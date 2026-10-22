Makar Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 22 October 2026: जानें आज का दिन मकर राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Makar राशिफल (22 अक्टूबर 2026)।

आज का मकर राशि का राशिफल (22 अक्टूबर): अविवाहित जन आज किसी आकर्षक व्यक्ति से मिल सकते हैं, पर उन्हें सलाह है कि कोई भी प्रतिबद्धता या समर्पण व्यक्त करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लें।चिकित्सा पेशेवर कुछ विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आज का दिन आराम और आनंद में बिताएंगे। लेखापाल पेशावर आज उन्नति या अपने काम के संदर्भ में विकास के अवसर पा सकते हैं।शेयर बाजार के मधास्था और प्रतिस्पर्धियों को आज अत्यधिक उतार चढाव के प्रति जागरूक रहना होगा। विशेष कर तब जब वे किसी ग्राहक की रकम का निवेश कर रहे हों।आज आप अच्छी सेहत का मजा लेंगे।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।