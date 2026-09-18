Gajkesari Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह में से चंद्रमा को मन, माता और भावनाओं का मुख्य कारक माना जाता है। चंद्रमा एकलौता ऐसा ग्रह है, जो सबसे तेज गति से चलने के साख-साथ काफी संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में इसकी स्थिति में बदलाव का असर सबसे ज्यादा अंतर्मन और मानसिक स्थिति पर देखने को मिलता है। चंद्रमा हर ढाई दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसे में चंद्रमा किसी न किसी ग्रह से युति करते रहते हैं। लेकिन 4 अक्टूबर को चंद्रमा का गोचर काफी खास है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा एक नहीं बल्कि 2 शुभ ग्रहों के साथ युति करने वाले हैं। दरअसल, चंद्रमा 4 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। जहां उच्च के कर्क के साथ-साथ मंगल भी विराजमान होंगे। ऐसे में मंगल-चंद्र की युति से महालक्ष्मी और गुरु-चंद्र की युति से गजकेसरी राजयोग का निर्माण होने वाला है। ऐसे में गजकेसरी राजयोग कुछ राशि के जातकों के लिए काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानिए गुरु-चंद्र के संयोग से बना गजकेसरी राजयोग किन राशियों के लिए हो सकता है शुभ…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्रमा 4 अक्टूबर 2026, रविवार को 06:31 पी एम बजे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसी राशि में 6 अक्टूबर, मंगलवार को 10:17 पी एम बजे तक रहेंगे। इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

मेष राशि पर गजकेसरी राजयोग का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए ये योग काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के चौथे भाव में गुरु-चंद्रमा की युति हो रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिलने के साथ-साथ हर क्षेत्र में सफलता हासिल हो सकती है। इस राशि के जातकों का अध्यात्म की ओर काफी अधिक झुकाव हो सकता है। ऐसे में इस राशि के जातकों के जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी के कामों में सफलता हासिल हो सकती है। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय अच्छा जा सकता है। लंबे समय से चला रहा सहकर्मियों से विवाद शांत हो सकता है और आप अपने काम पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। आप घर के सदस्यों को अपना समय दे पाने में सफल होंगे।

सिंह राशि पर गजकेसरी राजयोग का असर (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए भी गजकेसरी राजयोग कई मायनों में अनुकूल हो सकता है। इस राशि के बारहवें भाव में गुरु-चंद्र की युति होने वाली है। ऐसे में इस राशि के जातक कई धार्मिक यात्राओं पर जा सकता है। आध्यात्मिकता में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप अपने धन का कुछ हिस्सा धार्मिक कार्यों से लेकर दान-पुण्य पर खर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको किसी काम में सफलता हासिल हो सकती है। इसके अलावा विदेश में नौकरी या फिर व्यापार कर रहे जातकों को भी सफलता हासिल हो सकती है।

वृश्चिक राशि पर गजकेसरी राजयोग का असर (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गजकेसरी राजयोग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों की गोचर कुंडली के नौवे यानी भाग्य भाव में गजकेसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। आपको घर-परिवार के साथ-साथ कार्यस्थल में सहकर्मियों का साथ मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य, प्रोजेक्ट या फिर किसी काम को आसानी से कर सकते हैं। अध्यात्म की ओर भी आपका काफी झुकाव हो सकता है। भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा में बदलाव देखने को मिल सकता है। उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता हैं। इसके कारण आपको कोई लंबी या फिर विदेश यात्रा कर सकते हैं। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। आप अपने ज्ञान से दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं।

यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।

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