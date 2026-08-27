Chandra Grahan 2026 Horoscope (चंद्र ग्रहण 2026 राशिफल): 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इसे एक खगोलीय घटना माना जाता है, लेकिन इसका धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि भी महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि, साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आने वाला है। लेकिन इसका असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिल सकता है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को चंद्र ग्रहण लग रहा है और इस दिन रक्षाबंधन का भी पर्व मनाया जाता है।

बता दें कि आमतौर पर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण यानी खंड ग्रास चंद्र ग्रहण होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, साल का दूसरा चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में और शतभिषा नक्षत्र में लगने वाला है। हालांकि ये भारत में नजर नहीं आने वाला है। लेकिन जातकों के जीवन में इसका आंशिक असर देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं पंडित केपी शुक्ल से चंद्र ग्रहण का मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर देखने को मिल सकता है…

कहां-कहां दिखेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण?

बता दें कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण सुबह के समय होने के कारण भारत में नजर नहीं आएगा। ये मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और प्रशांत और अटलांटिक महासागर के आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देगा।

कब से कब तक लगेगा चंद्र ग्रहण?

साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:04 पर है और इसका मध्य सुबह 9:43 पर होगा और ग्रहण का समापन 11:22 पर होगा। ये चंद्र ग्रहण कुल 3 घंटा और 18 मिनट का होगा।

चंद्र ग्रहण 2026 का 12 राशियों पर असर

मेष राशि पर चंद्र ग्रहण का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए ये चंद्र ग्रहण काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि में ये चंद्र ग्रहण एकादश भाव में लग रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। मित्रों के साथ अच्छा समय बीत सकता है। डिजिटल मीडिया, कम्युनिकेशन और आउट ऑफ बॉक्स सोच से जुड़ा होगा, जिससे आपको काफी लाभ मिल सकता है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। इसके साथ ही आपको कई क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकती है। अटका हुआ धन भी मिल सकता है।

वृषभ राशि पर चंद्र ग्रहण का असर (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए भी चंद्र ग्रहण कई क्षेत्रों में अनुकूल प्रभाव डाल सकता है। इस राशि के दशम भाव में ये ग्रहण लगने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। हालांकि अचानक से कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इससे शतभिषा नक्षत्र के कारण आपको समस्याओं से निकलने का समय मिल सकता है। नई नौकरी के भी योग बन रहे हैं। इसके अलावा समाज में पद-प्रतिष्ठा की भी बढ़ोतरी हो सकती है।

मिथुन राशि पर चंद्र ग्रहण का असर (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर नवम भाव से हो रहा है और इस भाव का संबंध भाग्य, धर्म, पिता और गुरु से है। ग्रहण का प्रभाव आपको धर्म से हटाकर कर्म की ओर अग्रसर कर सकता है, जो आपके लिए अच्छी सूचना हो सकती है। लेकिन धर्म से भटकने से बचना जरूरी है। गुरु और पिता से वैचारिक मतभेद से बचें और उनके प्रति सम्मान बनाए रखें।

कर्क राशि पर चंद्र ग्रहण का असर (Cancer Zodiac)

कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के स्वामी चंद्र देव स्वयं इस ग्रहण में शामिल हैं। ऐसी स्थिति में यह ग्रहण मानसिक और भावनात्मक स्तर पर अधिक प्रभावी माना जा सकता है। कर्क राशि के लोग भावनात्मक होते हैं और यह ग्रहण उनके अष्टम भाव में घटित हो रहा है। इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अचानक बढ़ने वाले खर्चों और मानसिक भ्रम से भी सावधान रहने की जरूरत होगी। यदि आप ज्योतिषीय अध्ययन करते हैं या ध्यान करते हैं तो भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं। इससे ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने में मानसिक रूप से सहायता मिल सकती है।

सिंह राशि पर चंद्र ग्रहण का असर (Leo Zodiac)

सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रहण सप्तम भाव में घटित होने वाला है। ऐसी स्थिति में व्यापार, पार्टनरशिप और जीवनसाथी से संबंधित मामलों में गलतफहमियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। चंद्र ग्रहण 2026 का प्रभाव आपकी छवि को लेकर भी सावधानी की मांग करता है। अपनी पर्सनालिटी और सार्वजनिक छवि का विशेष ध्यान रखें।

कन्या राशि पर चंद्र ग्रहण का असर (Virgo Zodiac)

