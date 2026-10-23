Newsletters
LIVE TV

मकर राशि – आज का राशिफल (Makar Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 23 अक्टूबर 2026 मकर राशि – आज का राशिफल (Makar Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 23 अक्टूबर 2026

आज का मकर राशि का राशिफल (23 अक्टूबर): आपका उदारता पूर्ण रवैया और गर्मजोशी आपको कुछ खुशी और प्यार भरे पल देंगे। बुजुर्गों के लिए आज एक उत्कृष्ट दिन है जो चिकित्सा पद्धतियों से बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगे।रोजगार हासिल करने में प्रभावशाली लोगों की मदद लेने के लिए एक अच्छा दिन है।इंजीनियर और तांत्रिक कर्मी आज नए अवसरों को प्राप्त कर सकते हैं।छात्र अपनी शिक्षा दोबारा शुरू करेंगे और भविष्य के नए आयाम और क्षितिज का विस्तार करेंगे। आने वाला समय अनेक सुअवसर लेकर आएगा।खिलाड़ियों को नई नौकरी के लिए प्रस्ताव पत्र या इंटरव्यू के बुलावे की संभावना है। उन्हें यह मौका खेलों में अपनी प्रतिभा के कारण मिलेगा।

Makar Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 23 October 2026: जानें आज का दिन मकर राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Makar राशिफल (23 अक्टूबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…

और पढ़ें

Updated: 04:05 AM

राशि

Budh Gochar 2026, Budh Margi 2026, Mercury Direct 2026, Mercury Transit 2026, Mercury Direct in Libra 2026, Budh Margi Date 2026, Mercury Retrograde Ends November 2026, Budh Margi Effects on Zodiac Signs, Career Growth Astrology 2026, Financial Gains Astrology, Mercury Transit Predictions 2026, बुध मार्गी 2026, बुध मार्गी कब होंगे, बुध मार्गी 13 नवंबर 2026, बुध गोचर 2026, तुला राशि में बुध मार्गी, दिवाली 2026,
13 नवंबर को बुद्धिदाता बुध होंगे मार्गी, वृषभ, कन्या और मीन राशि को आर्थिक तरक्की के योग

Budh Margi 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुद्धि के दाता बुध नवंबर माह के मध्य में तुला राशि में…

Shukra Uday 2026 Venus Rise 2026 Venus Rising October 28 2026
28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के बाद वैभव के दाता शुक्र होंगे उदय; तुला, कन्या, और कर्क राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

शुक्र उदय 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार शुक्र ग्रह 28 अक्टूबर को उदित होने जा रहे हैं, जिससे कुछ राशियों…

Karwa Chauth 2026, Lakshmi Narayan Rajyog
29 अक्टूबर करवाचौथ पर बन रहा लक्ष्मी नारायण राजयोग; तुला, कन्या, मेष और कुंभ राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

करवाचौथ 2026, लक्ष्मी नारायण राजयोग 2026 : फ्यूचर पंचांग के अनुसार इस साल करवाचौथ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा…

राशिफल

मेष
मेष

आप जिससे प्यार करते हैं उनसे मिलिए…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

आज कामकाज के संबंध में किसी से…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

कुछ घरेलू कामों में आपको व्यस्त हो…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

अविवाहितों के पालक और सम्बन्धी उनके लिए…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

अगर परिवार के साथ बाहर सैर सपाटे…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

मिलन का आनंद आपको खुशी तो देगा,…

और पढ़ें
तुला
तुला

परीक्षा फल की प्रतीक्षा कर रहे बच्चे…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

बुजुर्गों के लिए एक अच्छा और खुशहाल…

और पढ़ें
धनु
धनु

अविवाहित जन आज किसी आकर्षक व्यक्ति से…

और पढ़ें
मकर
मकर

आपका उदारता पूर्ण रवैया और गर्मजोशी आपको…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

आपकी अपने प्रेमी के साथ छुट्टी या…

और पढ़ें
मीन
मीन

आज आप अकेले रहना पसंद करेंगे, आपके…

और पढ़ें
मेष
मेष

टीचर्स इस सप्ताह अपनी वर्तमान नौकरी और…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की अचानक…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

इस सप्ताह कुछ अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

कर्मचारियों की अचानक हड़ताल के कारण साइट…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

इस सप्ताह आपको अपने पड़ोसियों और आसपास…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

किसी अम्यूजमेंट पार्क या पिकनिक स्पॉट पर…

और पढ़ें
तुला
तुला

प्यार करने वालों को अब अपने अतीत…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

बच्चों की पढ़ाई इस सप्ताह परिवार के…

और पढ़ें
धनु
धनु

राजनीति से जुड़े लोगों को जनता के…

और पढ़ें
मकर
मकर

अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) के लिए यह सप्ताह प्रोफेशनल…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

लंबे समय से बीमार और बिस्तर पर…

और पढ़ें
मीन
मीन

पार्टी के बड़े या वरिष्ठ नेता उन…

और पढ़ें
मेष
मेष

जुलाई 2026 का महीना मेष राशि के…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि के…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि के…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि के…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के…

और पढ़ें
तुला
तुला

जुलाई के महीने तुला राशि वालों को…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के…

और पढ़ें
धनु
धनु

जुलाई का महीना धनु राशि वालों के…

और पढ़ें
मकर
मकर

जुलाई 2026 का महीना मकर राशि वालों…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि वालों…

और पढ़ें
मीन
मीन

जुलाई 2026 का महीना मीन राशि वालों…

और पढ़ें

राशि व्यक्तित्व

मेष

मेष राशि के लोग आम तौर पर…

और पढ़ें
वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति…

और पढ़ें
मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के…

और पढ़ें
कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते…

और पढ़ें
सिंह

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत…

और पढ़ें
कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ…

और पढ़ें
तुला

तुला राशि के लोग अन्य लोगों के…

और पढ़ें
वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध…

और पढ़ें
धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत…

और पढ़ें
मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति…

और पढ़ें
कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक…

और पढ़ें
मीन

मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के…

और पढ़ें

टॉप स्टोरीज