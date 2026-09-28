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मकर राशि – आज का राशिफल (Makar Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 28 सितंबर 2026 मकर राशि – आज का राशिफल (Makar Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 28 सितंबर 2026

आज का मकर राशि का राशिफल (28 सितंबर): वयस्कों से अपनी किसी भी समस्या के लिए सलाह लीजिये। इससे आपको उनके अनुभव से लाभ होगा और उन्हें भी प्रसन्नता होगी।अभियांत्रिकी के क्षत्र में कार्यरत लोग विशेष रूप से इंजीनियरों को आज अच्छे अवसर मिलने वाले हैं।लेखा कर्म के पेशेवर अपने से वरीयता प्राप्त अनुभवी लोगों से कुछ कठिन विषयों को आसानी से निपटाने की वजह से प्रशंसा पाएंगे।सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में दिलचस्पी रखने वाले आज खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे।आज खिलाड़ियों को अपने-अपने क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए पुरस्कार मिलने की संभावना बताई जाती है। उन्हें आज जीवनगौरव पुरस्कार भी मिल सकता है।

Makar Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 28 September 2026: जानें आज का दिन मकर राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Makar राशिफल (28 सितंबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…

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Updated: 04:05 AM

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