इस राशि के छठे भाव में ये ग्रहण लगने वाला है। इस भाव को रोग, ऋण, शत्रु और दैनिक दिनचर्या से संबंधित माना जाता है। ऐसे में चंद्रमा के कुंभ राशि में होने से इस राशि के जातकों की लंबे समय से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। इसके साथ ही कई चुनौतियों को भी पार कर लेंगे। अगर आप कहीं से ऋण लेना चाहते हैं, तो इस अवधि में आपको अवसर मिल सकते हैं।

तुला राशि पर चंद्र ग्रहण का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि या तुला लग्न वालों के लिए यह ग्रहण पंचम भाव में लग रहा है। यह भाव संतान, प्रेम, रचनात्मकता और पुण्य से संबंधित है। इसलिए आपको अपनी संतान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शेयर, सट्टा और ट्रेडिंग जैसी गतिविधियों में नए निवेश से बचने की जरूरत है। संतान के प्रति सजग रहें। रचनात्मक विचार कुछ समय के लिए आपको डरा सकते हैं, इसलिए ऐसे विचारों से सावधान रहें। ऐसी स्थिति में भगवान शिव का ध्यान करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है।

वृश्चिक राशि पर चंद्र ग्रहण का असर (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि वालों के चतुर्थ भाव में ग्रहण का निर्माण हो रहा है। चतुर्थ भाव हृदय, माता, घर, आंतरिक शांति, वाहन और सुख-सुविधाओं से संबंधित माना जाता है। ऐसे में भावनात्मक उतार-चढ़ाव हो सकते हैं और विचार अस्थिर हो सकते हैं। माता, घर, आंतरिक शांति, वाहन और यात्राओं से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। घर के वातावरण को अच्छा बनाए रखने की कोशिश करें और अनावश्यक तनाव तथा विवादों से बचें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। माता के स्वास्थ्य और प्रॉपर्टी से जुड़े मामले मानसिक शांति को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान शिव को दूध अर्पित करने का उपाय किया जा सकता है।

धनु राशि पर चंद्र ग्रहण का असर (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए भी ये ग्रहण लाभकारी हो सकता है। इस राशि के तीसरे भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के साहस, पराक्रम, कौशल के साथ संचार करने की क्षमता में बढ़ोतरी हो सकती है। भाई-बहनों के साथ अच्छा समय बीत सकता है। आप परिवार, पार्टनर या फिर दोस्तों के साथ कोई यात्रा कर सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से आप कई क्षेत्रों में लाभ कमा सकते हैं।

मकर राशि पर चंद्र ग्रहण का असर (Capricorn Zodiac)

अब उन राशियों की बात करते हैं जिनके लिए चंद्र ग्रहण का प्रभाव मिश्रित या मध्यम रहने वाला है। सबसे पहली राशि मकर है। मकर राशि या मकर लग्न वालों के लिए यह ग्रहण द्वितीय भाव में लगने वाला है। ऐसी स्थिति में आपको धन के प्रति सावधानी बरतने की जरूरत होगी। अपनी संपत्ति और वाणी के प्रति भी विशेष ध्यान रखें। पारिवारिक मामलों में कुछ भ्रम या गलतफहमी हो सकती है और आपकी कोई बात किसी को चुभ सकती है। इसलिए वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें और धन के मामले में भी सावधानी बरतें।

कुंभ राशि पर चंद्र ग्रहण का असर (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण उनके लग्न यानी स्वयं उनकी राशि में ही घटित हो रहा है। ऐसी स्थिति में ग्रहण का प्रभाव अत्यधिक माना जाता है। आपको अपने स्वास्थ्य, सोच और क्षमताओं को बेहतर तथा व्यवस्थित रखने की जरूरत होगी। अनावश्यक अज्ञात भय, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और चिंताएं परेशान कर सकती हैं। इसलिए स्वास्थ्य, विचारों और व्यक्तित्व का विशेष ध्यान रखें।

मीन राशि पर चंद्र ग्रहण का असर (Pisces Zodiac)

मीन राशि या मीन लग्न वालों के बारहवें भाव पर चंद्र ग्रहण 2026 का प्रभाव पड़ रहा है। बारहवां भाव हॉस्पिटलाइजेशन, परिवर्तन, विदेश, रोग-कष्ट, एकांतवास और खर्चों से संबंधित माना जाता है। इस स्थिति में ग्रहण का प्रभाव कई जगहों पर आपको नकारात्मकता से बचाने में भी मदद कर सकता है, लेकिन अचानक बड़े खर्च, अनिद्रा और मानसिक परेशानियों से सावधान रहने की जरूरत होगी। विदेश से जुड़े कार्यों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को धैर्यपूर्वक संभालने की कोशिश करें। यदि आप परिस्थितियों को शांत मन से संभालेंगे तो आगे चलकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।