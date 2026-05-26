Daily Tarot Card Reading 26 May 2026 (टैरो राशिफल 26 मई 2026): आज मेष राशि के लिए आज सम्मान और पहचान का दिन है। आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है, और कार्यक्षेत्र में कोई सकारात्मक परिणाम आत्मविश्वास बढ़ाएगा। धनु राशि के लिए आज धनु राशि के लिए आज नई शुरुआत का संकेत है। आप किसी नए अवसर या विचार की ओर आकर्षित हो सकते हैं। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें कार्ड्स के हिसाब से मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

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मेष (फाइव ऑफ वैंड्स) (Aries Tarot Rashifal)

मेष राशि के लिए आज सम्मान और पहचान का दिन है। आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है, और कार्यक्षेत्र में कोई सकारात्मक परिणाम आत्मविश्वास बढ़ाएगा। यह कार्ड सफलता और सार्वजनिक मान्यता का प्रतीक है। यदि आप किसी लक्ष्य पर काम कर रहे थे, तो आज उसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे सकता है। हालांकि, सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखना जरूरी है, ताकि आगे भी प्रगति स्थिर बनी रहे।

वृषभ (द लवर्स ) (Taurus Tarot Rashifal)

वृषभ राशि के लिए आज परंपरा, अनुशासन और अनुभवी सलाह महत्वपूर्ण रहेगी। किसी गुरु, वरिष्ठ या विश्वसनीय व्यक्ति से मार्गदर्शन मिल सकता है। यह दिन नियमों का पालन करने और संरचित तरीके से निर्णय लेने का है। यदि आप पारंपरिक दृष्टिकोण अपनाएँगे, तो परिणाम अधिक स्थिर और दीर्घकालिक होंगे। आज नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता दें।

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मिथुन (द मेजेशियन) (Gemini Tarot Rashifal)

मिथुन राशि के लिए आज सतर्क रहने का दिन है। कोई महत्वपूर्ण समाचार या जानकारी अचानक मिल सकती है। आपकी मानसिक ऊर्जा सक्रिय रहेगी, और आप किसी स्थिति की सच्चाई जानना चाहेंगे। संवाद में स्पष्टता रखें और किसी भी जानकारी की पुष्टि करें। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें।

कर्क (द मून) (Cancer Tarot Rashifal)

कर्क राशि के लिए आज भावनात्मक गहराई और अंतर्ज्ञान का दिन है। आप दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझ पाएंगे। यह समय दिल की आवाज सुनने और सहानुभूति दिखाने का है। रिश्तों में कोमलता और समझ बढ़ेगी। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें संतुलित तरीके से व्यक्त करें।

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सिंह (किंग ऑफ वेंड्स) (Leo Tarot Rashifal)

सिंह राशि के लिए आज अत्यंत सकारात्मक और शुभ दिन है। खुशी, सफलता और ऊर्जा आपके चारों ओर रहेगी। आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और आप आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। यह उपलब्धियों और खुशखबरी का संकेत देता है। आज का दिन उत्साह और आत्म-विश्वास से भरपूर है।

कन्या (जस्टिस) (Virgo Tarot Rashifal)

कन्या राशि के लिए आज आत्मचिंतन और मानसिक शांति आवश्यक है। आप कुछ समय अकेले बिताकर अपने विचार स्पष्ट करना चाहेंगे। यह दिन आंतरिक मार्गदर्शन और गहरी समझ का है। बाहरी शोर से दूर रहकर अपने भविष्य की योजना बनाना लाभदायक रहेगा।

तुला (इम्प्रेस) (Libra Tarot Rashifal)

तुला राशि के लिए आज महत्वपूर्ण भावनात्मक निर्णय सामने आ सकते हैं। यह कार्ड रिश्तों और संतुलन का प्रतीक है। किसी संबंध में स्पष्टता या नया मोड़ संभव है। निर्णय लेते समय दिल और दिमाग दोनों का संतुलन रखें। निवेश से लाभ हो सकता है।

वृश्चिक (द टॉवर) (Scorpio Tarot Rashifal)

वृश्चिक राशि के लिए आज बड़ा परिवर्तन संकेतित है। कोई पुरानी आदत, सोच या परिस्थिति समाप्त हो सकती है। यह बदलाव शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन यह आपके विकास के लिए जरूरी है। आज का दिन पुराने पैटर्न को छोड़कर नए अवसरों को अपनाने का है।

धनु (थ्री ऑफ कप्स) (Sagittarius Tarot Rashifal)

धनु राशि के लिए आज नई शुरुआत का संकेत है। आप किसी नए अवसर या विचार की ओर आकर्षित हो सकते हैं। सकारात्मक सोच के साथ कदम बढ़ाएँ, लेकिन पूरी तैयारी के बिना जोखिम न लें। यह दिन साहस और विश्वास का है।

मकर (टेन ऑफ पेटल्स) (Capricorn Tarot Rashifal)

मकर राशि के लिए आज स्थिरता और नियंत्रण का दिन है। आप नेतृत्व की भूमिका में रह सकते हैं और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी। यह समय अनुशासन और योजना के साथ आगे बढ़ने का है। आज लिए गए व्यवस्थित निर्णय भविष्य में लाभ देंगे।

कुंभ (क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स) (Aquarius Tarot Rashifal)

कुंभ राशि के लिए आज उम्मीद और मानसिक शांति का दिन है। हाल के तनाव कम हो सकते हैं। यह कार्ड healing और सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतीक है। भविष्य को लेकर विश्वास बढ़ेगा। प्रेरणा और स्पष्टता वापस आएगी।

मीन (नाइन ऑफ़ कप्स) (Pisces Tarot Rashifal)

मीन राशि के लिए आज अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत रहेगा। आप अपने भीतर से सही संकेत प्राप्त करेंगे। यह दिन आध्यात्मिक जागरूकता और शांत सोच का है। जल्दबाजी न करें और अपने सपनों और आंतरिक आवाज पर ध्यान दें।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।