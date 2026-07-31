Chaturgrahi Yog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नवग्रह एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते रहते है जिसका असर 12 राशियों में किसी न किसी तरह से देखने को मिल जाता है। नवग्रह में से देवताओं के गुरु बृहस्पति इस समय अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान है। जहां पर रहकर वह किसी न किसी ग्रह से युति करेंगे। इस समय गुरु सूर्य के साथ युति किया है और 5 अगस्त को बुध के साथ युति करके त्रिग्रही, हंस और बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके बाद 11 अगस्त को चंद्रमा भी इस राशि में गोचर कर जाएगा, जिससे चतुर्ग्रही योग के साथ गजकेसरी राजयोग का निर्माण करने वाले हैं। इस राजयोग का निर्माण होने से 12 राशियों पर किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानिए कर्क राशि में चतुर्ग्रही योग बनने से किन राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्रमा 11 अगस्त 2026, मंगलवार को 04:42 ए एम बजे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर गुरु, सूर्य और बुध के साथ युति करने वाले हैं, जिससे चतुर्ग्रही राजयोग का निर्माण हो रहा है। ये योग अल्प समय के लिए होगा, क्योंकि चंद्रमा 13 अगस्त को राशि परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन इस राजयोग बनने का असर कुछ दिन पहले से लेकर कुछ दिनों के बाद तक रहने वाला है। ऐसे में चतुर्ग्रही राजयोग बनने वाला है। इसी दौरान चंद्रमा और बृहस्पति की युति से गजकेसरी योग भी बन रहा हो, तो इसका प्रभाव और अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।

मेष राशि पर चतुर्ग्रही योग का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए चर्तुग्रही योग अत्यंत शुभ माना गया है। इस राशि के जातकों के पराक्रम में वद्धि देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही सुख-सुविधाओं में वृद्धि के साथ-साथ कार्यक्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं। साढ़ेसाती चलने के बावजूद आपके लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है।

मिथुन राशि पर चतुर्ग्रही योग का असर (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए चर्तुग्रही योग कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के दूसरे भाव यानी धन के भाव में योग का निर्माण होने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को कुछ क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतने के साथ आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। मान-सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है।

कन्या राशि पर चतुर्ग्रही योग का असर (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग अत्यंत लाभकारी माना गया है। 11 अगस्त को बनने वाला चतुर्ग्रही योग इनके लाभ भाव में प्रभाव डाल सकता है, जिससे आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। शनि, शुक्र और केतु की स्थिति भी इस राशि के लिए अपेक्षाकृत सकारात्मक मानी गई है।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।