Newsletters
LIVE TV

मकर राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Makar Rashi) | 29 सितंबर 2026 मकर राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Makar Rashi) | 29 सितंबर 2026

आज का मकर राशि का राशिफल (29 सितंबर): वयस्कों से अपनी किसी भी समस्या के लिए सलाह लीजिये। इससे आपको उनके अनुभव से लाभ होगा और उन्हें भी प्रसन्नता होगी।इंजिनीयर आज उच्च पदस्थ व्यक्तियों से मिलेंगे जिससे उन्हें निकट भविष्य में बहुत लाभ होगा।जो लेखा कर्म के क्षेत्र में है वे आज काम से छुट्टी लेकर परिवार के साथ आनंद से समय बिताएंगे।पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखने वाले छात्र सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में इनाम जीत सकते हैं।खिलाड़ी संघ आज अपने मार्गदर्शक की योजनाओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे जिससे संघात्मक भावना बनेगी।

Makar Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 29 September 2026: जानें आज का दिन मकर राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Makar राशिफल (29 सितंबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…

और पढ़ें

Updated: 05:32 AM

राशि

Aaj Ka Rashifal 29 September 2026, today horoscope
Aaj Ka Rashifal 29 September 2026: आज विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पर बन रहे सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग, जानिए मेष राशि से मीन राशि का दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 29 September 2026 (आज का राशिफल): फ्यूचर पंचांग के अनुसार आज विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पर सर्वार्थ सिद्धि…

Mercury Retrograde 2026, budh vakri 2026
24 अक्टूबर को बुद्धि के दाता बुध होंगे वक्री; कन्या, तुला, मकर और वृश्चिक राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

बुध वक्री 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार बुद्धि के दाता बुध ग्रह तुला राशि में वक्री होने जा रहे हैं,…

Jupiter Transit 2026, Guru Gochar 2026, Jupiter Transit in Leo
31 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति करेंगे सिंह राशि में गोचर; सिंह, धनु, तुला और कुंभ राशि वालों को आर्थिक तरक्की के योग

गुरु गोचर 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार गुरु बृहस्पति सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिससे कुछ राशियों…

राशिफल

मेष
मेष

मिलन का आनंद आपको खुशी तो देगा,…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

आज आप अपने पुराने रिश्ते को सुधारने…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

विवाहित दम्पतीयों का पारिवारिक जीवन आज बहुत…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

अविवाहित जन आज किसी आकर्षक व्यक्ति से…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

आज कुछ अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

आपकी अपने प्रेमी के साथ छुट्टी या…

और पढ़ें
तुला
तुला

घर में शांति बनाये रखने के लिए…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

आप किसी स्वच्छंद सम्बंध में उलझने की…

और पढ़ें
धनु
धनु

वयस्कों से अपनी किसी भी समस्या के…

और पढ़ें
मकर
मकर

वयस्कों से अपनी किसी भी समस्या के…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

आज आपका प्रेमी खुद को उपेक्षित महसूस…

और पढ़ें
मीन
मीन

रोमांचक साथी को आज एक-दूसरे से किए…

और पढ़ें
मेष
मेष

घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की अचानक…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

इस सप्ताह कुछ अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

कर्मचारियों की अचानक हड़ताल के कारण साइट…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

अगर आपको घूमना-फिरना पसंद है, तो इस…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

कलाकार इस सप्ताह कुछ बेहतरीन और रचनात्मक…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

अकाउंटेंट्स को इस सप्ताह किसी नई कंपनी…

और पढ़ें
तुला
तुला

तकनीकी प्रोफेशनल्स इस सप्ताह अपने करियर के…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

पार्टी के बड़े या वरिष्ठ नेता उन…

और पढ़ें
धनु
धनु

अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) के लिए यह सप्ताह प्रोफेशनल…

और पढ़ें
मकर
मकर

लंबे समय से बीमार और बिस्तर पर…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

पार्टी के बड़े या वरिष्ठ नेता उन…

और पढ़ें
मीन
मीन

राजनीति से जुड़े लोग इस सप्ताह आम…

और पढ़ें
मेष
मेष

जुलाई 2026 का महीना मेष राशि के…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि के…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि के…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि के…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के…

और पढ़ें
तुला
तुला

जुलाई के महीने तुला राशि वालों को…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के…

और पढ़ें
धनु
धनु

जुलाई का महीना धनु राशि वालों के…

और पढ़ें
मकर
मकर

जुलाई 2026 का महीना मकर राशि वालों…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि वालों…

और पढ़ें
मीन
मीन

जुलाई 2026 का महीना मीन राशि वालों…

और पढ़ें

राशि व्यक्तित्व

मेष

मेष राशि के लोग आम तौर पर…

और पढ़ें
वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति…

और पढ़ें
मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के…

और पढ़ें
कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते…

और पढ़ें
सिंह

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत…

और पढ़ें
कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ…

और पढ़ें
तुला

तुला राशि के लोग अन्य लोगों के…

और पढ़ें
वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध…

और पढ़ें
धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत…

और पढ़ें
मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति…

और पढ़ें
कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक…

और पढ़ें
मीन

मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के…

और पढ़ें

टॉप स्टोरीज