Rashifal Chandra Rashi VS Surya Rashi: ज्योतिष शास्त्र में राशिफल का विशेष महत्व माना जाता है। आज भी कई लोग अपने दिन की शुरुआत दिन का राशिफल देखने के साथ करते हैं। रोजाना के अलावा सप्ताह और महीने भी हो सकता है। हालांकि जब राशिफल देखने की बात होती है, तो दिमाग में एक ही सवाल आता है कि क्या राशिफल चंद्र राशि से देखना चाहिए या फिर सूर्य राशि से? आइए आज ‘कुंडली रहस्य’ में जानते हैं  सूर्य राशि और चंद्र राशि क्या होता है। इसके महत्व और किससे राशिफल देखने सबसे सटीक हो सकता है…

सूर्य राशि क्या है? (What Is Sun Sign)

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य राशि वह राशि होती है जिसमें किसी व्यक्ति के जन्म के समय सूर्य स्थित होता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, आत्मविश्वास, ऊर्जा, पिता, नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व का कारक माना जाता है। ऐसे में सूर्य की राशि जातक की पहचान और उसके बाहरी व्यक्तित्व को दर्शाने में मदद करती है।

बता दें कि पश्चिमी ज्योतिष में अधिकांश राशिफल और राशि विश्लेषण सूर्य राशि के आधार पर किए जाते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर में लोग अपनी राशि के रूप में प्रायः सूर्य राशि को ही जानते हैं।

Also Read

चंद्र राशि क्या है? (What Is Moon Sign)

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, भावना, कल्पना शक्ति और मानसिक स्थिति का कारक माना जाता है। चंद्र राशि वह होती है जिसमें जन्म के समय चंद्रमा स्थित होता है। ऐसे में चंद्र राशि व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव और मानसिक प्रवृत्तियों को दर्शाता है।

वैदिक ज्योतिष में चंद्र राशि को विशेष महत्व दिया गया है। चंद्र राशि के द्वारा ही विवाह, मुहूर्त, गोचर फल और दैनिक राशिफल सहित कई ज्योतिषीय गणनाएं होती है।

शास्त्रों में सूर्य और चंद्रमा का महत्व (Sun Sign And Moon Sign Significance)

वैदिक ज्योतिष के प्रमुख ग्रंथ ऋषि पाराशर द्वारा लिखित बृहत् पाराशर होरा शास्त्र में सूर्य और चंद्रमा के बारे में लिखा है कि ‘आत्मा रविः शशी मनः’ यानी सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है।

इस श्लोक से इस बात को कहा जा सकता है कि चंद्रमा आपके मन, मानसिक स्थिति से लेकर भावना पर असर डालता है। इसके साथ ही सूर्य आत्म बल, व्यक्तित्व से लेकर चेतना पर प्रभाव डालता है। इसी के कारण दोनों ग्रहों का ज्योतिषीय विश्लेषण में विशेष महत्व माना जाता है।

Also Read

सूर्य राशि और चंद्र राशि में क्या अंतर है? (Differnece Between Sun Sign And Moon Sign)

ज्योतिष विशेष
सूर्य राशि और चंद्र राशि में अंतर
वैदिक और पश्चिमी ज्योतिष के आधार पर तुलनात्मक विश्लेषण
पहला अंतर
व्यक्तित्व और मन का अंतर
सूर्य राशि और चंद्र राशि दोनों मिलकर किसी व्यक्ति की पूरी ज्योतिषीय पहचान बनाती हैं, लेकिन इनके कार्य बिल्कुल अलग-अलग हैं।
सूर्य राशि
बाहरी व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और जीवन के लक्ष्यों को दर्शाती है। यह वह छवि है जो आप दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं।
चंद्र राशि
भावनाओं, मानसिकता और आंतरिक स्वभाव को प्रकट करती है। यह आपकी सोच और संवेदनाओं की असली परत है।
दूसरा अंतर
बाहरी और आंतरिक पहचान
एक ही व्यक्ति बाहर से एक तरह का और भीतर से दूसरे तरह का दिखता है। सूर्य और चंद्र राशि इसी फर्क को स्पष्ट करती हैं।
  • सूर्य राशि यह बताती है कि दुनिया आपको किस रूप में देखती है। यह आपकी सार्वजनिक छवि, महत्वाकांक्षाएं और आत्मप्रकाश का प्रतीक है।
  • चंद्र राशि यह दर्शाती है कि आप भीतर से क्या महसूस करते हैं। यह आपकी निजी भावनाओं, अवचेतन प्रतिक्रियाओं और आंतरिक सुरक्षा की जरूरतों को व्यक्त करती है।
तीसरा अंतर
ज्योतिषीय उपयोग और परंपरा
पूर्व और पश्चिम में ज्योतिष की परंपराएं अलग हैं, और दोनों में सूर्य व चंद्र राशि को दी जाने वाली प्राथमिकता भिन्न है।
पश्चिमी ज्योतिष
सूर्य राशि को केंद्रीय महत्व दिया जाता है। राशिफल और व्यक्तित्व विश्लेषण मुख्यतः सूर्य राशि पर आधारित होते हैं।
वैदिक ज्योतिष
चंद्र राशि को आधार माना जाता है। जन्म कुंडली, दशा और अनेक महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां इसी पर आधारित होती हैं।
चौथा अंतर
ग्रह गोचर का प्रभाव
जब ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो इसे गोचर कहते हैं। इसका असर किस राशि से देखा जाए, यह परंपरा पर निर्भर करता है।
गोचर फल कैसे देखें
  • वैदिक ज्योतिष में गोचर के फल चंद्र राशि से देखे जाते हैं। ग्रहों की वर्तमान स्थिति का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन चंद्र राशि के आधार पर किया जाता है।
  • पश्चिमी ज्योतिष में सूर्य राशि के अनुसार गोचर का विश्लेषण होता है। इसी कारण दोनों पद्धतियों के राशिफल अलग-अलग परिणाम देते हैं।
  • दोनों राशियों का समन्वय करने पर व्यक्ति के जीवन पर ग्रह प्रभाव का अधिक सटीक और संपूर्ण आकलन संभव होता है।
स्रोत: वैदिक ज्योतिष परंपरा एवं पश्चिमी ज्योतिष शास्त्र
Jansatta InfoGenIE
HTML + CSS Copied to Clipboard

