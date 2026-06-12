Gajkesari Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्रमा 17 जून को राशि परिवर्तन करके स्वराशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे गुरु के साथ युति करके गजकेसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस राशि में गुरु के अलावा शुक्र भी विराजमान है, जिससे चंद्रमा के साथ युति करके कलात्मक और त्रिग्रही योग का भी निर्माण होगा। गुरु-चंद्रमा के संयोग से बना गजकेसरी राजयोग कुछ राशि के जातकों के लिए लाभदायक हो सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं गजकेसरी राजयोग बनने से किन राशियों पर हो सकता है सकारात्मक असर…

बता दें कि नवग्रह एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। जिसका असर 12 राशियों के साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। इन सभी नवग्रह में से चंद्रमा सबसे तेज से चलता है। वह एक राशि में करीब ढाई दिन रहते हैं। ऐसे में किसी न किसी ग्रह के साथ युति करते रहते हैं, जिससे 12 राशियों पर असर देखने को मिलता है।

द्रिक पंचांग के अनुसार, 17 जून 2026, बुधवार को 08:12 ए एम बजे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 19 जून 2026, शुक्रवार को 10:06 ए एम बजे सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान है। चंद्रमा की राशि में स्थित होकर बृहस्पति प्रेम, करुणा और शुभता का संचार करता है। इस समय गजकेसरी से लेकर हंस, गजलक्ष्मी, त्रिग्रही जैसे योग बन रहे हैं इन योगों का संयुक्त प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली माना गया है और इसका असर कई गुना अधिक मिल सकता है।

कन्या राशि पर गजकेसरी राजयोग का असर (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु-चंद्रमा की युति से बना गजकेसरी राजयोग काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के ग्यारहवें भाव में इस राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में लंबे समय से रुकी हुई कई इच्छाएं पूरी हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। इस अवधि में नया व्यापार, स्टार्टअप शुरू करने से आपको लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय अच्छा हो सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। निवेश, भूमि, भवन, वाहन आदि खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। ये समय अत्यंत शुभ हो सकता है।

तुला राशि पर गजकेसरी राजयोग का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए गुरु-चंद्र का गजकेसरी राजयोग कई क्षेत्रों में लाभ दे सकता है। नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा पदोन्नति, वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। लंबे समय से चला आ रहा मानसिक तनाव अब समाप्त हो सकता है। अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। मांगलिक कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं। समाज में पद-प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी हो सकती है।

धनु राशि पर गजकेसरी राजयोग का असर (Sagittarius Zodiac)

चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करके इस राशि के अष्टम भाव में रहने वाले हैं। इस राशि के जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है। बुद्धि और ज्ञान में भी तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। जीवन में अचानक से कुछ बदलाव हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति, वसीयत के माध्यम से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि के योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा जातकों को नए अवसर मिलने के साथ वरिष्ठ अधिकारियों का साथ मिल सकता है। नया व्यापार करने के लिए ये समय अच्छा माना जा रहा है।

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।