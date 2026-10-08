Mahalaxmi Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। इसके अलावा माता, भावनाओं आदि का प्रमुख कारक माना जाता है। चंद्रमा सबसे तेज गति से आगे बढ़ता है। वह एक राशि में करीब ढाई दिन तक ही रहता है ऐसे में तेजी से राशि परिवर्तन करने के कारण चंद्रमा और अन्य ग्रहों के साथ युति और विभिन्न ग्रहों से संबंध बनता रहता है। ऐसे ही नवंबर माह के आरंभ में ही चंद्रमा गोचर करते हुए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। जहां मंगल पहले से स्थित हैं। ऐसे में मंगल के साथ युति करके महालक्ष्मी बन रहे हैं। कुछ ज्योतिषीय मतों में इसे चंद्र-मंगल योग भी कहा जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, महालक्ष्मी राजयोग को धन और आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में महालक्ष्मी राजयोग बनने से कुछ राशियों के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। यह विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं मंगल-चंद्र के संयोग से बना महालक्ष्मी राजयोग किन राशियों के लिए हो सकता है लाभकारी…

कब बनेगा महालक्ष्मी राजयोग?

द्रिक पंचांग के अनुसार, चंद्रमा 1 नवंबर को 12:00 ए एम में मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 3 नवंबर तक इसी राशि में रहेंगे। इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर गुरु बृहस्पति के साथ युति करके गजकेसरी राजयोग का निर्माण करेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल के कर्क राशि में नीच का माना जाता है। लेकिन चंद्रमा के साथ युति होने के कारण कुछ राशियों को आर्थिक और करियर में काफी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।

वृषभ राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव (Taurus Zodiac)

मंगल और चंद्र के संयोग से बना महालक्ष्मी योग इस राशि के जातकों के लिए भी अनुकूल हो सकता है। इस राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। संचार कौशल और पराक्रम में भी वृद्धि की संभावनाएं बन रही है। साझेदारी में किए जा रहे व्यापार में लाभ मिल सकता है। इस राशि के तीसरे भाव में महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो सकती है। व्यापार में भी जबरदस्त मुनाफा हो सकता है। साझेदारी में किए जा रहे व्यापार में अच्छा लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये समय अच्छा जा सकता है। भाई-बहन का पूरा सहयोग मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है।

कन्या राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव (Virgo Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। इस राशि के जातकों की इनकम में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ नए सोर्स भी मिल सकते हैं। आप दोस्तों या फिर परिवार के साथ किसी ट्रिप में भी जा सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति मिल सकती है। आपको अचानक धन लाभ और पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से जबरदस्त लाभ मिल सकता है। व्यापारियों को इस अवधि में अच्छा लाभ मिल सकता है। नए क्लाइंट और ऑर्डर मिल सकते हैं। मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ ही परिवार के साथ सुकून भरा समय बीत सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है।

कुंभ राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए महालक्ष्मी योग काफी शुभ और सकारात्मक परिणाम देने वाला है। इस राशि के षष्ठ भाव में मंगल-चंद्र की युति हो रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों को शत्रुओं पर विजय मिल सकती है। लंबे समय से चला आ रहा कर्ज अब समाप्त हो सकता है। आपको भाग्य का भी साथ मिल सकता है और लंबे समय से अटका काम पूरा हो सकता है। करियर की बात करें, तो नए संपर्क बन सकते हैं। प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिससे आपके करियर में नई दिशा मिल सकती है। आपकी धन की स्थिति में सुधार हो सकता है। कोर्ट-कचहरी, वाद-विवाद और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग नजर आ रहे हैं।

यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।