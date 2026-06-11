Mahalaxmi Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है, जो एक राशि में करीब ढाई दिन तक रहते हैं। ऐसे में किसी न किसी ग्रह के साथ युति करते शुभ-अशुभ योगों का निर्माण करते हैं। ज्योतिष में चंद्रमा को मन, भावनाओं और माता का कारक माना जाता है। ऐसे में चंद्रमा की स्थिति में बदलाव का असर कल्पना शक्ति, मानसिक स्थिति से लेकर आपकी शांति पर देखने को मिलता है। बता दें कि चंद्रमा आज सुबह मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर गए हैं। जहां पर पहले से मंगल ग्रह विराजमान है। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति से चंद्र-मंगल योग बन रहा है। इसे महालक्ष्मी राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन राशियों के बारे में…
वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्रमा आज यानी 11 जून 2026, बृहस्पतिवार को सुबह 08:16 बजे मेष राशि में प्रवेश कर गए हैं। इस राशि में 13 जून 2026, शनिवार को 09:24 ए एम बजे वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में बना महालक्ष्मी राजयोग का असर कुछ दिनों तक देखने को मिल सकता है।
धर्म गाथा: द्रौपदी का अपमान, अभिमन्यु का वध… जब श्री कृष्ण ने दिखाया आईना, लज्जा से झुका कर्ण का सिर
मेष राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का असर (Aries Zodiac)
मेष राशि के लग्न भाव में चंद्रमा प्रवेश करके मंगल के साथ युति कर रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए महालक्ष्मी राजयोग कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। इस राशि के जातकों को नौकरी में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आपके अंदर नेतृत्व क्षमा में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में कार्यस्थल में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
व्यापारियों के लिए भी ये अवधि लाभकारी हो सकती है। नया काम इस अवधि में शुरू करने से आपको लाभ मिल सकता है। मां लक्ष्मी की कृपा से आपको मुनाफा हो सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। ये काम सरकारी भी हो सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। मानसिक स्थिति अच्छी रह सकती है।
सिंह राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का असर (Leo Zodiac)
सिंह राशि के जातकों के लिए भी चंद्र-मंगल राजयोग काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के नौवें भाव यानी भाग्य भाव में इस राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। आपको नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। विदेश में नौकरी करने का भी सपना पूरा हो सकता है। परिवार के सहयोग से आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं।
व्यापार में भी लाभ के योग बन रहे हैं। शेयर मार्केट या फिर रियल एस्टेट के माध्यम से आप अच्छा धन कमा सकते हैं। पैतक व्यापार से भी लाभ मिल सकता है। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव हो सकता है। ऐसे में आप की धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। ऐसे में आपको मानसिक शांति मिल सकती है।
कन्या राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का असर (Virgo Zodiac)
कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्र-मंगल योग कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के अष्टम भाव में महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है। आप अपने शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। करियर के क्षेत्र की बात करें, तो लंबे समय से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे लोगों को विफलता हासिल होने के संकेत मिल रहे हैं।
व्यापार में भी लाभ के योग बन रहे हैं। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। इसके अलावा आपको कोई बड़ी डील या प्रोजेक्ट मिल सकता है। पैतृक संपत्ति में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं।
|मेष राशिफल जून से दिसंबर 2026
|वृषभ राशिफल जून से दिसंबर 2026
|मिथुन राशिफल जून से दिसंबर 2026
|कर्क राशिफल जून से दिसंबर 2026
|सिहं राशिफल जून से दिसंबर 2026
|कन्या राशिफल जून से दिसंबर 2026
|वृश्चिक राशिफल जून से दिसंबर 2026
|धनु राशिफल जून से दिसंबर 2026
डिस्क्लेमर: यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों, ग्रहों के गोचर और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की विशिष्ट स्थिति और दशा के आधार पर वास्तविक परिणाम हर व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकते हैं। इसे किसी भी प्रकार का अकाट्य दावा या अचूक निर्णय न माना जाए। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों, वित्तीय निवेशों अथवा स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं के लिए कृपया संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित और योग्य विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें।