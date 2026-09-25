Kalatmak Yog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नवग्रह एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। इनमें से चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। वह एक राशि में करीब ढाई दिन तक रहते हैं। ऐसे ही चंद्रमा 11 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। जहां पर शुक्र के साथ संयोग करके कलात्मक योग का निर्माण करेंगे। चंद्रमा और शुक्र की युति से बना कलात्मक योग कई राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर डाल सकता है। हालांकि, इन तीन राशि के जातकों को नौकरी-बिजनेस में लाभ के साथ आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानिए चंद्रमा-शुक्र की युति से बना कलात्मक योग किन राशियों के लिए हो सकता है शुभ…

द्रिक पंचांग के अनुसार, मन के कारक चंद्रमा 11 अक्टूबर को सुबह 11 बजकर 5 मिनट पर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहां पर धन के दाता शुक्र के साथ युति करेंगे। ऐसे में कलात्मक योग का निर्माण होगा। ये राजयोग 13 अक्टूबर, मंगलवार को 07:12 पी एम बजे तक रहने वाला है। इसके बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

कैसे बनता है कलात्मक योग?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्रमा और शुक्र की युति से कलात्मक योग का निर्माण होता है। इस राजयोग के बनने से जातकों के जीवन में रचनात्मकता, सुंदरता और सुख-सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलता है। इस राजयोग का असर हर भाव पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है।

मेष राशि पर कलात्मक योग का असर (Aries Zodiac)

कलात्मक योग इस राशि के जातकों के लिए अनुकूल हो सकता है। इस राशि के सातवें भाव में शुक्र-चंद्रमा की युति हो रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। इस राशि के जातकों के जीवन में मिठास की बढ़ोतरी हो सकती है। जीवनसाथी के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए कलात्मक योग लाभकारी हो सकता है। साझेदारी में किए जा रहे व्यापार में काफी लाभ मिल सकता है। व्यापार में निवेश करने से आने वाले समय में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है।

तुला राशि पर कलात्मक योग का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए कलात्मक योग अत्यंत शुभ हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में शुक्र-चंद्रमा की युति हो रही है। इस लग्न में कलात्मक योग बनने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में काफी आकर्षण देखने को मिल सकता है। मान-सम्मान में वृद्धि देखने को मिल सकती है। आपको संगीत, नृत्य, चित्रकला, अभिनव, फैशन आदि क्षेत्रों में लाभ देखने को मिल सकते हैं। लव लाइफ अच्छी जा सकती है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है। यश में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

कुंभ राशि पर कलात्मक योग का असर (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र-चंद्र की युति से बना कलात्मक योग खास हो सकता है। इस राशि के नौवें भाव में इस योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए यह समय काफी अच्छा जा सकता है। आपको अच्छी पोजिशन या जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बिजनेस में भी मुनाफे के योग बन रहे हैं। घर का माहौल अच्छा रहने वाला है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। वाहन सुख के भी योग बन रहे हैं।

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यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।