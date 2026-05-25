Daily Tarot Card Reading 25 May 2026 (टैरो राशिफल 25 मई 2026): आज वृषभ राशि के लिए आज भावनात्मक रूप से हल्का और सुखद दिन है। कोई छोटा लेकिन दिल को छू लेने वाला संदेश या संकेत मिल सकता है। यह कार्ड नई भावनात्मक शुरुआत या रोमांटिक ऊर्जा का प्रतीक है। कन्या राशि के लिए आज आत्मचिंतन और अकेले समय की आवश्यकता है। आप अपने विचारों को व्यवस्थित करना चाहेंगे। यह समय अंदर की आवाज सुनने का है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें कार्ड्स के हिसाब से मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

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मेष (फाइव ऑफ वैंड्स) (Aries Tarot Rashifal)

मेष राशि के लिए आज संसाधनों को संभालकर रखने का दिन है। आप धन, समय या ऊर्जा को लेकर अधिक सतर्क रहेंगे। यह कार्ड संकेत देता है कि आप स्थिरता चाहते हैं, लेकिन अत्यधिक पकड़ बनाए रखने से विकास धीमा हो सकता है। आर्थिक मामलों में समझदारी से निर्णय लें और अनावश्यक खर्चों से बचें। यह समय भविष्य की सुरक्षा के लिए योजना बनाने का है, न कि जोखिम लेने का।

वृषभ (द लवर्स ) (Taurus Tarot Rashifal)

वृषभ राशि के लिए आज भावनात्मक रूप से हल्का और सुखद दिन है। कोई छोटा लेकिन दिल को छू लेने वाला संदेश या संकेत मिल सकता है। यह कार्ड नई भावनात्मक शुरुआत या रोमांटिक ऊर्जा का प्रतीक है। रिश्तों में कोमलता और संवेदनशीलता बढ़ेगी। खुले दिल से सकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करें।

मिथुन (द मेजेशियन) (Gemini Tarot Rashifal)

मिथुन राशि के लिए आज किसी निर्णय को टालना मुश्किल होगा। आप लंबे समय से जिस स्थिति से बच रहे थे, अब उसे स्पष्ट रूप से देखना पड़ेगा। भावनाओं और तर्क के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। जल्दबाज़ी न करें, लेकिन निर्णय लेने में देरी भी न करें। सच का सामना करने से ही समाधान मिलेगा।

कर्क (द मून) (Cancer Tarot Rashifal)

कर्क राशि के लिए आज परिवार और भावनात्मक संतोष का दिन है। घर का वातावरण सुखद रहेगा और अपनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा। यह कार्ड पूर्णता और भावनात्मक खुशी का संकेत देता है। यदि हाल ही में तनाव था, तो अब सामंजस्य बढ़ सकता है। यह दिन आभार व्यक्त करने के लिए उत्तम है।

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सिंह (किंग ऑफ वेंड्स) (Leo Tarot Rashifal)

सिंह राशि के लिए आज धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा हो सकती है। किसी चुनौती को शांत मन से संभालना होगा। यह कार्ड बताता है कि असली शक्ति आक्रामकता में नहीं, बल्कि संयम में है। यदि आप धैर्य रखेंगे, तो स्थिति आपके पक्ष में होगी।

कन्या (जस्टिस) (Virgo Tarot Rashifal)

कन्या राशि के लिए आज आत्मचिंतन और अकेले समय की आवश्यकता है। आप अपने विचारों को व्यवस्थित करना चाहेंगे। यह समय अंदर की आवाज सुनने का है। बाहरी शोर से दूरी बनाकर मानसिक स्पष्टता प्राप्त करें। आज जल्द निर्णय लेने से बचें।

तुला (इम्प्रेस) (Libra Tarot Rashifal)

तुला राशि के लिए आज उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा लौट रही है। यदि हाल ही में कोई भावनात्मक या मानसिक उलझन थी, तो अब शांति महसूस होगी। यह कार्ड healing और आत्मविश्वास का संकेत है। भविष्य को लेकर नई प्रेरणा मिलेगी।

वृश्चिक (द टॉवर) (Scorpio Tarot Rashifal)

वृश्चिक राशि के लिए आज नई वित्तीय या करियर से जुड़ी शुरुआत संभव है। कोई अवसर स्थिरता और दीर्घकालिक लाभ दे सकता है। यह समय मजबूत नींव रखने का है। छोटे कदम भी भविष्य में बड़ा फायदा देंगे।

धनु (थ्री ऑफ कप्स) (Sagittarius Tarot Rashifal)

धनु राशि के लिए आज उत्साह और गति का दिन है। नए विचार या योजनाएँ सामने आ सकती हैं। यात्रा या अचानक निर्णय की संभावना है। हालांकि जल्दबाज़ी से बचें। ऊर्जा को सही दिशा में लगाएँ ताकि परिणाम सकारात्मक रहें।

मकर (टेन ऑफ पेटल्स) (Capricorn Tarot Rashifal)

मकर राशि के लिए आज घर और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। किसी उपलब्धि का जश्न या सकारात्मक समाचार मिल सकता है। यह स्थिरता और संतुलन का संकेत है। पारिवारिक सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा।

कुंभ (क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स) (Aquarius Tarot Rashifal)

कुंभ राशि के लिए आज प्रेरणा और मानसिक शांति का दिन है। कोई सकारात्मक बातचीत या विचार भविष्य के लिए मार्गदर्शन देगा। यह आत्मविश्वास को मजबूत करने का समय है। उम्मीद बनाए रखें — परिस्थितियाँ सुधर रही हैं।

मीन (नाइन ऑफ़ कप्स) (Pisces Tarot Rashifal)

मीन राशि के लिए आज संतुलन और संयम सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी स्थिति में अतिवाद से बचें। भावनाओं, काम और रिश्तों में मध्यम मार्ग अपनाएँ। यह कार्ड आध्यात्मिक संतुलन और दीर्घकालिक सफलता का संकेत देता है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।