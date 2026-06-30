July Monthly Horoscope 2026 Capricorn: वैदिक ज्योतिष अनुसार जुलाई का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कई महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तनों और शुभ योगों के कारण खास रहने वाला है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ ही कर्क राशि में शुक्रादित्य राजयोग और गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। वहीं मिथुन राशि में भद्र राजयोग का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। साथ ही 27 जुलाई को शनि देव मीन राशि में वक्री होंगे, जिसका असर मकर राशि के जातकों के कामकाज, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं जुलाई का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है।

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मिल सकती हैं नई जिम्मेदारी

जुलाई का महीना करियर के लिहाज से सकारात्मक संकेत दे रहा है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे भविष्य में पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, उन्हें महीने के दूसरे भाग में अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

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नई साझेदारी बन सकती हैं

वैदिक ज्योतिष अनुसार व्यापारियों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। नए निवेश, नई साझेदारी या कारोबार के विस्तार की योजना सफल हो सकती है। हालांकि 27 जुलाई के बाद शनि के वक्री होने से किसी भी बड़े आर्थिक फैसले को सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा। दस्तावेजों और कानूनी मामलों में विशेष सावधानी बरतें।

आर्थिक स्थिति हो सकती है मजबूत

वैदिक ज्योतिष अनुसार आर्थिक मामलों में जुलाई राहत देने वाला साबित हो सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। शुक्रादित्य राजयोग और गजकेसरी राजयोग का प्रभाव आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। परिवार की जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन आय और व्यय के बीच बैलेंस बना रहेगा।

महीने के लास्ट सप्ताह में किसी बड़ी खरीदारी या निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना लाभदायक रहेगा।

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प्रेम संबंध होंगे मधुर

प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। जो लोग लंबे समय से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें परिवार का सहयोग मिल सकता है। पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्ते में विश्वास मजबूत होगा।

विवाहित लोगों के लिए भी यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और घर का माहौल सुखद रहेगा। हालांकि महीने के अंत में छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखें।

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मानसिक थकान हो सकती है

स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन काम का दबाव मानसिक थकान बढ़ा सकता है। नींद पूरी लें और खानपान पर विशेष ध्यान दें। पुराने रोगों से राहत मिलने के संकेत हैं, लेकिन मौसम बदलने के कारण सर्दी, गले या पेट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। नियमित योग और व्यायाम आपको फिट रखने में मदद करेंगे।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।