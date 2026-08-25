Chandra Grahan 2026: साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण श्रावण पूर्णिमा के दिन लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण रक्षाबंधन के दिन लगने वाला है। ऐसा संयोग कई सालों के बाद बन रहा है। बता दें कि चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 28 अगस्त को सुबह करीब 6:54 बजे से आरंभ हो रहा है, जो दोपहर 12:32 बजे पर समाप्त होगा। इस ग्रहण का मुख्य आंशिक चरण सुबह 8:04 बजे से 11:22 बजे तक और चरम सुबह 9:43 बजे होगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार ये चंद्र ग्रहण काफी अहम माना जा रहा है। ये ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। लेकिन इसका असर भारत के लोगों पर आंशिक असर देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण का असर किन राशियों पर सकारात्मक पड़ सकता है…

ज्योतिषीय गणना के अनुसार चंद्रमा कुंभ राशि, शतभिषा नक्षत्र में विराजमान है। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। वहां चंद्रमा का विराजमान होने से शतभिषा पर काफी असर डाल सकते हैं।

मेष राशि पर चंद्र ग्रहण का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए ये चंद्र ग्रहण काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि में ये चंद्र ग्रहण एकादश भाव में लग रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। मित्रों के साथ अच्छा समय बीत सकता है। डिजिटल मीडिया, कम्युनिकेशन और ऑउट ऑफ बॉक्स सोच से जुड़ा होगा, जिससे आपको काफी लाभ मिल सकता है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते है। इसके साथ ही आपको कई क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकती है। अटका हुआ धन भी मिल सकता है।

वृषभ राशि पर चंद्र ग्रहण का असर (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए भी चंद्र ग्रहण कई क्षेत्रों में अनुकुल प्रभाव डाल सकता है। इस राशि के दशम भाव में ये ग्रहण लगने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। हालांकि अचानक से कोई बड़ा परिवर्तन बो सकता है। लेकिन इससे शतभिषा नक्षत्र के कारण आपको समस्याओं से निकलने का समय मिल सकता है। नई नौकरी के भी योग बन रहे हैं। इसके अलावा समाज में पद-प्रतिष्ठा की भी बढ़ोतरी हो सकती है।

धनु राशि पर चंद्र ग्रहण का असर (Sagittrius Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए भी ये ग्रहण लाभकारी हो सकता है। इस राशि के तीसरे भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के साहस, पराक्रम, कौशल के साथ संचार करने की क्षमता में बढ़ोतरी हो सकती है। भाई-बहनों के साथ अच्छा समय बीत सकता है। आप परिवार, पार्टनर या फिर दोस्तों के साथ कोई यात्रा कर सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से आप कई क्षेत्रों में लाभ कमा सकते हैं।

कन्या राशि पर चंद्र ग्रहण का असर (Virgo Zodiac)

इस राशि के छठे भाव में ये ग्रहण लगने वाला है। इस भाव को रोग, ऋण, शत्रु और दैनिक दिनचर्या से संबंधित माना जाता है। ऐसे में चंद्रमा के कुंभ राशि में होने से इस राशि के जातकों के लंबे समय से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। इसके साथ ही कई चुनौतियों को भी पार कर लेंगे। अगर आप कहीं से ऋण लेना चाहते हैं, तो इस अवधि में आपको अवसर मिल सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।