Gajkesari Yog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह में से चंद्रमा को मन, भावना, माता, मानसिक शांति और आंतरिक सुख-समृद्धि आदि का कारक माना जाता है। चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है, जो एक राशि में करीब ढाई दिन रहते हैं। ऐसे में किसी न किसी ग्रह के साथ युति करके शुभ-अशुभ योगों का निर्माण करते रहते हैं। ऐसे ही 11 अगस्त को चंद्रमा के कर्क राशि में जाने से गजकेसरी के साथ कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिससे 12 राशियों के जीवन में असर देखने को मिल सकता है। चंद्रमा के कर्क राशि में जाने से गुरु के अलावा सूर्य और बुध के साथ भी युति करने वाले हैं, जिससे गजकेसरी के अलावा शशि आदित्य, चंद्र-बुध योग , हंस राजयोग से लेकर चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में कर्क, कन्या और मीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं गजकेसरी राजयोग किन राशियों के लिए शुभ हो सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 11 अगस्त 2026, मंगलवार को 04:42 ए एम बजे चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान है। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति से गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। इसके साथ ही इस राशि में बुध और सूर्य भी विराजमान है, जिससे चतुर्ग्रही राजयोग का भी निर्माण होने वाला है।

कर्क राशि पर गजकेसरी राजयोग बनने का असर (Cancer Zodiac)

चंद्रमा इस राशि के लग्न भाव में गोचर करने वाले हैं। जहां पर गुरु उच्च स्थान में बैठे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए गजकेसरी राजयोग कई मायनों में खास हो सकता है। कोई शुभ समाचार मिलने की उम्मीद है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय अच्छा हो सकता है। इस राशि के जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ ही पदोन्नति, इंक्रीमेंट से लेकर बोनस के योग बन रहे हैं। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। व्यापार में आपके द्वारा बनाई गई रणनीति कारगर साबित हो सकती है। मानसिक तनाव भी कम हो सकता है।

कन्या राशि पर गजकेसरी राजयोग बनने का असर (Virgo Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए गजकेसरी राजयोग अत्यंत लाभकारी हो सकता है। इस राशि के ग्यारहवें भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। इसके अलावा व्यापार में भी उन्नति के अवसर बन रहे हैं। जीवन में मान-सम्मान की बढ़ोतरी हो सकती है। शारीरिक और मानसिक तनाव कम हो सकता है। आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। ऐसे में आप खुश नजर आ सकते हैं। भाई-बहनों के साथ अच्छा समय बीत सकता है। समाज में मान-सम्मान की भी वृद्धि हो सकती है।

मीन राशि पर गजकेसरी राजयोग बनने का असर (Pisces Zodiac)

मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा-गुरु की युति से बना गजकेसरी राजयोग कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। इस राशि के लग्न भाव में शनि वक्री अवस्था में विराजमान है और पांचवें भाव में गजकेसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। नई नौकरी के कई योग बन सकते हैं। मान-सम्मान में वृद्धि के साथ परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। छात्रों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। उच्च शिक्षा, विज्ञान और शोध के क्षेत्र में लाभ देखने को मिल सकता है। रचनात्मकता में भी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। ऐसे में लेखन, शिक्षक, सलाहकार और वक्ता के लिए ये समय अच्छा हो सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है। मान-सम्मान में बढ़ोतरी के भी योग बन रहे हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।