होने के संकेत हैं। परिवार और रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा।

कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच आपको नई सफलता दिला सकती है। आर्थिक मामलों में अंतर्ज्ञान और व्यावहारिक सोच दोनों का संतुलन बनाए रखें। प्रेम संबंधों में नई शुरुआत या रिश्तों में नई मिठास आने की संभावना है। आध्यात्मिक रूप से भी आप स्वयं को पहले से अधिक शांत महसूस करेंगे।

आज का संदेश: जब दिल खुला होता है, तब जीवन में खुशियों के नए रास्ते अपने आप बन जाते हैं।

आज का सबसे बड़ा सबक यही है कि हर नया महीना अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आता है। यदि आप अपने लक्ष्य पर विश्वास रखेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे, तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी।

आज ब्रह्मांड का अंतिम संदेश है कि अगस्त की शुरुआत विश्वास, साहस और सकारात्मक सोच के साथ कीजिए। जो अवसर आज आपके सामने आ रहे हैं, वही आने वाले दिनों में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धियों की नींव

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।