राशिफल देखने के लिए चंद्र या फिर सूर्य राशि में कौन ज्यादा सटीक?

वैदिक ज्योतिष के अनुसार  राशिफल देखने के लिए चंद्र राशि को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका मुख्य कारण है कि मन का चंद्रमा का कारक होने के कारण दैनिक जीवन की घटनाएं, मानसिक स्थिति और ग्रहों के गोचर का प्रभाव सीधे मन पर पड़ता है।

इसी के कारण दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक राशिफल से लेकर ग्रहों के गोचर से होने वाले प्रभावों का विश्लेषण प्रमुख भूमिका निभाता है। आमतौर पर गोचर फल मुख्य रूप से चंद्र राशि से देखे जाते हैं। इसी के कारण अधिकतर ज्योतिषियों की बात करें, तो राशिफल पढ़ते समय चंद्र राशि को प्राथमिकता देते हैं।

Also Read

दूसरी ओर सूर्य राशि की बात करें, तो इस राशिफल में व्यक्ति के व्यक्तित्व, महत्वाकांक्षाओं और जीवन की व्यापक दिशा को समझने में उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन इसके द्वारा दैनिक घटनाओं और मानसिक अनुभवों के संदर्भ में ज्यादा प्रभावी नहीं हो सकता है।

क्या केवल चंद्र राशि से ही सब कुछ जाना जा सकता है?

पंडित केपी शुक्ल सहित कई ज्योतिषियों का मानना है कि किसी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विश्लेषण केवल सूर्य राशि या केवल चंद्र राशि से नहीं किया जा सकता। दोनों राशियां व्यक्ति के अलग-अलग पहलुओं को दर्शाती हैं। उदाहरण लेते हुए बोले, तो अगर किसी व्यक्ति की सूर्य राशि सिंह हैं, तो ऐसे में वह आत्मविश्वास से भरपूर और नेतृत्व क्षमता वाला होगा। लेकिन वहीं अगर उसकी चंद्र राशि कर्क है, तो वह बहुत ही ज्यादा संवेदनशील और भावुक हो सकता है। ऐसे में सब उल्टा हो सकता है। इसी के कारण किसी भी व्यक्ति को सही रूप को समझने के लिए दोनों की राशि का अध्ययन करना बेहतर हो सकता है।

निष्कर्ष

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य राशि और चंद्र राशि दोनों का अपना-अपना महत्व है। जहां सूर्य राशि की बात करें, तो यह व्यक्ति की पहचान, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा को दर्शाती है, तो वहीं दूसरी ओर चंद्र राशि के द्वारा व्यक्ति के मन, भावनाओं और मानसिक प्रवृत्तियों के बारे में जान सकते हैं। अगर सवाल केवल राशिफल देखने का हो, तो वैदिक ज्योतिष में चंद्र राशि से राशिफल देखना अधिक सटीक और प्रचलित माना जाता है। हालांकि किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में विस्तृत और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरी जन्म कुंडली का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए अगर आपको अपने जीवन के हर एक पहलू के बारे में जानना है, तो किसी अच्छे पंडित या फिर ज्योतिषी को जन्म कुंडली अवश्य दिखाएं।

अगला कुंडली रहस्य:
जन्म कुंडली में लग्न का इतना महत्व क्यों होता है? क्या लग्न से पता चल सकता है व्यक्ति का स्वभाव, भाग्य और जीवन की दिशा? पढ़ें अगला भाग…

मेष राशिफल जून से दिसंबर 2026वृषभ राशिफल जून से दिसंबर 2026
मिथुन राशिफल जून से दिसंबर 2026कर्क राशिफल जून से दिसंबर 2026
सिहं राशिफल जून से दिसंबर 2026कन्या राशिफल जून से दिसंबर 2026
तुला राशिफल जून से दिसंबर 2026वृश्चिक राशिफल जून से दिसंबर 2026
धनु राशिफल जून से दिसंबर 2026मकर राशिफल जून से दिसंबर 2026
कुंभ राशिफल जून से दिसंबर 2026मीन राशिफल जून से दिसंबर 2026

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई ज्योतिषीय जानकारी पारंपरिक मान्यताओं और शास्त्रीय संदर्भों पर आधारित है। ज्योतिष एक विश्वास और अध्ययन की परंपरा है, इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भविष्यवाणी की विधि नहीं माना जाता। राशिफल और ज्योतिषीय विश्लेषण को मार्गदर्शन या मनोरंजन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय (जैसे स्वास्थ्य, करियर, वित्त या अन्य जीवन संबंधी मामलों) के लिए अपने विवेक और विशेषज्ञ सलाह को प्राथमिकता दें।