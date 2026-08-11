Gajkesari Yog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह में से चंद्रमा को सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है, जो एक राशि में करीब ढाई साल तक रहते हैं। ऐसे में किसी न किसी ग्रह के साथ युति या फिर संयोग करते रहते हैं। चंद्रमा को मन, भावना, माता, मानसिक शांति और आंतरिक सुख-समृद्धि आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में चंद्रमा की स्थिति में बदलाव होने के कारण इन राशियों पर असर देखने को मिल सकता है। इस समय चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान है। जहां पर वह गुरु बृहस्पति के साथ गजकेसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही इस राशि में सूर्य और बुध भी संचरण कर रहे हैं। जिसके कारण इस राशि में ग्रहों के संयोग से शशि आदित्य, गुरु आदित्य, चंद्र-बुध योग , हंस राजयोग से लेकर चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में कर्क, तुला और धनु राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं गजकेसरी राजयोग किन राशियों के लिए शुभ हो सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 11 अगस्त 2026, मंगलवार को 04:42 ए एम बजे चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान है। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति से गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा।

कर्क राशि पर गजकेसरी राजयोग बनने का असर (Cancer Zodiac)

चंद्रमा इस राशि के लग्न भाव में प्रवेश किया है। उच्च राशि में गजकेसरी राजयोग बनने से इस राशि के जातकों को बंपर लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। इस दौरान आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए समय अच्छा जा सकता है। आपको नए अवसर मिलने के साथ पदोन्नति, वेतनवृद्धि या बोनस के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप लंबे समय से किसी अवसर को ढूंढ रहे थे, तो अब सफलता हासिल हो सकती है।

व्यापार से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय लाभदायक साबित हो सकता है। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं और रणनीतियां प्रभावी परिणाम दे सकती हैं, जिससे कारोबार में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। खुशियों का आगमन हो सकता है। मानसिक तनाव कम होगा और मन में सकारात्मकता बढ़ेगी।

धनु राशि पर गजकेसरी राजयोग बनने का असर (Sagittarius Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए गजकेसरी राजयोग बेहद शुभ हो सकता है। इस राशि के अष्टम भाव में गजकेसरी राजयोग का निर्माण है रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव हो सकता है। ऐसे में आप अध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याएं समाप्त हो सकती है। मानसिक तनाव भी तम हो सकता है। इस राशि के जातक गुप्त मामलों, विज्ञान से लेकर किसी छुपे हुए विषय में अच्छा शोध कर सकते हैं।

अगर आप किसी नए काम या कारोबार की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो यह अवधि आपके लिए अनुकूल रह सकती है। खासतौर पर रिटेल शॉप या होलसेल डीलिंग से जुड़े जातकों को अच्छे लाभ के अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों के जीवन में भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।

तुला राशि पर गजकेसरी राजयोग बनने का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए गुरु-चंद्रमा की युति से बना गजकेसरी राजयोग काफी अनुकूल हो सकता है। इस राशि के दशम भाव में इस राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को नौकरी के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न नजर आ सकते हैं। ऐसे में आपको काफी लाभ मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता हासिल हो सकती है। आप अपने भाग्य के बजाय कर्म पर ज्यादा विश्वास करेंगे और इसी के आधार पर आप खूब सफलता हासिल कर सकते हैं। नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही आप भविष्य को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं और आर्थिक स्थिति अच्छी होने के योग बन रहे हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।